Член на екипажа на нападнат от хусите товарен кораб почина от раните си

7 Октомври, 2025 10:31 742 4

Компанията не е публикувала допълнителни данни за загиналия член на корабния екипаж

Член на екипажа на нападнат от хусите товарен кораб почина от раните си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Член на екипажa на нидерландски товарен кораб, който миналата седмица беше нападнат от йеменските бунтовници хуси в Аденския залив, е починал от раните си, съобщи днес базираната в Нидерландия компания "Сплитхоф", цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Компанията не е публикувала допълнителни данни за загиналия член на корабния екипаж, но неин говорител е съобщил пред нидерландска медия, че починалият е имал филипинско гражданство.

Друг член на екипажа остава под медицинско наблюдение в Джибути, като компанията "Сплитхоф" заяви, че състоянието му е стабилно и се очаква да се прибере у дома по-късно тази седмица.

Плавателният съд "Минерваграхт" се е намирал в международни води в Аденския залив, когато е бил ударен от взривен предмет, който е причинил съществени щети и е предизвикал пожар на кораба. За спасението на екипажа е бил използван хеликоптер, който е евакуирал 19-те му членове, които имат руско, украинско, филипинско и шриланкско гражданство.

Йеменската групировка на хусите пое отговорност за атаката. От 2023 г. насам групировката, която е свързана с Иран, е извършила редица нападения срещу кораби в Червено море, като се насочва към плавателни съдове, които според нея са свързани с Израел. Хусите заявяват, че действат в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа, напомня Ройтерс.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    6 3 Отговор
    Тези безпощадни хуси, а нашите моряци се върнаха с по 20кг отгоре след няколко месеца кошмарно съжителство с тези главорези.

    10:36 07.10.2025

  • 3 пишете го умрел и другия

    2 1 Отговор
    "Друг член на екипажа остава под медицинско наблюдение в Джибути"

    10:37 07.10.2025

  • 4 Мдаа

    6 3 Отговор
    Хуси, палестинци са от един отбор, неподлежащи на цивилизоване, света ги подкепя от глупост и незнание.

    10:46 07.10.2025

