Русия извърши най-мащабната атака срещу газовата инфраструктура на Украйна от началото на войната

През изминалата нощ Русия предприе най-мащабната си атака срещу газови производствени обекти в Украйна от началото на войната, като изстреля 35 ракети и 60 дрона, съобщи украинският държавен оператор "Нафтогаз", цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Врагът извърши най-значителната си масирана атака срещу инфраструктурата за добив на газ от началото на войната", заяви "Нафтогаз".
Русия е поразила обекти в Харковска и Полтавска област.
"Значителна част от нашите съоръжения са повредени. Някои от повредите са критични", заяви в социалната мрежа "Фейсбук" главният изпълнителен директор "Нафтогаз" Сергий Корецки, осъждайки "умишления терор" на Москва срещу цивилни инфраструктурни обекти.
Тези атаки "нямат никаква военна логика" и "имат за цел единствено да саботират отоплителния сезон и да ни лишат от възможността да отопляваме домовете на украинците през зимата", добави той.
Руската армия от своя страна съобщи, че е нанесла "масирани удари с високопрецизни оръжия" срещу военно-промишлени предприятия в Украйна и "газова и енергийна инфраструктура, поддържаща тяхното функциониране".
1 Учуден
Коментиран от #67
15:47 03.10.2025
2 зИленски
Коментиран от #3
15:49 03.10.2025
3 ГОВОРЯ ЗА СЕБЕ СИ
До коментар #2 от "зИленски":оКРАИНЦИТЕ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВАТ
15:49 03.10.2025
4 Елементарно
Коментиран от #47, #57
15:50 03.10.2025
5 В Балаклея над 300
Кинжал е ударил ресторанта и над 160 души са убити
Коментиран от #14
15:51 03.10.2025
6 си дзън
Коментиран от #15, #19, #21
15:51 03.10.2025
7 Ееееех, че хубаво!
15:51 03.10.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАГИНАЛИ 13 000 УКРАИНЦИ :)
15:52 03.10.2025
9 Дика
15:52 03.10.2025
10 Опааа
Коментиран от #22, #25, #26, #27, #30
15:52 03.10.2025
11 Някойси
Нека да се разпространява по медиите за спиране на Славянската война.защото тя е юечтата на Англосаксонския свят,който само я подклажда,а ние сме Славяни ....
Коментиран от #17
15:53 03.10.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПАРНОТО ИМ СЪЩО !
.... НЕ МОГАТ РУСНАЦИТЕ ДА НИ ПОБЕДЯТ !
15:53 03.10.2025
13 Крим е на Украйна
Коментиран от #96
15:53 03.10.2025
14 ГРУ гайтанжиева
До коментар #5 от "В Балаклея над 300":Това са московски партенки, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
Коментиран от #18, #41, #46
15:54 03.10.2025
15 Ще има
До коментар #6 от "си дзън":Бяло знаме и капитулация
Коментиран от #28
15:54 03.10.2025
16 мошЕто
15:54 03.10.2025
18 Ха ХаХа
До коментар #14 от "ГРУ гайтанжиева":Партенките са в кирливите ти джуки
15:55 03.10.2025
19 Филанкишията
До коментар #6 от "си дзън":Надеждата умира последна...
15:56 03.10.2025
20 Минаващ
Някаква шизофрения ги гони....
15:56 03.10.2025
21 Ще има
До коментар #6 от "си дзън":Сваляне на гащи и хващане за палците, като ще те викат за експертно показно
15:57 03.10.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
15:58 03.10.2025
24 Моля моля
15:58 03.10.2025
28 четвърта
До коментар #15 от "Ще има":Година го чакате бялото знаме. Засега се веят само кафяви ватнишки гащи.
Коментиран от #33, #42
15:59 03.10.2025
29 В В.П.
16:00 03.10.2025
31 Информира ТАСС
Който бърза и няма време да чака с часове, си шари.
Ах, тези непреходни ценности на широката руска душа и странна предприемчивост!
16:01 03.10.2025
32 отговор
Коментиран от #37
16:01 03.10.2025
34 В В.П.
16:02 03.10.2025
35 Блатиста мижитурка
16:02 03.10.2025
36 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #30 от "Нее":ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА Е 100% ГЕРМАНКА
Коментиран от #40
16:02 03.10.2025
37 Ха ХаХа
До коментар #32 от "отговор":Ще стоим ние благодарение на шефовете ти еврокатили
16:03 03.10.2025
38 "Всякога проклета Русия" по Раковски
С този договор известен като пакта Молотов-Рибентроп, Русия и Германия си подарят Източна Европа. Двете държави нападат Полша, руснаците избиват всички полски офицери, после нападат анексират Литва Латвия и Естония, а след тях и Финландия.
300 000 финландски запасняци се изправят срещу едно милионната червена армия и я попиляват.
