1172 деца са загинали при земетресението в Афганистан

1172 деца са загинали при опустошителното земетресение в Афганистан, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa), позовавайки се на информация на УНИЦЕФ.

Най-силният трус от 31 август отне живота на най-малко 2200 души и този брой може да нарасне. ООН смята, че стихията е засегнала около 500 000 души, повече от половината от които са деца.

„Афганистан отново е разтърсен от трагедия, а децата са най-силно засегнати от все по-тежката криза. Трябва да реагираме не само спешно, но и с ангажимент незабавно да обърнем тенденцията. Те понасят най-тежкото въздействие на мощното земетресение, което удари провинциите Конар и Нангархар на 31 август в източната част на страната, последвано от множество силни вторични трусове“, посочва УНИЦЕФ.

Най-малко 1172 деца са загинали, което представлява повече от половината от общия брой на жертвите. Освен това 45 деца са били разделени от семействата си, а 271 са останали сираци.

В най-засегнатите райони на Конар и Нангархар децата се нуждаят спешно от хуманитарна помощ. В тези отдалечени планински общности децата са изправени пред множество заплахи, включително нелекувани рани, опасна вода и канализация, влошаващо се недохранване, нарушено училищно образование и дълбок емоционален стрес.