Новини
Свят »
Русия »
На рождения си ден! Владимир Путин иска да живее вечно

На рождения си ден! Владимир Путин иска да живее вечно

7 Октомври, 2025 21:33 2 281 137

  • владимир путин-
  • русияя-
  • кремъл-
  • дмитрий медведев

Журналистите установиха, че по негова инициатива броят на финансираните от държавата научни проекти в тази област се е увеличил 6 пъти

На рождения си ден! Владимир Путин иска да живее вечно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В деня на 73-тия си рожден ден, вторник, 7 октомври, Владимир Путин планира да работи както всеки ден, като ще проведе оперативна среща на Съвета за национална сигурност и ще приеме "няколко международни обаждания", според агенция ТАСС, експерт в изкуството да поддържа мита за лидера, който е постоянно в действие, пише френското издание Le Monde, цитирано от Фокус.

Мит, който Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, засили малко по-рано, като разкри, че президентът не е взел отпуск тази година. "В графика му не са предвидени пълни почивки, това почти никога не се случва. Функцията на държавен глава не позволява почивки“, заяви той в интервю за телевизионен канал в Telegram на 1 август.

Изцяло посветен на провеждането на "специалната си операция“ в Украйна, Владимир Путин не се страхува от преумора. И това въпреки възрастта си, която е доста напреднала според националните критерии – да достигнеш 73 години за мъж в Русия е доста рядко, като средната продължителност на живота при мъжете е 68 години, според данни на федералната статистическа служба Росстат от 2024 г.

Мандатът му начело на страната се очаква да продължи. На поста от март 2000 г. (като президент на Руската федерация, с прекъсване като министър-председател на Дмитрий Медведев от 2008 до 2012 г.), Путин може, според конституционните изменения, приети с референдум през 2020 г., да бъде избиран за президент на страната до 2036 г. Тогава ще навърши 83 години.

Журналистите припомнят, че по време на разговор с китайския лидер Си Дзинпин на 3 септември в Пекин президентът на Русия е обсъдил възможностите на съвременната медицина за удължаване на живота. Руският лидер тогава заяви, че "с развитието на биотехнологиите човешките органи ще могат да се трансплантират безпрепятствено, което ще позволи на хората да постигнат безсмъртие“.

Егоцентризмът на световните лидери: Путин и Си пожелаха да живеят до 150 години

Нещо повече, Путин по-късно публично призна, че вярва във възможността за удължаване на човешкия живот до 150 години. Журналистите установиха, че по негова инициатива броят на финансираните от държавата научни проекти в тази област се е увеличил 6 пъти.

Според изданието, от 7 проекта, одобрени в периода от 2016 до 2022 г. на обща стойност 21 милиона рубли, в периода от 2021 до 2025 г. техният брой се е увеличил до 43, а общият обем на финансирането е възлизал на 172 милиона рубли.

Освен това, през 2025 г. в РФ финансиране получиха и други изследователски програми за стареене, включително програмата "Регулиране на процесите на обновяване на клетките в организма, фундаментална основа за дългосрочно запазване на функционалната активност на органите и тъканите, здравето и активното дълголетие на човека“. Нейният ръководител е ендокринологът Мария Воронцова, която вероятно е по-голямата дъщеря на Путин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    47 32 Отговор
    Честит рожден ден!
    Ти обърна Епохата!
    За почете!

    Коментиран от #110

    21:34 07.10.2025

  • 2 На тоя

    21 18 Отговор
    свят няма да стане тая работа !

    21:35 07.10.2025

  • 3 И.И.

    37 26 Отговор
    Пожелаваме му го.

    Коментиран от #39

    21:35 07.10.2025

  • 4 Лидерът

    55 26 Отговор
    с най-висок рейтинг. Факт.

    21:36 07.10.2025

  • 5 Майна

    38 28 Отговор
    Достоен.
    Като Сталин
    Двама Великани!
    За поочет!

    Коментиран от #27

    21:36 07.10.2025

  • 6 Манипулатор,

    25 3 Отговор
    На ушенце ли ти го каза.

    21:37 07.10.2025

  • 7 Хахахаха

    22 25 Отговор
    Нужни са само достатъчно двойници. Никакъв проблем.

