Търпението към Белград свърши: САЩ удариха сръбската нефтена индустрия

Американските санкции срещу нефтената индустрия на Сърбия (NIS) влязоха в сила, след като Вашингтон не поднови специалния лиценз, който позволяваше на компанията да оперира нормално, информира "Ройтерс"
Причината за санкциите е мажоритарното руско участие в капитала на NIS — структура, която отдавна е била обект на внимание от страна на САЩ в контекста на енергийния натиск над Русия.
Веднага след влизането в сила на мерките, хърватската компания JANAF, оператор на адриатическия петролопровод, съобщи, че няма да може да изпълнява договора си за транспортиране на суров петрол към NIS, тъй като актът за доставка изисква лиценз, който вече не е в сила.
Президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към гражданите с уверение, че до Нова година няма да има проблеми с доставките на горива. "Имаме достатъчно количества - бензин, дизел, мазут - резервите ни са пълни, няма къде да съхраняваме повече," заяви той.
По думите му, в резервите на страната има около 342 000 тона дизел, 66 000 тона бензин, а мазутът е наличен в количества, достатъчни за една година работа на електроенергийните инсталации. Той подчерта, че мазутът често се използва като добавка към въглищата при производство на електроенергия.
Вучич определи ситуацията като "лоша новина" с потенциал за сериозни политически, икономически и социални последствия, и настоя, че санкциите не са насочени срещу конкретно лице, а ще засегнат всички граждани.
Той добави, че рафинерията в Панче́во може да функционира без нови доставки на суров нефт само до 1 ноември, според оценки на вътрешни източници.
Договорът между JANAF и NIS предвижда транспортиране на 10 милиона тона суров нефт за периода 2024-2026 г.. Сега обаче той не може да се изпълнява след влизането в сила на санкциите.
От страна на JANAF се посочва, че компанията работи с правителството на Хърватия и с американски юридически консултанти, за да намери решение в рамките на регулаторната рамка.
До момента властите (и NIS) уверяват, че бензиностанциите остават снабдени, но предупредиха, че може да има смущения при плащания с международни карти — клиентите ще трябва да разчитат на плащане в брой в сръбски динари.
Това развитие поставя Сърбия в труден енергиен и дипломатически кръстопът — страната зависи в голяма степен от руските доставки, а санкциите усложняват преговорите със съседите, стратегическите планове за енергетика и доверието в икономическата стабилност.
1 Абе скоро търпението на света
Коментиран от #60
11:29 10.10.2025
2 Забавно
11:29 10.10.2025
3 Последния Софиянец
11:29 10.10.2025
4 Ивелин Михайлов
Коментиран от #58
11:30 10.10.2025
5 Кюстендилец
11:30 10.10.2025
6 юрист
11:31 10.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #61
11:31 10.10.2025
8 Нагли
11:31 10.10.2025
9 Българин
11:32 10.10.2025
10 Ще почна да си поръчвам стоки
Коментиран от #21
11:32 10.10.2025
11 Българин
Коментиран от #17, #23, #31
11:35 10.10.2025
12 👏............
11:37 10.10.2025
13 Само колко ,демократично" звучи...:
А това ли са ,,демократичните ценности"...,да не може една държава сама да прави своят избор,с кой ще търгува и с кой не...?!?!
Жив Комунизъм ,в действие...!
Коментиран от #18
11:38 10.10.2025
14 Данко Харсъзина
11:38 10.10.2025
15 Баце ЕООД
До коментар #7 от "Последния Софиянец":България не е подписвала подобно нещо.. А Унгария има договор със Турция което променя малко баланса на силите
Коментиран от #32
11:38 10.10.2025
16 Тавариши и Таварашутки
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #20, #26
11:38 10.10.2025
17 Ти........
До коментар #11 от "Българин":Добре ли си?, какви заплати по високи два, три пъти от България бе?,.... м@лоу......ик...
Коментиран от #25
11:39 10.10.2025
18 Със Руските Калници
До коментар #13 от "Само колко ,демократично" звучи...:":Само това е начинът .
Удриии
Коментиран от #22, #27, #30
11:39 10.10.2025
19 пиночет
11:40 10.10.2025
20 Бензин има на бензиностанцията
До коментар #16 от "Тавариши и Таварашутки":В плод и зеленчука няма. 😂
11:41 10.10.2025
21 Алоооо Чебурашке
До коментар #10 от "Ще почна да си поръчвам стоки":Така или иначе
Само Китайски ментета поръчваш .
Хахахаха хахахаха
Коментиран от #24
11:41 10.10.2025
22 Ами отивай в САЩ
До коментар #18 от "Със Руските Калници":Тук искаме демокрация българите, а не нечии роби.
11:42 10.10.2025
24 Важното е
До коментар #21 от "Алоооо Чебурашке":да си поръчваме от държавите срещу които фашистите начело със САЩ рекетират и налагат санкции
11:43 10.10.2025
25 Българин
До коментар #17 от "Ти........":Ти май не си стъпвал в Сърбия.. да не говорим,че общата дължина на магистралите им е 2 пъти по дълга 😉
Коментиран от #55
11:44 10.10.2025
27 А какъв е начинът,с...
До коментар #18 от "Със Руските Калници":...Българските Наколенки...?!
Преди-с Руснаците!
Сега-с Американците!
И все с надянати наколенки-в поза ,,партер"...!
11:45 10.10.2025
28 Джо
11:46 10.10.2025
29 Програмист
До коментар #23 от "Веднага си личи":По всички личи,че си долароидиот
11:48 10.10.2025
30 Юрист
До коментар #18 от "Със Руските Калници":Удри по американските протестъри в Белград!
