Новини
Свят »
Украйна »
В тила на врага! Украинската армия удари един от най-големите заводи за взривни вещества в Русия
  Тема: Украйна

В тила на врага! Украинската армия удари един от най-големите заводи за взривни вещества в Русия

6 Октомври, 2025 16:06 2 635 101

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Руският губернатор на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди по-рано, че нощем в района на промишлената зона на Дзержинск противовъздушната отбрана е отбила атака с 20 безпилотни апарата, но увери, че няма нанесени щети

В тила на врага! Украинската армия удари един от най-големите заводи за взривни вещества в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Въоръжените сили на Украйна нанесоха през нощта удар по ФКП "Я.М. Свердлова" в град Дзержинск, Нижегородска област, съобщи Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Би Би Си.

Според украинската страна целта е била едно от най-големите предприятия в Русия за производство на промишлени взривни вещества, което е част от руския военнопромишлен комплекс.

В изявлението на Генщаба се посочва, че "заводът за производство на взривни вещества и боеприпаси е поразен", като са "зафиксирaни множество експлозии и пожар в района на целта".

Руският губернатор на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди по-рано, че нощем в района на промишлената зона на Дзержинск противовъздушната отбрана е отбила атака с 20 безпилотни апарата, но увери, че няма нанесени щети на промишлени обекти. Той не уточни кои предприятия са били подложени на атака.

Освен това украинският Генерален щаб съобщи, че са "поразени мощности" на морския нефтен терминал в Феодосия, в анексирания от Русия Крим. За нападението срещу терминала и атаката в Дзержинск по-рано съобщиха и независими източници.

Русия все още не е коментирала официално украинските твърдения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гочо папеонката

    68 23 Отговор
    Това са укрофейкове!

    Коментиран от #8, #29

    16:08 06.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    59 19 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:09 06.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    41 16 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10, #26, #75

    16:09 06.10.2025

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    53 19 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #11, #14, #51

    16:09 06.10.2025

  • 7 Хипотетично

    40 10 Отговор
    Ако последва ракетна атака на Киев, ще стане ясно.

    Коментиран от #16

    16:10 06.10.2025

  • 8 Объркали са се в статията

    63 15 Отговор

    До коментар #1 от "Гочо папеонката":

    Това се отнася за Лвов.Руснаците им смляха заводите и нацисткото сборище с натювчета в тях.
    Плоска пропаганда.

    Коментиран от #42, #100

    16:11 06.10.2025

  • 9 А бе"удрят",

    44 15 Отговор
    пък после като ги бият-реват!

    16:12 06.10.2025

  • 10 Да ти го напиша

    17 40 Отговор

    До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Че тя цялата армия ,уж рашистите онищожиха. Ах,блатни мечти.

    Коментиран от #53

    16:12 06.10.2025

  • 11 Саша Грей

    25 43 Отговор

    До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    В момента в Европа не съществува по-фашистка държава от Русия.

    16:14 06.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    18 36 Отговор
    Добри детонации имаше.видеата са в телеграм.снощи отново успешен украински лов.огромвн пожар в една от нефтените бази в крим.вероятно изгоря цялата.удари по една от помпените станции както и по две ключови преприятия.русия в момента произвежда бензин ма нивата от ковид кризата когато целия свят бе блокиран.

    Коментиран от #74

    16:14 06.10.2025

  • 13 Простокурин

    18 31 Отговор
    Каквото повикали руските фашаги, това се обадило. Още много ядове ще берат. Жалко за убитите руски момчета!

    16:14 06.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    32 8 Отговор
    В завода са се произвеждали известните руски лопати от 1869година образец .Така се потвърждава безспорният факт за безсилието на врага,че той се бие само с лопати.

    16:15 06.10.2025

  • 16 хаха

    36 10 Отговор

    До коментар #7 от "Хипотетично":

    Те атаките по Бандерия не спират, и няма да спрат, докато не останат на тъмно и студено през идващата зима.
    Но все пак руснаците са милостиви и ще позволят на ЕССР да доставя на Бандерия руски газ за собствена сметка.
    Все пак ще е интересно дали ще подават газ на бандерия, защото при тия цени и при тази криза, самият ЕССР е в опасност от фалит.

