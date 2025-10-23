Новини
Свят »
В над 20 държави в света хора биват преследвани заради религията си
  Тема: Aleteia.org

В над 20 държави в света хора биват преследвани заради религията си

23 Октомври, 2025 10:55 402 4

  • aleteia-
  • религия-
  • религиозна свобода

Само Шри Ланка и Казахстан са показали подобрение по отношение на религиозната свобода

В над 20 държави в света хора биват преследвани заради религията си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Близо две трети от населението на света живее в страни със сериозни нарушения на религиозната свобода, се казва в нов доклад, изготвен от организацията „Помощ за църквата в нужда“ (ACN), пише Aleteia.org.

Докладът от 2025 г. установи, че близо 5,4 милиарда души живеят в 62-те държави, където има сериозни нарушения на религиозната свобода – било то преследване или дискриминация. Тази цифра се равнява на приблизително 65% от световното население.

В доклада 24 държави са обозначени като такива, в които има „преследване“ – най-тежката категория. Това означава, че има „тежки и системни нарушения, включително насилие, арести и репресии“.

Характерът на преследването варира в различните контексти и държави. В осем държави – Афганистан, Бангладеш, Либия, Малдивите, Нигерия, Пакистан, Судан и Йемен – то е резултат от комбинация от авторитарно управление и религиозен екстремизъм.

Допълнително 38 държави получиха етикета „дискриминация“, включително Египет, Етиопия, Мексико, Турция и Виетнам. Тази година Мексико, Русия и Украйна бяха преместени в категорията „дискриминация“ поради увеличаване на нарушенията на религиозната свобода.

В тези страни „религиозните малцинства са изправени пред правни, политически или социални ограничения, които ограничават свободата им на убеждения“, се казва в доклада. Много хора са подложени на системна дискриминация, като например ограничен достъп до места за поклонение, ограничения върху религиозното изразяване или неравноправно третиране. Само Шри Ланка и Казахстан са показали подобрение, се казва в доклада.

В Египет, Йордания, Ирак, Кувейт, Оман, Сирия и Тайланд е налице смесица от авторитарно управление и религиозен екстремизъм. В Израел и Палестина етнорелигиозният национализъм и екстремизмът се пресичат, за да подкопаят религиозната свобода. Други 24 държави, включително Беларус, Чили, Индонезия и Кения, са „под наблюдение“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Мюсюлмански предимно , в над 90% мюсюлмански държави преследват друговерците ...." най мирната религия " !!?

    10:59 23.10.2025

  • 2 Мдаа!🤔

    0 1 Отговор
    Нацистка украйна е на първо място!

    11:00 23.10.2025

  • 3 преследвани заради религията си

    1 0 Отговор
    демек под тоз претекс и лъжи
    да ги приемаме и обгрижваме
    тез религиозни хорица

    11:01 23.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    Време е такива извратеняци да се преследват и за зоофилия и русофилия 😄👍

    11:11 23.10.2025