    21:37 07.10.2025

  • 8 🦧🦧🦧

    19 5 Отговор
    Може ли с помощта на HAARP и подобни на нея „съоръжения” да се променят метеорологичните условия, да се предизвикват урагани и наводнения? Това е същественият въпрос, който вълнува все повече хора на планетата. Засега отговор няма. Има само обосновани предположения и все по-натрапчиви съмнения в морала на тези, които държат ръка на спусъка на тези оръжия. Нали още Достоевски бе казал – „Ако няма Бог, всичко е възможно”.
    Днес САЩ оказват огромна финансова подкрепа за провеждане на изследователска работа и усъвършенстване на програмата HAARP. По неофициални данни, оборудването на полигона сега работи 2000 часа в годината, а за поддържане на комплекса ежегодно се отделят около 300 млн. долара.

    21:37 07.10.2025

  • 9 Делю Хайдутин

    30 19 Отговор
    Ще живее вечно в нашите сърца.

    21:37 07.10.2025

  • 10 Гурувич

    17 29 Отговор
    Не иска да умира, градчето, знае каква карма е натрупал за много животи напред, утайката руска. За това иска вечен живот сега.

    21:37 07.10.2025

  • 11 Нещо не ви върви

    28 9 Отговор
    лъжовната провокация.

    21:37 07.10.2025

  • 12 73 годишният

    20 33 Отговор
    руски изрод не е разбрал,че животът е безсмислен.

    Коментиран от #119

    21:38 07.10.2025

  • 13 🦧🦧🦧

    16 5 Отговор
    В новините все по-често виждаме репортажи за мощни земетресения, наводнения, урагани, силни снеговалежи и други природни катаклизми. С всеки изминал ден нарастват слуховете, че причина за всички тези бедствия, е целенасоченото използване на нов вид средства за поразяване на цели територии – т. нар. климатично оръжие.
    Повод за тези редове е и изказването преди няколко дни (на 26 юни т. г.) на водещия специалист от руския метеорологичен център „Фобос” Евгени Тишковец пред „Руската служба за новини”, че на въоръжение в руската армия има климатично оръжие, но то никога не е било използвано. Той подчертава, че преди да се пенсионира от руската армия, е бил началник на отдела в Генералния щаб, който пряко се е занимавал с климатичното оръжие, че такова оръжие има и то е съпоставимо с влиянието на ядреното оръжие. Армията на Руската федерация никога не го е използвала, въпреки че го има на въоръжение. Според него САЩ също разполагат с такова оръжие и периодически си „играят” с него, каквито са случаите през 2005 г.в Югославия, а също във Виетнам и Северна Корея.

    Коментиран от #31

    21:39 07.10.2025

  • 14 Ддд

    15 28 Отговор
    Честит Рожден Ден!
    С погелания да бъде последен!

    21:39 07.10.2025

  • 15 ДУХ

    12 9 Отговор
    Вечен живот е добре, но не се знае вечно дали ще е здрав и богат човека. Иначе ако си беден и болен, това не е живот и надали на такива хора им се иска вечен живот!

    21:39 07.10.2025

  • 16 НИЕ

    11 13 Отговор
    Водни Путине! Ние сме твои верни слуги.

    Коментиран от #22

    21:39 07.10.2025

  • 17 Що бе афторче

    17 2 Отговор
    Вчера по БТВ англ. учени в документален филм казаха че ще живеем вечно.

    21:40 07.10.2025

  • 18 Какви 150 години....

    9 22 Отговор
    Най много до година и неговите убийци ще му теглят куршума.

    21:40 07.10.2025

  • 19 Гориил

    37 6 Отговор
    Не, това не е вярно. Владимир Владимирович се закле да изпълни мисията си. След това ще си тръгне.Той е правил много грешки, но винаги се е опитвал да ги поправя и да се учи от тях. Но най-важното е, че искрено обича и страстно защитава Русия. За това руснаците му прощават грешките.

    Коментиран от #55

    21:40 07.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пРосия

    10 17 Отговор
    Страната на идиотите.

    21:42 07.10.2025

  • 22 Кобзон

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "НИЕ":

    Води ни ги.

    21:43 07.10.2025

  • 23 Отец Митрофаний...

    5 10 Отговор
    Дано.... пу.... к.... е, дай господи🙏

    Коментиран от #32, #34

    21:43 07.10.2025

  • 24 555

    5 6 Отговор
    Едва ли се мисли за Конард Макклауд от "Шотландски боец".