    Коментиран от #22

    16:16 06.10.2025

  • 17 А аз

    18 7 Отговор
    Съм в тила на паветниците! Дай дай дай...

    16:16 06.10.2025

  • 18 Хохохо...хо

    11 10 Отговор
    морския нефтен терминал в Феодосия, в анексирания от Русия Крим....

    16:16 06.10.2025

  • 19 Йото

    24 6 Отговор
    Как дане вярваш на укропския щаб.Та те въобще не лъжат! Ха-ха-ха!

    16:18 06.10.2025

  • 20 Безпомощни отчаяни

    26 12 Отговор
    Украински боклучета... просто се предайте

    Коментиран от #25, #35

    16:18 06.10.2025

  • 21 Гощо

    18 16 Отговор
    Руснаците наближиха ли на два дни от Киев или още са на три?

    16:19 06.10.2025

  • 22 стоян георгиев

    7 20 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Колко е смешно че руснаците нямат бензин нали другар.особено е смешно от ес и нато дето ги хейтиш.удар ите по руската инфраструктура са безболезнени за русия.той путин още не е вкарал руската армия във войната и ше чака докато му разрушат всички рафинерии....хахах

    16:19 06.10.2025

  • 23 пешо

    17 9 Отговор
    нищо не са ударили по целия фронт ги бият като шкембе и дувар

    16:20 06.10.2025

  • 24 Отговорът

    23 8 Отговор
    Ще е опустошителен и непропорционален. Украинците продължават да си мислят, че победата е възможна на всяка цена. Цената се измерва в загубените човешки животи и разрушената инфраструктура, да не говорим за огромните пропиляни средства на европейските и американските данъкоплатци. Защо им беше тази война?

    Коментиран от #31

    16:20 06.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    8 14 Отговор

    До коментар #20 от "Безпомощни отчаяни":

    Що не го каза по рано? Четири години чакаш? Утре се предават.понеже ти с двете леви обувки много ги изплаши!хахах

    16:20 06.10.2025

  • 26 Пешко

    4 18 Отговор

    До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Това от укрофейк новините ли са или лъжат само за руските загуби?

    16:20 06.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ян бибиян

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гочо папеонката":

    От такива фейкове чакат с часове за бензин. И от две години го внасят. Къде е черноморския флот?

    Коментиран от #34

    16:21 06.10.2025

  • 30 Курск за путин

    15 10 Отговор
    Поздравления! Успех!

    16:22 06.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    13 14 Отговор

    До коментар #24 от "Отговорът":

    Отговорът????това е отговора другар.украйна си отмъщава заради руските разрушения.и отмъщението само ще нараства.нови ракети нови дронове ....

    16:22 06.10.2025

  • 32 Тея нещастници

    15 11 Отговор
    Даже още не са разбрали къде е реално производството на промишлени взривни вещества в Русия.... Пак са се объркали нещо с някакви 3500 км

    16:22 06.10.2025

  • 33 осраински

    12 9 Отговор
    След като крепостните селяни унищожиха и ограбиха нашата Суджа и избиха цивилни там, сриването на техния Нафтогаз със земята е въпрос на чест. Тези крепостни селяни изглеждат като пълни идиоти, изразяват възмущение и призовават европейските държави да обърнат внимание на това „зверство“. Какво очакваха? Отново се преструват на глупаци и уж не разбират: „А ние ами?“

    16:22 06.10.2025

  • 34 стоян георгиев

    14 13 Отговор

    До коментар #29 от "ян бибиян":

    Черноморския флот е дълбокоподводен.корабите станаха на подводници

    16:23 06.10.2025

  • 35 Щото неможача

    10 14 Отговор

    До коментар #20 от "Безпомощни отчаяни":

    В Кремъл стана за смях ли? Защо да го жалят? Нека се изложат пак. Както ги изритаха от Афганистан.

    16:24 06.10.2025

  • 36 И фашистко е така

    13 9 Отговор
    Пореден руснак на висок пост падна от прозорец: Този път издателят на "Правда“

    16:24 06.10.2025

  • 37 !!!?

    16 9 Отговор
    Тръмп да даде 1 година срок на Путлер да "освободи" поне още 5 села та да обяви най-сетне "победата", че Копейките губят всякаква мотивация да вият нон стоп из нета...!

    16:25 06.10.2025

  • 38 Един

    8 7 Отговор
    Е, то и да има щети, няма да признаят.