Руснаците дават над 300 000 жертви.
Малко след това Русия окупира и Бесарабия (Молдова). За кратък период страната отново е откъсната от Русия при нападението на Германия, но през 1944 г. Русия отново окупира страната и в включва като република в състава на СССР.
През 1979 г. по времето на СССР при официалното преброяване има 134 000 българи.
През 1989 г. са останали само 88000.
Споделям тези факти, за да сте наясно със социално-етнипческото инженерство на руския нацизъм.
Започва и русификация. Заселват се рускоговорящи и се правят опити молдовци да се разселват из СССР.
Коментиран от #44, #94
16:04 03.10.2025
39 Баба Гошка
16:04 03.10.2025
40 Ха ХаХа
До коментар #36 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":Батенберг и Фердинонд са 110% германци, а Борис 3 няма нито една капка българска кръв.
16:04 03.10.2025
41 456
До коментар #14 от "ГРУ гайтанжиева":Не са били само от ВСУ ,а е имало и офицери от висок ранг на ОТАН. Най- малко 50 са дали фира
16:05 03.10.2025
43 Военен логик
16:09 03.10.2025
44 Неук тъпунгер
До коментар #38 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":През 1921 г.в гр.Тухле на 80 км. от Краков поляците убиват над 120 хиляди руски офицери и войници.
Катин е отговорът но само 40000. убити поляци.
Полша дава 4 дивизии на Хитлер за превземане на Чехословакия.
Хитлер им подарява Тихвинска област.
Всички държави в Европа ходовата войски против СССР.
Изключение е България и затова цар Борис е отровен
Коментиран от #51
16:10 03.10.2025
45 здравка клинчева
16:11 03.10.2025
47 Специална Военна Опсерация
До коментар #4 от "Елементарно":Така е.
Но, защо му трябваше на Путин да съсипе и цяла Русия?
СВО е само една от големите му вреди и по-скоро служи за да прикрие останалите вреди!
Не разбирам хората, които твърдят, че са проруски настроени, а в същото време харесват Путин!
Коментиран от #83, #89
16:15 03.10.2025
48 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
За втори път дрон сваля боен хеликоптер на Русия пълен с десантчици. Видео
16:16 03.10.2025
49 Това е то, а зимата
16:17 03.10.2025
50 Из падмасковие
Коментиран от #60
16:17 03.10.2025
51 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #44 от "Неук тъпунгер":Личи си, че си учил от съветски букварчета, от които моZъка ти е на пихтия
16:17 03.10.2025
52 Войната замръзна,
Коментиран от #82
16:19 03.10.2025
53 Спомняте ли си СССР? Къде е?
МОСКВА, 3 октомври. /ТАСС/. Федералният бюджет на Руската федерация през октомври 2025 г. може да не получи 26,9 милиарда рубли допълнителни приходи от петрол и газ, се казва доклад на Министерството на финансите на Руската федерация.
Отклонението на действителните приходи от очакваната сума след септември възлиза на 13 милиарда рубли.
През септември бюджетът не получи 21 милиарда рубли допълнителни приходи от петрол и газ.
Плащанията от руския бюджет към петролните компании за демпфер за гориво през септември 2025 г. възлизат на 30,5 милиарда рубли, през август – 80,4 милиарда рубли, юли – 59,9 милиарда рубли, юни – 34,5 милиарда рубли, през май – 42,5 милиарда рубли, април – 62,7 милиар рубли, през февруари - 148,3 милиарда рубли, през януари - 156,4 милиарда рубли.
16:20 03.10.2025
54 Слава украине
16:20 03.10.2025
55 Еми така ще е
16:21 03.10.2025
56 Българин
Коментиран от #80
16:21 03.10.2025
58 РФ е Zаразно Zло !
Съобщава се, че в завода е започнала евакуация.
Разстоянието до държавната граница на Украйна е около 1400 км.
ℹ️ Проектният капацитет на завода за преработка на нефт е приблизително 6,6 млн. тона годишно. Предприятието произвежда бензини, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, битум и смазочни материали.
💸 Орският нефтопреработвателен завод през последните години е преминал мащабна модернизация, която се оценява на повече от 70 млрд. рубли.
💥 Моменти на удара по «Орскнефтеоргсинтез»
Кадрите публикуват ₚашистки медии.
16:23 03.10.2025
59 Mими Кучева🐕🦺
16:23 03.10.2025
60 Българин
До коментар #50 от "Из падмасковие":Конете били по-хубави от жените у вас ,а?
16:25 03.10.2025
61 нннн
16:25 03.10.2025
63 Руска рафинерия
16:32 03.10.2025
64 Националист
Коментиран от #68, #79
16:34 03.10.2025
65 Винету
16:34 03.10.2025
66 Еми лошо е когато
16:34 03.10.2025
67 Европеец
До коментар #1 от "Учуден":Заглавието хубаво..... В момента температурата в Киев 13° да се оправят украинците , които чафка им изпи акъла и тръгнаха да тормозят руското население в Донбас....
