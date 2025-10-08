Новини
Турция се готви да намали газовата си зависимост от Русия и Иран

Турция се готви да намали газовата си зависимост от Русия и Иран

8 Октомври, 2025 15:18 416 8

За да подкрепи тази стратегия, Анкара вече е подписала споразумения за доставка на американски LNG на стойност 43 млрд. долара

Турция се готви да намали газовата си зависимост от Русия и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция може да покрива повече от половината си нужди от природен газ до края на 2028 г. чрез увеличаване на собственото производство и рязко нарастване на вноса на втечнен газ (LNG) от Съединените щати, съобщава "Ройтерс". Тази промяна би означавала сериозен удар за Русия и Иран, които все още разчитат на турския пазар като един от последните големи в Европа.

Вашингтон отдавна настоява съюзниците си, включително членката на НАТО Турция, да ограничат енергийните си връзки с Москва и Техеран. На срещата си в Белия дом на 25 септември президентът Доналд Тръмп е призовал Реджеп Тайип Ердоган да прекрати покупките на руски газ, посочвайки американските доставки като по-надеждна алтернатива.

Според енергийни анализатори диверсификацията на доставките ще укрепи енергийната сигурност на Анкара и ще подпомогне амбицията ѝ да се превърне в регионален газов хъб. Планът на Турция е да използва руски и ирански газ основно за вътрешно потребление, докато реекспортира собственото си производство и внасяния LNG към Европа.

Русия остава основен доставчик на природен газ за Турция, но делът ѝ е намалял от над 60% преди две десетилетия до 37% през първата половина на 2025 г. Повечето европейски държави спряха вноса на руски газ след нахлуването в Украйна през 2022 г.

Двата основни руски договора - по тръбопроводите "Син поток" и "Турски поток" - за общо 22 млрд. куб. м годишно, са близо до изтичане, а договорът с Иран за 10 млрд. куб. м приключва през средата на 2026 г. Турция вероятно ще поднови някои от тези споразумения, но при по-гъвкави условия и по-малки обеми, за да увеличи разнообразието на източниците си, отбелязва експертът по енергийна политика Сохбет Карбуз.

Държавната компания TPAO вече увеличава добива от местните находища в Черно море, докато държавни и частни оператори разширяват терминалите за втечнен газ, за да внасят по-големи количества от САЩ и Алжир. Според изчисления на "Ройтерс", вътрешното производство и договорените LNG доставки ще достигнат 26 млрд. куб. м годишно от 2028 г., спрямо 15 млрд. през тази година. Това ще покрие повече от половината от годишното потребление на Турция, което възлиза на около 53 млрд. куб. м.

За да подкрепи тази стратегия, Анкара вече е подписала споразумения за доставка на американски LNG на стойност 43 млрд. долара, включително 20-годишен договор с компанията Mercuria, подписан през септември. Турция разполага с 58 млрд. куб. м капацитет за внос на втечнен газ годишно, достатъчен да задоволи цялото ѝ вътрешно търсене.

Въпреки това, руският газ продължава да тече на пълен капацитет, а Кремъл заяви, че енергийното сътрудничество с Анкара остава стабилно. Според Алексей Белогориев от Московския институт по енергетика и финанси Турция теоретично може да прекрати вноса от Русия в рамките на две-три години, но едва ли ще го направи, тъй като "руският газ остава по-евтин и позволява на BOTAS да оказва натиск върху други доставчици".

Енергийният министър Алпарслан Байрактар заяви в интервю, че Турция трябва да се възползва от всички налични източници - Русия, Иран, Азербайджан и САЩ, но отбеляза, че американският LNG е по-конкурентен по цена.

Експерти смятат, че след като Европа напълно забрани руския енергиен внос до 2028 г., Турция може да консумира руския и иранския газ вътрешно, а собствения си и внасяния LNG - да изнася към ЕС, превръщайки се в ключов регионален посредник.

В същото време Анкара запазва дълбоки икономически връзки с Москва - руската компания "Росатом" строи първата турска атомна електроцентрала "Аккую", а Русия остава водещ доставчик на суров петрол и дизел за турския пазар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин бакшиша

    2 7 Отговор
    Аз съм най-уюния бакшиш на пиацата в Ленинград. Би би биппп

    Коментиран от #3

    15:20 08.10.2025

  • 2 Гориил

    6 0 Отговор
    Преди всичко, Турция трябва да реши дали да подкрепи Хамас и да не подвежда международната общност.

    15:22 08.10.2025

  • 3 Т.п40,

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин бакшиша":

    Турция отхвърля исканията на САЩ да се откаже от руския газ. Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че Анкара ще продължи да купува от всички налични доставчици, включително Москва.

    15:29 08.10.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    7 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:31 08.10.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    6 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:31 08.10.2025

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    6 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:32 08.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Значи Турция ще продава втечнения газ от САЩ.
    А на кой, еми на Европа. Още едно пискъпване за ЕС.
    Да ни е честито!
    А евтиния Руски газ ще си го пази за нея, не е глупав Ердоган.

    15:34 08.10.2025

  • 8 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    0 0 Отговор
    Революционна промяна в Иран! Премахнаха задължителния хиджаб за жените!
    Сега това е личен избор за всяка жена. Мохамадреза Бахонер, член на Съвета за проверка на съществуването на съществуващи документи, обяви, че „Законът за целомъдрието“ вече не съществува.

    15:37 08.10.2025