    16:25 06.10.2025

  • 39 Въпрос

    12 8 Отговор
    Дзержинск на изедника и кръволока Дзержински ли е наименован?

    Коментиран от #48

    16:27 06.10.2025

  • 40 д-р Гълъбова

    11 10 Отговор
    Русофобните ми пациенти нещо са превъзбудени.

    16:27 06.10.2025

  • 41 Ами не знам, но

    14 8 Отговор
    Точно в района на промишлената зона на Дзержинск се произвеждат основно трактори и комбайни и печки "Наше Чудо" и надуваеми лодки "Лисичанка" .... торове за земеделието има на близо на 100 км. и това е. Заводи за взривни вещества там няма

    Коментиран от #45

    16:28 06.10.2025

  • 42 Боби

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Объркали са се в статията":

    Колко натовски генерала има убити,поне 50 са нали?

    Коментиран от #56

    16:29 06.10.2025

  • 43 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    11 8 Отговор
    Но трябва да признаем, че от тези 1.7 М
    имена още едно не се е появило, и май ще излезе фейк като всичко което обявяват от калното мазе, като почнем от Киев за три дня, до крайцера в тинята!

    16:32 06.10.2025

  • 44 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    До като не се унищожи блатния халифат няма да има мир по света.

    16:33 06.10.2025

  • 45 Да бе

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Ами не знам, но":

    И в цяла Русия няма,!Само чушкопеци ,,Чудо" правят !

    16:33 06.10.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 9 Отговор
    Алкохолизираните терористи трябва да са в чувал, копейките им тоже‼️

    16:33 06.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А защо

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Въпрос":

    няма Сталинград ?

    16:34 06.10.2025

  • 49 вехтия

    10 9 Отговор
    поразили са те,дръжки

    16:35 06.10.2025

  • 50 горски

    10 9 Отговор
    И после ревът, че ги бомбандират провокаторчета жалки!

    16:36 06.10.2025

  • 51 Тръгнал си Ф.Кастро да цитираш

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Човека не беше добре с главата.
    Доказателство - направи социализъм в Куба.

    16:36 06.10.2025

  • 52 горски

    11 12 Отговор
    От Кииф за три дня, до къде се докара бункерната старица, ток нет, топливо нет, блатата в разпад!

    16:37 06.10.2025

  • 53 Не , бе

    10 8 Отговор

    До коментар #10 от "Да ти го напиша":

    Украинците унищожават по 5 руски армии на ден, а форумните укротролове във форума на Факти бг по 10 армии дневно.

    Коментиран от #71

    16:37 06.10.2025

  • 54 Атина Палада

    6 9 Отговор
    Как и да го въртят ватите все са го изяли, а за копейките пак средния!

    16:37 06.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Димитринчо

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Боби":

    Повечко са.

    16:38 06.10.2025

  • 57 вехтия

    10 10 Отговор
    Но трябва да се помни, че русия е най големия враг на българщината и България, единствено те са против Съединението и пращат сърбите да ни нападнат в гръб!

    Коментиран от #95

    16:38 06.10.2025

  • 58 Медведев

    6 5 Отговор
    Утре изплащат пенсиите....

    16:39 06.10.2025

  • 59 Те пък

    8 6 Отговор
    Би би си, щото никога не лъжат

    16:39 06.10.2025

  • 60 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 9 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му.

    16:39 06.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Сатана Z

    10 8 Отговор
    от втарая остана само скрап и леш по поляните!

    16:40 06.10.2025

  • 63 Добри новини

    9 7 Отговор
    Бавно и славно Давид унищожава Голиат .

    Коментиран от #68

    16:41 06.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    украински
    български
    😍 Перший пост на тижні — уже по класиці, шо там уразили?

    1️⃣ По-перше, виявляється, що таки в Пермському краї ми уразили завод "Уралхім", у селищі Бєрєзнікі. Так, там спочатку писали місцеві, нібито це холодильник вибухнув, але ні. "Кіберборошно" пишуть, що за супутниковими знімками там уражено цех хімводопідготовки, але завод продовжує роботу. Значить, треба ще. Важливий момент, що "Уралхім" знаходиться в 1600 км від кордону. Тобто вже й туди дістаємо.

