Новини
Свят »
Франция »
Френският премиер Себастиан Льокорню започва последни преговори в опит да реши политическата криза

Френският премиер Себастиан Льокорню започва последни преговори в опит да реши политическата криза

7 Октомври, 2025 10:59 341 5

  • себастиан льокорню-
  • преговори-
  • политическа криза-
  • франция

След оставката на правителството си Льокорню води двудневни разговори с партии, за да намери изход от безпрецедентната криза във Франция.

Френският премиер Себастиан Льокорню започва последни преговори в опит да реши политическата криза - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Напускащият поста френски премиер Себастиан Льокорню започва двудневни последни преговори с членове на различни партии в опит да намери изход от политическата криза в страната, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Ден по-рано той изненадващо подаде оставката си, заедно с тази на правителството си, след като кабинетът му, обявен в неделя вечерта, беше отхвърлен както от съюзници, така и от противници. Неговото правителство се превърна в най-кратко просъществувалата администрация в съвременната френска история.

Вчера президентът Еманюел Макрон възложи на Льокорню задачата да проведе преговорите, като определи краен срок за сряда вечерта.

Политици от различни сфери изразиха объркване относно действията на президента. Според някои новата задача на Льокорню е просто опит да се спечели време, близо месец след номинацията му за премиер.

Не е ясно какъв ще бъде обхватът на отговорностите на Льокорню по време на тези дискусии.

"Като много французи, аз вече не разбирам решенията на президента", заяви Габриел Атал, центристки депутат и бивш премиер по времето на Макрон.

Планирано е рано днес Льокорню да се срещне с няколко членове на консервативната партия "Републиканци" и дясноцентристката "Ренесанс".

Настоящата политическа криза във Франция - най-дълбоката от учредяването на Петата република през 1958 г. - започна преди юни миналата година.

След като крайната десница набра сила на изборите за Европейски парламент, Макрон обяви предсрочни избори за долна камара на парламента.

Резултатът беше раздробен парламент без ясно мнозинство - в страна с правителство, проектирано да има силен президент и парламентарно мнозинство, и с малка история в изграждането на коалиции и консенсус.

Льокорню беше третият министър-председател на Макрон след свикването на тези избори, като възможностите на президента вече са ограничени.

Макрон може да назначи нов премиер. Социалистите призоваха той да избере министър-председател отляво, но Макрон се съпротивлява, защото такъв ход би могъл да доведе до отменяне на пенсионната реформа и данъчните промени.

Конституцията не забранява на Макрон да назначи отново Льокорню - негов близък съюзник.

Опозиционните партии настояват Макрон да разпусне парламента или да подаде оставка. Президентът, чийто мандат изтича през 2027 г., досега изключваше тези възможности.

Ръководителят на лобито на бизнес лидерите в Medef, Патрик Мартин, заяви, че политическата криза "добавя към вече съществуващата загриженост в нашите редици".

"Свидетели сме на този политически спектакъл, който ни натъжава, и призоваваме за чувство за отговорност от страна на всички политически играчи", подчерта той.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    Щом е подал оставка, защо въобще му се дава право да прави, каквито и да било опити за преговори? От каква позиция? С каква идея? Има ли правомощия, след като сам е подал оставка.

    Коментиран от #4

    11:03 07.10.2025

  • 2 Нищо

    2 0 Отговор
    подобно, Франция отива на предсрочни избори. Европа върви към нормализиране, стига с това джендърство.

    11:04 07.10.2025

  • 3 Жалка работа!

    2 0 Отговор
    Макрон е позор за Франция!

    11:07 07.10.2025

  • 4 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    при франсетата всичко е възможно може женати да е била и мъж

    11:13 07.10.2025

  • 5 Истината:

    1 0 Отговор
    Урсулиците и Макрон ще Унищожат ЕС

    11:14 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания