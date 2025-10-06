Новини
2000 потенциални мишени! Ракетите "Томахоук" ще бъдат смъртоносни за руската армия
  Тема: Украйна

6 Октомври, 2025 17:06 1 448 87

Удари с ракети с по-голяма бойна част в дълбочина на руския тил биха позволили на ВСУ да нанесат съществени щети, а може би и да унищожат ключови военни обекти на територията на Русия

2000 потенциални мишени! Ракетите "Томахоук" ще бъдат смъртоносни за руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Американските крилати ракети Tomahawk ще позволят на Въоръжените сили на Украйна да отслабят значително бойната ефективност на руската армия на фронта, се посочва в новия доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).

Според анализаторите украинските войски могат да нанасят удари с дронове по голяма част от територията на РФ, но полезният товар на безпилотните летателни апарати е ограничен и не е подходящ за унищожаване на специализирани обекти.

Според анализаторите от ISW този проблем може да бъде решен с американските ракети с голям обсег Tomahawk.

Експертите са изчислили, че в обсега на модификациите на тези ракети с обсег на поражение 2500 км се намират най-малко 1945 руски военни обекта, а в обсега на модификациите с обсег на поражение 1600 км – най-малко 1655 обекта.

В ISW предполагат, че удари с ракети с по-голяма бойна част в дълбочина на руския тил биха позволили на ВСУ да нанесат съществени щети, а може би и да унищожат ключови военни обекти на територията на Русия.

"Такива обекти могат да бъдат заводът за производство на дронове Шахед в Елабуга, Република Татарстан, или авиобазата "Енгелс-2“ в Саратовска област, откъдето Русия излита със стратегически бомбардировачи за удари с крилати ракети по Украйна“, се посочва в доклада.

От института също така припомнят, че Украйна е започнала масово производство на нова крилата ракета FP-5 "Фламинго" с обсег 3000 км и бойна част с тегло 1150 кг. Изпитанията на тези ракети обаче все още не са приключили и Украйна се нуждае от време, за да увеличи мащаба на производството им.

В края на септември западните медии съобщиха, че президентът на страната Володимир Зеленски се е обърнал към президента на САЩ Доналд Тръмп с молба да предостави на Украйна ракети Tomahawk.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РФ е въздух под налягане !

    19 56 Отговор
    Тази нощ 8 руски летища спряха работа, а експлозии разтърсиха Крим, Сочи, Краснодар, Рязан, Дзержинск, Нижни Новгород, Туапсе, Сочи, Московска област ...
    С успех са атакувани енергийни обекти в Белгородска и Брянска област, нефтена база във Феодосия в Крим, заводът Свердлов в Дзержинск, където се произвеждат взривни вещества, както и руската военновъздушна база и летище в Саки.
    Украйна продължава да нанася смъртоносни щети на енергийната инфраструктура на Русия освен с дронове, също и благодарение на засиленото използване на крилатите ракети ФП-5 "Фламинго“.
    Те са много по-бързи от дроновете, летят на височина 50 метра над земята, имат далечина на полета над 3000 км и със солидната си 1150 кг бойна глава притежават огромна ударна сила. Освен това, летейки по постоянно променящи се вектори към целта си, ФП-5 е в състояние да пробие руските средства за противовъздушна отбрана.
    Путин не прикри страха си от Томахоук, но вече трябва да трепери и от Фламинго!
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #9, #21, #36, #54, #70, #84

    17:08 06.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    39 12 Отговор
    Русия е пуснала нов бронетранспортьор Терминатор, изпробвала е нова ракета Уран-6 и нова противокорабна ракета Оникс!

    Коментиран от #34

    17:08 06.10.2025

  • 3 Краварска медия

    45 13 Отговор
    Мъкаа, мъкаа

    17:08 06.10.2025

  • 4 000

    52 10 Отговор
    Край, вече съм в еуфория:)
    Сега сериозно - кой вярва на тези глупости?

    Коментиран от #48

    17:09 06.10.2025

  • 5 пешо

    47 13 Отговор
    никакви ракети няма да получат укрите

    17:09 06.10.2025

  • 6 Стягайте гърбините

    16 53 Отговор
    Копейки, че Русия няма да победи е ясно на всеки. Но вие стягайте гърбините като дойдат отрядите на Азов и Буданов и тръгнем да ви търсим по ИП. Щастливците от вас ще са на строежите, нивите и мините в Украйна да полагат принудителен труд по възстановяването на пострадалата държава.

    Коментиран от #14, #20, #38, #73, #76, #85

    17:09 06.10.2025

  • 7 А потенциални мишени

    38 8 Отговор
    В Европа и САЩ а?

    17:09 06.10.2025

  • 8 мунчо в затвора!

    12 32 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    17:10 06.10.2025

  • 9 пешо

    41 13 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":

    то затова половината украина нема ток

    17:10 06.10.2025

  • 10 Ахаха

    17 9 Отговор
    Тия дето никога няма да дойдат ли?

    17:11 06.10.2025

  • 11 777

    20 7 Отговор
    Да,ДА и един мармот завиваше шоколада :)

    17:11 06.10.2025

  • 12 Хипотетично

    8 12 Отговор
    Заводът за Фламинго става първостепенна цел за бензиностанцията с ракети.

    17:11 06.10.2025

  • 13 Гошо

    24 13 Отговор
    Фантазьори!...Точно 2000 ракети ще дадат на абинистентния наркоман! Ама пишете де....иначе е скучно!

    17:12 06.10.2025

  • 14 пешо

    23 8 Отговор

    До коментар #6 от "Стягайте гърбините":

    гледай тебе да не те търсят чеченците

    Коментиран от #29, #30

    17:12 06.10.2025

  • 15 Хайо

    29 13 Отговор
    Когато това се случи ,тогава се наслаждавайте на фантазиите си .Влезнат ли тези ракети в Украйна ,ще има война ,Русия-Сащ.Не смятам ,че Сащ са готови да за такава война ,така че продължавайте да фантазиране.

    Коментиран от #24, #31

    17:12 06.10.2025

  • 16 Хан основател Хан Соло

    12 18 Отговор
    Като чуят Томахоук и почват да се потят .

    17:13 06.10.2025

  • 17 Тръмп

    11 8 Отговор
    никога няма да даде!Може следващия президент !

    17:13 06.10.2025

  • 18 48 часа да се опразни Киев

    14 14 Отговор
    И да бъде после изпепелен. За мостра ...на атлантическите олигофрени им трябва нагледно доказателство

    17:13 06.10.2025

  • 19 Просто няма

    16 18 Отговор
    Глупакът Пуслер загуби войната в деня в който обгради Киев и внезапно побягна от него. Няма такъв глупак.

    Коментиран от #27

    17:13 06.10.2025

  • 20 Абе

    20 11 Отговор

    До коментар #6 от "Стягайте гърбините":

    Ти вярваш ли си? Щото тия ракети никога няма да ги видят укрофашистите

    17:13 06.10.2025

  • 21 Смотльо,

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":

    Хубаво е да се сънува ,но когато се събуди как се почувства от реалността ?

    17:14 06.10.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    14 10 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна напомня, че същото говореха и за сторм шадоу и атакмс 🤣🤣🤣

    17:14 06.10.2025

  • 23 Фокус нюз

    15 8 Отговор
    Да ви имам фокуса, платена журналистическа немощ!

    17:15 06.10.2025

  • 24 Путин

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Хайо":

    Не може ве, многоходови сме.

    17:15 06.10.2025

  • 25 Достатъчна

    10 10 Отговор
    е една !За бункера !

    17:15 06.10.2025

  • 26 Исторически парк

    7 6 Отговор
    Ще ще ще...

    17:15 06.10.2025

  • 27 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Просто няма":

    По-глупак от тебе още не сме прочели

    17:15 06.10.2025

  • 28 Фейк на часа

    14 10 Отговор
    Мога да се обзаложа с взеки русофобен пияница на голяма сума пари, че САЩ няма да предоставят никакви ракети Томахоук на Украйна. Ако някой е на противоположното мнение и има повече от 50 000 Евро в банка, нека да си даде координатите да отидем при нотариус и да оформим залога по законен начин.

    Коментиран от #35, #39

    17:15 06.10.2025

  • 29 .......

    11 12 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Ние от Възраждане обичаме руски и особено чеченски военни да ни грабят и изнасилват, защото знаем, че така се борим с империализма и прогнилия запад. Чакаме ги с нетърпение и вазелин!

    17:15 06.10.2025

  • 30 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Той е свикнал ,все му е отзад.

    17:15 06.10.2025

  • 31 Мирмидонец

    6 11 Отговор

    До коментар #15 от "Хайо":

    О така ли . Сбирай часовникари да я събират Русия тогава . С тая нефелна армия и нефелни оръжия са само за война със САЩ

    😂

    17:15 06.10.2025

  • 32 Изпуг

    12 9 Отговор
    ХМММ Ракетите "Томахоук" ще бъдат смъртоносни за руската армия...

