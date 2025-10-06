Американските крилати ракети Tomahawk ще позволят на Въоръжените сили на Украйна да отслабят значително бойната ефективност на руската армия на фронта, се посочва в новия доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).
Според анализаторите украинските войски могат да нанасят удари с дронове по голяма част от територията на РФ, но полезният товар на безпилотните летателни апарати е ограничен и не е подходящ за унищожаване на специализирани обекти.
Според анализаторите от ISW този проблем може да бъде решен с американските ракети с голям обсег Tomahawk.
Експертите са изчислили, че в обсега на модификациите на тези ракети с обсег на поражение 2500 км се намират най-малко 1945 руски военни обекта, а в обсега на модификациите с обсег на поражение 1600 км – най-малко 1655 обекта.
В ISW предполагат, че удари с ракети с по-голяма бойна част в дълбочина на руския тил биха позволили на ВСУ да нанесат съществени щети, а може би и да унищожат ключови военни обекти на територията на Русия.
"Такива обекти могат да бъдат заводът за производство на дронове Шахед в Елабуга, Република Татарстан, или авиобазата "Енгелс-2“ в Саратовска област, откъдето Русия излита със стратегически бомбардировачи за удари с крилати ракети по Украйна“, се посочва в доклада.
От института също така припомнят, че Украйна е започнала масово производство на нова крилата ракета FP-5 "Фламинго" с обсег 3000 км и бойна част с тегло 1150 кг. Изпитанията на тези ракети обаче все още не са приключили и Украйна се нуждае от време, за да увеличи мащаба на производството им.
В края на септември западните медии съобщиха, че президентът на страната Володимир Зеленски се е обърнал към президента на САЩ Доналд Тръмп с молба да предостави на Украйна ракети Tomahawk.
2000 потенциални мишени! Ракетите "Томахоук" ще бъдат смъртоносни за руската армия
6 Октомври, 2025
Удари с ракети с по-голяма бойна част в дълбочина на руския тил биха позволили на ВСУ да нанесат съществени щети, а може би и да унищожат ключови военни обекти на територията на Русия
Американските крилати ракети Tomahawk ще позволят на Въоръжените сили на Украйна да отслабят значително бойната ефективност на руската армия на фронта, се посочва в новия доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).
1 РФ е въздух под налягане !
С успех са атакувани енергийни обекти в Белгородска и Брянска област, нефтена база във Феодосия в Крим, заводът Свердлов в Дзержинск, където се произвеждат взривни вещества, както и руската военновъздушна база и летище в Саки.
Украйна продължава да нанася смъртоносни щети на енергийната инфраструктура на Русия освен с дронове, също и благодарение на засиленото използване на крилатите ракети ФП-5 "Фламинго“.
Те са много по-бързи от дроновете, летят на височина 50 метра над земята, имат далечина на полета над 3000 км и със солидната си 1150 кг бойна глава притежават огромна ударна сила. Освен това, летейки по постоянно променящи се вектори към целта си, ФП-5 е в състояние да пробие руските средства за противовъздушна отбрана.
Путин не прикри страха си от Томахоук, но вече трябва да трепери и от Фламинго!
Слава на Украйна!
Коментиран от #9, #21, #36, #54, #70, #84
17:08 06.10.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #34
17:08 06.10.2025
3 Краварска медия
17:08 06.10.2025
4 000
Сега сериозно - кой вярва на тези глупости?
Коментиран от #48
17:09 06.10.2025
5 пешо
17:09 06.10.2025
6 Стягайте гърбините
Коментиран от #14, #20, #38, #73, #76, #85
17:09 06.10.2025
7 А потенциални мишени
17:09 06.10.2025
8 мунчо в затвора!
17:10 06.10.2025
9 пешо
До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":то затова половината украина нема ток
17:10 06.10.2025
10 Ахаха
17:11 06.10.2025
11 777
17:11 06.10.2025
12 Хипотетично
17:11 06.10.2025
13 Гошо
17:12 06.10.2025
14 пешо
До коментар #6 от "Стягайте гърбините":гледай тебе да не те търсят чеченците
Коментиран от #29, #30
17:12 06.10.2025
15 Хайо
Коментиран от #24, #31
17:12 06.10.2025
16 Хан основател Хан Соло
17:13 06.10.2025
17 Тръмп
17:13 06.10.2025
18 48 часа да се опразни Киев
17:13 06.10.2025
19 Просто няма
Коментиран от #27
17:13 06.10.2025
20 Абе
До коментар #6 от "Стягайте гърбините":Ти вярваш ли си? Щото тия ракети никога няма да ги видят укрофашистите
17:13 06.10.2025
21 Смотльо,
До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":Хубаво е да се сънува ,но когато се събуди как се почувства от реалността ?
17:14 06.10.2025
22 Ивелин Михайлов
17:14 06.10.2025
23 Фокус нюз
17:15 06.10.2025
24 Путин
До коментар #15 от "Хайо":Не може ве, многоходови сме.
17:15 06.10.2025
25 Достатъчна
17:15 06.10.2025
26 Исторически парк
17:15 06.10.2025
27 Ами
До коментар #19 от "Просто няма":По-глупак от тебе още не сме прочели
17:15 06.10.2025
28 Фейк на часа
Коментиран от #35, #39
17:15 06.10.2025
29 .......
До коментар #14 от "пешо":Ние от Възраждане обичаме руски и особено чеченски военни да ни грабят и изнасилват, защото знаем, че така се борим с империализма и прогнилия запад. Чакаме ги с нетърпение и вазелин!
17:15 06.10.2025
30 Хаха
До коментар #14 от "пешо":Той е свикнал ,все му е отзад.
17:15 06.10.2025
31 Мирмидонец
До коментар #15 от "Хайо":О така ли . Сбирай часовникари да я събират Русия тогава . С тая нефелна армия и нефелни оръжия са само за война със САЩ
😂
17:15 06.10.2025
32 Изпуг
Ако това стане светът ще изчезне. От първо място - България, защото сме пор ръка, само на 400 км.
17:16 06.10.2025
33 Слава
Защитник на Европа!
17:16 06.10.2025
34 ФАКТ
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Глупакът Пуслер загуби войната в деня в който обгради Киев и внезапно побягна от него. Няма такъв глупак.
Коментиран от #44, #51
17:16 06.10.2025
35 Орколюб
До коментар #28 от "Фейк на часа":Ама ватата нали до сега се биеха с НАТО.Какви са тия претенции.
Коментиран от #41
17:16 06.10.2025
36 Едва ли
До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":Американците не са идиоти. Идеално осъзнават, че ако отворят кутията на Пандора, от там ще излязат много лоши неща. Затова дозират въоръжението за Украйна и гледат да се измъкнат от тази бъркотия. Друг въпрос е Европа. Тук сме като коне с капаци. Изобщо не можем да осъзнаем как ще ни вкарат във война, от която няма измъкване. Спокойствието днес и загадъчните дронове, които кръжат безцелни само ще ги сънуваме.
Коментиран от #87
17:17 06.10.2025
37 Пълна бутафория са тея
Коментиран от #49, #72
17:17 06.10.2025
38 На мен не ми е ясно
До коментар #6 от "Стягайте гърбините":Кое точно подсказва, че Русия ще загуби? Липсата на ядрено оръжие, човешка сила и конвенционални оръжия? Безкрайните истерични викове за помощ на Зеленски? Фактът, че при излитането на един Миг 31 всичко сирени в Украйна се задействат?
17:17 06.10.2025
39 Дрънчиш
До коментар #28 от "Фейк на часа":Те и АТАКАМС уж нямаше да дават на Украйна смешна копейка
Коментиран от #45
17:18 06.10.2025
40 Дориана
17:18 06.10.2025
41 Фейк на часа
До коментар #35 от "Орколюб":Ти не си в час, бе хахо? Разбра ли ми коментара или си функционално неграмотен общак? Не ми губи времето.
17:18 06.10.2025
42 Медведев
17:18 06.10.2025
43 Стига бе
17:19 06.10.2025
44 Ех, ех
До коментар #34 от "ФАКТ":Не делай и не слушай западни пропаганди канали, нищо реально няма да научиш.
17:19 06.10.2025
45 Фейк на часа
До коментар #39 от "Дрънчиш":Залагаш ли пари, бе наркоман или само ми губиш времето?
17:19 06.10.2025
46 До. Борн
17:20 06.10.2025
47 Ахах
17:20 06.10.2025
48 Мечо ПУХ
До коментар #4 от "000":Зелените човечета
17:20 06.10.2025
49 Билг Ейтс
До коментар #37 от "Пълна бутафория са тея":Нали . Ами кажи го на рушняците ,виж как треперят . Кажи им : Нема страшно ,тия ракети не струват .
От 2000 км кибритена кутийка уцелват па не знам
Коментиран от #59
17:21 06.10.2025
50 Григор
Коментиран от #60
17:21 06.10.2025
51 БОЛШЕВИК
До коментар #34 от "ФАКТ":Това с колоната на Армагедон беше трик, не са влизали в Киев, а направиха после учение в Беларус. В същото това време укрите бяха ужасно изненадани на Изток като ги нагази Мечката!
Коментиран от #58
17:21 06.10.2025
52 Напомнящ
17:22 06.10.2025
53 А 2500 км от Русия
17:22 06.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Модведев
17:23 06.10.2025
57 Брейнлес
17:24 06.10.2025
58 43215
До коментар #51 от "БОЛШЕВИК":Ти Копейка ли си?При вас положението е сериозно!Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
Коментиран от #64
17:25 06.10.2025
59 Уцелва дръжки
До коментар #49 от "Билг Ейтс":Мегаполисите са най уязвими а Русия е огромна. Най много Украйна верно като мостра да бъде изгорена до основи за начало. Пази Боже...
17:26 06.10.2025
60 Таварищ Копейка
До коментар #50 от "Григор":Освен с ядрено оръжие, с нищо друго не може да навреди на цивилизованите държави, но Путин знае, че ще последва ответен удар и той и Русия, също изчезват, в така наречения апокалипсис.
Коментиран от #67
17:26 06.10.2025
61 Лили
17:27 06.10.2025
62 Всички държави да бумнат по един
17:28 06.10.2025
63 Титак
От ISW да бяха попрочели нещо за тях. Отделно, трябва да ги изстрелват американски екипи.
Ще му стиска ли на Дони да изпрати ракети и екипи ???
17:28 06.10.2025
64 Ти си пълна тъпейка, а той не е копейка
До коментар #58 от "43215":А спомняш ли си какви бяха цените на хранителните продукти в България преди три години? Напускал си си коптора си да видиш как се повишиха цените във Великобритания и Германия? Аман от дърти русофобни пияници.
Коментиран от #69
17:30 06.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ейджи
До коментар #60 от "Таварищ Копейка":той го каза-защо ни е свят без Русия, другото са брътвежи на джендъри и боклуци
17:31 06.10.2025
68 наблюдател
Коментиран от #71
17:31 06.10.2025
69 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #64 от "Ти си пълна тъпейка, а той не е копейка":Българина живее добре в ЕС и НАТО, заведенията са пълни, българина бута пълна количка и прави тапи.
Коментиран от #82
17:31 06.10.2025
70 пригожин
До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":и всички натовци ще дойдат при мен
17:32 06.10.2025
71 Механик
До коментар #68 от "наблюдател":Важното е да трепе ушанки.По много.
17:33 06.10.2025
72 Вучич
До коментар #37 от "Пълна бутафория са тея":Какво говориш ? Не ще я раздразнят ,а до оргазъм ще я докарат хартиената мечка .
А в САЩ вече има нова оръжейна компания ,казва се Андурил .,която е разработила нова крилата ракета Баракуда -супер евтина цена 200 000 долара .
САЩ пък са разработили метод за изстрелването на 20 000 крилати ракети едновременно -и то без корабите . Така нареченото пакетно изстрелване .
Коментиран от #75
17:33 06.10.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Смешки
Коментиран от #77
17:35 06.10.2025
75 факти
До коментар #72 от "Вучич":пак са яли боб
17:36 06.10.2025
76 Коста
До коментар #6 от "Стягайте гърбините":Ами украинците, дето са сега дезертьори комше правят а?
17:36 06.10.2025
77 Тихо пръдльо!
До коментар #74 от "Смешки":Не си компетентен в областа на ракетите.
Коментиран от #86
17:37 06.10.2025
78 Дон Дони
17:37 06.10.2025
79 Коста
17:38 06.10.2025
80 Мишел
Руснаците наистина ще умрат. От смях.
17:38 06.10.2025
81 ха ха
17:40 06.10.2025
82 Абе тъпейка
До коментар #69 от "кАпЙейка с кухая лейка":Какви заведения са пълни, бе дърт деградирал наркоман? Ония заведения по Елените? Има тапа на мозъка ти, тъпейка русофобна.
17:41 06.10.2025
83 да ама не
17:41 06.10.2025
84 Орешко
До коментар #1 от "РФ е въздух под налягане !":Фантазията ти работи. Но реалността е, че Русия НЕ МОЖЕ да загуби тази война. В най-лошия случай може да играе атома, а Украйна не може да отвърне.
17:42 06.10.2025
85 Фсб
До коментар #6 от "Стягайте гърбините":Пий си хапчетата приятел
17:42 06.10.2025
86 Хубаво аре убихте ги руснаците
До коментар #77 от "Тихо пръдльо!":И тръгвате с влака да заселвате Коми ..... хахахаха....
17:43 06.10.2025
87 като намесвате
До коментар #36 от "Едва ли":Европа всъщност треперите за матушката ви. Защото явно никога вече няма да видят Дунав. И да ви спасяват от народната любов.
17:43 06.10.2025