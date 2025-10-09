Зеленски: Путин ще трябва да погребе един милион от войниците си

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако руският лидер Владимир Путин се опита да превземе цяла Източна Украйна, загубите на неговата армия ще достигнат до един милион войници, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Припомняйки за разговора си с американския си колега Доналд Тръмп, Зеленски каза: "Това, което му казах, се сбъдна – руснаците няма да превземат източната част, а ако искат да го направят, Путин ще трябва да погребе един милион от хората си. Тъй като знаем колко вече е погребал при превземането на 30% от нашия изток от началото на пълномащабната инвазия, можем да прогнозираме какво ще трябва да направи, за да се опита да превземе целия Донбас или други части на Украйна".
Украинският президент освен това отбеляза, че Тръмп е загубил доверие в думите на Путин.
"Путин излъга Тръмп. Човек, който истински иска и е готов за мир, не може да продължава да засилва ударите. Това е (поставяне на) ултиматум чрез масирани удари. Но ултиматумите не работят. Искаме справедлив мир – и това означава, че трябва да има честен диалог. Ние сме готови за диалог във формата, който президента Тръмп обяви. И сме готови за съответна среща", добави Зеленски.
Украинският президент добави, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той успее да постигне спиране на огъня в Украйна.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че Украйна разчита на положително развитие на фронтовата линия, но истинската ситуация изглежда по друг начин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наркоз
Коментиран от #35, #55
12:56 09.10.2025
5 Жжж
Коментиран от #10, #32, #152, #193
12:59 09.10.2025
6 Димитринчо
12:59 09.10.2025
7 И отново и отново...
Коментиран от #37
12:59 09.10.2025
8 😌😌😌
Коментиран от #21
13:00 09.10.2025
10 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #5 от "Жжж":Само във вълнението си ,си пропуснал кавичките на...,,велик"...👍!
13:00 09.10.2025
11 Хи хи
13:00 09.10.2025
12 456
До коментар #2 от "Пич":Вярно е ,че цирковата програма като я гледаш няколко пъти ти става безинтересна и досадна. Ама Зе не се усеща ,и си мисли че още е в Москва когато правеше скечовете
13:00 09.10.2025
13 Путин е най-големият овчар.
Коментиран от #26, #83
13:01 09.10.2025
15 Яхуд
13:01 09.10.2025
17 Яхуд
13:03 09.10.2025
18 Моля Ви...!
А уж Клоуните са за точно обратното -да разсмиват децата...?!
Коментиран от #30
13:03 09.10.2025
20 пешо
13:04 09.10.2025
21 Димитринчо
До коментар #8 от "😌😌😌":До крак!
13:04 09.10.2025
23 А тоя колко погреба
13:05 09.10.2025
24 Я пък тоя
А къде са му 60% от добива на газ, знае ли какво се случи в Одеса?
А върне ли си едно село се изказва все едно е превзел Москва.
13:05 09.10.2025
25 Зелен едеот
13:05 09.10.2025
26 Слабо Папагале!
До коментар #13 от "Путин е най-големият овчар.":До тук само 1000 пъти си го копи и пействал...!
Трябва да се стараеш още...!
13:05 09.10.2025
27 Крадеца вика
13:05 09.10.2025
28 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
13:05 09.10.2025
29 456
До коментар #14 от "777":Нали вие атлантиците искате войната и сте размахали томахавката. Ти как мислиш, какъв ще е отговора на Русия?
Коментиран от #43, #49
13:06 09.10.2025
30 Я пък тоя
До коментар #18 от "Моля Ви...!":Е, поне нас ни разсмива 🤣🤣🤣
13:06 09.10.2025
31 Москва за два КонтраНаступа!
До коментар #19 от "Киев за два дня.":Пумияр с пумияр гладен.
13:07 09.10.2025
33 Механик
13:08 09.10.2025
36 Пригожин
13:09 09.10.2025
37 ФАКТ
До коментар #7 от "И отново и отново...":5 г. руските републики в Украйна не можете да превземете 🙈🙈🙈. Вторите в Украйна и по думите на Тръмп - "хартиен тигър" 🤣🤣🤣🙈🙈🙈
13:09 09.10.2025
39 Мехлем за душата
До коментар #9 от "Нека рева на наркомана продължи.....❗❗":Много хубава ми звучи, оставати да е истина!
