Русия извърши най-мащабната атака срещу газовата инфраструктура на Украйна от началото на войната
  Тема: Украйна

Русия извърши най-мащабната атака срещу газовата инфраструктура на Украйна от началото на войната

3 Октомври, 2025 15:44 3 333 97

  • украйна-
  • нафтогаз-
  • русия-
  • газ-
  • война

Врагът извърши най-значителната си масирана атака срещу инфраструктурата за добив на газ от началото на войната, обяви "Нафтогаз"

Русия извърши най-мащабната атака срещу газовата инфраструктура на Украйна от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През изминалата нощ Русия предприе най-мащабната си атака срещу газови производствени обекти в Украйна от началото на войната, като изстреля 35 ракети и 60 дрона, съобщи украинският държавен оператор "Нафтогаз", цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Врагът извърши най-значителната си масирана атака срещу инфраструктурата за добив на газ от началото на войната", заяви "Нафтогаз".

Русия е поразила обекти в Харковска и Полтавска област.

"Значителна част от нашите съоръжения са повредени. Някои от повредите са критични", заяви в социалната мрежа "Фейсбук" главният изпълнителен директор "Нафтогаз" Сергий Корецки, осъждайки "умишления терор" на Москва срещу цивилни инфраструктурни обекти.

Тези атаки "нямат никаква военна логика" и "имат за цел единствено да саботират отоплителния сезон и да ни лишат от възможността да отопляваме домовете на украинците през зимата", добави той.

Руската армия от своя страна съобщи, че е нанесла "масирани удари с високопрецизни оръжия" срещу военно-промишлени предприятия в Украйна и "газова и енергийна инфраструктура, поддържаща тяхното функциониране".


Украйна
Оценка 4.2 от 56 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учуден

    86 6 Отговор
    Колко ли кораба от "сенчестия" флот са докарали перални за чипове за ракетите!?

    Коментиран от #67

    15:47 03.10.2025

  • 2 зИленски

    55 8 Отговор
    Ще спечеля

    Коментиран от #3

    15:49 03.10.2025

  • 3 ГОВОРЯ ЗА СЕБЕ СИ

    58 12 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    оКРАИНЦИТЕ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВАТ

    15:49 03.10.2025

  • 4 Елементарно

    88 7 Отговор
    Чичо Дончо искаше Европа да спре да купува руски газ! Ето , руснаците са го чули и са разрушили газопреносната система от Русия през Украйна за Европа!!! Какво се оплакват?!

    Коментиран от #47, #57

    15:50 03.10.2025

  • 5 В Балаклея над 300

    74 7 Отговор
    Войници и офицери на ВСУ са празнували в ресторант.в Балаклея
    Кинжал е ударил ресторанта и над 160 души са убити

    Коментиран от #14

    15:51 03.10.2025

  • 6 си дзън

    14 74 Отговор
    Да се надяваме да има подобаващ ответен отговор от укрите.

    Коментиран от #15, #19, #21

    15:51 03.10.2025

  • 7 Ееееех, че хубаво!

    66 5 Отговор
    Дронове срещу рафинерии в Русия, А?

    15:51 03.10.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    65 4 Отговор
    И СВИНЕКОМПЛЕКС УДАРИЛИ БРАТУШКИТЕ
    ЗАГИНАЛИ 13 000 УКРАИНЦИ :)

    15:52 03.10.2025

  • 9 Дика

    11 46 Отговор
    Уроди

    15:52 03.10.2025

  • 10 Опааа

    75 8 Отговор
    Браво! Мачкааааай Вова! Денонощно дронове и ракети! Слава!🇷🇺

    Коментиран от #22, #25, #26, #27, #30

    15:52 03.10.2025

  • 11 Някойси

    60 3 Отговор
    За Украйна няма логика да и целят енергиината инфраструктура,мо тя да цели Руската има.Много да внимават дръскачите че се обръща палачинката.
    Нека да се разпространява по медиите за спиране на Славянската война.защото тя е юечтата на Англосаксонския свят,който само я подклажда,а ние сме Славяни ....

    Коментиран от #17

    15:53 03.10.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    43 7 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ЗАВОДИ РАБОТЯТ НА ДЪРВА
    И ПАРНОТО ИМ СЪЩО !
    .... НЕ МОГАТ РУСНАЦИТЕ ДА НИ ПОБЕДЯТ !

    15:53 03.10.2025

  • 13 Крим е на Украйна

    14 70 Отговор
    Руските фашисти да се готвят, ще си го получат.

