Израел иска „пълна победа“ в Газа

8 Октомври, 2025 14:25 877 23

Изявлението му е публикувано на фона на непреките преговори между Израел и "Хамас" в Египет

Израел иска „пълна победа“ в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир посети джамията "Ал Акса" в Йерусалим и призова премиера Бенямин Нетаняху да се стреми към "пълна победа" над "Хамас" в Газа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Във видеообръщение от една от най-горещите точки в Близкия изток Бен-Гвир заяви, че две години след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа, Израел "печели" в комплекса в Йерусалим, наричан от евреите Храмовия хълм, а от мюсюлманите Благородното светилище.

"Във всяка къща в Газа има картина на Храмовия хълм, а днес, две години по-късно, побеждаваме на Храмовия хълм. Ние притежаваме Храмовия хълм", заяви Бен-Гвир.

"Моля се само нашият премиер да позволи постигането на пълна победа и в Газа – да унищожи "Хамас", с помощта на Бог да си върнем заложниците и да имаме пълна победа", каза той.

Изявлението му е публикувано на фона на непреките преговори между Израел и "Хамас" в Египет, целящи освобождаването на заложниците и край на войната.

Бен-Гвир, известен като твърдолинеен политик още преди да помогне на Нетаняху да сформира най-дясното коалиционно правителство в историята на Израел, е лидер на подкрепящата заселническата политика, националистично-религиозна партия "Еврейска сила". По-рано той заплаши, че ще напусне правителството на Нетаняху, ако групировката "Хамас" не бъде напълно унищожена.

Комплексът "Ал Акса", разположен зад стените на Стария град на Йерусалим, е третото по святост място в исляма и най-свещеното място в юдаизма. Съгласно крехкото споразумение за "статуквото", сключено преди десетилетия с мюсюлманските власти, комплексът "Ал Акса" се управлява от йорданска религиозна фондация, а евреите могат да го посещават, но не могат да се молят там.

Бен-Гвир по-рано е оспорвал тези правила, което накара Нетаняху да заяви, че Израел е ангажиран да спазва статуквото там. Предложенията Израел да промени правилата в комплекса предизвикаха възмущение в мюсюлманския свят и изблици на насилие.


  • 1 ФАКТ

    12 2 Отговор
    Само хвалебстеия четем в западните грантомотивирани "медии".

    14:28 08.10.2025

  • 2 Нобел

    8 1 Отговор
    Нали Тръмп уреди край на конфликта?

    14:28 08.10.2025

  • 3 Хората вярват защото са глупави

    10 3 Отговор
    Западът никога не е имал медии и никога не е бил "свободен".

    14:29 08.10.2025

  • 4 Това, което се случи

    2 16 Отговор
    на евреите преди две години, трябва да бъде платено.
    Непропорционално.
    Защото палестинците подкрепяха терористите от Хамас.

    Коментиран от #9

    14:29 08.10.2025

  • 5 Примирие

    1 4 Отговор
    Нобел за Тръмп!И с начален !

    14:30 08.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спирит

    5 3 Отговор
    Четете Протоколите на ционските мъдреци за да знаете ВСИЧКО за западната "демокрация"

    14:30 08.10.2025

  • 8 Кажете

    6 2 Отговор
    едно нещо да е свършил Тръмп !

    14:30 08.10.2025

  • 9 Мечтател

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Това, което се случи":

    Жалко че нямаха достатъчно оръжия да ви очистят всички.

    Коментиран от #20

    14:31 08.10.2025

  • 10 Байдън

    0 5 Отговор
    щеше да е приключил всички конфликти !

    14:33 08.10.2025

  • 11 Професор Христов

    1 1 Отговор
    80% от 8 милиарда,колко прави ?

    14:34 08.10.2025

  • 12 Демек

    7 1 Отговор
    Нетаняху иска пълна окупация на Газа.

    14:39 08.10.2025

  • 13 Софиянец

    11 2 Отговор
    Пълна победа над жени и деца!? Какви герои само! Абсолютни долнища!

    14:44 08.10.2025

  • 14 Прилика

    3 4 Отговор
    Хамас си приличат с нашета управляваща клика ,след Газа да идват и тук да почистят

    14:46 08.10.2025

  • 15 Мдаа

    7 1 Отговор
    Комплексът "Ал Акса", разположен зад стените на Стария град на Йерусалим, е третото по святост място в исляма и най-свещеното място в юдаизма. Свят означава, че има връзка с Бога.Класирането на святостта на първо,второ и трето място е форма на богохулство.

    14:49 08.10.2025

  • 16 ахоййййййй

    3 8 Отговор
    Браво на Израел , така и трябва да бъде , мачкайте палестинските терористи до дупка .

    Коментиран от #18

    14:52 08.10.2025

  • 17 СУМУД

    6 2 Отговор
    ХА ХАА ХААА
    Този убиец се страхива дори и от Грета.

    Коментиран от #19

    14:53 08.10.2025

  • 18 СУМУД

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "ахоййййййй":

    Еврейската измет никой не я понася.
    Палестинския народ са защитници за Свобода и Отечеството.

    14:55 08.10.2025

  • 19 ИСТИНАТА

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "СУМУД":

    Хамаз са терористи, представящи се за жертви! Също като Путлер!

    Коментиран от #21

    14:58 08.10.2025

  • 20 И като очистят евреите

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мечтател":

    какво ще стане?
    Палестинците държава не могат да направят.
    То не е само да ти дадат някаква територия.

    14:59 08.10.2025

  • 21 Но не

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "ИСТИНАТА":

    толкова жестоки, като Путин.

    15:00 08.10.2025

  • 22 Укипедия

    2 0 Отговор
    Мохамед никога не е стъпвал в Ерусалим,камоли да е летял с кон до небето и обратно.Същия умира 632 г., а за пръв път арабите завладяват града през 637 г.

    15:15 08.10.2025

  • 23 Неизбежно е

    2 1 Отговор
    Храмовия хълм -вястото на пълвия,втория и скоро на третия еврейски храм.

    15:18 08.10.2025