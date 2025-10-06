В тила на врага! Украинската армия удари един от най-големите заводи за взривни вещества в Русия

Въоръжените сили на Украйна нанесоха през нощта удар по ФКП "Я.М. Свердлова" в град Дзержинск, Нижегородска област, съобщи Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Би Би Си.
Според украинската страна целта е била едно от най-големите предприятия в Русия за производство на промишлени взривни вещества, което е част от руския военнопромишлен комплекс.
В изявлението на Генщаба се посочва, че "заводът за производство на взривни вещества и боеприпаси е поразен", като са "зафиксирaни множество експлозии и пожар в района на целта".
Руският губернатор на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди по-рано, че нощем в района на промишлената зона на Дзержинск противовъздушната отбрана е отбила атака с 20 безпилотни апарата, но увери, че няма нанесени щети на промишлени обекти. Той не уточни кои предприятия са били подложени на атака.
Освен това украинският Генерален щаб съобщи, че са "поразени мощности" на морския нефтен терминал в Феодосия, в анексирания от Русия Крим. За нападението срещу терминала и атаката в Дзержинск по-рано съобщиха и независими източници.
Русия все още не е коментирала официално украинските твърдения.
1 Гочо папеонката
Коментиран от #8, #29
16:08 06.10.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
16:09 06.10.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #10, #26, #75
16:09 06.10.2025
6 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #11, #14, #51
16:09 06.10.2025
7 Хипотетично
Коментиран от #16
16:10 06.10.2025
8 Объркали са се в статията
До коментар #1 от "Гочо папеонката":Това се отнася за Лвов.Руснаците им смляха заводите и нацисткото сборище с натювчета в тях.
Плоска пропаганда.
Коментиран от #42, #100
16:11 06.10.2025
9 А бе"удрят",
16:12 06.10.2025
10 Да ти го напиша
До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Че тя цялата армия ,уж рашистите онищожиха. Ах,блатни мечти.
Коментиран от #53
16:12 06.10.2025
11 Саша Грей
До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":В момента в Европа не съществува по-фашистка държава от Русия.
16:14 06.10.2025
12 стоян георгиев
Коментиран от #74
16:14 06.10.2025
13 Простокурин
16:14 06.10.2025
15 Анонимен
16:15 06.10.2025
16 хаха
До коментар #7 от "Хипотетично":Те атаките по Бандерия не спират, и няма да спрат, докато не останат на тъмно и студено през идващата зима.
Но все пак руснаците са милостиви и ще позволят на ЕССР да доставя на Бандерия руски газ за собствена сметка.
Все пак ще е интересно дали ще подават газ на бандерия, защото при тия цени и при тази криза, самият ЕССР е в опасност от фалит.
Коментиран от #22
16:16 06.10.2025
17 А аз
16:16 06.10.2025
18 Хохохо...хо
16:16 06.10.2025
19 Йото
16:18 06.10.2025
20 Безпомощни отчаяни
Коментиран от #25, #35
16:18 06.10.2025
21 Гощо
16:19 06.10.2025
22 стоян георгиев
До коментар #16 от "хаха":Колко е смешно че руснаците нямат бензин нали другар.особено е смешно от ес и нато дето ги хейтиш.удар ите по руската инфраструктура са безболезнени за русия.той путин още не е вкарал руската армия във войната и ше чака докато му разрушат всички рафинерии....хахах
16:19 06.10.2025
23 пешо
16:20 06.10.2025
24 Отговорът
Коментиран от #31
16:20 06.10.2025
25 стоян георгиев
До коментар #20 от "Безпомощни отчаяни":Що не го каза по рано? Четири години чакаш? Утре се предават.понеже ти с двете леви обувки много ги изплаши!хахах
16:20 06.10.2025
26 Пешко
До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Това от укрофейк новините ли са или лъжат само за руските загуби?
16:20 06.10.2025
29 ян бибиян
До коментар #1 от "Гочо папеонката":От такива фейкове чакат с часове за бензин. И от две години го внасят. Къде е черноморския флот?
Коментиран от #34
16:21 06.10.2025
30 Курск за путин
16:22 06.10.2025
31 стоян георгиев
До коментар #24 от "Отговорът":Отговорът????това е отговора другар.украйна си отмъщава заради руските разрушения.и отмъщението само ще нараства.нови ракети нови дронове ....
16:22 06.10.2025
32 Тея нещастници
16:22 06.10.2025
33 осраински
16:22 06.10.2025
34 стоян георгиев
До коментар #29 от "ян бибиян":Черноморския флот е дълбокоподводен.корабите станаха на подводници
16:23 06.10.2025
35 Щото неможача
До коментар #20 от "Безпомощни отчаяни":В Кремъл стана за смях ли? Защо да го жалят? Нека се изложат пак. Както ги изритаха от Афганистан.
