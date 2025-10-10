Новини
Търпението към Белград свърши: САЩ удариха сръбската нефтена индустрия

10 Октомври, 2025 11:27 2 662 66

Вучич определи ситуацията като лоша новина с потенциал за сериозни политически, икономически и социални последствия, и настоя, че санкциите не са насочени срещу конкретно лице, а ще засегнат всички граждани

Търпението към Белград свърши: САЩ удариха сръбската нефтена индустрия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американските санкции срещу нефтената индустрия на Сърбия (NIS) влязоха в сила, след като Вашингтон не поднови специалния лиценз, който позволяваше на компанията да оперира нормално, информира "Ройтерс"

Причината за санкциите е мажоритарното руско участие в капитала на NIS — структура, която отдавна е била обект на внимание от страна на САЩ в контекста на енергийния натиск над Русия.

Веднага след влизането в сила на мерките, хърватската компания JANAF, оператор на адриатическия петролопровод, съобщи, че няма да може да изпълнява договора си за транспортиране на суров петрол към NIS, тъй като актът за доставка изисква лиценз, който вече не е в сила.

Президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към гражданите с уверение, че до Нова година няма да има проблеми с доставките на горива. "Имаме достатъчно количества - бензин, дизел, мазут - резервите ни са пълни, няма къде да съхраняваме повече," заяви той.

По думите му, в резервите на страната има около 342 000 тона дизел, 66 000 тона бензин, а мазутът е наличен в количества, достатъчни за една година работа на електроенергийните инсталации. Той подчерта, че мазутът често се използва като добавка към въглищата при производство на електроенергия.

Вучич определи ситуацията като "лоша новина" с потенциал за сериозни политически, икономически и социални последствия, и настоя, че санкциите не са насочени срещу конкретно лице, а ще засегнат всички граждани.

Той добави, че рафинерията в Панче́во може да функционира без нови доставки на суров нефт само до 1 ноември, според оценки на вътрешни източници.

Договорът между JANAF и NIS предвижда транспортиране на 10 милиона тона суров нефт за периода 2024-2026 г.. Сега обаче той не може да се изпълнява след влизането в сила на санкциите.

От страна на JANAF се посочва, че компанията работи с правителството на Хърватия и с американски юридически консултанти, за да намери решение в рамките на регулаторната рамка.

До момента властите (и NIS) уверяват, че бензиностанциите остават снабдени, но предупредиха, че може да има смущения при плащания с международни карти — клиентите ще трябва да разчитат на плащане в брой в сръбски динари.

Това развитие поставя Сърбия в труден енергиен и дипломатически кръстопът — страната зависи в голяма степен от руските доставки, а санкциите усложняват преговорите със съседите, стратегическите планове за енергетика и доверието в икономическата стабилност.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе скоро търпението на света

    40 21 Отговор
    Към злината рекетьор САЩ ще свърши. Пък тогава да видим кво квичене ще настане.

    Коментиран от #60

    11:29 10.10.2025

  • 2 Забавно

    25 4 Отговор
    Забраняват ми да купувам това, което аз и така не купувам и това се нарича санкция?

    11:29 10.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    В България сръбските бензиностанции ги прехвърлиха на Бойко Борисов.

    11:29 10.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    33 12 Отговор
    и викате че студентчетата не са спонсорирани ;)

    Коментиран от #58

    11:30 10.10.2025

  • 5 Кюстендилец

    22 12 Отговор
    Ураа, пак ембарго, пак санкции за сърбежите. Отново ще има нелегална контрабанда на горива към Сърбия и пак ще стана милионер.

    11:30 10.10.2025

  • 6 юрист

    26 5 Отговор
    същата работа беше като бях студент в софийски.. идваше лично джеймс пардю тежка му пръст да ни инструктира за окупацията на су

    11:31 10.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 20 Отговор
    Ще има балканска война.Сърбия, Унгария, Словакия срещу Хърватия, Албания, Косово, България.

    Коментиран от #15, #61

    11:31 10.10.2025

  • 8 Нагли

    31 5 Отговор
    Кой им дава право на американските бандити?

    11:31 10.10.2025

  • 9 Българин

    19 1 Отговор
    бой по платените протестъри!!!

    11:32 10.10.2025

  • 10 Ще почна да си поръчвам стоки

    23 4 Отговор
    само от страни срещу които фашисткият запад начело със САЩ налагат санкции. 😀

    Коментиран от #21

    11:32 10.10.2025

  • 11 Българин

    28 16 Отговор
    Заплатите в Сърбия са 2-3 по-високи, имат си всичко и живеят почти като при тито! А ние загивамее в ес!

    Коментиран от #17, #23, #31

    11:35 10.10.2025

  • 12 👏............