    21:43 07.10.2025

  • 25 Юнак

    19 7 Отговор
    Да е жив и здрав!!!

    21:43 07.10.2025

  • 26 доктор

    10 14 Отговор
    Тотален олигофрен.

    21:44 07.10.2025

  • 27 Варненец

    14 13 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Даже за мумия в мавзолея не става, много е голяма камерата, на него му трябва кувьоз🤣

    21:44 07.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Велик!

    15 10 Отговор
    Да живее сто години!Да се пукат урсулите!

    21:45 07.10.2025

  • 30 Шоо

    8 8 Отговор
    Там отдавна са го измислили и то евтино, наливат се с антифриз, вярно на доста не им понася, ама има и успешни опити. Но пък дограмата им слаба.

    21:45 07.10.2025

  • 31 Филип

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "🦧🦧🦧":

    Лечение и то незабавно!

    21:45 07.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 кой да знае

    9 1 Отговор
    Тоя въпрос е актуален от дълбока древност. И още тогава хорара са разбрали до какво водят такива желания. На него са посветене много антични произведения.
    Ама кой да знае!

    21:47 07.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Фантомас

    12 12 Отговор
    Гнусният бункерен плъх го е страх да пукне, но и това ще стане

    Коментиран от #40

    21:47 07.10.2025

  • 36 Йешуа Ха Ноцри

    8 11 Отговор
    .... до следващият рожден ден легни кротко човече Владимир до другият Владимир, защото писна на всички.

    21:47 07.10.2025

  • 37 Аз съм веган

    8 10 Отговор
    Едва ли ще доживее края на сво.

    Коментиран от #63

    21:48 07.10.2025

  • 38 Хмхмъмъ

    9 10 Отговор
    Бил на 73.А откъде знаеш на колко е след като не знае кой кога го е правил и коя го е раждала.

    21:48 07.10.2025

  • 39 Европеец

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "И.И.":

    Аз пък му пожелавам да се вземе в ръце и да приключва с украинската хунта..... Три години и половина ги жали, а стига вече....

    Коментиран от #52

    21:48 07.10.2025

  • 40 Вангя....

    7 12 Отговор

    До коментар #35 от "Фантомас":

    Ке пукне, ке пукне, мноо не остана....

    21:49 07.10.2025

  • 41 Ами даааа

    10 1 Отговор
    И сутринта по Нова слушах една пуйка да казва че 70-те е новото 40 ...или 30 беше, не и следях мисълта. Ама ставаше дума само за мъжете очевидно

    21:49 07.10.2025

  • 42 че кой

    9 1 Отговор
    не иска...

    21:49 07.10.2025

  • 43 Тъпото руско говедо Румен Р

    8 12 Отговор
    Дай Боже това да е последният му рожден ден, та войната в Украйна да свърши и младите руски войници да се върнат в Русия... на всички ни дотегна от тази 3 дневна руска военна операция в Украйна.

    21:49 07.10.2025

  • 44 НИЕ

    7 7 Отговор
    Учителю, не ни изоставяй!

    21:49 07.10.2025

  • 45 Малиии

    9 7 Отговор
    Още един мавзолей... Да ти имам православния император, който целува Корана. Хитлер на десета степен.

    21:50 07.10.2025

  • 46 Хмм

    9 3 Отговор
    всички искаме да живеем вечно, но е невъзможно

    Коментиран от #51

    21:50 07.10.2025

  • 47 Т.Живков

    6 8 Отговор
    Този когато умре ще умре от страх.На тежки лекарства е затова ми се променя физиономията, говори несвързано.

    21:51 07.10.2025

  • 48 Сорос пък е

    7 5 Отговор
    Твърдо убеден че ще живее вечно

    21:51 07.10.2025

  • 49 Арахангел

    8 7 Отговор
    Ще живее вечно ама в ада.

    21:51 07.10.2025

  • 50 123456

    9 8 Отговор
    А дано намерят как да живее до 200 години - да мори западните стриди ! Да е жив и здрав !

    21:52 07.10.2025

  • 51 555

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    "Кой иска да живее вечно" - Куин, "Шотландски боец". Готин филм и музика.

    21:52 07.10.2025

  • 52 Очевидец

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Европеец":

    Няма да си жив да видиш.