    ☝️ Загалом "Уралхім" є одним із найбільших виробників аміачної селітри та азотної кислоти. Це базові компоненти для промислових вибухових речовин. Тому гатити ще треба.

    2️⃣ По-друге, уражено "Завод імені Я.М. Свердлова" в Дзержинську (Нижегородська область). Це по суті головний російський вузол виробництва вибухових речовин і комплектуючих для боєприпасів. Саме він виробляє вибухові речовини для начинення артснарядів, детонаторів, зарядів. Пожежу зафіксували, ступень ураження глянемо на супутникових знімках. Його прям дуже хотілося б винести.

    3️⃣ По-третє, продовжуємо енергетичний терор. Дотягнулися до ТЕЦ у Клинцях під Брянськом, учора вдарили по підстанції в Бєлгороді, зараз атакували підстанцію "Луч" знову. Обидва рази це мінуснуло світло в Бєлгороді. Тут хочеться, якщо чесно, трішки більше системності. Бо треба, щоб не тільки Бєлгород був без світла, а вся Брянщина та Курщина 100%. Воронежська область також. Тоді це буде як мінімум симетрична відповідь на те, що росі

    Коментиран от #70

    16:41 06.10.2025

  • 66 07.10.

    10 3 Отговор
    Хепи бъддей Вовааа !

    16:42 06.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Делю Хайдутин

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "Добри новини":

    А за гладните копейките пак средния!

    16:42 06.10.2025

  • 69 Кажи честно ... 🤣

    2 1 Отговор
    ФКП "Я.М. Свердлова" е най-безаналоговото ПВО, което успешно е унищожило над 10 дрона наведнъж. 🤣🤣🤣

    16:44 06.10.2025

  • 70 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    украински
    български
    😍 Перший пост на тижні — уже по класиці, шо там уразили?

    1️⃣ По-перше, виявляється, що таки в Пермському краї ми уразили завод "Уралхім", у селищі Бєрєзнікі. Так, там спочатку писали місцеві, нібито це холодильник вибухнув, але ні. "Кіберборошно" пишуть, що за супутниковими знімками там уражено цех хімводопідготовки, але завод продовжує роботу. Значить, треба ще. Важливий момент, що "Уралхім" знаходиться в 1600 км від кордону. Тобто вже й туди дістаємо.

    ☝️ Загалом "Уралхім" є одним із найбільших виробників аміачної селітри та азотної кислоти. Це базові компоненти для промислових вибухових речовин. Тому гатити ще треба.

    2️⃣ По-друге, уражено "Завод імені Я.М. Свердлова" в Дзержинську (Нижегородська область). Це по суті головний російський вузол виробництва вибухових речовин і комплектуючих для боєприпасів. Саме він виробляє вибухові речовини для начинення артснарядів, детонаторів, зарядів. Пожежу зафіксували, ступень ураження глянемо на супутникових знімках. Його прям дуже хотілося б винести.

    3️⃣ По-третє, продовжуємо енергетичний терор. Дотягнулися до ТЕЦ у Клинцях під Брянськом, учора вдарили по підстанції в Бєлгороді, зараз атакували підстанцію "Луч" знову. Обидва рази це мінуснуло світло в Бєлгороді. Тут хочеться, якщо чесно, трішки більше системності. Бо треба, щоб не тільки Бєлгород був без світла, а вся Брянщина та Курщина 100%. Воронежська область також. Тоді це буде як мінімум симетрична відповідь на те, що росі

    Коментиран от #98

    16:45 06.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Вова

    6 4 Отговор
    Утре ще опитам патица по украински !

    16:45 06.10.2025

  • 73 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Бунсерното ще дух@@ свещите под миндера в мазето днеска, цялата блатна кочина е на свещи вече, хихии
    Ще черпя днеска копейките в заведението с каквото е останало по баките и чиниите от вчерашния банкет, все гладни си бродят около казаните!

    16:46 06.10.2025

  • 74 Ех, стоянее

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, кравешка подложке...

    Коментиран от #78

    16:48 06.10.2025

  • 75 До увисналия съветски пе Нис

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Като си почнал списъка, продължи и с ордата на Путлер .Наближава цифрата милион при Кабзон.

    16:50 06.10.2025

  • 76 Простовато парче блатофил

    6 6 Отговор
    Руските мъррршляци събале преминаха река Сена и громят бандери у францията бря!

