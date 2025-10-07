На рождения си ден! Владимир Путин иска да живее вечно

В деня на 73-тия си рожден ден, вторник, 7 октомври, Владимир Путин планира да работи както всеки ден, като ще проведе оперативна среща на Съвета за национална сигурност и ще приеме "няколко международни обаждания", според агенция ТАСС, експерт в изкуството да поддържа мита за лидера, който е постоянно в действие, пише френското издание Le Monde, цитирано от Фокус.
Мит, който Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, засили малко по-рано, като разкри, че президентът не е взел отпуск тази година. "В графика му не са предвидени пълни почивки, това почти никога не се случва. Функцията на държавен глава не позволява почивки“, заяви той в интервю за телевизионен канал в Telegram на 1 август.
Изцяло посветен на провеждането на "специалната си операция“ в Украйна, Владимир Путин не се страхува от преумора. И това въпреки възрастта си, която е доста напреднала според националните критерии – да достигнеш 73 години за мъж в Русия е доста рядко, като средната продължителност на живота при мъжете е 68 години, според данни на федералната статистическа служба Росстат от 2024 г.
Мандатът му начело на страната се очаква да продължи. На поста от март 2000 г. (като президент на Руската федерация, с прекъсване като министър-председател на Дмитрий Медведев от 2008 до 2012 г.), Путин може, според конституционните изменения, приети с референдум през 2020 г., да бъде избиран за президент на страната до 2036 г. Тогава ще навърши 83 години.
Журналистите припомнят, че по време на разговор с китайския лидер Си Дзинпин на 3 септември в Пекин президентът на Русия е обсъдил възможностите на съвременната медицина за удължаване на живота. Руският лидер тогава заяви, че "с развитието на биотехнологиите човешките органи ще могат да се трансплантират безпрепятствено, което ще позволи на хората да постигнат безсмъртие“.
Егоцентризмът на световните лидери: Путин и Си пожелаха да живеят до 150 години
Нещо повече, Путин по-късно публично призна, че вярва във възможността за удължаване на човешкия живот до 150 години. Журналистите установиха, че по негова инициатива броят на финансираните от държавата научни проекти в тази област се е увеличил 6 пъти.
Според изданието, от 7 проекта, одобрени в периода от 2016 до 2022 г. на обща стойност 21 милиона рубли, в периода от 2021 до 2025 г. техният брой се е увеличил до 43, а общият обем на финансирането е възлизал на 172 милиона рубли.
Освен това, през 2025 г. в РФ финансиране получиха и други изследователски програми за стареене, включително програмата "Регулиране на процесите на обновяване на клетките в организма, фундаментална основа за дългосрочно запазване на функционалната активност на органите и тъканите, здравето и активното дълголетие на човека“. Нейният ръководител е ендокринологът Мария Воронцова, която вероятно е по-голямата дъщеря на Путин.
На рождения си ден! Владимир Путин иска да живее вечно
7 Октомври, 2025 21:33 2 281 137
Журналистите установиха, че по негова инициатива броят на финансираните от държавата научни проекти в тази област се е увеличил 6 пъти
В деня на 73-тия си рожден ден, вторник, 7 октомври, Владимир Путин планира да работи както всеки ден, като ще проведе оперативна среща на Съвета за национална сигурност и ще приеме "няколко международни обаждания", според агенция ТАСС, експерт в изкуството да поддържа мита за лидера, който е постоянно в действие, пише френското издание Le Monde, цитирано от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Ти обърна Епохата!
За почете!
Коментиран от #110
21:34 07.10.2025
2 На тоя
21:35 07.10.2025
3 И.И.
Коментиран от #39
21:35 07.10.2025
4 Лидерът
21:36 07.10.2025
5 Майна
Като Сталин
Двама Великани!
За поочет!
Коментиран от #27
21:36 07.10.2025
6 Манипулатор,
21:37 07.10.2025
7 Хахахаха
21:37 07.10.2025
8 🦧🦧🦧
Днес САЩ оказват огромна финансова подкрепа за провеждане на изследователска работа и усъвършенстване на програмата HAARP. По неофициални данни, оборудването на полигона сега работи 2000 часа в годината, а за поддържане на комплекса ежегодно се отделят около 300 млн. долара.
21:37 07.10.2025
9 Делю Хайдутин
21:37 07.10.2025
10 Гурувич
21:37 07.10.2025
11 Нещо не ви върви
21:37 07.10.2025
12 73 годишният
Коментиран от #119
21:38 07.10.2025
13 🦧🦧🦧
Повод за тези редове е и изказването преди няколко дни (на 26 юни т. г.) на водещия специалист от руския метеорологичен център „Фобос” Евгени Тишковец пред „Руската служба за новини”, че на въоръжение в руската армия има климатично оръжие, но то никога не е било използвано. Той подчертава, че преди да се пенсионира от руската армия, е бил началник на отдела в Генералния щаб, който пряко се е занимавал с климатичното оръжие, че такова оръжие има и то е съпоставимо с влиянието на ядреното оръжие. Армията на Руската федерация никога не го е използвала, въпреки че го има на въоръжение. Според него САЩ също разполагат с такова оръжие и периодически си „играят” с него, каквито са случаите през 2005 г.в Югославия, а също във Виетнам и Северна Корея.
Коментиран от #31
21:39 07.10.2025
14 Ддд
С погелания да бъде последен!
21:39 07.10.2025
15 ДУХ
21:39 07.10.2025
16 НИЕ
Коментиран от #22
21:39 07.10.2025
17 Що бе афторче
21:40 07.10.2025
18 Какви 150 години....
21:40 07.10.2025
19 Гориил
Коментиран от #55
21:40 07.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 пРосия
21:42 07.10.2025
22 Кобзон
До коментар #16 от "НИЕ":Води ни ги.
21:43 07.10.2025
23 Отец Митрофаний...
Коментиран от #32, #34
21:43 07.10.2025
24 555
21:43 07.10.2025
25 Юнак
21:43 07.10.2025
26 доктор
21:44 07.10.2025
27 Варненец
До коментар #5 от "Майна":Даже за мумия в мавзолея не става, много е голяма камерата, на него му трябва кувьоз🤣
21:44 07.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Велик!
21:45 07.10.2025
30 Шоо
21:45 07.10.2025
31 Филип
До коментар #13 от "🦧🦧🦧":Лечение и то незабавно!
21:45 07.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 кой да знае
Ама кой да знае!
21:47 07.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Фантомас
Коментиран от #40
21:47 07.10.2025
36 Йешуа Ха Ноцри
21:47 07.10.2025
37 Аз съм веган
Коментиран от #63
21:48 07.10.2025
38 Хмхмъмъ
21:48 07.10.2025
39 Европеец
До коментар #3 от "И.И.":Аз пък му пожелавам да се вземе в ръце и да приключва с украинската хунта..... Три години и половина ги жали, а стига вече....
Коментиран от #52
21:48 07.10.2025
40 Вангя....
До коментар #35 от "Фантомас":Ке пукне, ке пукне, мноо не остана....
21:49 07.10.2025
41 Ами даааа
21:49 07.10.2025
42 че кой
21:49 07.10.2025
43 Тъпото руско говедо Румен Р
21:49 07.10.2025
44 НИЕ
21:49 07.10.2025
45 Малиии
21:50 07.10.2025
46 Хмм
Коментиран от #51
21:50 07.10.2025
47 Т.Живков
21:51 07.10.2025
48 Сорос пък е
21:51 07.10.2025
49 Арахангел
21:51 07.10.2025
50 123456
21:52 07.10.2025
51 555
До коментар #46 от "Хмм":"Кой иска да живее вечно" - Куин, "Шотландски боец". Готин филм и музика.
21:52 07.10.2025
52 Очевидец
До коментар #39 от "Европеец":Няма да си жив да видиш.
21:53 07.10.2025
53 Даката
21:53 07.10.2025
54 С дньом рождения
Коментиран от #58, #68
21:53 07.10.2025
55 Няма
До коментар #19 от "Гориил":Край руската мъка ,няма
Коментиран от #64
21:54 07.10.2025
56 Мефистофел
21:54 07.10.2025
57 Факт
Това е едно от последствията от войната на Путин: Русия страната бензиностанция не продава гориво а го купува!!! 😂
21:55 07.10.2025
58 Кадиров
До коментар #54 от "С дньом рождения":Ний го канонизирах ме
21:55 07.10.2025
59 Честит рожден ден на Путин
21:56 07.10.2025
60 До чичко
21:56 07.10.2025
61 Ами има логика
Коментиран от #65, #89
21:56 07.10.2025
62 Смешник
21:58 07.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Всяка вечер милиарди хора по целия свят
До коментар #55 от "Няма":Си лягат щастливи, че не са се родили руснаци.
Коментиран от #70, #85, #127
21:58 07.10.2025
65 Менгеле
До коментар #61 от "Ами има логика":Някаква ваксина най вероятно им е сложил ...
21:58 07.10.2025
66 Станислав
Кво става бе журнал?!
21:59 07.10.2025
67 Кит
На това му се вика "класа" 🤣🤣🤣
21:59 07.10.2025
68 Път
До коментар #54 от "С дньом рождения":Ако си забравил пътя за 4-ти километър ще помогнем.
Коментиран от #123
21:59 07.10.2025
69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Желая Ти Да Живееш 200 Години!!!
Коментиран от #73
21:59 07.10.2025
70 А че не са българи
До коментар #64 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Да знаеш колко са ?
22:00 07.10.2025
71 Атина Палада
Лоялността му към своя народ е непоклатима.Присъствието му успокоява ,интелигентността му вижда реалността ! Умът му е уравновесен! Велик лидер на Велика страна!
Честит рожден ден!
Коментиран от #75, #76, #80
22:00 07.10.2025
72 Тити
22:01 07.10.2025
73 До 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Подлизурко!
22:02 07.10.2025
74 Факт
22:02 07.10.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Стоит статуя
До коментар #71 от "Атина Палада":Обикновен жесток диктатор, който скоро ще моли за милост.
22:03 07.10.2025
77 Независим
22:03 07.10.2025
78 Ъхъъъъъ.... атлантенца
22:03 07.10.2025
79 ОБАЧЕ!
Ай стегнете се малко и дайте нещо по- сериозно,де...!
Не ни подценявайте ,,IQ"-то,моля...!
22:03 07.10.2025
80 😉........
До коментар #71 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣🤣.... наздраве🍻🤣🤣🤣🤣, разплака копейките и кухите кратуни с това прочувствено писание🤣, все едно Тръмп го е писъл🤣🤣, задавих се от смях🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #91, #99
22:04 07.10.2025
81 Читател
22:05 07.10.2025
82 Питар
22:05 07.10.2025
83 Всеки будист според будизма
22:05 07.10.2025
84 Анджо
22:05 07.10.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Независим
22:08 07.10.2025
89 Атина Палада
До коментар #61 от "Ами има логика":Илън Мъск в началото на мандата на Тръмп нали разкри ,че в САЩ от техния НОИ се изплащали пенсии на починали хора:) водели ги живи ,които са на по 200 години .:)))
Коментиран от #96
22:08 07.10.2025
90 Няма сатрап,
22:08 07.10.2025
91 Анджо
До коментар #80 от "😉........":Пази се де, пийни си водичка. Да не ти се смеят безмозъчни те копейки.😭
22:08 07.10.2025
92 Ама моля ви се г-н диктатор путин
22:09 07.10.2025
93 В САЩ нали писаха
Коментиран от #113
22:09 07.10.2025
94 Дядо Боже Real
22:16 07.10.2025
95 Механик
Коментиран от #98
22:16 07.10.2025
96 😉........
До коментар #89 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣.... щом кремълският плъх се кани да живее 150 години защо американците които са на светлинни години пред руснаците да не могат да живеят по 200 години? 🤣, обаче след санкциите и небивалият възход на Русия нищо чудно да ги стигнат и задминат🤣, първите им успехи не закъсняха, правят вече Москвичи в Китай и ги сглобяват в руски дъснорезници🤣.
Коментиран от #102
22:16 07.10.2025
97 Според Аристотел
22:17 07.10.2025
98 Забравили са да ти кажат...
До коментар #95 от "Механик":Да се лекуваш.
22:18 07.10.2025
99 Атина Палада
До коментар #80 от "😉........":Щом съм успяла да предизвикам усмивката ти,значи трябва да ми благодариш:)
Коментиран от #105
22:18 07.10.2025
100 Артилерист
Не Русия започна войната в Украйна, а хищническият запад предприе последователно да я обгражда отвсякъде с агресивното си НАТО, подготви целенасочено нацизирана Украйна към военна провокация на Русия и сложи началото на войната. Заградената от натовци Русия сега се бие за своето съществуване...
22:19 07.10.2025
101 Евгений Онанегин
Коментиран от #128
22:22 07.10.2025
102 Атина Палада
До коментар #96 от "😉........":Не знам за в бъдеще дали ще могат да живеят по 200 години хамериканците,но е факт,че яко се е крало там-източване на НОИ за умрели :))))
Коментиран от #111, #112
22:22 07.10.2025
103 Плоскоземец
22:24 07.10.2025
104 Георгиев
22:24 07.10.2025
105 😉........
До коментар #99 от "Атина Палада":😉, просто незнам как да изразя огромната си благодарност към теб🙊
22:24 07.10.2025
106 ЕДГАР КЕЙСИ
22:25 07.10.2025
107 Истината
22:26 07.10.2025
108 Мадам Тюсо
22:26 07.10.2025
109 Гошев
22:26 07.10.2025
110 Видьо Видев
До коментар #1 от "Майна":Путлер е изперкал. Няма безсмъртие на въжето! Руснаците ще обесят Путлер, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин! Помнете ми думата!
22:27 07.10.2025
111 ДАаа
До коментар #102 от "Атина Палада":Там яко, много яко се гепи. Не е като у нас или Русия да има строг контрол.
Коментиран от #115
22:27 07.10.2025
112 😉........
До коментар #102 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣.... остави това живеене, краде се навсякъде, ти обаче знаеш къде е ключа от бараката нали?, бях ти писъл преди, никой няма да се предаде и на никой нищо даром няма да му се даде без БОЙ!
Коментиран от #121
22:28 07.10.2025
113 Атина Палада
До коментар #93 от "В САЩ нали писаха":Нали това написах и аз,а тук един форумец твърди,че американците били на светлинни години от руснаците и живеели по 200 години :)))) как да се коментира изказването на този форумец?Аз нямам коментар на неговото твърдение .
И Мъск тогава разкри как демократите са източвали техния НОИ за изплащане на пенсии на умрели ..
22:28 07.10.2025
114 Майкъл Джордан
22:28 07.10.2025
115 Атина Палада
До коментар #111 от "ДАаа":Там е в големи мащаби.Това е разликата.
Коментиран от #126
22:30 07.10.2025
116 Безмъртен
22:31 07.10.2025
117 Тернопол
22:32 07.10.2025
118 афд
22:32 07.10.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Педя Човек Лакът Ракета
22:33 07.10.2025
121 Атина Палада
До коментар #112 от "😉........":Какви дарове сънуваш? Разясни :)
Коментиран от #136
22:33 07.10.2025
122 ДънканМаклауд
22:33 07.10.2025
123 Често
До коментар #68 от "Път":си ходил на прегледи на четвърти километър, личи ти.
22:34 07.10.2025
124 Арееее
22:35 07.10.2025
125 БайДън
22:36 07.10.2025
126 ДАаа
До коментар #115 от "Атина Палада":Но но тука е от нас, от мене, тебе и тн. И понеже е в малки размери карай. В затвора да е вкаран някой?
Коментиран от #137
22:37 07.10.2025
127 Тъпу няга,
До коментар #64 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":До кога ще повтаряш това клише, явно си зациклил, а мозъкът ти друго не може да измисли.
Коментиран от #130
22:39 07.10.2025
128 Кадира
До коментар #101 от "Евгений Онанегин":Да-яко, много яко и злобно.
22:41 07.10.2025
129 Евреина Кобзон
нема отърване.
Искаш не искаш
Концерт и за тебе ще има .
Всичко по реда си .
22:44 07.10.2025
130 Евгений Онанегин
До коментар #127 от "Тъпу няга,":Обаче аз вярвам в прераждането.
22:44 07.10.2025
131 az СВО Победа80
За "великият крал на разплатата", както го е нарекъл Нострадамус!
За Пратеникът на съдбата с мисия да сътвори един по-добър и справедлив свят!
Коментиран от #135
22:44 07.10.2025
132 По тази статия
22:45 07.10.2025
133 И Трансплантации
Млади Мусори
И Елексири на
Монголски Шамани
Няма да направят Путин
Да живее 150 Години .
Само Изключително Издухан КГБ Пропадняк
Може да си помисли
Че ще живее Вечно.
22:46 07.10.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Гати
До коментар #131 от "az СВО Победа80":колко грешки имаш на три изречения!
Ако трябва да напишеш една страница текст, сигурно ще си глътнеш дипломата, ако изобщо имаш такава.
22:51 07.10.2025
136 😉........
До коментар #121 от "Атина Палада":Нали не вярваш че нашата цивилизация ще се предаде на азиатските варвари просто така?, без реакция... елате... много добре знаеш какво носят азиатските варвари, лек исторически щрих, Чингиз хан, милиони убити и разорена Азия, дивите орди на Атила разрушили римската империя и потопили Европа в кръв и разруха, османската инвазия на Балканите донесла ни толкова страдания, руската империя, СССР окупирала България и ни нанесъл такива щети от които и днес не можем да преодолеем, и сега ни се предлага още от същото, е няма да стане, колкото и азиатските бандити и диктатори да мечтаят за това, как си мислиш че всичко това ще завърши просто ей така без никой да реагира ли?, не, ако се наложи и бой ще има, но цивилизацията/западната/ще се запази, на всяка цена.
22:52 07.10.2025
137 Атина Палада
До коментар #126 от "ДАаа":Вие не разбирате,че нас ни крадат Западняците и САЩ а не нашите ..Смятате ли,че ония хиени на Запад и в САЩ ще оставят някой си Боко ,про100киро или който и да било друг да обират една страна ? При нас е точно както някога Великобритания чрез т.н махараджи в Индия е източвала Индия ! За нашите Боко,шиши и пр.остават трохите.Накрая и трохите им прибират..
Да не си мислите ,че фондовете Боко ги е крал ли? Неееее,връщаха се в БрУсел...За България трохите.
70% от фондовете за БрЪсел,останките за България.От тях кликата като открадне и кво остава ? Не случайно точно преди България да влезе в ЕС и да потечат еврофондовете Германия си направи в България политическа партия -Герб,през която да си прибират парите от еврофондовете обратно ..
22:53 07.10.2025