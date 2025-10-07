Новини
Нови убежища за танкерите! Руският сенчест флот променя зоните на действие в Егейско море

7 Октомври, 2025 19:03

Докато водите на Лаконския залив обикновено са спокойни, в североизточната част на Егейско море често има ветрове със сила до осма степен по скалата на Бофорт

Нови убежища за танкерите! Руският сенчест флот променя зоните на действие в Егейско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският „сенчест флот“, който се използва за заобикаляне на западните санкции чрез претоварване на петрол между кораби в открито море, се е ориентирал към нови зони за дейността си в Егейско море, съобщава в репортаж гръцкото издание „Прото тема“, цитирано от БТА.

Новите „убежища“ за дейността на танкерите, превозващи руски петрол, се намират в североизточната част на Егейско море и по-конкретно в триъгълника между островите Хиос, Самотраки и Лимнос.

Практиката за претоварване на петрол от кораб на кораб (Ship-To-Ship - STS) се засили след първите санкции на ЕС срещу Русия през февруари 2023 г. Тогава търговците на горива започнаха да търсят алтернативни маршрути, за да продължат износа на руски петрол към Турция, Бразилия, Индия, Китай и Африка. Една от първите „горещи точки“ беше Лаконският залив южно от гръцкия полуостров Пелопонес, където десетки танкери чакаха за претоварване, привлечени от стратегическата му близост до руските черноморски пристанища и Суецкия канал.

Ситуацията се промени обаче, когато гръцкият военноморски флот започна да ограничава достъпа до зоната с обявяването на последователни военни учения. В резултат претоварването на корабите от „сенчестия флот“ се измести – първо южно от островите Хиос и Икария, а по-късно и към алтернативни райони на Средиземно море като Малта, Порт Саид, Сицилия и Мароко.

Въпреки това Егейско море остава предпочитан район за „сенчестия флот“ и напоследък той се завръща активно, този път край Самотраки и Лимнос.

Правителствен представител е казал пред „Прото тема“, че властите следят движенията на корабите от „сенчестия флот“, но ако те се намират в международни води, не могат да се намесят.

Докато водите на Лаконския залив обаче обикновено са спокойни, в североизточната част на Егейско море често има ветрове със сила до осма степен по скалата на Бофорт, поради което има „много сериозна опасност да възникне инцидент с огромни екологични последствия“, е казал източникът и е обобщил: „Егейско море ще се напълни с петрол“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АХАХАХ КАКВА ГАВРА С БАКШИША

    5 17 Отговор
    Пуслер умира от страх докато западът се гаври с енго внущавайки му, че няма право да има танкери, понеже западът не му разрешава и казва че са му незаконни.

    Коментиран от #2

    19:05 07.10.2025

  • 2 Русия е Нигерия с милиционери

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "АХАХАХ КАКВА ГАВРА С БАКШИША":

    Напълно незаконни са, има закон в САЩ срещу руските танкери.

    Коментиран от #10

    19:06 07.10.2025

  • 3 Гориил

    9 5 Отговор
    Не мислите ли, че световната корабна сила е замесена в пряко сътрудничество със сенчестите доставки на петролни продукти за Европа?

    19:06 07.10.2025

  • 4 Агата

    3 13 Отговор
    Няма по-слаб президент на света от Хаяско, Даже Плевнелиев не беше чак такъв му ш мул.

    19:08 07.10.2025

  • 5 Хроникьор

    2 10 Отговор
    Щом западните сили му казват, че няма да продава с танкери, бункерният трябва да слуша и да изпълнява. навремето така му заповядаха да се маха от Киев и то си изтегли армията.

    19:09 07.10.2025

  • 6 Затоива се навежда и говори мазно на зап

    2 11 Отговор
    Пуслер знае много добре, че английските закони важат и за Русия.

    19:10 07.10.2025

  • 7 Тук на Земята няма място за мушмурока П.

    2 11 Отговор
    Трябва да претоварват незконния руски петрол на Марс или на Луната. там не важат западните закони

    19:12 07.10.2025

  • 8 Мачкат го като мигрант

    4 10 Отговор
    Западняците все повече го свиват Джуджето

    19:13 07.10.2025

  • 9 Георгиев

    11 2 Отговор
    Много писане, надуване и всъщност едно няма нищо, почти. Всички дейности в международни води са чисти и осъществими. Тогава? Защо е този шум? Ако палачинката се обърне и започне преследването на танкерите на другата страна, която сега е преследвач? Има нещо сбъркано в този свят и не зная как ще се оправи.

    19:14 07.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    10 1 Отговор
    Светът ви обвинява в лицемерие, а вие твърдите, че това са човешки права.

    19:15 07.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИМЕ

    2 7 Отговор
    Тук всички пишещи копейки са таксиджии като лидера Пуслер

    19:19 07.10.2025

  • 14 Ами

    4 1 Отговор
    Когато руснаците претоварваха на гръдски танкери нямаше проблеми :)

    19:20 07.10.2025

  • 15 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 7 Отговор
    Днес празнувам рожден ден в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    19:22 07.10.2025

Новини по държави:
