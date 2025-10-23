В над 20 държави в света хора биват преследвани заради религията си

Близо две трети от населението на света живее в страни със сериозни нарушения на религиозната свобода, се казва в нов доклад, изготвен от организацията „Помощ за църквата в нужда“ (ACN), пише Aleteia.org.

Докладът от 2025 г. установи, че близо 5,4 милиарда души живеят в 62-те държави, където има сериозни нарушения на религиозната свобода – било то преследване или дискриминация. Тази цифра се равнява на приблизително 65% от световното население.

В доклада 24 държави са обозначени като такива, в които има „преследване“ – най-тежката категория. Това означава, че има „тежки и системни нарушения, включително насилие, арести и репресии“.

Характерът на преследването варира в различните контексти и държави. В осем държави – Афганистан, Бангладеш, Либия, Малдивите, Нигерия, Пакистан, Судан и Йемен – то е резултат от комбинация от авторитарно управление и религиозен екстремизъм.

Допълнително 38 държави получиха етикета „дискриминация“, включително Египет, Етиопия, Мексико, Турция и Виетнам. Тази година Мексико, Русия и Украйна бяха преместени в категорията „дискриминация“ поради увеличаване на нарушенията на религиозната свобода.

В тези страни „религиозните малцинства са изправени пред правни, политически или социални ограничения, които ограничават свободата им на убеждения“, се казва в доклада. Много хора са подложени на системна дискриминация, като например ограничен достъп до места за поклонение, ограничения върху религиозното изразяване или неравноправно третиране. Само Шри Ланка и Казахстан са показали подобрение, се казва в доклада.

В Египет, Йордания, Ирак, Кувейт, Оман, Сирия и Тайланд е налице смесица от авторитарно управление и религиозен екстремизъм. В Израел и Палестина етнорелигиозният национализъм и екстремизмът се пресичат, за да подкопаят религиозната свобода. Други 24 държави, включително Беларус, Чили, Индонезия и Кения, са „под наблюдение“.