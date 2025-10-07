Италиански епископи ще помогнат за изграждането на болница в Газа

Йерусалимската латинска патриаршия и Италианската епископска конференция ще работят заедно за създаването на болница в Газа, предаде Aleteia.org.

„Има много сериозен здравен проблем и ние искаме да го адресираме с Патриаршията. Това е конкретен ангажимент, който ще мобилизира много енергия“, каза архиепископ Джузепе Батури.

Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала благодари за ангажимента за създаване на болница в район, където такава е много необходима.

„Надеждата се нуждае от жестове, думи, но преди всичко от контекст, в който се изграждат връзки, единство и общност“, каза той. „В ситуации на голяма болка и страдание е необходимо да имаш някой до себе си, който те подкрепя и помага. В този смисъл всичко това се превръща в знак на надежда.“

Здравеопазването в Газа е в криза. От началото на войната в Газа на 7 октомври, здравната инфраструктура на ивицата Газа е до голяма степен унищожена.

През юли трима души бяха убити, след като израелски танк изстреля снаряд по единствената католическа църква в Газа. Израелското правителство и израелската армия заявиха, че църквата не е била цел и щетите са били неволни.