    21:53 07.10.2025

  • 53 Даката

    7 8 Отговор
    Вечен живот в отвъдното, там да си се съешава със сатаната, докато му се изчисти кармата, това нечистиво същество Путин ще гори в ада.

    21:53 07.10.2025

  • 54 С дньом рождения

    10 8 Отговор
    Путин трябва да бъде канонизиран от православната църква и обявен за Светец за борбата му срещу сатанистите.

    Коментиран от #58, #68

    21:53 07.10.2025

  • 55 Няма

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    Край руската мъка ,няма

    Коментиран от #64

    21:54 07.10.2025

  • 56 Мефистофел

    5 6 Отговор
    Ще,ще!В най-големия казан !

    21:54 07.10.2025

  • 57 Факт

    3 6 Отговор
    Русия сега внася бензин, и то от други места: от Азия – Китай и други – и от Европа, по-специално Беларус“, казва президентът Зеленски, отдавайки заслуга на украинските удари с голям обсег.

    Това е едно от последствията от войната на Путин: Русия страната бензиностанция не продава гориво а го купува!!! 😂

    21:55 07.10.2025

  • 58 Кадиров

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "С дньом рождения":

    Ний го канонизирах ме

    21:55 07.10.2025

  • 59 Честит рожден ден на Путин

    9 4 Отговор
    Да е жив и здрав!

    21:56 07.10.2025

  • 60 До чичко

    4 4 Отговор
    Ленин.....

    21:56 07.10.2025

  • 61 Ами има логика

    6 2 Отговор
    Щом в Израел около 55 000 чфути още получават обезщетения като жертва на холокоста през ВСВ от Германия значи е възможно

    Коментиран от #65, #89

    21:56 07.10.2025

  • 62 Смешник

    8 5 Отговор
    ЧРД Владимир Владимирович Жив и здрав и успех в постигането на целите на Сво до разгрома на фашистката хунта в Киев

    21:58 07.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    7 9 Отговор

    До коментар #55 от "Няма":

    Си лягат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #70, #85, #127

    21:58 07.10.2025

  • 65 Менгеле

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ами има логика":

    Някаква ваксина най вероятно им е сложил ...

    21:58 07.10.2025

  • 66 Станислав

    5 1 Отговор
    Статия, заглавие ли бе да го пишеш!
    Кво става бе журнал?!

    21:59 07.10.2025

  • 67 Кит

    6 3 Отговор
    Забавно е, когато инфото за путиновите стремежи към вечен живот идва от прогресивните медии, които на всеки няколко седмици обявяват смъртта на омразния им руснак.
    На това му се вика "класа" 🤣🤣🤣

    21:59 07.10.2025

  • 68 Път

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "С дньом рождения":

    Ако си забравил пътя за 4-ти километър ще помогнем.

    Коментиран от #123

    21:59 07.10.2025

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 6 Отговор
    Честит Рожден Ден, Скъпи Владимир Владимирович!!!
    Желая Ти Да Живееш 200 Години!!!

    Коментиран от #73

    21:59 07.10.2025

  • 70 А че не са българи

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Да знаеш колко са ?

    22:00 07.10.2025

  • 71 Атина Палада

    13 6 Отговор
    Путин знае как да бъде силен без арогантност и чувствителен без да е слаб! Не търси внимание.
    Лоялността му към своя народ е непоклатима.Присъствието му успокоява ,интелигентността му вижда реалността ! Умът му е уравновесен! Велик лидер на Велика страна!
    Честит рожден ден!

    Коментиран от #75, #76, #80

    22:00 07.10.2025

  • 72 Тити

    6 6 Отговор
    Мечтата на диктатора да живее вечно ама завършват с пистолет в ръка във бункера.

    22:01 07.10.2025

  • 73 До 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Подлизурко!

    22:02 07.10.2025

  • 74 Факт

    4 1 Отговор
    Монд не разбират от майтап!

    22:02 07.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Стоит статуя

    4 6 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    Обикновен жесток диктатор, който скоро ще моли за милост.

    22:03 07.10.2025

  • 77 Независим

    2 3 Отговор
    Очевидната сатана .

    22:03 07.10.2025

  • 78 Ъхъъъъъ.... атлантенца

    5 1 Отговор
    С новият закон за извънредното военно положение и мобилизация по предложение на МО дето тази седмица ще го обсъждат ще ви се иска да не живеете вечно мушмули ....