13:10 09.10.2025
40 Кийт Келог -
До коментар #35 от "Копейка е диагноза":Путин загуби тази война.И той го знае.
Коментиран от #45, #53, #71
13:10 09.10.2025
41 Боа
До коментар #14 от "777":Та Ти затова си търпя 500 години турците да те мачкат?
Страх Ти Беше,че ще умреш,ако им ще опънеш?
Та чужденци са дошли и са свършили тази работа?Позор!
13:10 09.10.2025
42 Н.Наков
Коментиран от #170
13:11 09.10.2025
43 Миризливи и многоходови
До коментар #29 от "456":С кафеви линии
Коментиран от #84
13:11 09.10.2025
44 Ибрям Симитлиев
13:11 09.10.2025
45 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #40 от "Кийт Келог -":И тогава Зелката що не е спрял да хленчи,плаче и проси...?!
13:11 09.10.2025
13:12 09.10.2025
47 Разбирач
Коментиран от #60
13:12 09.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Атлантик от Мездра
До коментар #29 от "456":Ние атлантиците от Мездра ли нападнахме Москва в 4 часа сутринта като хитлеристи с ракети, самолети, въздушни десанти, кораби, танкове, артилерия?
13:13 09.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #38 от "456":Там си и останаха.Избити като кучета.
Коментиран от #78
52 Ива
13:14 09.10.2025
54 Димитринчо
13:15 09.10.2025
56 ООрана държава
Коментиран от #85
57 Калоян
13:16 09.10.2025
58 Фори
Все едно ние да водим война и да са загинали 100 човека.
Коментиран от #63, #74, #75
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ха ха ха ха
До коментар #47 от "Разбирач":Общото между Руслямска и Исламска държава е, че първите избиха повече християни от селджуците, а вторите избиха повече мюсюлмани от кръстоносците.
13:16 09.10.2025
61 Вие направихте тази война
До коментар #49 от "Атлантик от Мездра":Унищожихте Украйна и сега се борите и Европа да си замине.
13:16 09.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Кит
13:18 09.10.2025
13:18 09.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
13:19 09.10.2025
72 Ццц
До коментар #35 от "Копейка е диагноза":А помниш ли висящи като прани гащи негри по колесниците на бягащите от Афганистан самолети? Тия дето нямаше за къде да се хванат, нито за колесника, нито за колегата морски пехотинец, бяха най-големите късметлии. После напуснаха армията на САЩ, станаха атлети и обраха медалите по бягане на Олимпиадата. 🤣
73 усср.ан русофил
13:19 09.10.2025
74 Пропагандата
До коментар #58 от "Фори":Винаги има за цел глупака.
13:19 09.10.2025
До коментар #58 от "Фори":Щом е нищо, тогава нека Господ те дари да си погребеш роднините. Това ще е нищо за теб, даже наследство ще вземеш.
13:19 09.10.2025
Газ!!!
13:20 09.10.2025
78 456
До коментар #51 от "Грешка!":Типично ! " ама не съм аз" . Е затова вече Москва не вярва и няма да се откаже. Защото и историята и фактите сте способни да отричате и променяте.
Нима руснаците не бяха в Киев 03.2022 ? Кой трябваше да подписва в Истанбул?
Стига де ,само 3 години минаха
13:20 09.10.2025
79 Зозо Пачо Русофоб
13:21 09.10.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Афган
До коментар #72 от "Ццц":По колесниците на самолетите висяха афганистанци, които искаха да емигрират в САЩ. Какви негри? Средният афганистанец е по-бял от тебе, БГ сиганино!
13:21 09.10.2025
82 Отец Митрофаний...
13:22 09.10.2025
83 Неподписан
До коментар #13 от "Путин е най-големият овчар.":Румен попита Бойко къде са парите.Мълчание.Дори великите ДАНС не знаят къде са парите.Две седмици по-късно ЦРУ на САЩ казаха че парите са в офшорна зона.Но не просто пари а....55 МИЛИАРДА щатски долари български парици!!Наши парици,мои,твои,на държавата която уж е наша уж татковина.А ти ни занимаваш с РФ.Кои са овцете,те ли?
13:22 09.10.2025
84 456
До коментар #43 от "Миризливи и многоходови":Щом са кафяви линиите ,защо се боиш? Дишай спокойно.
13:22 09.10.2025
85 Калоян
До коментар #56 от "ООрана държава":Зеленият не важи.