    Коментиран от #96

    15:53 03.10.2025

  • 14 ГРУ гайтанжиева

    12 49 Отговор

    До коментар #5 от "В Балаклея над 300":

    Това са московски партенки, разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #18, #41, #46

    15:54 03.10.2025

  • 15 Ще има

    55 6 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Бяло знаме и капитулация

    Коментиран от #28

    15:54 03.10.2025

  • 16 мошЕто

    61 5 Отговор
    Само преди минути написах , че укрите ги чака студ , но на кой да разправяш . Не е за първа година СВО-то , но тази явно ще им е най - студената зима на рамбовците от Курск .

    15:54 03.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ХаХа

    28 3 Отговор

    До коментар #14 от "ГРУ гайтанжиева":

    Партенките са в кирливите ти джуки

    15:55 03.10.2025

  • 19 Филанкишията

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Надеждата умира последна...

    15:56 03.10.2025

  • 20 Минаващ

    69 4 Отговор
    Значи руснаците атакуват гражданска структура, като газова инфраструктура, и това било много лошо и било тормоз над населението. Но когато украинците атакуват нефтохимите на Русия , това било военна цел, и не било тормоз над гражданите.
    Някаква шизофрения ги гони....

    15:56 03.10.2025

  • 21 Ще има

    30 2 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Сваляне на гащи и хващане за палците, като ще те викат за експертно показно

    15:57 03.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    333 ЗА ВСИЧКИ 88

    15:58 03.10.2025

  • 24 Моля моля

    14 1 Отговор
    Честито!!!

    15:58 03.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 четвърта

    7 30 Отговор

    До коментар #15 от "Ще има":

    Година го чакате бялото знаме. Засега се веят само кафяви ватнишки гащи.

    Коментиран от #33, #42

    15:59 03.10.2025

  • 29 В В.П.

    30 2 Отговор
    Taзи зима ще е най студената от началото на Окрайната .

    16:00 03.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Информира ТАСС

    4 30 Отговор
    Нов уникален бизнес развъртяха някои руснаци. Тъй като голяма част от тях са айляци, просто се редят на опашките за бензин и чрез обяви в мрежата продават мястото си само за 1000 рубли (20 лв.)
    Който бърза и няма време да чака с часове, си шари.
    Ах, тези непреходни ценности на широката руска душа и странна предприемчивост!

    16:01 03.10.2025

  • 32 отговор

    4 22 Отговор
    Унгария и Словакия ще стоят на студено скоро.

    Коментиран от #37

    16:01 03.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 В В.П.

    23 4 Отговор
    Няма и откъде да откраднат хахлята..Спряха транзита ..

    16:02 03.10.2025

  • 35 Блатиста мижитурка

    2 27 Отговор
    Ама как тъй бря,нали уж просията "беше" могучая и громяла НАТА и всичко в блатото било мед и масло,а то се оказа тиня и кал как всегда??!! 😂😂😂

    16:02 03.10.2025

  • 36 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "Нее":

    ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА Е 100% ГЕРМАНКА

    Коментиран от #40

    16:02 03.10.2025

  • 37 Ха ХаХа

    19 3 Отговор

    До коментар #32 от "отговор":

    Ще стоим ние благодарение на шефовете ти еврокатили

    16:03 03.10.2025

  • 38 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    6 22 Отговор
    Молдова е окупирана от Русия през 1940 г. , след като Русия сключва приятелския договор с Хитлер на 23 август 1939 година.
    С този договор известен като пакта Молотов-Рибентроп, Русия и Германия си подарят Източна Европа. Двете държави нападат Полша, руснаците избиват всички полски офицери, после нападат анексират Литва Латвия и Естония, а след тях и Финландия.
    300 000 финландски запасняци се изправят срещу едно милионната червена армия и я попиляват.
    Руснаците дават над 300 000 жертви.
    Малко след това Русия окупира и Бесарабия (Молдова). За кратък период страната отново е откъсната от Русия при нападението на Германия, но през 1944 г. Русия отново окупира страната и в включва като република в състава на СССР.
    През 1979 г. по времето на СССР при официалното преброяване има 134 000 българи.
    През 1989 г. са останали само 88000.
    Споделям тези факти, за да сте наясно със социално-етнипческото инженерство на руския нацизъм.
    Започва и русификация. Заселват се рускоговорящи и се правят опити молдовци да се разселват из СССР.

    Коментиран от #44, #94

    16:04 03.10.2025

  • 39 Баба Гошка

    29 3 Отговор
    Кат вззрривявате рафинерии нИ рИвете, кат спирахте газзаа за унгария и словакия нИ рИвахтИ. сега стИ реввнали за газз. Ней цивилна инфраструктура, щом с газз мож и ток да се произвежда, с ток се произвеждат 3Д принтират дрронове и т.н. както и да се подгряват метали и химмикали за производство на необходими на военната индустрия суровини. Време е да ви вкарат обратно в 19ти век неблаггодарни наглУррки.