16:35 03.10.2025
68 Европеец
До коментар #64 от "Националист":Само не разбрах ти български или украински националист си.....
Коментиран от #76
16:36 03.10.2025
69 Хубаво бре...
Коментиран от #84, #87, #97
16:37 03.10.2025
70 Някой
16:37 03.10.2025
72 Путин
16:39 03.10.2025
73 Спри да рецитираш
До коментар #57 от "КАПИШ КОПЕЙКО":Загуби ме,спрях да чета,че Русия била изостанала културно.Още 1989 г,руските жени си носеха елегантни обувки,а ботушите си оставяха на гардероб,когато ходеха на театър,а ние и сега,даже в народния театър,ходим с маратонки.Иначе,ясно е че са отделяли много пари за въоръжаване, но имат и много природни богатства.На нас сега,свят ще ни се завие,когато вземем да отделяме за оръжие.
16:42 03.10.2025
74 стоян георгиев - π4оka
16:42 03.10.2025
75 Ми Хубаво
16:43 03.10.2025
76 Националист
До коментар #68 от "Европеец":Разбира се български а не руски, няма по важно нещо в момента от силна Европа за България докато си стъпим на краката здраво. Пушкинския режим не иска силни държави освен неговата измислена държава, за него България трябва да е гладна бедна и лесно манипулируема
Коментиран от #81
16:44 03.10.2025
77 Смешки
16:45 03.10.2025
78 истината
16:45 03.10.2025
79 Тити
До коментар #64 от "Националист":Бучни си 🇺🇦 флаг у дирр .ниka и с гордост го развявявай !
16:45 03.10.2025
80 вероятно
До коментар #56 от "Българин":пак някой танкер с оръжие и боеприпаси. Няма да ни кажат.
16:45 03.10.2025
81 Мехмед Ефенди
До коментар #76 от "Националист":Кукло 👄💅🛴,нерде Пушкин ,нерде В Путин ,хайде формулирай по точно .
16:47 03.10.2025
82 Искаш да кажеш
До коментар #52 от "Войната замръзна,":До пълен банкрут.
16:48 03.10.2025
83 Не си мъчи едната мозъчна клетка...!
До коментар #47 от "Специална Военна Опсерация":Няма да разбереш обичта на 80% от Българите,към Русия и Руският Народ...!
Коментиран от #86
16:49 03.10.2025
84 Стига бе човек, имай милост
До коментар #69 от "Хубаво бре...":Стига с тая гавра дето си правиш с малоумните атлантенца. Психиатър Юри не може да ги поеме вече
16:49 03.10.2025
85 Мащаб
16:50 03.10.2025
86 Иво Христов
До коментар #83 от "Не си мъчи едната мозъчна клетка...!":простичко я обясни !
16:51 03.10.2025
87 Всичко е ясно нали?
До коментар #69 от "Хубаво бре...":Ние не сме психиатри че болни атлантенца да лекуваме тук
16:53 03.10.2025
88 604
16:56 03.10.2025
89 Абе,човек
До коментар #47 от "Специална Военна Опсерация":Как се управлява такава голяма страна представяш ли си?!Ние сме" цъфнали и вързали", на Путин разбор правим.Ясно е,че на някои хора много им се иска да има анархия,че да им е по-лесно да действат както си искат,ама няма да им се получи.
16:57 03.10.2025
90 Последния софиянец
Коментиран от #91
16:58 03.10.2025
91 Криси Патрашкова
До коментар #90 от "Последния софиянец":Оооох дано се оправят хората !
17:01 03.10.2025
92 Ами
и компания не престанат да атакуват руския енергиен сектор.
И това не се отнася само са окраина.
Така, че купувайте дърва и свещи :)
17:02 03.10.2025
93 Ама Смешки верно
17:03 03.10.2025
94 АБВ
До коментар #38 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Да ти напомня, че Полша също има такъв договор с Германия, сключен 1934 година. И заедно с Германия и Унгария анексира част от Чехословакия през 1938 г.
Както Чърчил е казал - Полша е хиената на Европа.
17:05 03.10.2025
95 Хаха
17:06 03.10.2025
96 Хаха
До коментар #13 от "Крим е на Украйна":Тя и тази дето е виновна да те има се води на този дето е виновен да те има ,но всъщност се среща с мен 4 пъти в седмицата .
17:07 03.10.2025
97 Я вижте анкетата хора ...
До коментар #69 от "Хубаво бре...":И не умувайте ! Всички над 104 анкети в медиите за 2024-2025г. все това категорично доказват ... 75-77 % от българите сме за Русия и мразим НАТО ... така е нали? Има ли някоя която да не го доказва категорично ?
17:10 03.10.2025