Ами петлето Макарон и немското ,,орле" като извадят ,,чаената лъжичка " и почнат да настръхват перушината,те са за притеснение.Вероятно си въобразяват,че ще намерят други източноевробалъци ( визирам нас),които да изгорят в огъня,който накладоха в укрия.
13:23 09.10.2025
86 Всичко е по план
13:24 09.10.2025
89 Запада няма нищо против
Славяни срещу славяни
13:26 09.10.2025
90 Механик
Коментиран от #99, #100, #102
13:27 09.10.2025
91 Ала Бог вижда
13:28 09.10.2025
92 Бай Ганьо
Дори има едно видео Маджаринът държи в едната ръка таблет управлява дрон, а с другата яде пуканки напълнени в кутии от снаряди.
13:28 09.10.2025
93 Путин нищо няма да погребва
А рушляците да си пият водката със сельодката и да не мислят как и защо избират такива пустиняци!
13:29 09.10.2025
94 Вертоломей първи
13:29 09.10.2025
96 Атанас
13:29 09.10.2025
98 456
До коментар #66 от "Ха ха ха ха":Това са Божи работи.
13:30 09.10.2025
99 Учител по математика
До коментар #90 от "Механик":Явно математиката ти е до трети клас. 1.5 милиона + 1 милион = 2.5 милиона.
Уко Путин постигне това ще се нареди рядом Сталин.
13:30 09.10.2025
100 Я пък тоя
До коментар #90 от "Механик":Има възкръснали 🤣🤣🤣
13:30 09.10.2025
101 67867867678687
Коментиран от #118
13:31 09.10.2025
102 Понеже си оБъл
До коментар #90 от "Механик":нали русофилите не си се надяват на всякаквми солдати да бъдат прибрани от полетата?!?!
Айде бандеровците да не ги мислим- те поне знаят за какво воюват!
Ама онези с водката и сельодката знаят ли какво правят?!
Коментиран от #106, #166
13:31 09.10.2025
103 az СВО Победа80
Забелязвам ПА-НИ-КА!
13:31 09.10.2025
104 Минувач
До коментар #22 от "Копейки,":Фашагите и нацистите трябва да бъдат изчистени от лицето на земята до последно коляно !
13:31 09.10.2025
105 НИКО
Коментиран от #110
13:32 09.10.2025
106 Пропагандата
До коментар #102 от "Понеже си оБъл":винаги се цели в глупака.
13:32 09.10.2025
107 Историк
Така че Путин и Сталин са от един ранг диктатори. Следващата стъпка на Путин ще е да разпали Трета световна война и да похарчи като сталин още 40 милиона руснаци.
Коментиран от #113, #125, #136
13:32 09.10.2025
108 батьо
13:33 09.10.2025
109 Лиляна
13:33 09.10.2025
110 Смятай
До коментар #105 от "НИКО":До тук на всеки 5 руснака има 1 украинец.
Коментиран от #120
13:33 09.10.2025
111 Клати Курти
13:33 09.10.2025
112 Еленко
13:34 09.10.2025
113 Пропагандата
До коментар #107 от "Историк":винаги се цели в глупака.
13:34 09.10.2025
114 реалност
Украинската армия е изправена пред огромен проблем: войниците дезертират...
Дезертьорството и ниският боен дух са огромен проблем за украинската армия в този момент, предава в репортаж американската телевизия CNN, която разговаря с украински командири и офицери, пожелали анонимност.
Дезертьорството и неподчинението се превръщат в широко разпространен проблем, особено сред новоназначените войници, разказаха украинските военни пред телевизията. Ситуацията е особено тежка сред пехотните части близо до Покровск и в други точки по източната фронтова линия, където Украйна се бори да спре настъплението на Русия
Коментиран от #123
13:34 09.10.2025
116 Дикси
13:34 09.10.2025
117 Зозо Пачо Русофоб
13:34 09.10.2025
118 Айде бе
До коментар #101 от "67867867678687":кога най-сетне елитните части на Втората армия ке освободят тази несъществуващата Украйна!
Уж бандерите били диморализирани
уж
ВСУ-то било нищо и за някаки 3 (три) дни щеше Киев да освободели
Уж Красната армия била въоръжена
Уж Генералитета на Красната армия
Уж Фюрера бил с 6(шесте|( цели
Уж Светот се плащи от ядрените боеголовки
так залее
так залее
Рушляците са си гола вода,, ама забравихме за ВЕФ-овете и москвичите къшмерни.