    16:04 03.10.2025

  • 40 Ха ХаХа

    17 2 Отговор

    До коментар #36 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    Батенберг и Фердинонд са 110% германци, а Борис 3 няма нито една капка българска кръв.

    16:04 03.10.2025

  • 41 456

    22 4 Отговор

    До коментар #14 от "ГРУ гайтанжиева":

    Не са били само от ВСУ ,а е имало и офицери от висок ранг на ОТАН. Най- малко 50 са дали фира

    16:05 03.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Военен логик

    25 3 Отговор
    Логиката е много проста: който призовава да се замразяват и крадат активи, трябва да свиква със студа. Крайно време е украинците да започват да разбират смисъла на непропорционалния отговор. Руснаците май започнаха да губят търпение и ще им покажат, че войната може да бъде и по-различна от това, което са видяли до момента.

    16:09 03.10.2025

  • 44 Неук тъпунгер

    22 2 Отговор

    До коментар #38 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    През 1921 г.в гр.Тухле на 80 км. от Краков поляците убиват над 120 хиляди руски офицери и войници.
    Катин е отговорът но само 40000. убити поляци.
    Полша дава 4 дивизии на Хитлер за превземане на Чехословакия.
    Хитлер им подарява Тихвинска област.
    Всички държави в Европа ходовата войски против СССР.
    Изключение е България и затова цар Борис е отровен

    Коментиран от #51

    16:10 03.10.2025

  • 45 здравка клинчева

    25 3 Отговор
    марче,врагът е украйна , не е трудно за запомняне

    16:11 03.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Специална Военна Опсерация

    4 17 Отговор

    До коментар #4 от "Елементарно":

    Така е.
    Но, защо му трябваше на Путин да съсипе и цяла Русия?
    СВО е само една от големите му вреди и по-скоро служи за да прикрие останалите вреди!

    Не разбирам хората, които твърдят, че са проруски настроени, а в същото време харесват Путин!

    Коментиран от #83, #89

    16:15 03.10.2025

  • 48 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 25 Отговор
    Уникално попадение на украински дрон.
    За втори път дрон сваля боен хеликоптер на Русия пълен с десантчици. Видео

    16:16 03.10.2025

  • 49 Това е то, а зимата

    19 2 Отговор
    е далече още. Имало е "масирани удари с високопрецизни оръжия" срещу военно-промишлени предприятия в Украйна. Еми какво са заревали не знам да си воюват и да си траят като искат война.

    16:17 03.10.2025

  • 50 Из падмасковие

    3 14 Отговор
    Добре че бяха англосаксите,иначе сега в раша щяхме да шпрехаме немски или френски

    Коментиран от #60

    16:17 03.10.2025

  • 51 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 12 Отговор

    До коментар #44 от "Неук тъпунгер":

    Личи си, че си учил от съветски букварчета, от които моZъка ти е на пихтия

    16:17 03.10.2025

  • 52 Войната замръзна,

    2 12 Отговор
    нанасят се взаимни удари, иде зима, краят й не се види, Русийката закъсва, Западът ще подкрепя Украйна колкото е нужно!

    Коментиран от #82

    16:19 03.10.2025

  • 53 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    3 8 Отговор
    Редакция сайта ТАСС
    МОСКВА, 3 октомври. /ТАСС/. Федералният бюджет на Руската федерация през октомври 2025 г. може да не получи 26,9 милиарда рубли допълнителни приходи от петрол и газ, се казва доклад на Министерството на финансите на Руската федерация.
    Отклонението на действителните приходи от очакваната сума след септември възлиза на 13 милиарда рубли.
    През септември бюджетът не получи 21 милиарда рубли допълнителни приходи от петрол и газ.
    Плащанията от руския бюджет към петролните компании за демпфер за гориво през септември 2025 г. възлизат на 30,5 милиарда рубли, през август – 80,4 милиарда рубли, юли – 59,9 милиарда рубли, юни – 34,5 милиарда рубли, през май – 42,5 милиарда рубли, април – 62,7 милиар рубли, през февруари - 148,3 милиарда рубли, през януари - 156,4 милиарда рубли.

    16:20 03.10.2025

  • 54 Слава украине

    0 0 Отговор
    Ще трябва да излъжим, че са постигнали нещо за да спрат да на бият като магаретата по ахилесовата пета

    16:20 03.10.2025

  • 55 Еми така ще е

    8 8 Отговор
    След като Украйна все по-успешно атакува с дронове руски нефтени рафинерии. Трябва да се свиква. А пък Русия ще си оправи рафинериите за сметка на тъмнината в Украйна за цялото население.

    16:21 03.10.2025

  • 56 Българин

    14 2 Отговор
    Нещо е гръмнало в морето край Одеса.Чуло се е по черноморието в Румания и даже в България.

    Коментиран от #80

    16:21 03.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 РФ е Zаразно Zло !

    3 10 Отговор
    В момента неизвестни дронове атакуват «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургска област, — ₚашистки медии
    Съобщава се, че в завода е започнала евакуация.
    Разстоянието до държавната граница на Украйна е около 1400 км.
    ℹ️ Проектният капацитет на завода за преработка на нефт е приблизително 6,6 млн. тона годишно. Предприятието произвежда бензини, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, битум и смазочни материали.
    💸 Орският нефтопреработвателен завод през последните години е преминал мащабна модернизация, която се оценява на повече от 70 млрд. рубли.
    💥 Моменти на удара по «Орскнефтеоргсинтез»
    Кадрите публикуват ₚашистки медии.

    16:23 03.10.2025

  • 59 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 3 Отговор
    Се пак,слава на Зеленото шмъркало и на Окраина!💋🌈🛴🥳🤣🖕

    16:23 03.10.2025

  • 60 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Из падмасковие":

    Конете били по-хубави от жените у вас ,а?

    16:25 03.10.2025

  • 61 нннн

    4 2 Отговор
    Украйна прави същото.

    16:25 03.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Руска рафинерия

    2 4 Отговор
    Земи оогиин, заапалии мее, нааправии мее пеепеел!

    16:32 03.10.2025

  • 64 Националист

    5 10 Отговор
    Терористи и това няма да им помогне, скоро в Москва ще се вее жълто син флаг

    Коментиран от #68, #79

    16:34 03.10.2025

  • 65 Винету

    3 3 Отговор
    Троша рафинерии с томахавка !

    16:34 03.10.2025

  • 66 Еми лошо е когато

    5 2 Отговор
    човек чува само това което иска да чуе и вижда само това което иска. Украйна трябва да гледа реално на нещата, а не да се тупа в гърдите и прави на велика като всъщност много добре знае коя е, как е създадена, от кой, защо и т.н.

    16:34 03.10.2025

  • 67 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Учуден":

    Заглавието хубаво..... В момента температурата в Киев 13° да се оправят украинците , които чафка им изпи акъла и тръгнаха да тормозят руското население в Донбас....

    16:35 03.10.2025

  • 68 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Националист":

    Само не разбрах ти български или украински националист си.....

    Коментиран от #76

    16:36 03.10.2025

  • 69 Хубаво бре...

    2 3 Отговор
    най-мащабната атака, утре пак ще е "най-мащабната атака"....и така.... Ама Ние нали за пореден път вече, за 51ви- 52-ри казахме че сме за Русия ? А?

    Коментиран от #84, #87, #97

    16:37 03.10.2025

  • 70 Някой

    11 2 Отговор
    Без ток и газ военната промишленост умира. Как ще няма военен смисъл? Даже е закъсняла тази акция.

    16:37 03.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Путин

    3 7 Отговор
    Колкото повече рафинерии гърмят, толкова по уверен ставам у пабедата, а и икономиката дръпва напред и нагоре! Ще стане още по убаво! СЛАВА УКРАИНЕ! ХЕРОЯМ СЛАВА!

    16:39 03.10.2025

  • 73 Спри да рецитираш

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "КАПИШ КОПЕЙКО":

    Загуби ме,спрях да чета,че Русия била изостанала културно.Още 1989 г,руските жени си носеха елегантни обувки,а ботушите си оставяха на гардероб,когато ходеха на театър,а ние и сега,даже в народния театър,ходим с маратонки.Иначе,ясно е че са отделяли много пари за въоръжаване, но имат и много природни богатства.На нас сега,свят ще ни се завие,когато вземем да отделяме за оръжие.

    16:42 03.10.2025

  • 74 стоян георгиев - π4оka

    4 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни дупмански !

    16:42 03.10.2025

  • 75 Ми Хубаво

    2 3 Отговор
    "Значителна част от нашите съоръжения са повредени." ....нас българите това малко ни интересува ...

    16:43 03.10.2025

  • 76 Националист

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Европеец":

    Разбира се български а не руски, няма по важно нещо в момента от силна Европа за България докато си стъпим на краката здраво. Пушкинския режим не иска силни държави освен неговата измислена държава, за него България трябва да е гладна бедна и лесно манипулируема

    Коментиран от #81

    16:44 03.10.2025

  • 77 Смешки

    2 1 Отговор
    "инфраструктурата за добив на газ" на Украйна ....

    16:45 03.10.2025

  • 78 истината

    2 4 Отговор
    БЛА БЛА БЛА , евтина руска пропаганда.

    16:45 03.10.2025

  • 79 Тити

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Националист":

    Бучни си 🇺🇦 флаг у дирр .ниka и с гордост го развявявай !

    16:45 03.10.2025

  • 80 вероятно

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    пак някой танкер с оръжие и боеприпаси. Няма да ни кажат.

    16:45 03.10.2025

  • 81 Мехмед Ефенди

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Националист":

    Кукло 👄💅🛴,нерде Пушкин ,нерде В Путин ,хайде формулирай по точно .

    16:47 03.10.2025

  • 82 Искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Войната замръзна,":

    До пълен банкрут.

    16:48 03.10.2025

  • 83 Не си мъчи едната мозъчна клетка...!

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Специална Военна Опсерация":

    Няма да разбереш обичта на 80% от Българите,към Русия и Руският Народ...!

    Коментиран от #86

    16:49 03.10.2025

  • 84 Стига бе човек, имай милост

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Хубаво бре...":

    Стига с тая гавра дето си правиш с малоумните атлантенца. Психиатър Юри не може да ги поеме вече

    16:49 03.10.2025

  • 85 Мащаб

    0 0 Отговор
    1/10000

    16:50 03.10.2025

  • 86 Иво Христов

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Не си мъчи едната мозъчна клетка...!":

    простичко я обясни !

    16:51 03.10.2025

  • 87 Всичко е ясно нали?

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Хубаво бре...":

    Ние не сме психиатри че болни атлантенца да лекуваме тук

    16:53 03.10.2025

  • 88 604

    0 0 Отговор
    Всики път е най попо най....люмпини гледити ли ко нъ чекъ и нас, зарди вас?

    16:56 03.10.2025

  • 89 Абе,човек

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Специална Военна Опсерация":

    Как се управлява такава голяма страна представяш ли си?!Ние сме" цъфнали и вързали", на Путин разбор правим.Ясно е,че на някои хора много им се иска да има анархия,че да им е по-лесно да действат както си искат,ама няма да им се получи.

    16:57 03.10.2025

  • 90 Последния софиянец

    4 0 Отговор
    На 2 .10 2025 вечерта в Харков Искандер посети тайна сбирка на британски и украйнски военни в грузински ресторант Тбилисо ,в резултат на което бяха телепортирани 50 специалиста .Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не моа се запраа ,от снощи падам ,ставам но не се предавам .Наздраве 🍷по повода ,ланшното мерло прекрасно се съчетава с хладното време !

    Коментиран от #91

    16:58 03.10.2025

  • 91 Криси Патрашкова

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Последния софиянец":

    Оооох дано се оправят хората !

    17:01 03.10.2025

  • 92 Ами

    0 0 Отговор
    Вероятно тая зима ще е много тъмна и студена, ако окраина
    и компания не престанат да атакуват руския енергиен сектор.
    И това не се отнася само са окраина.
    Така, че купувайте дърва и свещи :)

    17:02 03.10.2025

  • 93 Ама Смешки верно

    1 0 Отговор
    "инфраструктурата за добив на газ" на Украйна ....

    17:03 03.10.2025

  • 94 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Да ти напомня, че Полша също има такъв договор с Германия, сключен 1934 година. И заедно с Германия и Унгария анексира част от Чехословакия през 1938 г.
    Както Чърчил е казал - Полша е хиената на Европа.

    17:05 03.10.2025

  • 95 Хаха

    1 0 Отговор
    Антидемократичния сайт яко това истината .Това е добре ,със сила се опитват да затварят устата на истината ,но останалите им 6 бавно развиващи се в този сайт няма да променят мненията .

    17:06 03.10.2025

  • 96 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Крим е на Украйна":

    Тя и тази дето е виновна да те има се води на този дето е виновен да те има ,но всъщност се среща с мен 4 пъти в седмицата .

    17:07 03.10.2025

  • 97 Я вижте анкетата хора ...

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хубаво бре...":

    И не умувайте ! Всички над 104 анкети в медиите за 2024-2025г. все това категорично доказват ... 75-77 % от българите сме за Русия и мразим НАТО ... така е нали? Има ли някоя която да не го доказва категорично ?

    17:10 03.10.2025

