1172 деца са загинали при земетресението в Афганистан
1172 деца са загинали при земетресението в Афганистан

12 Септември, 2025 17:15 430 4

В най-засегнатите райони в източната част на страната децата се нуждаят спешно от хуманитарна помощ

1172 деца са загинали при земетресението в Афганистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

1172 деца са загинали при опустошителното земетресение в Афганистан, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa), позовавайки се на информация на УНИЦЕФ.

Най-силният трус от 31 август отне живота на най-малко 2200 души и този брой може да нарасне. ООН смята, че стихията е засегнала около 500 000 души, повече от половината от които са деца.

„Афганистан отново е разтърсен от трагедия, а децата са най-силно засегнати от все по-тежката криза. Трябва да реагираме не само спешно, но и с ангажимент незабавно да обърнем тенденцията. Те понасят най-тежкото въздействие на мощното земетресение, което удари провинциите Конар и Нангархар на 31 август в източната част на страната, последвано от множество силни вторични трусове“, посочва УНИЦЕФ.

Най-малко 1172 деца са загинали, което представлява повече от половината от общия брой на жертвите. Освен това 45 деца са били разделени от семействата си, а 271 са останали сираци.

В най-засегнатите райони на Конар и Нангархар децата се нуждаят спешно от хуманитарна помощ. В тези отдалечени планински общности децата са изправени пред множество заплахи, включително нелекувани рани, опасна вода и канализация, влошаващо се недохранване, нарушено училищно образование и дълбок емоционален стрес.


Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володимир Зеленски

    3 2 Отговор
    Много тъжно. Нека Бог приеме невинните им души в рая.

    Коментиран от #2

    17:16 12.09.2025

  • 2 Зелю

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски":

    що ни нападаш с дронове?Ние сме от Натути. Ще активираме чл. 5

    Коментиран от #3

    17:20 12.09.2025

  • 3 ма муля ти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зелю":

    сека вечер я нападам

    17:23 12.09.2025

  • 4 В Авганистан

    0 0 Отговор
    само деца ли живеят или тия брадатите талибани и там ги броят за малолетни, както и като емигрират у нас. То там си е едно весело авганистанско детство.

    17:32 12.09.2025