    22:03 07.10.2025

  • 79 ОБАЧЕ!

    5 1 Отговор
    Големи глупости пишете...!
    Ай стегнете се малко и дайте нещо по- сериозно,де...!
    Не ни подценявайте ,,IQ"-то,моля...!

    22:03 07.10.2025

  • 80 😉........

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣.... наздраве🍻🤣🤣🤣🤣, разплака копейките и кухите кратуни с това прочувствено писание🤣, все едно Тръмп го е писъл🤣🤣, задавих се от смях🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #91, #99

    22:04 07.10.2025

  • 81 Читател

    3 4 Отговор
    Ставате и лягате с пропаганда бе идиоти

    22:05 07.10.2025

  • 82 Питар

    1 1 Отговор
    Поне може да опита

    22:05 07.10.2025

  • 83 Всеки будист според будизма

    4 0 Отговор
    живее вечно !

    22:05 07.10.2025

  • 84 Анджо

    8 3 Отговор
    Дано да живее достатъчно и да види краха на русия, поне да поплаче малко. Вярвате ли ,че това безмозъчно същество може да плаче истински.

    22:05 07.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Независим

    9 1 Отговор
    Тоя скоро ще разбере колко кръга има в ада.

    22:08 07.10.2025

  • 89 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ами има логика":

    Илън Мъск в началото на мандата на Тръмп нали разкри ,че в САЩ от техния НОИ се изплащали пенсии на починали хора:) водели ги живи ,които са на по 200 години .:)))

    Коментиран от #96

    22:08 07.10.2025

  • 90 Няма сатрап,

    6 2 Отговор
    който да е живял дълго в историята!

    22:08 07.10.2025

  • 91 Анджо

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "😉........":

    Пази се де, пийни си водичка. Да не ти се смеят безмозъчни те копейки.😭

    22:08 07.10.2025

  • 92 Ама моля ви се г-н диктатор путин

    4 3 Отговор
    как така вечно? Света трябва все някога да си починеш от вас и тиранията ви

    22:09 07.10.2025

  • 93 В САЩ нали писаха

    5 0 Отговор
    За някакъв дето бил на помощи а по документи трябвало да е на 284 години. Там Мъск го обяви докато се вихреше със администрацията. А рекорда бил 296 години

    Коментиран от #113

    22:09 07.10.2025

  • 94 Дядо Боже Real

    1 1 Отговор
    Иска ама нема да стане.

    22:16 07.10.2025

  • 95 Механик

    2 1 Отговор
    Пък на мен дойчевеле, униан и британското разузнаване, още преди три години ми казаха, че Путин е умрял и е смъртно болен.

    Коментиран от #98

    22:16 07.10.2025

  • 96 😉........

    4 2 Отговор

    До коментар #89 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣🤣.... щом кремълският плъх се кани да живее 150 години защо американците които са на светлинни години пред руснаците да не могат да живеят по 200 години? 🤣, обаче след санкциите и небивалият възход на Русия нищо чудно да ги стигнат и задминат🤣, първите им успехи не закъсняха, правят вече Москвичи в Китай и ги сглобяват в руски дъснорезници🤣.

    Коментиран от #102

    22:16 07.10.2025

  • 97 Според Аристотел

    5 4 Отговор
    след повече от 10 години на власт всеки човек изперква. И при Путя така стана.

    22:17 07.10.2025

  • 98 Забравили са да ти кажат...

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Механик":

    Да се лекуваш.

    22:18 07.10.2025

  • 99 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "😉........":

    Щом съм успяла да предизвикам усмивката ти,значи трябва да ми благодариш:)

    Коментиран от #105

    22:18 07.10.2025

  • 100 Артилерист

    7 2 Отговор
    Англосаксонските пропагандисти умират да приписват какво ли не на руския президент Путин само и само да го охулят и обругаят. Истината е, че те не могат да преглътнат, че Путин спря ограбването на Русия, укрепи държавата и армията и вече 4-та година успява да предотврати стремежа им да я победят чрез украинците и после да я разчленят и ограбят. Нещо повече Путин превърна Русия в авангард на миролюбивото човечество за промяна на милитаристичния, хегемонистичен, грабителски ред на Запада, начело със САЩ, в по-справедлив многополюсен свят.
    Не Русия започна войната в Украйна, а хищническият запад предприе последователно да я обгражда отвсякъде с агресивното си НАТО, подготви целенасочено нацизирана Украйна към военна провокация на Русия и сложи началото на войната. Заградената от натовци Русия сега се бие за своето съществуване...

