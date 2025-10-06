В тила на врага! Украинската армия удари един от най-големите заводи за взривни вещества в Русия

Въоръжените сили на Украйна нанесоха през нощта удар по ФКП "Я.М. Свердлова" в град Дзержинск, Нижегородска област, съобщи Генералният щаб на украинската армия, цитиран от Би Би Си.

Според украинската страна целта е била едно от най-големите предприятия в Русия за производство на промишлени взривни вещества, което е част от руския военнопромишлен комплекс.

В изявлението на Генщаба се посочва, че "заводът за производство на взривни вещества и боеприпаси е поразен", като са "зафиксирaни множество експлозии и пожар в района на целта".

Руският губернатор на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди по-рано, че нощем в района на промишлената зона на Дзержинск противовъздушната отбрана е отбила атака с 20 безпилотни апарата, но увери, че няма нанесени щети на промишлени обекти. Той не уточни кои предприятия са били подложени на атака.

Освен това украинският Генерален щаб съобщи, че са "поразени мощности" на морския нефтен терминал в Феодосия, в анексирания от Русия Крим. За нападението срещу терминала и атаката в Дзержинск по-рано съобщиха и независими източници.

Русия все още не е коментирала официално украинските твърдения.