    16:50 06.10.2025

  • 77 000

    2 0 Отговор
    Колосално, изпадам в транс :)

    16:51 06.10.2025

  • 78 Ех Копейка

    6 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ех, стоянее":

    Да те хванат козаьобите, ама те е страх да отидеш в любимата ти Матушка.

    16:51 06.10.2025

  • 79 Украинските отломки

    5 4 Отговор
    Не прощават

    16:55 06.10.2025

  • 80 Блатен брезов кенндзеф

    4 3 Отговор
    Арни новини,просията утече у дупката с отпадъци...😂😂😂😂😂

    16:56 06.10.2025

  • 81 Тома

    5 4 Отговор
    Снощи е имало голямо зарево в Лвов и Одеса но и украинските служби не коментират

    16:57 06.10.2025

  • 82 Фильо Русев

    4 3 Отговор
    Вова порасна до 73 сан..ъъъ..години !

    Коментиран от #85

    16:58 06.10.2025

  • 83 Трябва

    6 5 Отговор
    да ударят цеха за Орешник !

    17:00 06.10.2025

  • 84 Мдаа

    7 4 Отговор
    Навярно от взрива е паднал от прозореца издателят на "Правда", докато се наслаждавал на руския пейзаж ! Батката Путин е силно опечален !

    17:00 06.10.2025

  • 85 Гацо

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Фильо Русев":

    Да не е седнал на Ролдугин на гегата . Той много расте тогава .

    17:00 06.10.2025

  • 86 Ликантроп

    5 5 Отговор
    Пиянката предаде четата . Докато Песков си дереше ризата и се кълнеше ,че дроновете над Европа не са руски , Медведев съобщи ,че са пуснати да плашат европейците .

    Коментиран от #88

    17:03 06.10.2025

  • 87 Ърлю пиянката от вгъZZраждани

    5 3 Отговор
    Слава ботокс,слава просийская кал и тиня!

    Коментиран от #89

    17:03 06.10.2025

  • 88 Баце ЕООД

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ликантроп":

    Да е, за това арестуваха хърватин.. Изобщо, глупости на търкалета. Ама то от тебе, никой нищо друго не е очаквал някога..

    17:05 06.10.2025

  • 89 Беги в Индия

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Ърлю пиянката от вгъZZраждани":

    При родата си

    17:06 06.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 име

    1 1 Отговор
    Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.

    17:13 06.10.2025

  • 93 дедо

    2 1 Отговор
    Копейките ще казжат ,че бил малък цех за кибрити,

    17:14 06.10.2025

  • 94 разплата

    0 1 Отговор
    Край.Видяха им сметката.Свършени са.

    17:19 06.10.2025

  • 95 грешиш скъпи

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "вехтия":

    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?
    2. Създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    5. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    8. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    9. Разви образователна, здравна, спортна система.
    10. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    11. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо кое

    17:23 06.10.2025

  • 96 защо

    3 0 Отговор
    И ние ще правим завод за взривни вещества. Най-големия в Европа. Ще снабдяваме Украйна със снаряди.
    Та, те така.

    17:23 06.10.2025

  • 97 хаджи Генчо

    3 1 Отговор
    Това добре. А на фронта как е украинската армия? Продължава настъплението си на запад нали.

    17:24 06.10.2025

  • 98 Видя се, че си украински трол

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    В България ли си? Може би по морето на наша издръжка,а? Седиш си спокойно, нахранен си, на топло си, а твоите събратя са на фронта, в кал и студ.

    17:33 06.10.2025

  • 99 Др Тетереков

    1 1 Отговор
    Има тука едно нещо - Стуенчу му викат, що не си вършат работата санитарите, а като му развържат ръкавите да ака му дават телфон, че да ръси това дето го няма из нета?
    То бива, бива, ама...

    17:36 06.10.2025

  • 100 Мурат

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Объркали са се в статията":

    Да, ако руснаците толкова много биеха Украйна, вече щяха да са поне във Варшава, ако не в Лисабон. А те горките още пред Покровск!

    17:40 06.10.2025

  • 101 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    0 0 Отговор
    Супер свръх неумните и болнави блатисти подстилки ще изперкат тотално от тази блага вест....😂😂😂😂

    17:43 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания