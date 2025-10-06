2000 потенциални мишени! Ракетите "Томахоук" ще бъдат смъртоносни за руската армия

Американските крилати ракети Tomahawk ще позволят на Въоръжените сили на Украйна да отслабят значително бойната ефективност на руската армия на фронта, се посочва в новия доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).



Според анализаторите украинските войски могат да нанасят удари с дронове по голяма част от територията на РФ, но полезният товар на безпилотните летателни апарати е ограничен и не е подходящ за унищожаване на специализирани обекти.



Според анализаторите от ISW този проблем може да бъде решен с американските ракети с голям обсег Tomahawk.



Експертите са изчислили, че в обсега на модификациите на тези ракети с обсег на поражение 2500 км се намират най-малко 1945 руски военни обекта, а в обсега на модификациите с обсег на поражение 1600 км – най-малко 1655 обекта.



В ISW предполагат, че удари с ракети с по-голяма бойна част в дълбочина на руския тил биха позволили на ВСУ да нанесат съществени щети, а може би и да унищожат ключови военни обекти на територията на Русия.



"Такива обекти могат да бъдат заводът за производство на дронове Шахед в Елабуга, Република Татарстан, или авиобазата "Енгелс-2“ в Саратовска област, откъдето Русия излита със стратегически бомбардировачи за удари с крилати ракети по Украйна“, се посочва в доклада.



От института също така припомнят, че Украйна е започнала масово производство на нова крилата ракета FP-5 "Фламинго" с обсег 3000 км и бойна част с тегло 1150 кг. Изпитанията на тези ракети обаче все още не са приключили и Украйна се нуждае от време, за да увеличи мащаба на производството им.



В края на септември западните медии съобщиха, че президентът на страната Володимир Зеленски се е обърнал към президента на САЩ Доналд Тръмп с молба да предостави на Украйна ракети Tomahawk.

