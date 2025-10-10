Търпението към Белград свърши: САЩ удариха сръбската нефтена индустрия

Американските санкции срещу нефтената индустрия на Сърбия (NIS) влязоха в сила, след като Вашингтон не поднови специалния лиценз, който позволяваше на компанията да оперира нормално, информира "Ройтерс"

Причината за санкциите е мажоритарното руско участие в капитала на NIS — структура, която отдавна е била обект на внимание от страна на САЩ в контекста на енергийния натиск над Русия.

Веднага след влизането в сила на мерките, хърватската компания JANAF, оператор на адриатическия петролопровод, съобщи, че няма да може да изпълнява договора си за транспортиране на суров петрол към NIS, тъй като актът за доставка изисква лиценз, който вече не е в сила.

Президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към гражданите с уверение, че до Нова година няма да има проблеми с доставките на горива. "Имаме достатъчно количества - бензин, дизел, мазут - резервите ни са пълни, няма къде да съхраняваме повече," заяви той.

По думите му, в резервите на страната има около 342 000 тона дизел, 66 000 тона бензин, а мазутът е наличен в количества, достатъчни за една година работа на електроенергийните инсталации. Той подчерта, че мазутът често се използва като добавка към въглищата при производство на електроенергия.

Вучич определи ситуацията като "лоша новина" с потенциал за сериозни политически, икономически и социални последствия, и настоя, че санкциите не са насочени срещу конкретно лице, а ще засегнат всички граждани.

Той добави, че рафинерията в Панче́во може да функционира без нови доставки на суров нефт само до 1 ноември, според оценки на вътрешни източници.

Договорът между JANAF и NIS предвижда транспортиране на 10 милиона тона суров нефт за периода 2024-2026 г.. Сега обаче той не може да се изпълнява след влизането в сила на санкциите.

От страна на JANAF се посочва, че компанията работи с правителството на Хърватия и с американски юридически консултанти, за да намери решение в рамките на регулаторната рамка.

До момента властите (и NIS) уверяват, че бензиностанциите остават снабдени, но предупредиха, че може да има смущения при плащания с международни карти — клиентите ще трябва да разчитат на плащане в брой в сръбски динари.

Това развитие поставя Сърбия в труден енергиен и дипломатически кръстопът — страната зависи в голяма степен от руските доставки, а санкциите усложняват преговорите със съседите, стратегическите планове за енергетика и доверието в икономическата стабилност.