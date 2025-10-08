Израел иска „пълна победа“ в Газа

Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир посети джамията "Ал Акса" в Йерусалим и призова премиера Бенямин Нетаняху да се стреми към "пълна победа" над "Хамас" в Газа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Във видеообръщение от една от най-горещите точки в Близкия изток Бен-Гвир заяви, че две години след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа, Израел "печели" в комплекса в Йерусалим, наричан от евреите Храмовия хълм, а от мюсюлманите Благородното светилище.

"Във всяка къща в Газа има картина на Храмовия хълм, а днес, две години по-късно, побеждаваме на Храмовия хълм. Ние притежаваме Храмовия хълм", заяви Бен-Гвир.

"Моля се само нашият премиер да позволи постигането на пълна победа и в Газа – да унищожи "Хамас", с помощта на Бог да си върнем заложниците и да имаме пълна победа", каза той.

Изявлението му е публикувано на фона на непреките преговори между Израел и "Хамас" в Египет, целящи освобождаването на заложниците и край на войната.

Бен-Гвир, известен като твърдолинеен политик още преди да помогне на Нетаняху да сформира най-дясното коалиционно правителство в историята на Израел, е лидер на подкрепящата заселническата политика, националистично-религиозна партия "Еврейска сила". По-рано той заплаши, че ще напусне правителството на Нетаняху, ако групировката "Хамас" не бъде напълно унищожена.

Комплексът "Ал Акса", разположен зад стените на Стария град на Йерусалим, е третото по святост място в исляма и най-свещеното място в юдаизма. Съгласно крехкото споразумение за "статуквото", сключено преди десетилетия с мюсюлманските власти, комплексът "Ал Акса" се управлява от йорданска религиозна фондация, а евреите могат да го посещават, но не могат да се молят там.

Бен-Гвир по-рано е оспорвал тези правила, което накара Нетаняху да заяви, че Израел е ангажиран да спазва статуквото там. Предложенията Израел да промени правилата в комплекса предизвикаха възмущение в мюсюлманския свят и изблици на насилие.