А и за не пишем за ГАЗ-ките и КАМАЗ-ките!
Коментиран от #122, #135
13:34 09.10.2025
119 Силиций
Войната плаши народи ,чиито хора с всяко ново поколение живеят все по-лесно и удобно.Това лесно и удобно обаче ,комбинирано с политическо управление тип "ферма" и икономика движена единствено от печалба и култ към забогатяването и краденето води до държави пълни с добре отгледани...овце,разчитащи,че овчарите имат достатъщно кучета за охрана,а когато и кучетата отдавна са забравили за какво ги хранят,работата е ясна.
13:35 09.10.2025
120 Видяхме
До коментар #110 от "Смятай":6000 на 60.
13:35 09.10.2025
121 Отреазвяващ
Коментиран от #126
13:35 09.10.2025
122 Прооагандата
До коментар #118 от "Айде бе":винаги се цели в глупака.
13:36 09.10.2025
124 Орфей
30 сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
13:37 09.10.2025
125 ТехноЛог
До коментар #107 от "Историк":Хубавото е ,че и днес поне 2000 хохохола ще се възнесат с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Pro-Max разположени на често по фронтовата линия .Заложи на истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г. !
13:37 09.10.2025
127 Ухилянт
13:38 09.10.2025
128 Филип
13:38 09.10.2025
131 Родину Мать Зовут
Начело с Захарова
Коментиран от #142, #159
13:39 09.10.2025
132 Славчо Трънски
13:40 09.10.2025
133 Вацлав
13:40 09.10.2025
136 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #107 от "Историк":Ти руснаците ги остави ,ами на България само три ракети са нужни ,едната е за АЕЦ Козлудуй и после само радиоактивна прах ще има .Дърпайте дявола за опашката ,но в случая даже и време няма да има да кажете ,а нас защо .
13:41 09.10.2025
137 Украинска майка
Русия опрости кубинския дълг и предложи на Украйна да и помогне, като отново и плати дълга, който тогава беше $15 милиарда. Вместо да приемат това щедро предложение, украинците си направиха Майдан, изгониха президента Янукович и започнаха операция на терор в Донбас.
13:41 09.10.2025
139 Боби санчес
Коментиран от #144
13:41 09.10.2025
141 Марко Тотев
С други думи Русия започна това СВО, защото се почувства застрашена, от друга страна Москва не можеше да затваря очи пред безчинствата на Кийв в Донбас и нежеланието да се съобрази с волята на няколко милиона източни украинци.
Повече от ясно е, че западът никога няма да признае своите грешки, което също е грешка, защото без смирение и откровеност не може да се очаква бърз позитивен изход. Моето мнение е, че с Русия можем да се разберем много лесно, ако се подходи към нея с човещина и разбиране. Но такива липсват.
13:41 09.10.2025
142 Алексбг
До коментар #131 от "Родину Мать Зовут":Що вашите от маалата по малко ли раждат ?
Коментиран от #163
13:42 09.10.2025
143 жик так
Коментиран от #148
13:42 09.10.2025
146 Артилерист
Коментиран от #156
13:43 09.10.2025
147 Мижитурка Блатофилова
13:44 09.10.2025
148 Потника и Клоуна
До коментар #143 от "жик так":направи смешни рашистите и техния велик Фюрер!
Коментиран от #158, #173
13:44 09.10.2025
149 az СВО Победа80
Да се знае и да се помни!
Така както върви ще има и четвърти път!
13:44 09.10.2025
150 Какво
До коментар #140 от "Томе, томе, много си объл":трябва да се справя? Ко ти казват?
13:44 09.10.2025
151 Тишо културиста
До коментар #138 от "Где Бензин":Емили 🛴не се превъзбуждай ,бензин на теб не ти трябва ,бучи една перка от. заад и като стуенчу постоянно ще си мобилна ,муци 👄.
13:44 09.10.2025
152 ОРК
До коментар #5 от "Жжж":Ja, ja, В един ред с Мазепа и Петлюра!!!
13:45 09.10.2025
153 Питай
До коментар #138 от "Где Бензин":Питай м@кя си, колко цървула са те правили! И тя не им знае бройката, ама ти може да казваш "Татко" на всеки срещнат цървул.
13:45 09.10.2025
155 Точен
13:45 09.10.2025
157 Мишел
Коментиран от #181
13:46 09.10.2025
158 Засега
До коментар #148 от "Потника и Клоуна":смешен стана запада да удари дъното да бори Русия с евтини глупаци и ниско интелигентна пропаганда
13:46 09.10.2025
159 Трябва да питат
До коментар #131 от "Родину Мать Зовут":Кремля защо подкрепят
ПЕДОФИЛИЯТА.
Призивите 16 Годишни Рускини
Да раждат деца
Какво е ?
Явно и Бункерния няма нищо против
Малолетни Рускини
Да раждат
Педофилията май не му пречи на Пуся ,
Защо ли ?
Коментиран от #164, #171, #174
13:47 09.10.2025
160 Гадно
До коментар #4 от "си дзън":Значи имало още Бели Лади!!
Тц-ццццц
В БГ-то имаме още ВАЗ-2101 и М-408.
13:47 09.10.2025
162 Равносметка
Просят войници и ракети от Северна Корея и Иран, 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена и разрушена територия...
Всеки ден гасят пожари по рафинерии и блокират полети от летищата си...
Повече не ми се изрежда.
Коментиран от #175, #183
13:48 09.10.2025
163 У наща махала котките всяка година
До коментар #142 от "Алексбг":Ново поколение дават
По четири пет котета
Коментиран от #168
13:48 09.10.2025
166 брадато джудже с бял нос
До коментар #102 от "Понеже си оБъл":Когато си мислиш за мен от вдъхновение от моята смелост и борбеност поне e..екция получаваш ли ,заклет мой Фен ?
13:49 09.10.2025
167 Тореро
13:50 09.10.2025
168 Алексбг
До коментар #163 от "У наща махала котките всяка година":Не говоря за вашата махала ,а за маалаа ,Компренде ?
13:50 09.10.2025
171 ОНЗИ
До коментар #159 от "Трябва да питат":Бре -б иЙ жълтопаветен π€∆∆о филл спаси невинно българско дете .
13:52 09.10.2025
172 Триенето
13:52 09.10.2025
173 жик так
До коментар #148 от "Потника и Клоуна":Козяшките неволи не ме касаят . Ти мисли как да изкараш за баничката .
13:53 09.10.2025
174 Нема кучета и котки да гледат
До коментар #159 от "Трябва да питат":До 35 години трябва и руснаЧета да отглеждат
13:53 09.10.2025
175 ха ха ха ..
До коментар #162 от "Равносметка":От началото на годината руснаците завзеха 212 населени места . Укрите колко ?
Коментиран от #177, #191
13:54 09.10.2025
178 оня с коня
13:56 09.10.2025
182 На русофилите може да им платят
До коментар #180 от "Кой плаща":нека да събират Рублите с надеждата да дойдела Рублозоната и да имало Грети полюс!
Аллах си знае работата, като подлага посуфилията на надеждите!
Коментиран от #185
14:01 09.10.2025
183 А що трябва да превземат
До коментар #162 от "Равносметка":Ко казват на безродните глупачета?
14:01 09.10.2025
184 Бизнес инсайдър
14:01 09.10.2025
185 Питах
До коментар #182 от "На русофилите може да им платят":кой плаща за подобна простотия. Ква полза имаш, няма да те питам, щото предвид глупотевината със сигурност не осъзнаваш.
14:03 09.10.2025
186 Еййй ЧатБотя
14:09 09.10.2025
187 Величко
14:11 09.10.2025
188 Съновидения Наркомански
То Папугай дали знай че ВСУ то отече ...
Руснаците пробиха и последната им защитна линия...
С какво ще ги спрат вече...
Коментиран от #190
14:11 09.10.2025
189 Не е верно
14:15 09.10.2025
190 Пробили
До коментар #188 от "Съновидения Наркомански":да твоята !
14:16 09.10.2025
191 С колко
До коментар #175 от "ха ха ха ..":население ?
14:17 09.10.2025
192 Баш Балък
14:17 09.10.2025
193 Мим
До коментар #5 от "Жжж":Да,наистина историята не помни такъв наглед и просяк от цял свят,като зеления клоун и смешник..
14:22 09.10.2025
194 не може да бъде
14:28 09.10.2025
195 Жълтенски
14:35 09.10.2025