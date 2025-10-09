Новини
Зеленски: Путин ще трябва да погребе един милион от войниците си
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин ще трябва да погребе един милион от войниците си

9 Октомври, 2025 12:55 2 081 195

Украинският президент освен това отбеляза, че Тръмп е загубил доверие в думите на Путин

Зеленски: Путин ще трябва да погребе един милион от войниците си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако руският лидер Владимир Путин се опита да превземе цяла Източна Украйна, загубите на неговата армия ще достигнат до един милион войници, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Припомняйки за разговора си с американския си колега Доналд Тръмп, Зеленски каза: "Това, което му казах, се сбъдна – руснаците няма да превземат източната част, а ако искат да го направят, Путин ще трябва да погребе един милион от хората си. Тъй като знаем колко вече е погребал при превземането на 30% от нашия изток от началото на пълномащабната инвазия, можем да прогнозираме какво ще трябва да направи, за да се опита да превземе целия Донбас или други части на Украйна".

Украинският президент освен това отбеляза, че Тръмп е загубил доверие в думите на Путин.

"Путин излъга Тръмп. Човек, който истински иска и е готов за мир, не може да продължава да засилва ударите. Това е (поставяне на) ултиматум чрез масирани удари. Но ултиматумите не работят. Искаме справедлив мир – и това означава, че трябва да има честен диалог. Ние сме готови за диалог във формата, който президента Тръмп обяви. И сме готови за съответна среща", добави Зеленски.

Украинският президент добави, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той успее да постигне спиране на огъня в Украйна.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че Украйна разчита на положително развитие на фронтовата линия, но истинската ситуация изглежда по друг начин.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 37 гласа.
  • 1 Наркоз

    77 14 Отговор
    Пък ти- три милиона.

    Коментиран от #35, #55

    12:56 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жжж

    20 85 Отговор
    Историята не помни такъв велик лидер като Зеленски. Респект!

    Коментиран от #10, #32, #152, #193

    12:59 09.10.2025

  • 6 Димитринчо

    11 44 Отговор
    Повечко трябва.

    12:59 09.10.2025

  • 7 И отново и отново...

    68 18 Отговор
    ...ЗеленЧука се четка,подмазва и натяга на Тръмп...,като слаб ученик,белким учителката се смили над него и му напише ...заветната тройка...😉😂🤣😝!

    Коментиран от #37

    12:59 09.10.2025

  • 8 😌😌😌

    14 41 Отговор
    1 милион русофила.

    Коментиран от #21

    13:00 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТОЧНО ТАКА...!

    48 9 Отговор

    До коментар #5 от "Жжж":

    Само във вълнението си ,си пропуснал кавичките на...,,велик"...👍!

    13:00 09.10.2025

  • 11 Хи хи

    50 8 Отговор
    малкия зеля ще трябва да погребе няколко милиона укри ! А може и да ги остави да си изгният да не плаща обезщетения !

    13:00 09.10.2025

  • 12 456

    53 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Вярно е ,че цирковата програма като я гледаш няколко пъти ти става безинтересна и досадна. Ама Зе не се усеща ,и си мисли че още е в Москва когато правеше скечовете

    13:00 09.10.2025

  • 13 Путин е най-големият овчар.

    15 52 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани,да им даде вода за миене и купони за бензин.

    Коментиран от #26, #83

    13:01 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Яхуд

    30 6 Отговор
    Трябва само този и да се приключва.

    13:01 09.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Яхуд

    32 5 Отговор
    Трябва само този от фотото и да се приключва.

    13:03 09.10.2025

  • 18 Моля Ви...!

    42 7 Отговор
    Не показвайте тази снимка,че този Клоун плаши децата...!
    А уж Клоуните са за точно обратното -да разсмиват децата...?!

    Коментиран от #30

    13:03 09.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пешо

    37 8 Отговор
    пак ли дрогирания боклук

    13:04 09.10.2025

  • 21 Димитринчо

    6 18 Отговор

    До коментар #8 от "😌😌😌":

    До крак!

    13:04 09.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А тоя колко погреба

    27 6 Отговор
    Вижда сламката в другия, а гредата в себе си не вижда

    13:05 09.10.2025

  • 24 Я пък тоя

    35 6 Отговор
    Винаги след успешни атаки на руснаците, излиза Зеленски и казва колко са велики.
    А къде са му 60% от добива на газ, знае ли какво се случи в Одеса?
    А върне ли си едно село се изказва все едно е превзел Москва.

    13:05 09.10.2025

  • 25 Зелен едеот

    12 10 Отговор
    Прибиряй си куволъка, че ни писна от тая напаст! Сега и обезщетения искат от наводнението! Да се …..» с тях

    13:05 09.10.2025

  • 26 Слабо Папагале!

    19 8 Отговор

    До коментар #13 от "Путин е най-големият овчар.":

    До тук само 1000 пъти си го копи и пействал...!
    Трябва да се стараеш още...!

    13:05 09.10.2025

  • 27 Крадеца вика

    20 6 Отговор
    дръжте крадеца. Видяхме 6000 на 60. Жалко лъжливо нищожество.

    13:05 09.10.2025

  • 28 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    8 25 Отговор
    Точка.

    13:05 09.10.2025

  • 29 456

    28 4 Отговор

    До коментар #14 от "777":

    Нали вие атлантиците искате войната и сте размахали томахавката. Ти как мислиш, какъв ще е отговора на Русия?

    Коментиран от #43, #49

    13:06 09.10.2025

  • 30 Я пък тоя

    13 4 Отговор

    До коментар #18 от "Моля Ви...!":

    Е, поне нас ни разсмива 🤣🤣🤣

    13:06 09.10.2025

  • 31 Москва за два КонтраНаступа!

    14 5 Отговор

    До коментар #19 от "Киев за два дня.":

    Пумияр с пумияр гладен.

    13:07 09.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    7 22 Отговор
    А на мен Артилериста ми наду главата, че Русия била някаква сила.

    13:08 09.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пригожин

    6 15 Отговор
    Шойгу открадна парите.

    13:09 09.10.2025

  • 37 ФАКТ

    5 22 Отговор

    До коментар #7 от "И отново и отново...":

    5 г. руските републики в Украйна не можете да превземете 🙈🙈🙈. Вторите в Украйна и по думите на Тръмп - "хартиен тигър" 🤣🤣🤣🙈🙈🙈

    13:09 09.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мехлем за душата

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Нека рева на наркомана продължи.....❗❗":

    Много хубава ми звучи, оставати да е истина!

    13:10 09.10.2025

  • 40 Кийт Келог -

    8 26 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка е диагноза":

    Путин загуби тази война.И той го знае.

    Коментиран от #45, #53, #71

    13:10 09.10.2025

  • 41 Боа

    17 4 Отговор

    До коментар #14 от "777":

    Та Ти затова си търпя 500 години турците да те мачкат?
    Страх Ти Беше,че ще умреш,ако им ще опънеш?
    Та чужденци са дошли и са свършили тази работа?Позор!

    13:10 09.10.2025

  • 42 Н.Наков

    7 2 Отговор
    ТИЯ УКРАЙНЦИ И РУСНАЦИ.ОЩЕ ЛИ СЕ БИЯТ ТО СТАНА ИЗТОРИЧЕСКО

    Коментиран от #170

    13:11 09.10.2025

  • 43 Миризливи и многоходови

    5 12 Отговор

    До коментар #29 от "456":

    С кафеви линии

    Коментиран от #84

    13:11 09.10.2025

  • 44 Ибрям Симитлиев

    9 9 Отговор
    Зелен, млъкни бе, млъкни! Толкова много братушки мюсюлмани избихте евреите!

    13:11 09.10.2025

  • 45 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    17 4 Отговор

    До коментар #40 от "Кийт Келог -":

    И тогава Зелката що не е спрял да хленчи,плаче и проси...?!

    13:11 09.10.2025

  • 46 Зелена въска

    19 5 Отговор
    За цялата работа е виновен Тръмп, който не спря потока от пари и оръжие за Украйна както лъга преди изборите !Точно напротив,хвърли бомба и в Ирак,геноцида в Палестина ,дайте му награда за Мир после 💩!

    13:12 09.10.2025

  • 47 Разбирач

    5 21 Отговор
    Путин изби повече християни отколкото ислямска държава за цялото си съществуване.

    Коментиран от #60

    13:12 09.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Атлантик от Мездра

    9 9 Отговор

    До коментар #29 от "456":

    Ние атлантиците от Мездра ли нападнахме Москва в 4 часа сутринта като хитлеристи с ракети, самолети, въздушни десанти, кораби, танкове, артилерия?

    Коментиран от #61

    13:13 09.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Грешка!

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "456":

    Там си и останаха.Избити като кучета.

    Коментиран от #78

    13:14 09.10.2025

  • 52 Ива

    12 6 Отговор
    Ти унищожи елита на нацията си и продаде страната си !Като не можеш да се справиш се махай !

    13:14 09.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Димитринчо

    4 7 Отговор
    Повечко.

    13:15 09.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Тоя зеления джуджак изби всички, голям терминатор ще излезне

    Коментиран от #85

    13:16 09.10.2025

  • 57 Калоян

    15 3 Отговор
    Каква ,,цяла източна украйна",бре? Нали побеждавахме? и какъв е тоя уплашен поглед от снимката?
    Линийката ли е била късичка?

    13:16 09.10.2025

  • 58 Фори

    11 3 Отговор
    Един милион човешки загуби са нищо спрямо населението на Русия.Те могат да си позволят по големи загуби.
    Все едно ние да водим война и да са загинали 100 човека.

    Коментиран от #63, #74, #75

    13:16 09.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ха ха ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #47 от "Разбирач":

    Общото между Руслямска и Исламска държава е, че първите избиха повече християни от селджуците, а вторите избиха повече мюсюлмани от кръстоносците.

    13:16 09.10.2025

  • 61 Вие направихте тази война

    15 4 Отговор

    До коментар #49 от "Атлантик от Мездра":

    Унищожихте Украйна и сега се борите и Европа да си замине.

    13:16 09.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Кит

    12 3 Отговор
    Зелебобосът и тази сутрин се е събудил могъщичък и с бяло носле 😂😂😂

    13:18 09.10.2025

  • 69 А ТИ НОРКОЗАВИСИМ

    15 3 Отговор
    Клоун що си?!?.НЕ ТИ ЛИ ПИСНА САМО ДА РОВИШ В ПЕПЕЛТА ДА ПАЛИШ ОГНЬОВЕ ДА ПРОСИС ДА СЕ ОБОГАТЯВАШ ЗА СМЕТКА НА НАРОДА СИ. И ТИ КОЛКО ИМАШ УБИТИ СВОИ!??ТИ НИМА НЕ УБИВАШ БОМБАНДИРАШ ИЗВИНЕНИЯ НЕПРЕКЪСНАТО И НА КОЛЕНЕ ЗА ПРОСИЯ. ПУТИН СИ ИСКА СВОЕТО И ГО ПРАВИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА ДОРИ ГО ЗАПОРИРАТ И ГИ ДАВАТ НА ТЕБ. ТИ ВЗИМАШ ОТ ВСИЧКИ НА ТАЗИ ЗЕМЯ А НИЩО НЕ ДАВАШ.

    13:18 09.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Залуди тогава

    12 2 Отговор

    До коментар #40 от "Кийт Келог -":

    ви изкарват да се излагате и показвате падението на запада.

    13:19 09.10.2025

  • 72 Ццц

    15 2 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка е диагноза":

    А помниш ли висящи като прани гащи негри по колесниците на бягащите от Афганистан самолети? Тия дето нямаше за къде да се хванат, нито за колесника, нито за колегата морски пехотинец, бяха най-големите късметлии. После напуснаха армията на САЩ, станаха атлети и обраха медалите по бягане на Олимпиадата. 🤣

    Коментиран от #81

    13:19 09.10.2025

  • 73 усср.ан русофил

    5 9 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    13:19 09.10.2025

  • 74 Пропагандата

    10 3 Отговор

    До коментар #58 от "Фори":

    Винаги има за цел глупака.

    13:19 09.10.2025

  • 75 Забавник

    4 7 Отговор

    До коментар #58 от "Фори":

    Щом е нищо, тогава нека Господ те дари да си погребеш роднините. Това ще е нищо за теб, даже наследство ще вземеш.

    13:19 09.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Обикновен човек

    6 6 Отговор
    Отлично новини!!!
    Газ!!!

    13:20 09.10.2025

  • 78 456

    16 3 Отговор

    До коментар #51 от "Грешка!":

    Типично ! " ама не съм аз" . Е затова вече Москва не вярва и няма да се откаже. Защото и историята и фактите сте способни да отричате и променяте.
    Нима руснаците не бяха в Киев 03.2022 ? Кой трябваше да подписва в Истанбул?
    Стига де ,само 3 години минаха

    13:20 09.10.2025

  • 79 Зозо Пачо Русофоб

    13 1 Отговор
    Нашия фюхрер мадам Зе вече хич не е добре!

    13:21 09.10.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Афган

    10 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ццц":

    По колесниците на самолетите висяха афганистанци, които искаха да емигрират в САЩ. Какви негри? Средният афганистанец е по-бял от тебе, БГ сиганино!

    13:21 09.10.2025

  • 82 Отец Митрофаний...

    4 11 Отговор
    Да даде господ плъха в бункера, да погребе, не един милион, а два, три, това ще е добре за всички, и на никой няма да липсват....

    13:22 09.10.2025

  • 83 Неподписан

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путин е най-големият овчар.":

    Румен попита Бойко къде са парите.Мълчание.Дори великите ДАНС не знаят къде са парите.Две седмици по-късно ЦРУ на САЩ казаха че парите са в офшорна зона.Но не просто пари а....55 МИЛИАРДА щатски долари български парици!!Наши парици,мои,твои,на държавата която уж е наша уж татковина.А ти ни занимаваш с РФ.Кои са овцете,те ли?

    13:22 09.10.2025

  • 84 456

    10 2 Отговор

    До коментар #43 от "Миризливи и многоходови":

    Щом са кафяви линиите ,защо се боиш? Дишай спокойно.

    13:22 09.10.2025

  • 85 Калоян

    11 2 Отговор

    До коментар #56 от "ООрана държава":

    Зеленият не важи.
    Ами петлето Макарон и немското ,,орле" като извадят ,,чаената лъжичка " и почнат да настръхват перушината,те са за притеснение.Вероятно си въобразяват,че ще намерят други източноевробалъци ( визирам нас),които да изгорят в огъня,който накладоха в укрия.

    13:23 09.10.2025

  • 86 Всичко е по план

    3 11 Отговор
    каза Путин. Също така по план е, че в регионите на Руската федерация бензинът е с купони по 10 л на месец. Също така по-план е бензин да се внася от Китай, Виетнам, Корея и незнамсикъдеси.

    13:24 09.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Запада няма нищо против

    13 1 Отговор
    Братоубийствена война
    Славяни срещу славяни

    13:26 09.10.2025

  • 90 Механик

    13 3 Отговор
    Е как един милион ще трябва да погребе? Нали преди година казахте, че сте убили над милион и половина руснаци???? Нещо не се връзват сметките??

    Коментиран от #99, #100, #102

    13:27 09.10.2025

  • 91 Ала Бог вижда

    7 0 Отговор
    И от двете страни на фронта мрат само арийци.

    13:28 09.10.2025

  • 92 Бай Ганьо

    2 11 Отговор
    Има един маджарин в укроармията името му е Маджарина. Тоя маджарин е пратил толкова руснаци на онзи свят, колкото целият електорат на Възраждане в България.
    Дори има едно видео Маджаринът държи в едната ръка таблет управлява дрон, а с другата яде пуканки напълнени в кутии от снаряди.

    13:28 09.10.2025

  • 93 Путин нищо няма да погребва

    1 9 Отговор
    Просто ще си бъде в Бункера и ще мисли как да излезе от РуZZката Локва.

    А рушляците да си пият водката със сельодката и да не мислят как и защо избират такива пустиняци!

    13:29 09.10.2025

  • 94 Вертоломей първи

    8 0 Отговор
    а ти колко ще погребеш бе шут гнуSeн, задавал ли си си някога въпроса - струва ли си всичко това? Слава на всеки избягал, укрил се , дезертирал, или затрелял някой от ТЦК украински мъж.

    13:29 09.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Атанас

    8 0 Отговор
    БРАВУ марче!!! А този ПАЛЯЧО-математик да ВЗЕМЕ да КАЖЕ докато се случва ТОВА какво се СЛУЧВА с Украйна и НЕЙНИТЕ млади ХОРА???

    13:29 09.10.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 456

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха ха ха":

    Това са Божи работи.

    13:30 09.10.2025

  • 99 Учител по математика

    2 10 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    Явно математиката ти е до трети клас. 1.5 милиона + 1 милион = 2.5 милиона.

    Уко Путин постигне това ще се нареди рядом Сталин.

    13:30 09.10.2025

  • 100 Я пък тоя

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    Има възкръснали 🤣🤣🤣

    13:30 09.10.2025

  • 101 67867867678687

    9 0 Отговор
    не той ,а ти ще трябва да погребваш цяла Украйна, защото от вас нищо няма да остане.Всякакви трикчета с преговори и фалшиви договори вече не минават.Или изпълняваш или заминаваш.

    Коментиран от #118

    13:31 09.10.2025

  • 102 Понеже си оБъл

    2 10 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    нали русофилите не си се надяват на всякаквми солдати да бъдат прибрани от полетата?!?!

    Айде бандеровците да не ги мислим- те поне знаят за какво воюват!
    Ама онези с водката и сельодката знаят ли какво правят?!

    Коментиран от #106, #166

    13:31 09.10.2025

  • 103 az СВО Победа80

    6 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Забелязвам ПА-НИ-КА!

    13:31 09.10.2025

  • 104 Минувач

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Копейки,":

    Фашагите и нацистите трябва да бъдат изчистени от лицето на земята до последно коляно !

    13:31 09.10.2025

  • 105 НИКО

    4 0 Отговор
    АКО РУСНАЦИТЕ ЩЕ ЗАГУБЯТ 1 МИЛИОН, ПИТА СЕ КОЛКО ЩЕ ЗАГУБЯТ УКРАИНЦИТЕ СИГУРНО 2/ 3 МИЛИОНА

    Коментиран от #110

    13:32 09.10.2025

  • 106 Пропагандата

    8 0 Отговор

    До коментар #102 от "Понеже си оБъл":

    винаги се цели в глупака.

    13:32 09.10.2025

  • 107 Историк

    1 7 Отговор
    За да окупира 10% от територията на Финландия, Сталин, похарчи ПОЛОВИН милион красноармейци, а за да окупира 20% от територията на Украйна, Путин, до тук похарчи МИЛИОН модерни красноармейци.

    Така че Путин и Сталин са от един ранг диктатори. Следващата стъпка на Путин ще е да разпали Трета световна война и да похарчи като сталин още 40 милиона руснаци.

    Коментиран от #113, #125, #136

    13:32 09.10.2025

  • 108 батьо

    10 0 Отговор
    очевидно Зеленски трябва все някога да приеме фактите и реалностите, такива каквито са а не да се прави на долетял от паралелна вселена, където могъща Украйна управлява света....

    13:33 09.10.2025

  • 109 Лиляна

    9 0 Отговор
    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    13:33 09.10.2025

  • 110 Смятай

    1 9 Отговор

    До коментар #105 от "НИКО":

    До тук на всеки 5 руснака има 1 украинец.