Коментиран от #38
11:48 10.10.2025
31 пиночет
До коментар #11 от "Българин":Недейте приказвате глупости, всички държави, които са с Русия са с по-ниски заплати от нас, защото там са диктатори, които тъпчат народа си и ходят да се бият за щяло и нещяло !
Коментиран от #33, #34
11:49 10.10.2025
32 Софиянец
До коментар #15 от "Баце ЕООД":България има устна договорка и пак е на губещата страна 😉
Коментиран от #35
11:50 10.10.2025
33 Без опорки
До коментар #31 от "пиночет":не става изречение. 😂
11:51 10.10.2025
34 Ахаха
До коментар #31 от "пиночет":Верно ли така правят? Филмче в тубата ли си гледал, че ги разбираш нещата.. слушай госпожата в час по добре, че е трагедия, това дето си написал
Коментиран от #39
11:52 10.10.2025
36 все пак да не забравяме
11:53 10.10.2025
37 нашите копейки вече утекоха
До коментар #35 от "Наритай Бг копейка":Тука драскат само разни възрожденски дихатели с надеждата от пасоля да им дадат кокалче.
11:54 10.10.2025
38 мъда
До коментар #30 от "Юрист":Мутрафонова прави пельмени и ще ходи да им ги носи на площада.
Коментиран от #40
11:55 10.10.2025
39 пиночет
До коментар #34 от "Ахаха":Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!
11:56 10.10.2025
40 Браво на Митрофонова
До коментар #38 от "мъда":Да е жива и здрава жената.
Коментиран от #41, #43
11:56 10.10.2025
41 Митрофанова
До коментар #40 от "Браво на Митрофонова":От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!
Коментиран от #45
11:59 10.10.2025
42 Хаха хаха ха
11:59 10.10.2025
43 конечно
До коментар #40 от "Браво на Митрофонова":Наздраве.
Коментиран от #46
12:00 10.10.2025
44 Анонимен
Коментиран от #47
12:00 10.10.2025
45 Демек
До коментар #41 от "Митрофанова":Ще спреш лъжите на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ. А дано, ама надали. 😂
12:01 10.10.2025
46 Наздраве конче
До коментар #43 от "конечно":Жив и здрав и ти и Митрофонова.
12:02 10.10.2025
47 аве
До коментар #44 от "Анонимен":САЩ не изтребва съседите си и не отвлича на сила децата им.
Коментиран от #49
12:03 10.10.2025
48 стоян георгиев
12:08 10.10.2025
49 Не. Хич
До коментар #47 от "аве":В Хирошима ги дари с чист въздух. В Ирак 1 милион ги прати на по добро място. Пък Виетнам, Сърбия, Афганистан, Сирия, Сомалия и камара други късметлии дето САЩ е дарил с живот. 😂 Да не говорим и колко като Украйна има въвлечени в хубав живот.
Коментиран от #50
12:09 10.10.2025
50 в интерес на истината
До коментар #49 от "Не. Хич":Япония и след нея Китай са най-големите притежатели на американски държавни облигации. Не знам защо така.
Коментиран от #51
12:18 10.10.2025
51 Това е факт
До коментар #50 от "в интерес на истината":Ако почнат да се освобождават от тях, САЩ ще трябва да затвори кепенците. 😀
Коментиран от #52
12:20 10.10.2025
52 мда
До коментар #51 от "Това е факт":Дасе не начуди човек, защо аджеба не го правят? Сигурно не слушат Копейкин? Или не го знаят кой е този.
Коментиран от #53
12:22 10.10.2025
53 Не са те питали теб
До коментар #52 от "мда":Утре бъди готов ако те попитат. 😀
Коментиран от #54
12:23 10.10.2025
54 ще ги пратя при теб
До коментар #53 от "Не са те питали теб":Ти ги разбираш геополитиките. Да не си съветник на путин?
Коментиран от #56
12:26 10.10.2025
56 Затова гледай
До коментар #54 от "ще ги пратя при теб":злините на САЩ, за да почнеш и ти да ги разбираш.
Коментиран от #57
12:28 10.10.2025
57 не искам
До коментар #56 от "Затова гледай":Не работя трол, че да се праа на геополитически разбирач. Успех в троленето и ... не ставаш.
Коментиран от #59
12:30 10.10.2025
58 Роко
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Както и Десен сектор в Украйна не беше спонсориран нали
12:32 10.10.2025
59 Ами по добре поискай
До коментар #57 от "не искам":че утре може да е късно и да си пропуснал ко ти е направил САЩ докато са те ползвали евтино.😀
12:33 10.10.2025
60 По точно
До коментар #1 от "Абе скоро търпението на света":Въх, недей!
Коментиран от #63
12:37 10.10.2025
61 666
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Отивай да копаеш окопи на Сливница...
12:38 10.10.2025
62 идиоти вън
Коментиран от #64, #65
12:38 10.10.2025
63 Недей, недей
До коментар #60 от "По точно":но идва времето когато чашата прилива. Та и с рекетьра САЩ няма да е по различно.
12:38 10.10.2025
64 Викат му демокрация 😂
До коментар #62 от "идиоти вън":И в интерес на истината има и стадо агнета дето блее и вярва. 😂
12:40 10.10.2025
65 ма не
До коментар #62 от "идиоти вън":Липсват ми всяко тримесечие ленинските съботници, когато доброволно и без пари строяхме родината, докато си починат робите от Строителни войски.
12:41 10.10.2025
66 Бензиностанции Газпром
12:42 10.10.2025