16:24 06.10.2025
36 И фашистко е така
16:24 06.10.2025
37 !!!?
16:25 06.10.2025
38 Един
16:25 06.10.2025
39 Въпрос
Коментиран от #48
16:27 06.10.2025
40 д-р Гълъбова
16:27 06.10.2025
41 Ами не знам, но
Коментиран от #45
16:28 06.10.2025
42 Боби
До коментар #8 от "Объркали са се в статията":Колко натовски генерала има убити,поне 50 са нали?
Коментиран от #56
16:29 06.10.2025
43 Съветският пeHиc аkp00батTTT
имена още едно не се е появило, и май ще излезе фейк като всичко което обявяват от калното мазе, като почнем от Киев за три дня, до крайцера в тинята!
16:32 06.10.2025
44 Последния Софиянец
16:33 06.10.2025
45 Да бе
До коментар #41 от "Ами не знам, но":И в цяла Русия няма,!Само чушкопеци ,,Чудо" правят !
16:33 06.10.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
16:33 06.10.2025
48 А защо
До коментар #39 от "Въпрос":няма Сталинград ?
16:34 06.10.2025
49 вехтия
16:35 06.10.2025
50 горски
16:36 06.10.2025
51 Тръгнал си Ф.Кастро да цитираш
До коментар #6 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Човека не беше добре с главата.
Доказателство - направи социализъм в Куба.
16:36 06.10.2025
52 горски
16:37 06.10.2025
53 Не , бе
До коментар #10 от "Да ти го напиша":Украинците унищожават по 5 руски армии на ден, а форумните укротролове във форума на Факти бг по 10 армии дневно.
Коментиран от #71
16:37 06.10.2025
54 Атина Палада
16:37 06.10.2025
56 Димитринчо
До коментар #42 от "Боби":Повечко са.
16:38 06.10.2025
57 вехтия
Коментиран от #95
16:38 06.10.2025
58 Медведев
16:39 06.10.2025
59 Те пък
16:39 06.10.2025
60 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:39 06.10.2025
62 Сатана Z
16:40 06.10.2025
63 Добри новини
Коментиран от #68
16:41 06.10.2025
65 стоян георгиев
български
😍 Перший пост на тижні — уже по класиці, шо там уразили?
1️⃣ По-перше, виявляється, що таки в Пермському краї ми уразили завод "Уралхім", у селищі Бєрєзнікі. Так, там спочатку писали місцеві, нібито це холодильник вибухнув, але ні. "Кіберборошно" пишуть, що за супутниковими знімками там уражено цех хімводопідготовки, але завод продовжує роботу. Значить, треба ще. Важливий момент, що "Уралхім" знаходиться в 1600 км від кордону. Тобто вже й туди дістаємо.
☝️ Загалом "Уралхім" є одним із найбільших виробників аміачної селітри та азотної кислоти. Це базові компоненти для промислових вибухових речовин. Тому гатити ще треба.
2️⃣ По-друге, уражено "Завод імені Я.М. Свердлова" в Дзержинську (Нижегородська область). Це по суті головний російський вузол виробництва вибухових речовин і комплектуючих для боєприпасів. Саме він виробляє вибухові речовини для начинення артснарядів, детонаторів, зарядів. Пожежу зафіксували, ступень ураження глянемо на супутникових знімках. Його прям дуже хотілося б винести.
3️⃣ По-третє, продовжуємо енергетичний терор. Дотягнулися до ТЕЦ у Клинцях під Брянськом, учора вдарили по підстанції в Бєлгороді, зараз атакували підстанцію "Луч" знову. Обидва рази це мінуснуло світло в Бєлгороді. Тут хочеться, якщо чесно, трішки більше системності. Бо треба, щоб не тільки Бєлгород був без світла, а вся Брянщина та Курщина 100%. Воронежська область також. Тоді це буде як мінімум симетрична відповідь на те, що росі
Коментиран от #70
16:41 06.10.2025
66 07.10.
16:42 06.10.2025
68 Делю Хайдутин
До коментар #63 от "Добри новини":А за гладните копейките пак средния!
16:42 06.10.2025
69 Кажи честно ... 🤣
16:44 06.10.2025
70 стоян георгиев
До коментар #65 от "стоян георгиев":украински
български
😍 Перший пост на тижні — уже по класиці, шо там уразили?
1️⃣ По-перше, виявляється, що таки в Пермському краї ми уразили завод "Уралхім", у селищі Бєрєзнікі. Так, там спочатку писали місцеві, нібито це холодильник вибухнув, але ні. "Кіберборошно" пишуть, що за супутниковими знімками там уражено цех хімводопідготовки, але завод продовжує роботу. Значить, треба ще. Важливий момент, що "Уралхім" знаходиться в 1600 км від кордону. Тобто вже й туди дістаємо.
☝️ Загалом "Уралхім" є одним із найбільших виробників аміачної селітри та азотної кислоти. Це базові компоненти для промислових вибухових речовин. Тому гатити ще треба.
2️⃣ По-друге, уражено "Завод імені Я.М. Свердлова" в Дзержинську (Нижегородська область). Це по суті головний російський вузол виробництва вибухових речовин і комплектуючих для боєприпасів. Саме він виробляє вибухові речовини для начинення артснарядів, детонаторів, зарядів. Пожежу зафіксували, ступень ураження глянемо на супутникових знімках. Його прям дуже хотілося б винести.
3️⃣ По-третє, продовжуємо енергетичний терор. Дотягнулися до ТЕЦ у Клинцях під Брянськом, учора вдарили по підстанції в Бєлгороді, зараз атакували підстанцію "Луч" знову. Обидва рази це мінуснуло світло в Бєлгороді. Тут хочеться, якщо чесно, трішки більше системності. Бо треба, щоб не тільки Бєлгород був без світла, а вся Брянщина та Курщина 100%. Воронежська область також. Тоді це буде як мінімум симетрична відповідь на те, що росі
Коментиран от #98
16:45 06.10.2025
72 Вова
16:45 06.10.2025
73 Последния Софиянец
Ще черпя днеска копейките в заведението с каквото е останало по баките и чиниите от вчерашния банкет, все гладни си бродят около казаните!
16:46 06.10.2025
74 Ех, стоянее
До коментар #12 от "стоян георгиев":кой къде те хване, кравешка подложке...
Коментиран от #78
16:48 06.10.2025
75 До увисналия съветски пе Нис
До коментар #5 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Като си почнал списъка, продължи и с ордата на Путлер .Наближава цифрата милион при Кабзон.
16:50 06.10.2025
76 Простовато парче блатофил
16:50 06.10.2025
77 000
16:51 06.10.2025
78 Ех Копейка
До коментар #74 от "Ех, стоянее":Да те хванат козаьобите, ама те е страх да отидеш в любимата ти Матушка.
16:51 06.10.2025
79 Украинските отломки
16:55 06.10.2025
80 Блатен брезов кенндзеф
16:56 06.10.2025
81 Тома
16:57 06.10.2025
82 Фильо Русев
Коментиран от #85
16:58 06.10.2025
83 Трябва
17:00 06.10.2025
84 Мдаа
17:00 06.10.2025
85 Гацо
До коментар #82 от "Фильо Русев":Да не е седнал на Ролдугин на гегата . Той много расте тогава .
17:00 06.10.2025
86 Ликантроп
Коментиран от #88
17:03 06.10.2025
87 Ърлю пиянката от вгъZZраждани
Коментиран от #89
17:03 06.10.2025
88 Баце ЕООД
До коментар #86 от "Ликантроп":Да е, за това арестуваха хърватин.. Изобщо, глупости на търкалета. Ама то от тебе, никой нищо друго не е очаквал някога..
17:05 06.10.2025
89 Беги в Индия
До коментар #87 от "Ърлю пиянката от вгъZZраждани":При родата си
17:06 06.10.2025
92 име
17:13 06.10.2025
93 дедо
17:14 06.10.2025
94 разплата
17:19 06.10.2025
95 грешиш скъпи
До коментар #57 от "вехтия":От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?
2. Създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
5. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
8. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
9. Разви образователна, здравна, спортна система.
10. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
11. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо кое
17:23 06.10.2025
96 защо
Та, те така.
17:23 06.10.2025
97 хаджи Генчо
17:24 06.10.2025
98 Видя се, че си украински трол
До коментар #70 от "стоян георгиев":В България ли си? Може би по морето на наша издръжка,а? Седиш си спокойно, нахранен си, на топло си, а твоите събратя са на фронта, в кал и студ.
17:33 06.10.2025
99 Др Тетереков
То бива, бива, ама...
17:36 06.10.2025
100 Мурат
До коментар #8 от "Объркали са се в статията":Да, ако руснаците толкова много биеха Украйна, вече щяха да са поне във Варшава, ако не в Лисабон. А те горките още пред Покровск!
17:40 06.10.2025
101 пРОСИЯ Е КОЧИНА
17:43 06.10.2025