    Коментиран от #120

    13:33 09.10.2025

  • 111 Клати Курти

    7 0 Отговор
    Без новина от Зельоньй Папугай не мое ми почне нормално деня ,кво ша правим след като го утилизират,най вероятно своите от МI6 ?

    13:33 09.10.2025

  • 112 Еленко

    9 0 Отговор
    Зеленски е загубил адекватно светоусещане и дори вярва, че може да победи със сила, въпреки очевидното превъзходство на Русия. Най-тъжното е, че западните лидери също са податливи на това, те не са готови да се изправят пред истината и да приемат поражението.

    13:34 09.10.2025

  • 113 Пропагандата

    6 0 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    винаги се цели в глупака.

    13:34 09.10.2025

  • 114 реалност

    9 0 Отговор
    Около 20 процента от украинския военен персонал дезертира от фронтовата линия... съобщава британското списание The Economist, позовавайки се на източник в Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
    Украинската армия е изправена пред огромен проблем: войниците дезертират...
    Дезертьорството и ниският боен дух са огромен проблем за украинската армия в този момент, предава в репортаж американската телевизия CNN, която разговаря с украински командири и офицери, пожелали анонимност.
    Дезертьорството и неподчинението се превръщат в широко разпространен проблем, особено сред новоназначените войници, разказаха украинските военни пред телевизията. Ситуацията е особено тежка сред пехотните части близо до Покровск и в други точки по източната фронтова линия, където Украйна се бори да спре настъплението на Русия

    Коментиран от #123

    13:34 09.10.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Дикси

    7 0 Отговор
    3-та година вече, Зеленски и военната хунта в Украйна избиват Украйнците. Никой не пита украинският народ - искат ли да воюват! Никой! Една шепа хора причиниха смъртта на стотици хиляди украйнци под претекст, че защитават страната си! Ей сега ще ми наскачате - Русия е агресора. Да ама не. Който мисли така има много къса памет, деменция да си го кажем направо. Един факт ще посоча (измежду многото). 2014г. Украйна е осъдена от Европейският съд за геноцида и масовото избиване на руснаци в Донецк и Луганск.

    13:34 09.10.2025

  • 117 Зозо Пачо Русофоб

    7 0 Отговор
    Аз съм най-върлия русофоб на земята, но мадам Зе вече съвсем изперка!

    13:34 09.10.2025

  • 118 Айде бе

    1 5 Отговор

    До коментар #101 от "67867867678687":

    кога най-сетне елитните части на Втората армия ке освободят тази несъществуващата Украйна!
    Уж бандерите били диморализирани
    уж
    ВСУ-то било нищо и за някаки 3 (три) дни щеше Киев да освободели
    Уж Красната армия била въоръжена
    Уж Генералитета на Красната армия
    Уж Фюрера бил с 6(шесте|( цели
    Уж Светот се плащи от ядрените боеголовки
    так залее
    так залее


    Рушляците са си гола вода,, ама забравихме за ВЕФ-овете и москвичите къшмерни.
    А и за не пишем за ГАЗ-ките и КАМАЗ-ките!

    Коментиран от #122, #135

    13:34 09.10.2025

  • 119 Силиций

    5 0 Отговор
    Руснаците са погребвали и по много повече от войниците си.Руснак с война не можеш да го уплашиш.
    Войната плаши народи ,чиито хора с всяко ново поколение живеят все по-лесно и удобно.Това лесно и удобно обаче ,комбинирано с политическо управление тип "ферма" и икономика движена единствено от печалба и култ към забогатяването и краденето води до държави пълни с добре отгледани...овце,разчитащи,че овчарите имат достатъщно кучета за охрана,а когато и кучетата отдавна са забравили за какво ги хранят,работата е ясна.

    13:35 09.10.2025

  • 120 Видяхме

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "Смятай":

    6000 на 60.

    13:35 09.10.2025

  • 121 Отреазвяващ

    6 0 Отговор
    Като се знае,че Зеления не може да раздели на 3 магарета 2 нали слама,как ги е изчислил?

    Коментиран от #126

    13:35 09.10.2025

  • 122 Прооагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "Айде бе":

    винаги се цели в глупака.

    13:36 09.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Орфей

    8 0 Отговор
    Зелен на бял кон седеше
    30 сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    13:37 09.10.2025

  • 125 ТехноЛог

    6 0 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    Хубавото е ,че и днес поне 2000 хохохола ще се възнесат с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Pro-Max разположени на често по фронтовата линия .Заложи на истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г. !

    13:37 09.10.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Ухилянт

    8 0 Отговор
    За съжаление на всички мукраинци, скоро фронта ще се продъни като отприщен бент. А клоуна Зелю както винаги е на черешата.

    13:38 09.10.2025

  • 128 Филип

    6 0 Отговор
    Трябва да е много досадно да търпиш един дрогиран оръфлек да ти досажда при всеки служебен ангажимент на открито. Няма отръвка от този паразит докато някой не се сети да го напръска с Райд. Гадината използва всички маймунджалъци, които е научил в школата за клоуни, за да заблуди охраната на хората. Веднъж като ги хване пред камера и не върви да се правят, че не го забелязват. Трябва да му изслушат репертоара и сигурно съжаляват, че го дресираха да се извинява и благодари по 20 пъти преди да почне да проси по същество. Вече никой не се съмнява, че най-правилната политика спрямо укроинските евреи е имал Хитлер.

    13:38 09.10.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Родину Мать Зовут

    3 6 Отговор
    Всяка рускиня по пет руснаЧета да ражда
    Начело с Захарова

    Коментиран от #142, #159

    13:39 09.10.2025

  • 132 Славчо Трънски

    7 0 Отговор
    украйна привлича младежи в армията като ги отвлича от улиците, работните им места, изобщо от общественни места. След обявената програма "със чийзбургергите"- Пълна липса на интерес, и сега насилствено. Пребиват ги и ги отвличат. В телеграм гледайте видеоклипове от майките, приятелките и съпругите им, за да не Ви повтарят, че е "кремълска пропаганда".

    13:40 09.10.2025

  • 133 Вацлав

    8 0 Отговор
    Всъщност НАТО и ОТАН са в шок. Пълен и тотален шок. Тестваха способностите си срещу Русия в конвенционална война използвайки най-голямата европейска държава като полигон. Използваха и населението и като високомотивирани войници. Въоръжиха я до зъби със всякакви оръжия, изпратиха всякакви съветници, гурота, тактици, стратези и с неограничен бюджет и се провалиха с гръм и трясък. За това е целият вой. Колективните нямат абсолютно никакъв шанс срещу Русия в конвенционална, камо ли в ядрена война и това добре го знаят. При това Русия пипа доста внимателно и гледа да сведе до минимум цивилните жертви. Срещу друга държава ще е пи-страшно и от ивицата Газа, ще изравнява градовете със земята

    13:40 09.10.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    Ти руснаците ги остави ,ами на България само три ракети са нужни ,едната е за АЕЦ Козлудуй и после само радиоактивна прах ще има .Дърпайте дявола за опашката ,но в случая даже и време няма да има да кажете ,а нас защо .

    13:41 09.10.2025

  • 137 Украинска майка

    6 1 Отговор
    След разпада и подялбата на СССР, Русия пое и изплати целия външен дълг на СССР, включително и украинската му част. Украйна започна на чисто. Без външен дълг, с мощна промишленост и селско стопанство, с най-големия флот в Европа, с ресурси от Русия на понижени цени, с възможност да краде от тръбите нефт и природен газ, предназначени за Европа. Вместо да продължи да се развива и процъфтява, Украйна си наряза заводите и корабите на скрап, натрупа нови дългове.
    Русия опрости кубинския дълг и предложи на Украйна да и помогне, като отново и плати дълга, който тогава беше $15 милиарда. Вместо да приемат това щедро предложение, украинците си направиха Майдан, изгониха президента Янукович и започнаха операция на терор в Донбас.

    13:41 09.10.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Боби санчес

    5 2 Отговор
    Повече от сто години пропагандa от страна на Великобритания най вече но и САЩ Германия Франция за манипулиране на украинското население че то е нещо повече от руското и че в Украйна има фашизъм и нацизъм много много отдавна от ОСВ и ВСВ и злоба и омраза към руснаците. Не се стигна случайно до тази война. Русия не вярваше до последно че Украйна е настроена срещу тях. Те имат укрите за братя. Както за жалост и нас и ние сме неблагодарни също. Всичко е много жалко.

    Коментиран от #144

    13:41 09.10.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Марко Тотев

    7 0 Отговор
    Украйна години наред бе превръщана в анти- Русия, бе готвена да стане член на НАТО, което е крайно неприемливо за Москва, за което западът бе предупреждаван многократно. Вместо да се потърси диалог с Москва, очевидната враждебност на западния политически елит към Русия не намаляваше, нещо повече тази враждебност нарастваше с всеки изминал ден.

    С други думи Русия започна това СВО, защото се почувства застрашена, от друга страна Москва не можеше да затваря очи пред безчинствата на Кийв в Донбас и нежеланието да се съобрази с волята на няколко милиона източни украинци.

    Повече от ясно е, че западът никога няма да признае своите грешки, което също е грешка, защото без смирение и откровеност не може да се очаква бърз позитивен изход. Моето мнение е, че с Русия можем да се разберем много лесно, ако се подходи към нея с човещина и разбиране. Но такива липсват.

    13:41 09.10.2025

  • 142 Алексбг

    4 1 Отговор

    До коментар #131 от "Родину Мать Зовут":

    Що вашите от маалата по малко ли раждат ?

    Коментиран от #163

    13:42 09.10.2025

  • 143 жик так

    6 2 Отговор
    То щото потника погреба вече два милиона от своите , тръгнал на Путин сметката да прави !!!!

    Коментиран от #148

    13:42 09.10.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Артилерист

    7 2 Отговор
    Зеленски е загубил напълно чувство за реалност и бръщолеви както в комичните си предавания преди да стане президент. Хунтата първа започна атаки по руски енергийни предприятия и го правеше с нагла показност и брутално унизителна рекламност. Откъснатият от реалността комичен артист си мислеше, че това ще остане без последствия, но беше жестоко изненадан. Руските въздушно космически войски преминаха към прецизни удари за унищожение (това е критерий за поразяване, при който обекта излиза напълно от строя) на енергийни обекти. Напълно парализиран е и железопътния транспорт предвид избирателното унищожение на влаковите локомотиви. Вагоните и железопътните трасета лесно се възстановяват, но с локомотивите нещата са по-сложни. Одеса, Харков, Суми, Полтава и др. са подложени пълно унищожение на енергийната инфраструктура, а специално внимание е отделено на ликвидиране на пристанищата в Одеса и пристигащите кораби с оръжейни доставки. Отговорът на руските ВКС на украинските терористични атаки по рафинерии и електропреноснатата система на Белгород е смразяващ...

    Коментиран от #156

    13:43 09.10.2025

  • 147 Мижитурка Блатофилова

    1 3 Отговор
    Наш къс кумир Путина е бугатир и язди пони гол до кръста, блатни солдади са могучий!!

    13:44 09.10.2025

  • 148 Потника и Клоуна

    1 7 Отговор

    До коментар #143 от "жик так":

    направи смешни рашистите и техния велик Фюрер!

    Коментиран от #158, #173

    13:44 09.10.2025

  • 149 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    Преди 265 години на днешния 09.10. 1760г. руснаците за първи път превземат в Берлин. После го превземат още два пъти през 1813 и през 1945г.

    Да се знае и да се помни!

    Така както върви ще има и четвърти път!

    13:44 09.10.2025

  • 150 Какво

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "Томе, томе, много си объл":

    трябва да се справя? Ко ти казват?

    13:44 09.10.2025

  • 151 Тишо културиста

    5 1 Отговор

    До коментар #138 от "Где Бензин":

    Емили 🛴не се превъзбуждай ,бензин на теб не ти трябва ,бучи една перка от. заад и като стуенчу постоянно ще си мобилна ,муци 👄.

    13:44 09.10.2025

  • 152 ОРК

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Жжж":

    Ja, ja, В един ред с Мазепа и Петлюра!!!

    13:45 09.10.2025

  • 153 Питай

    4 1 Отговор

    До коментар #138 от "Где Бензин":

    Питай м@кя си, колко цървула са те правили! И тя не им знае бройката, ама ти може да казваш "Татко" на всеки срещнат цървул.

    13:45 09.10.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Точен

    6 2 Отговор
    Очаквам Тагаренко и Пасиенко да влязат в укроармията и тогава... украйна ще се смали до 1/5 и ще остане с под 5 мил евроукри...

    13:45 09.10.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Мишел

    9 2 Отговор
    Съвременната война в Украйна се води на над 1200 км.фронт, а на 1 км фронтова линия страните имат по десетина войника. Големите загуби във войната са на Украйна, поради пълното руско превъзходство в артилерия, РСЗО, авиация, ракети и всякакво въоръжение, което осигурява поражения не само на фронтовата линия, а в цяла Украйна , на тренировъчни центрове, полигони, при транспорт на военни части- там, където има големи групи военни.

    Коментиран от #181

    13:46 09.10.2025

  • 158 Засега

    5 2 Отговор

    До коментар #148 от "Потника и Клоуна":

    смешен стана запада да удари дъното да бори Русия с евтини глупаци и ниско интелигентна пропаганда

    13:46 09.10.2025

  • 159 Трябва да питат

    1 4 Отговор

    До коментар #131 от "Родину Мать Зовут":

    Кремля защо подкрепят

    ПЕДОФИЛИЯТА.

    Призивите 16 Годишни Рускини

    Да раждат деца

    Какво е ?

    Явно и Бункерния няма нищо против
    Малолетни Рускини
    Да раждат

    Педофилията май не му пречи на Пуся ,
    Защо ли ?

    Коментиран от #164, #171, #174

    13:47 09.10.2025

  • 160 Гадно

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Значи имало още Бели Лади!!
    Тц-ццццц

    В БГ-то имаме още ВАЗ-2101 и М-408.

    13:47 09.10.2025

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Равносметка

    14 7 Отговор
    Путлер и башибозука му 3 години и половина не могат да превземат 30% от Донбас, а да не говорим за цялата Украйна...
    Просят войници и ракети от Северна Корея и Иран, 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена и разрушена територия...
    Всеки ден гасят пожари по рафинерии и блокират полети от летищата си...
    Повече не ми се изрежда.

    Коментиран от #175, #183

    13:48 09.10.2025

  • 163 У наща махала котките всяка година

    1 3 Отговор

    До коментар #142 от "Алексбг":

    Ново поколение дават
    По четири пет котета

    Коментиран от #168

    13:48 09.10.2025

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 брадато джудже с бял нос

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "Понеже си оБъл":

    Когато си мислиш за мен от вдъхновение от моята смелост и борбеност поне e..екция получаваш ли ,заклет мой Фен ?