    22:19 07.10.2025

  • 101 Евгений Онанегин

    4 0 Отговор
    Дали е духаляко свещите, които са му подавали??????????

    Коментиран от #128

    22:22 07.10.2025

  • 102 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "😉........":

    Не знам за в бъдеще дали ще могат да живеят по 200 години хамериканците,но е факт,че яко се е крало там-източване на НОИ за умрели :))))

    Коментиран от #111, #112

    22:22 07.10.2025

  • 103 Плоскоземец

    2 1 Отговор
    По-лесно ще повярвам,че Путин е безсмъртен,отколкото ,че ни баламосват с двойници !

    22:24 07.10.2025

  • 104 Георгиев

    5 3 Отговор
    Стайков, излагаш се с това заглавие. Тия 150 г се появиха преди няколко дни от казаното от Си за резултати от изследвания. Там, в Китай. Путин никога и никъде не е казал тази глупост от заглавието.

    22:24 07.10.2025

  • 105 😉........

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Атина Палада":

    😉, просто незнам как да изразя огромната си благодарност към теб🙊

    22:24 07.10.2025

  • 106 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 1 Отговор
    МОZЪЧНИТЕ КЛЕТКИ НЕ МОГАТ ДА ................... БЪДАТ ИZЧИСТЕНИ И ПОДНОВЕНИ ,....................... ЗАЩОТО МОЗЪЧНИТЕ КЛЕТКИ НА ПУТЛЕР СА .........,.........,... НА ЕДИН УБИЕЦ И ИДИОТ ...................... ФАКТ !

    22:25 07.10.2025

  • 107 Истината

    5 1 Отговор
    НЯМА КАК ДА СТАНЕ ! И ТИ СИ СМЪРТЕН!

    22:26 07.10.2025

  • 108 Мадам Тюсо

    3 1 Отговор
    При мен,ако подържам температурата !

    22:26 07.10.2025

  • 109 Гошев

    6 1 Отговор
    И една секунда повече не трябва да живее повредения съаел

    22:26 07.10.2025

  • 110 Видьо Видев

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Путлер е изперкал. Няма безсмъртие на въжето! Руснаците ще обесят Путлер, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин! Помнете ми думата!

    22:27 07.10.2025

  • 111 ДАаа

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "Атина Палада":

    Там яко, много яко се гепи. Не е като у нас или Русия да има строг контрол.

    Коментиран от #115

    22:27 07.10.2025

  • 112 😉........

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣.... остави това живеене, краде се навсякъде, ти обаче знаеш къде е ключа от бараката нали?, бях ти писъл преди, никой няма да се предаде и на никой нищо даром няма да му се даде без БОЙ!

    Коментиран от #121

    22:28 07.10.2025

  • 113 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "В САЩ нали писаха":

    Нали това написах и аз,а тук един форумец твърди,че американците били на светлинни години от руснаците и живеели по 200 години :)))) как да се коментира изказването на този форумец?Аз нямам коментар на неговото твърдение .
    И Мъск тогава разкри как демократите са източвали техния НОИ за изплащане на пенсии на умрели ..

    22:28 07.10.2025

  • 114 Майкъл Джордан

    1 2 Отговор
    Путин е живо доказателство,че възрастта и размерът,нямат значение !

    22:28 07.10.2025

  • 115 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "ДАаа":

    Там е в големи мащаби.Това е разликата.

    Коментиран от #126

    22:30 07.10.2025

  • 116 Безмъртен

    1 0 Отговор
    като деда му Разпутин !

    22:31 07.10.2025

  • 117 Тернопол

    5 1 Отговор
    Дано това му е последният рожден ден и да пукне дано тая гад

    22:32 07.10.2025

  • 118 афд

    1 2 Отговор
    да е жив издрав

    22:32 07.10.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Педя Човек Лакът Ракета

    4 0 Отговор
    Още до година ще го натъпчат със слама и ще го напълнят с антифриз като сифилистичния Ленин

    22:33 07.10.2025

  • 121 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "😉........":

    Какви дарове сънуваш? Разясни :)

    Коментиран от #136

    22:33 07.10.2025

  • 122 ДънканМаклауд

    2 0 Отговор
    Само томахавка може да го убие!В петата!Затова истерясаха ,тези дни !

