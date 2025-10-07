Френският премиер Себастиан Льокорню започва последни преговори в опит да реши политическата криза

Напускащият поста френски премиер Себастиан Льокорню започва двудневни последни преговори с членове на различни партии в опит да намери изход от политическата криза в страната, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Ден по-рано той изненадващо подаде оставката си, заедно с тази на правителството си, след като кабинетът му, обявен в неделя вечерта, беше отхвърлен както от съюзници, така и от противници. Неговото правителство се превърна в най-кратко просъществувалата администрация в съвременната френска история.

Вчера президентът Еманюел Макрон възложи на Льокорню задачата да проведе преговорите, като определи краен срок за сряда вечерта.

Политици от различни сфери изразиха объркване относно действията на президента. Според някои новата задача на Льокорню е просто опит да се спечели време, близо месец след номинацията му за премиер.

Не е ясно какъв ще бъде обхватът на отговорностите на Льокорню по време на тези дискусии.

"Като много французи, аз вече не разбирам решенията на президента", заяви Габриел Атал, центристки депутат и бивш премиер по времето на Макрон.

Планирано е рано днес Льокорню да се срещне с няколко членове на консервативната партия "Републиканци" и дясноцентристката "Ренесанс".

Настоящата политическа криза във Франция - най-дълбоката от учредяването на Петата република през 1958 г. - започна преди юни миналата година.

След като крайната десница набра сила на изборите за Европейски парламент, Макрон обяви предсрочни избори за долна камара на парламента.

Резултатът беше раздробен парламент без ясно мнозинство - в страна с правителство, проектирано да има силен президент и парламентарно мнозинство, и с малка история в изграждането на коалиции и консенсус.

Льокорню беше третият министър-председател на Макрон след свикването на тези избори, като възможностите на президента вече са ограничени.

Макрон може да назначи нов премиер. Социалистите призоваха той да избере министър-председател отляво, но Макрон се съпротивлява, защото такъв ход би могъл да доведе до отменяне на пенсионната реформа и данъчните промени.

Конституцията не забранява на Макрон да назначи отново Льокорню - негов близък съюзник.

Опозиционните партии настояват Макрон да разпусне парламента или да подаде оставка. Президентът, чийто мандат изтича през 2027 г., досега изключваше тези възможности.

Ръководителят на лобито на бизнес лидерите в Medef, Патрик Мартин, заяви, че политическата криза "добавя към вече съществуващата загриженост в нашите редици".

"Свидетели сме на този политически спектакъл, който ни натъжава, и призоваваме за чувство за отговорност от страна на всички политически играчи", подчерта той.