    13:49 09.10.2025

  • 167 Тореро

    0 0 Отговор
    Ха ха ха

    13:50 09.10.2025

  • 168 Алексбг

    1 2 Отговор

    До коментар #163 от "У наща махала котките всяка година":

    Не говоря за вашата махала ,а за маалаа ,Компренде ?

    13:50 09.10.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 ОНЗИ

    5 1 Отговор

    До коментар #159 от "Трябва да питат":

    Бре -б иЙ жълтопаветен π€∆∆о филл спаси невинно българско дете .

    13:52 09.10.2025

  • 172 Триенето

    4 1 Отговор
    стигна ли вече 40( четиридесет) %?!?!?!

    13:52 09.10.2025

  • 173 жик так

    6 1 Отговор

    До коментар #148 от "Потника и Клоуна":

    Козяшките неволи не ме касаят . Ти мисли как да изкараш за баничката .

    13:53 09.10.2025

  • 174 Нема кучета и котки да гледат

    3 3 Отговор

    До коментар #159 от "Трябва да питат":

    До 35 години трябва и руснаЧета да отглеждат

    13:53 09.10.2025

  • 175 ха ха ха ..

    8 2 Отговор

    До коментар #162 от "Равносметка":

    От началото на годината руснаците завзеха 212 населени места . Укрите колко ?

    Коментиран от #177, #191

    13:54 09.10.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 оня с коня

    4 0 Отговор
    Глад мори добитъка ,отрано и масово са отпуснали Галкините корморани да натрупат малко запаси ,че се очертава дълга , гладна и студена зима .Даже местата около кофите на ресторанта на шеф Ангелов отдавна са резервирани .

    13:56 09.10.2025

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 На русофилите може да им платят

    1 5 Отговор

    До коментар #180 от "Кой плаща":

    нека да събират Рублите с надеждата да дойдела Рублозоната и да имало Грети полюс!
    Аллах си знае работата, като подлага посуфилията на надеждите!

    Коментиран от #185

    14:01 09.10.2025

  • 183 А що трябва да превземат

    2 0 Отговор

    До коментар #162 от "Равносметка":

    Ко казват на безродните глупачета?

    14:01 09.10.2025

  • 184 Бизнес инсайдър

    4 1 Отговор
    Последния голям инфраструктурен проект който откри Зелен със Ски преди 3 седмици до Киев беше военно гробище с капацитет от 130000 -250000 места .Да си го ползват приятно по предназначение !

    14:01 09.10.2025

  • 185 Питах

    4 1 Отговор

    До коментар #182 от "На русофилите може да им платят":

    кой плаща за подобна простотия. Ква полза имаш, няма да те питам, щото предвид глупотевината със сигурност не осъзнаваш.

    14:03 09.10.2025

  • 186 Еййй ЧатБотя

    1 0 Отговор
    Да ми не триеш коменарите че...

    14:09 09.10.2025

  • 187 Величко

    2 1 Отговор
    Оффф ... , нещастнико , имаш ли представа колко украински войници загинаха заради тебе ? ! Ама теб те не боли за тях ... Важното за теб е да угодиш на твоите господари ...

    14:11 09.10.2025

  • 188 Съновидения Наркомански

    1 1 Отговор
    Нямат край бе...
    То Папугай дали знай че ВСУ то отече ...
    Руснаците пробиха и последната им защитна линия...
    С какво ще ги спрат вече...

    Коментиран от #190

    14:11 09.10.2025

  • 189 Не е верно

    0 0 Отговор
    Има мобилни крематориуми !

    14:15 09.10.2025

  • 190 Пробили

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Съновидения Наркомански":

    да твоята !

    14:16 09.10.2025

  • 191 С колко

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "ха ха ха ..":

    население ?

    14:17 09.10.2025

  • 192 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Наркомана пак е яхнал метлата, този път надписана "tomahawk"

    14:17 09.10.2025

  • 193 Мим

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Жжж":

    Да,наистина историята не помни такъв наглед и просяк от цял свят,като зеления клоун и смешник..

    14:22 09.10.2025

  • 194 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Хайде сега внимателно да помислим каква и колко истина има в тези приказки от шипковия храст !?...И това не е ли чиста пропаганда в угода на тезата че на Русия трябва да бъдат нанесени колкото се може по-големи щети!? ...Е това е просто мечтата на някои евроатлантици и така Зеленски иска да ги подмами да му дадат повече пари повече ракети повече системи за ПВО и т.н!?....Разбира се има голямо съмнение че те може да бъдат подмамени - те струва ми се добре го знаят но неистово искат на Русия да бъдат нанасяни щети ---както казваше една журналистка / Велислава Дърева /- искам да ме лъжат ама да ме лъжат красиво!?

    14:28 09.10.2025

  • 195 Жълтенски

    1 0 Отговор
    Зелената еуглена хем е говорител на Тръмп, хем се изживява, като международен политически експерт.

    14:35 09.10.2025