    22:33 07.10.2025

  • 123 Често

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Път":

    си ходил на прегледи на четвърти километър, личи ти.

    22:34 07.10.2025

  • 124 Арееее

    2 0 Отговор
    И Елвис е жив

    22:35 07.10.2025

  • 125 БайДън

    1 2 Отговор
    Също е младеж. Сега се учи да чете

    22:36 07.10.2025

  • 126 ДАаа

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

    Но но тука е от нас, от мене, тебе и тн. И понеже е в малки размери карай. В затвора да е вкаран някой?

    Коментиран от #137

    22:37 07.10.2025

  • 127 Тъпу няга,

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    До кога ще повтаряш това клише, явно си зациклил, а мозъкът ти друго не може да измисли.

    Коментиран от #130

    22:39 07.10.2025

  • 128 Кадира

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Евгений Онанегин":

    Да-яко, много яко и злобно.

    22:41 07.10.2025

  • 129 Евреина Кобзон

    1 1 Отговор
    Б.Л.ЯДИМИРОВИЧ

    нема отърване.

    Искаш не искаш

    Концерт и за тебе ще има .

    Всичко по реда си .

    22:44 07.10.2025

  • 130 Евгений Онанегин

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Тъпу няга,":

    Обаче аз вярвам в прераждането.

    22:44 07.10.2025

  • 131 az СВО Победа80

    2 3 Отговор
    И пак Наздраве за Властелинът на света!

    За "великият крал на разплатата", както го е нарекъл Нострадамус!

    За Пратеникът на съдбата с мисия да сътвори един по-добър и справедлив свят!

    Коментиран от #135

    22:44 07.10.2025

  • 132 По тази статия

    2 1 Отговор
    пада яко тролене, Факти са мобилизирали цялата редакция, а по културата на съдържанието изглежда са привлекли дори чистачката и просяка от тротоара пред редакцията.

    22:45 07.10.2025

  • 133 И Трансплантации

    0 1 Отговор
    На органи от
    Млади Мусори

    И Елексири на

    Монголски Шамани

    Няма да направят Путин

    Да живее 150 Години .

    Само Изключително Издухан КГБ Пропадняк

    Може да си помисли

    Че ще живее Вечно.

    22:46 07.10.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Гати

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "az СВО Победа80":

    колко грешки имаш на три изречения!

    Ако трябва да напишеш една страница текст, сигурно ще си глътнеш дипломата, ако изобщо имаш такава.

    22:51 07.10.2025

  • 136 😉........

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Атина Палада":

    Нали не вярваш че нашата цивилизация ще се предаде на азиатските варвари просто така?, без реакция... елате... много добре знаеш какво носят азиатските варвари, лек исторически щрих, Чингиз хан, милиони убити и разорена Азия, дивите орди на Атила разрушили римската империя и потопили Европа в кръв и разруха, османската инвазия на Балканите донесла ни толкова страдания, руската империя, СССР окупирала България и ни нанесъл такива щети от които и днес не можем да преодолеем, и сега ни се предлага още от същото, е няма да стане, колкото и азиатските бандити и диктатори да мечтаят за това, как си мислиш че всичко това ще завърши просто ей така без никой да реагира ли?, не, ако се наложи и бой ще има, но цивилизацията/западната/ще се запази, на всяка цена.

    22:52 07.10.2025

  • 137 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "ДАаа":

    Вие не разбирате,че нас ни крадат Западняците и САЩ а не нашите ..Смятате ли,че ония хиени на Запад и в САЩ ще оставят някой си Боко ,про100киро или който и да било друг да обират една страна ? При нас е точно както някога Великобритания чрез т.н махараджи в Индия е източвала Индия ! За нашите Боко,шиши и пр.остават трохите.Накрая и трохите им прибират..
    Да не си мислите ,че фондовете Боко ги е крал ли? Неееее,връщаха се в БрУсел...За България трохите.
    70% от фондовете за БрЪсел,останките за България.От тях кликата като открадне и кво остава ? Не случайно точно преди България да влезе в ЕС и да потечат еврофондовете Германия си направи в България политическа партия -Герб,през която да си прибират парите от еврофондовете обратно ..

    22:53 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания