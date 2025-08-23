Новини
Макрон сам да отиде с пушка и каска в Украйна! Матео Салвини разпали дипломатическа война между Рим и Париж
23 Август, 2025 18:45 822 22

Италия участва в "Коалицията на желаещите", но премиерът Джорджа Мелони също заяви, в по-дипломатични изрази, че Рим не възнамерява да изпраща войски в Украйна

Посланикът на Италия във Франция Емануело Д'Алесандро е бил извикан в Министерството на външните работи на страната "след неприемливи изявления" на вицепремиера и лидер на антиимигрантската партия "Лига" Матео Салвини за френския президент, пише АФП. Агенцията се позова на дипломатически източник и по-рано на радио France Inter.

По време на неотдавнашното си пътуване до Милано, в отговор на въпрос за възможността за изпращане на италиански войски в състава на контингента в Украйна, което планира "Коалицията на желаещите" начело с Великобритания и Франция, Салвини отговори, че френският президент Еманюел Макрон "сам да отиде там" - да си сложи каска и да вземе оръжие. Салвини също така нарече Макрон "луд" и каза, че той тласка Европа към война с Русия.

Италия участва в "Коалицията на желаещите", но премиерът Джорджа Мелони също заяви, в по-дипломатични изрази, че Рим не възнамерява да изпраща войски в Украйна.

На италианския посланик във френското външно министерство е било посочено, че думите на Салвини "са в противоречие с климата на доверие и историческите отношения между нашите две страни [...], което се прояви и в силните съвпадения на позициите [...], преди всичко по отношение на неизменната подкрепа за Украйна", цитира своя източник АФП.

До началото на пълномащабната война Матео Салвини беше известен с проруската си позиция (или поне с реториката си) по много въпроси: той наричаше законна руската анексия на Крим през 2014 г., сам посещаваше полуострова, неведнъж е бил в Русия и през следващите години и се застъпваше за отмяна на санкциите.


  • 1 Правилно

    30 2 Отговор
    И нашите Тагаренковци и те с Макрон заедно...-ще бъдем много радостни!!!!!!

    18:47 23.08.2025

  • 2 Да,бе

    26 2 Отговор
    И баба си да вземе,че сърцето и е по-мъжко...

    18:48 23.08.2025

  • 3 Пилотът Гошу

    18 3 Отговор
    Никой няма право да изисква от другите нещо, което не желае да стори сам.

    18:49 23.08.2025

  • 4 Европеец

    24 2 Отговор
    Заглавието ми харесва..... Микрон е пълен нещастник и комплексар....

    18:49 23.08.2025

  • 5 Ами прав

    17 2 Отговор
    Е макаронаджията че Маркон се изживява като Наполеон!! Който иска нека чрез личен пример да замине за Украйна а не да се крие зад другите

    18:50 23.08.2025

  • 6 И Магарев

    18 2 Отговор
    И Джелякооглу с пушка и каска - в украйна. Бегом марш.

    Коментиран от #10

    18:50 23.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 2 Отговор
    В "Коалицията на МЕРАКЛИИТЕ" нещо
    НЯМА МЕРАКЛИИ за феонта❗
    И те като укр...ите -
    Искат на МОРЕ, не искат на ФРОНТА‼️

    18:50 23.08.2025

  • 8 АМИ ПРАВ Е ИТАЛИАНЕЦА

    12 2 Отговор
    НАПОЛЕОН ДОБЪР ИЛИ ЛОШ НО Е ИМАЛ ДОБЛЕСТТА ДА Е ЗАЕДНО С ВОЙНИЦИТЕ СИ
    ЗА ТОВА Е ИМПЕРАТОР
    А ЧУЧЕЛОТО МАКРОН СИ Е ОБИКНОВЕН СТРАХЛИВ ЧЕХЛЮ
    КАТО НАШ СТОЕНЧА ИЛИ ДЖУДЖАКА ДЕТО ПОСТОЯННО ПРАЩАТ ДРИГИТЕ НА ФРОНТА А ТЕ ОПЪР.....ДЯВАТ ДИВАНА

    18:50 23.08.2025

  • 9 Как

    6 3 Отговор
    след подобни иказвания като това на Салвини, Путин да натисне съответният бутон! Трудно решение! Иначе е лесно Франция и Италия да бъдат потопени в Средиземно море и по тях да преминават мигрантите от Африка!

    18:52 23.08.2025

  • 10 И Тулупа

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "И Магарев":

    и Шиши да одат.

    18:52 23.08.2025

  • 11 Ддд

    1 11 Отговор
    Путин да не е отишъл в Украйна с пушка и каска? До тука около милион жертви от руска страна, Салвини мълчи по въпроса, като българските путинисти.

    Коментиран от #22

    18:53 23.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    1 7 Отговор
    Станало е недоразумение !!!
    Всъщност Салвини каза - Макрон сам да даде ЯО на Украйна и кодовете към него 😁

    18:53 23.08.2025

  • 13 Дух

    5 0 Отговор
    Гледах един репортаж с олигофрена Тръмп и Нещастника Зеленски в който Зеленски му обяснява че иска гаранция и подкрепа, а олигофрена Тръмп му се пени че нападнал Зеленски ,Ванс и му е намекнал че американците са въздух под налягане вече ,Клоуна Тръмп се ядоса предложи му мир на Зеленият Гущер и насърчи Русия да им краде земите и да ги избиват допълнително ,
    Зеленият Олигофрен не се съгласи на офертата
    Та кой е по
    Умен Тръмп или Зеленият Гущер

    18:53 23.08.2025

  • 14 Майна

    11 1 Отговор
    От руските финансови активи във Франция , които са били 71 милиарда в момента са останали 25 милиарда..
    Мирното споразумение ще изисква вдигането на запора на руските..
    Как ще обясни Макрон къде са...отишли..
    Така че, май е по-добра съдба ако нарами пушката и на фронта
    И в двата случая изходът е почти един и същ..

    18:54 23.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ЕВАЛА! НО МАКАРОНИ ДА ВЗЕМЕ И ДЖИЛЯЗКО!

    18:57 23.08.2025

  • 17 А нашТе ΕβροΜин ΔиΛи

    3 2 Отговор
    Кога ще слагат каските да последват
    примера на лидерите
    на временното явление ЕС ?!!! 😁

    18:58 23.08.2025

  • 18 Макрон

    4 0 Отговор
    Хахахаха смешник и трубадур

    18:59 23.08.2025

  • 19 Мадам Макрон

    6 0 Отговор
    По , ма пети пиаф президонь..... всяка вечер нахлупва каската за да се прикрива от шамарите докато държи пушката на Мадам...

    18:59 23.08.2025

  • 20 И нас кво...

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дух":

    ...ни интересуват твоите мераци...?!?!

    19:00 23.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Бункерния терорист и пияните му орди трябва да бъдат унищожени, само тогава ще има мир по света, от мен да го запомните‼️

    19:02 23.08.2025

  • 22 Айдеее...

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ддд":

    ...пак се почна със сълзите по...,,руските жертви"...?!?!

    19:02 23.08.2025