    8 16 Отговор
    Сега и ние да им врътнем кранчето на Бацев поток и ще е супер. Браво Дони!

    11:37 10.10.2025

  • 13 Само колко ,демократично" звучи...:

    28 6 Отговор
    ,,Търпението на САЩ,към Белград свърши...!"...?!?!
    А това ли са ,,демократичните ценности"...,да не може една държава сама да прави своят избор,с кой ще търгува и с кой не...?!?!
    Жив Комунизъм ,в действие...!

    Коментиран от #18

    11:38 10.10.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Цунете ми парапета.

    11:38 10.10.2025

  • 15 Баце ЕООД

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    България не е подписвала подобно нещо.. А Унгария има договор със Турция което променя малко баланса на силите

    Коментиран от #32

    11:38 10.10.2025

  • 16 Тавариши и Таварашутки

    7 9 Отговор
    Где Бензин?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #20, #26

    11:38 10.10.2025

  • 17 Ти........

    8 12 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Добре ли си?, какви заплати по високи два, три пъти от България бе?,.... м@лоу......ик...

    Коментиран от #25

    11:39 10.10.2025

  • 18 Със Руските Калници

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Само колко ,демократично" звучи...:":

    Само това е начинът .

    Удриии

    Коментиран от #22, #27, #30

    11:39 10.10.2025

  • 19 пиночет

    11 14 Отговор
    Всичкото гориво отива за палячовските войни на педофила Путин!

    11:40 10.10.2025

  • 20 Бензин има на бензиностанцията

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тавариши и Таварашутки":

    В плод и зеленчука няма. 😂

    11:41 10.10.2025

  • 21 Алоооо Чебурашке

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ще почна да си поръчвам стоки":

    Така или иначе
    Само Китайски ментета поръчваш .

    Хахахаха хахахаха

    Коментиран от #24

    11:41 10.10.2025

  • 22 Ами отивай в САЩ

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Със Руските Калници":

    Тук искаме демокрация българите, а не нечии роби.

    11:42 10.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Важното е

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Алоооо Чебурашке":

    да си поръчваме от държавите срещу които фашистите начело със САЩ рекетират и налагат санкции

    11:43 10.10.2025

  • 25 Българин

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ти........":

    Ти май не си стъпвал в Сърбия.. да не говорим,че общата дължина на магистралите им е 2 пъти по дълга 😉

    Коментиран от #55

    11:44 10.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А какъв е начинът,с...

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Със Руските Калници":

    ...Българските Наколенки...?!
    Преди-с Руснаците!
    Сега-с Американците!
    И все с надянати наколенки-в поза ,,партер"...!

    11:45 10.10.2025

  • 28 Джо

    4 8 Отговор
    Честито! Ха сега Путя да ви достави!

    11:46 10.10.2025

  • 29 Програмист

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Веднага си личи":

    По всички личи,че си долароидиот

    11:48 10.10.2025

  • 30 Юрист

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Със Руските Калници":

    Удри по американските протестъри в Белград!

    Коментиран от #38

    11:48 10.10.2025

  • 31 пиночет

    7 12 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Недейте приказвате глупости, всички държави, които са с Русия са с по-ниски заплати от нас, защото там са диктатори, които тъпчат народа си и ходят да се бият за щяло и нещяло !

    Коментиран от #33, #34

    11:49 10.10.2025

  • 32 Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баце ЕООД":

    България има устна договорка и пак е на губещата страна 😉

    Коментиран от #35

    11:50 10.10.2025

  • 33 Без опорки

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "пиночет":

    не става изречение. 😂

    11:51 10.10.2025

  • 34 Ахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "пиночет":

    Верно ли така правят? Филмче в тубата ли си гледал, че ги разбираш нещата.. слушай госпожата в час по добре, че е трагедия, това дето си написал

    Коментиран от #39

    11:52 10.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 все пак да не забравяме

    2 4 Отговор
    че Вучич бе Министър на пропагандата при Милошевич. Отлично знае как да увърта.

    11:53 10.10.2025

  • 37 нашите копейки вече утекоха

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Наритай Бг копейка":

    Тука драскат само разни възрожденски дихатели с надеждата от пасоля да им дадат кокалче.

    11:54 10.10.2025

  • 38 мъда

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Юрист":

    Мутрафонова прави пельмени и ще ходи да им ги носи на площада.

    Коментиран от #40

    11:55 10.10.2025

  • 39 пиночет

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ахаха":

    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!

    11:56 10.10.2025

  • 40 Браво на Митрофонова

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "мъда":

    Да е жива и здрава жената.