    Ако това стане светът ще изчезне. От първо място - България, защото сме пор ръка, само на 400 км.

    17:16 06.10.2025

  • 33 Слава

    11 15 Отговор
    на братския украински народ!
    Защитник на Европа!

    17:16 06.10.2025

  • 34 ФАКТ

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Глупакът Пуслер загуби войната в деня в който обгради Киев и внезапно побягна от него. Няма такъв глупак.

    Коментиран от #44, #51

    17:16 06.10.2025

  • 35 Орколюб

    7 9 Отговор

    До коментар #28 от "Фейк на часа":

    Ама ватата нали до сега се биеха с НАТО.Какви са тия претенции.

    Коментиран от #41

    17:16 06.10.2025

  • 36 Едва ли

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":

    Американците не са идиоти. Идеално осъзнават, че ако отворят кутията на Пандора, от там ще излязат много лоши неща. Затова дозират въоръжението за Украйна и гледат да се измъкнат от тази бъркотия. Друг въпрос е Европа. Тук сме като коне с капаци. Изобщо не можем да осъзнаем как ще ни вкарат във война, от която няма измъкване. Спокойствието днес и загадъчните дронове, които кръжат безцелни само ще ги сънуваме.

    Коментиран от #87

    17:17 06.10.2025

  • 37 Пълна бутафория са тея

    13 12 Отговор
    Ракетите "Томахоук", доказано за нищо не стават освен мечката да раздразнят

    Коментиран от #49, #72

    17:17 06.10.2025

  • 38 На мен не ми е ясно

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Стягайте гърбините":

    Кое точно подсказва, че Русия ще загуби? Липсата на ядрено оръжие, човешка сила и конвенционални оръжия? Безкрайните истерични викове за помощ на Зеленски? Фактът, че при излитането на един Миг 31 всичко сирени в Украйна се задействат?

    17:17 06.10.2025

  • 39 Дрънчиш

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Фейк на часа":

    Те и АТАКАМС уж нямаше да дават на Украйна смешна копейка

    Коментиран от #45

    17:18 06.10.2025

  • 40 Дориана

    3 6 Отговор
    Нали, Зеленски и ЕС точно това искат нова Трета световна война и ще си я получат. Оставяме ви да се избийте.

    17:18 06.10.2025

  • 41 Фейк на часа

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Орколюб":

    Ти не си в час, бе хахо? Разбра ли ми коментара или си функционално неграмотен общак? Не ми губи времето.

    17:18 06.10.2025

  • 42 Медведев

    8 3 Отговор
    Томахавките са гола вода!Ще ги троша с главата и ще ги хващам с д...

    17:18 06.10.2025

  • 43 Стига бе

    10 6 Отговор
    Ще бъдат както бяха, химардоте, Брадлита, Леопардите, Миражите, Ф16, Байрактар, феюрендки, британски и ...ракети и...Трябва с нещо да залъгват безмозъчните укри, че иначе току виж се усетили, че 1,7 млн от синовете им ги няма.

    17:19 06.10.2025

  • 44 Ех, ех

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "ФАКТ":

    Не делай и не слушай западни пропаганди канали, нищо реально няма да научиш.

    17:19 06.10.2025

  • 45 Фейк на часа

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Дрънчиш":

    Залагаш ли пари, бе наркоман или само ми губиш времето?

    17:19 06.10.2025

  • 46 До. Борн

    7 4 Отговор
    Успех на украйнската армия (непобедима) и ракетите Tomahawk!

    17:20 06.10.2025

  • 47 Ахах

    6 7 Отговор
    Вече и вицове ли пише таз медия. Путин каза, че това би влошило отношенията между Русия и сащ, а дядо Дончо иска да прави успешен бизнес с победители, не с наркомани.

    17:20 06.10.2025

  • 48 Мечо ПУХ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "000":

    Зелените човечета

    17:20 06.10.2025

  • 49 Билг Ейтс

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пълна бутафория са тея":

    Нали . Ами кажи го на рушняците ,виж как треперят . Кажи им : Нема страшно ,тия ракети не струват .
    От 2000 км кибритена кутийка уцелват па не знам

    Коментиран от #59

    17:21 06.10.2025

  • 50 Григор

    4 4 Отговор
    Глупости! Тия ракети могат да направят така, че войната да свърши за 30 минути. Май забравихте, че Русия е ядрена свръх сила?! Спомняйте си ги тези неща като пишете подобни глупости.Тия ракети не пеят в хора пред "Орешник", "Кинжал" и една камара още хипер звукови ракети. Да не говорим, че могат да бъдат и с ядрени бойни глави.

    Коментиран от #60

    17:21 06.10.2025

  • 51 БОЛШЕВИК

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "ФАКТ":

    Това с колоната на Армагедон беше трик, не са влизали в Киев, а направиха после учение в Беларус. В същото това време укрите бяха ужасно изненадани на Изток като ги нагази Мечката!

    Коментиран от #58

    17:21 06.10.2025

  • 52 Напомнящ

    8 2 Отговор
    Ще!ЩЕ! ЩЕ! Ама тези "умничките"анализатори са пропуснали да ни информират през времето,когато укрите ще поразяват руски обекти с ракети "Томахоук",руснаците казачок ли ще играят??? Или ансамбъл "Берьозка"ще танцува прекрасните си ефирно-въздушни танци??? Натовците наистина са полудели,блъскайки света към ТСВ!!!

    17:22 06.10.2025

  • 53 А 2500 км от Русия

    5 2 Отговор
    Някой сеща ли се до къде стига? А? А балистичните? Онези дето са като 18 етажен блок?

    17:22 06.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Модведев

    2 0 Отговор
    още ли не се е изказал ?

    17:23 06.10.2025

  • 57 Брейнлес

    4 1 Отговор
    Те в Сирия се видя че чеп за зеле не стават срещу Русия щели да свършат работа да ви имам тъпашката визия айсидабълю клоуни.

    17:24 06.10.2025

  • 58 43215

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "БОЛШЕВИК":

    Ти Копейка ли си?При вас положението е сериозно!Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    Коментиран от #64

    17:25 06.10.2025

  • 59 Уцелва дръжки

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Билг Ейтс":

    Мегаполисите са най уязвими а Русия е огромна. Най много Украйна верно като мостра да бъде изгорена до основи за начало. Пази Боже...

    17:26 06.10.2025

  • 60 Таварищ Копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Григор":

    Освен с ядрено оръжие, с нищо друго не може да навреди на цивилизованите държави, но Путин знае, че ще последва ответен удар и той и Русия, също изчезват, в така наречения апокалипсис.

    Коментиран от #67

    17:26 06.10.2025

  • 61 Лили

    1 1 Отговор
    Изпитанията на Фламинго са приключили и вече е използвана в бойни операции . Тя е 3 пъти по мощна от Томахоук. ,но също има и много големи габарити ,което я прави по удобна за сваляне .

    17:27 06.10.2025

  • 62 Всички държави да бумнат по един

    0 1 Отговор
    По Киев за да видим на кой му е най голяма патката

    17:28 06.10.2025

  • 63 Титак

    3 1 Отговор
    Тези ракети се изстрелват от кораби и подводници, укрите нямат установки за тях.
    От ISW да бяха попрочели нещо за тях. Отделно, трябва да ги изстрелват американски екипи.
    Ще му стиска ли на Дони да изпрати ракети и екипи ???

    17:28 06.10.2025

  • 64 Ти си пълна тъпейка, а той не е копейка

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "43215":

    А спомняш ли си какви бяха цените на хранителните продукти в България преди три години? Напускал си си коптора си да видиш как се повишиха цените във Великобритания и Германия? Аман от дърти русофобни пияници.

    Коментиран от #69

    17:30 06.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ейджи

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Таварищ Копейка":

    той го каза-защо ни е свят без Русия, другото са брътвежи на джендъри и боклуци

    17:31 06.10.2025

  • 68 наблюдател

    3 2 Отговор
    Абе тази ракета е на 40 години!Търси се оръжието-чудо!Клоунски му работи.

    Коментиран от #71

    17:31 06.10.2025

  • 69 кАпЙейка с кухая лейка

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ти си пълна тъпейка, а той не е копейка":

    Българина живее добре в ЕС и НАТО, заведенията са пълни, българина бута пълна количка и прави тапи.

    Коментиран от #82

    17:31 06.10.2025

  • 70 пригожин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":

    и всички натовци ще дойдат при мен

    17:32 06.10.2025

  • 71 Механик

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "наблюдател":

    Важното е да трепе ушанки.По много.

    17:33 06.10.2025

  • 72 Вучич

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пълна бутафория са тея":

    Какво говориш ? Не ще я раздразнят ,а до оргазъм ще я докарат хартиената мечка .
    А в САЩ вече има нова оръжейна компания ,казва се Андурил .,която е разработила нова крилата ракета Баракуда -супер евтина цена 200 000 долара .

    САЩ пък са разработили метод за изстрелването на 20 000 крилати ракети едновременно -и то без корабите . Така нареченото пакетно изстрелване .

    Коментиран от #75

    17:33 06.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Смешки

    2 1 Отговор
    2000 потенциални мишени! .....те жалките американци нямат и 150 бр. ракети "Томахоук общо , ама иначе раздувки .... по 3 броя на година общо могат да гръмнат щото иначе пак държавните служители ще го играят доброволци без заплати. Отделно тва течното 7 валетно гориво е самоубиствено в реални условия и не случайно Русия и Китай са на твърдо....

    Коментиран от #77

    17:35 06.10.2025

  • 75 факти

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Вучич":

    пак са яли боб

    17:36 06.10.2025

  • 76 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стягайте гърбините":

    Ами украинците, дето са сега дезертьори комше правят а?

    17:36 06.10.2025

  • 77 Тихо пръдльо!

    0 3 Отговор

    До коментар #74 от "Смешки":

    Не си компетентен в областа на ракетите.

    Коментиран от #86

    17:37 06.10.2025

  • 78 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Много итересно от къде ще ги изстрелят тези ракети или ще им ги дарят с кораби? Стана ясно че американците нямат такива ракети с маземно изстрелване, а могат да бъдат изстреляни само от кораб просто нямат на склад! Плюс това нямат начин да ги насочват без помоща на САЩ това го каза генерал от Пентагона! Тръмп го каза за да замаже очите на желаещите!

    17:37 06.10.2025

  • 79 Коста

    1 0 Отговор
    За съжаление никви Томъхок няма да получи Окраина. Поживьом увидем. Американците нямат за себе си...

    17:38 06.10.2025

  • 80 Мишел

    3 0 Отговор
    50 годишните Томахоук срещу 6 -10 пъти по бързите Кинжал, Циркон, Орешник итн. Две поколения разлика в оръжията.
    Руснаците наистина ще умрат. От смях.

    17:38 06.10.2025

  • 81 ха ха

    1 0 Отговор
    тия анализатори се чудат как да се самоубият а нас да затрият , ако руснаците ги заболи , европа ще пищи от болка , ама с идиоти начело друго не може да се очаква

    17:40 06.10.2025

  • 82 Абе тъпейка

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "кАпЙейка с кухая лейка":

    Какви заведения са пълни, бе дърт деградирал наркоман? Ония заведения по Елените? Има тапа на мозъка ти, тъпейка русофобна.

    17:41 06.10.2025

  • 83 да ама не

    0 0 Отговор
    Това е много хубаво даже е прекрасно!?Но много експерти вече се изказаха по друг начин и за описаните перспективи на Томахавките в статията може би е най-добре да се каже -Ех мечти...!?Но да се мечтае не е забранено!И затова тези които са написали това материалче е най-добре да го запомнят и след половин година да ни кажат пак какво се е случило!А експертите казват първо че в Украйна няма подготвени пускови установки за тези ракети както и подготвен персонал който не може да бъде обучен за 6 месеца!?А като се има пред вид че това няма ще бъдат стари модификации на ракетите които летят с дозвукова скорост.....!?Разбира се че тези ракети не може да бъдат подценявани и са опасно оръжие....само че ефектът ще бъде далече от това което се пише в статията !?Но да се мечтае не е забранено!

    17:41 06.10.2025

  • 84 Орешко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":

    Фантазията ти работи. Но реалността е, че Русия НЕ МОЖЕ да загуби тази война. В най-лошия случай може да играе атома, а Украйна не може да отвърне.

    17:42 06.10.2025

  • 85 Фсб

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стягайте гърбините":

    Пий си хапчетата приятел

    17:42 06.10.2025

  • 86 Хубаво аре убихте ги руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тихо пръдльо!":

    И тръгвате с влака да заселвате Коми ..... хахахаха....

    17:43 06.10.2025

  • 87 като намесвате

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Едва ли":

    Европа всъщност треперите за матушката ви. Защото явно никога вече няма да видят Дунав. И да ви спасяват от народната любов.

    17:43 06.10.2025

