Макрон сам да отиде с пушка и каска в Украйна! Матео Салвини разпали дипломатическа война между Рим и Париж

Посланикът на Италия във Франция Емануело Д'Алесандро е бил извикан в Министерството на външните работи на страната "след неприемливи изявления" на вицепремиера и лидер на антиимигрантската партия "Лига" Матео Салвини за френския президент, пише АФП. Агенцията се позова на дипломатически източник и по-рано на радио France Inter.
По време на неотдавнашното си пътуване до Милано, в отговор на въпрос за възможността за изпращане на италиански войски в състава на контингента в Украйна, което планира "Коалицията на желаещите" начело с Великобритания и Франция, Салвини отговори, че френският президент Еманюел Макрон "сам да отиде там" - да си сложи каска и да вземе оръжие. Салвини също така нарече Макрон "луд" и каза, че той тласка Европа към война с Русия.
Италия участва в "Коалицията на желаещите", но премиерът Джорджа Мелони също заяви, в по-дипломатични изрази, че Рим не възнамерява да изпраща войски в Украйна.
На италианския посланик във френското външно министерство е било посочено, че думите на Салвини "са в противоречие с климата на доверие и историческите отношения между нашите две страни [...], което се прояви и в силните съвпадения на позициите [...], преди всичко по отношение на неизменната подкрепа за Украйна", цитира своя източник АФП.
До началото на пълномащабната война Матео Салвини беше известен с проруската си позиция (или поне с реториката си) по много въпроси: той наричаше законна руската анексия на Крим през 2014 г., сам посещаваше полуострова, неведнъж е бил в Русия и през следващите години и се застъпваше за отмяна на санкциите.