    Коментиран от #41, #43

    11:56 10.10.2025

  • 41 Митрофанова

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Браво на Митрофонова":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    Коментиран от #45

    11:59 10.10.2025

  • 42 Хаха хаха ха

    2 3 Отговор
    И какво ще направи нетърпеливият Вукич? Свирка на Тръмп?

    11:59 10.10.2025

  • 43 конечно

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Браво на Митрофонова":

    Наздраве.

    Коментиран от #46

    12:00 10.10.2025

  • 44 Анонимен

    5 2 Отговор
    Всъщност търпението към САЩ отдавна трябваше да свърши.Държава агресор,която се меси в живота на народите и раздава"справедливост"по американски.Държава с кратка двестатина годишна история,в която освен робовладелството и стерилизацията на индианските жени,дела предизвикващи отвращение у всеки умен човек друго нямат.А и да не забравяме Хирошима и Нагазаки,все дела предизвикващи възмущение.

    Коментиран от #47

    12:00 10.10.2025

  • 45 Демек

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Митрофанова":

    Ще спреш лъжите на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ. А дано, ама надали. 😂

    12:01 10.10.2025

  • 46 Наздраве конче

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "конечно":

    Жив и здрав и ти и Митрофонова.

    12:02 10.10.2025

  • 47 аве

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Анонимен":

    САЩ не изтребва съседите си и не отвлича на сила децата им.

    Коментиран от #49

    12:03 10.10.2025

  • 48 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Сърбия ще си удря пак сама шамари!

    12:08 10.10.2025

  • 49 Не. Хич

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "аве":

    В Хирошима ги дари с чист въздух. В Ирак 1 милион ги прати на по добро място. Пък Виетнам, Сърбия, Афганистан, Сирия, Сомалия и камара други късметлии дето САЩ е дарил с живот. 😂 Да не говорим и колко като Украйна има въвлечени в хубав живот.

    Коментиран от #50

    12:09 10.10.2025

  • 50 в интерес на истината

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Не. Хич":

    Япония и след нея Китай са най-големите притежатели на американски държавни облигации. Не знам защо така.

    Коментиран от #51

    12:18 10.10.2025

  • 51 Това е факт

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "в интерес на истината":

    Ако почнат да се освобождават от тях, САЩ ще трябва да затвори кепенците. 😀

    Коментиран от #52

    12:20 10.10.2025

  • 52 мда

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Това е факт":

    Дасе не начуди човек, защо аджеба не го правят? Сигурно не слушат Копейкин? Или не го знаят кой е този.

    Коментиран от #53

    12:22 10.10.2025

  • 53 Не са те питали теб

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "мда":

    Утре бъди готов ако те попитат. 😀

    Коментиран от #54

    12:23 10.10.2025

  • 54 ще ги пратя при теб

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Не са те питали теб":

    Ти ги разбираш геополитиките. Да не си съветник на путин?

    Коментиран от #56

    12:26 10.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Затова гледай

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "ще ги пратя при теб":

    злините на САЩ, за да почнеш и ти да ги разбираш.

    Коментиран от #57

    12:28 10.10.2025

  • 57 не искам

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Затова гледай":

    Не работя трол, че да се праа на геополитически разбирач. Успех в троленето и ... не ставаш.

    Коментиран от #59

    12:30 10.10.2025

  • 58 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Както и Десен сектор в Украйна не беше спонсориран нали

    12:32 10.10.2025

  • 59 Ами по добре поискай

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "не искам":

    че утре може да е късно и да си пропуснал ко ти е направил САЩ докато са те ползвали евтино.😀

    12:33 10.10.2025

  • 60 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе скоро търпението на света":

    Въх, недей!

    Коментиран от #63

    12:37 10.10.2025

  • 61 666

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Отивай да копаеш окопи на Сливница...

    12:38 10.10.2025

  • 62 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Аз да питам, абе харесва ли ви тази демокрация, пазарна икономика и свят в който един човек казва кой от къде какво да пазарува и кой има право да убива и кого?!?!?!? Само питам за протокола.

    Коментиран от #64, #65

    12:38 10.10.2025

  • 63 Недей, недей

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "По точно":

    но идва времето когато чашата прилива. Та и с рекетьра САЩ няма да е по различно.

    12:38 10.10.2025

  • 64 Викат му демокрация 😂

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "идиоти вън":

    И в интерес на истината има и стадо агнета дето блее и вярва. 😂

    12:40 10.10.2025

  • 65 ма не

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "идиоти вън":

    Липсват ми всяко тримесечие ленинските съботници, когато доброволно и без пари строяхме родината, докато си починат робите от Строителни войски.

    12:41 10.10.2025

  • 66 Бензиностанции Газпром

    0 0 Отговор
    Това беше краят на верига бензиностанции Газпром.

    12:42 10.10.2025

