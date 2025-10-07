Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Руската армия превзе 5000 квадратни километра в Украйна от януари насам, врагът отстъпва
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Руската армия превзе 5000 квадратни километра в Украйна от януари насам, врагът отстъпва

7 Октомври, 2025 23:46, обновена 7 Октомври, 2025 23:53 824 72

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато

По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле

Владимир Путин: Руската армия превзе 5000 квадратни километра в Украйна от януари насам, врагът отстъпва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин каза днес, че въоръжените сили на Русия са превзели от началото на тази година почти 5000 квадратни километра и установили контрол над 212 населени пункта в Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на негово изявление на среща с ръководството на министерството на отбраната и генералния щаб на руската армия в Санкт Петербург.

По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле, пише БТА.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин, който на рождения си ден работи в родния си град Санкт Петербург, е изслушал по време на срещата с висшите военни командири доклад за оперативната обстановка в зоната на така наречената специална военна операция.

Според руския президент въпреки опитите за съпротива, въоръжените сили на Украйна отстъпват по цялата фронтова линия.

По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни.

А Киев, който се стреми да демонстрира поне някакви успехи пред своите покровители от Запада, нанася удари по мирни обекти на Русия, каза още Путин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бъдеще

    14 13 Отговор
    Наглецът скоро ще бункеряса.

    Коментиран от #4

    23:49 07.10.2025

  • 2 Браво на Русив

    11 14 Отговор
    Отново освобождава света от фашизма залял запада.

    Коментиран от #5

    23:50 07.10.2025

  • 3 Соваж бейби

    8 14 Отговор
    Крайно време е Путин да спре да ги жали украинците,малко по сериозно и Тръмп се беше изб...л Русия да побърза!

    23:51 07.10.2025

  • 4 Хаха хаха ха

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бъдеще":

    Киев за три дни

    23:54 07.10.2025

  • 5 Да де

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Русив":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    Коментиран от #14, #15

    23:55 07.10.2025

  • 6 Йосиф Кобзон

    8 6 Отговор
    🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣

    23:57 07.10.2025

  • 7 Путин

    6 3 Отговор
    Благодаря на редакцията за похвалните слова

    23:57 07.10.2025

  • 8 мунчо в затвора!

    9 8 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    23:57 07.10.2025

  • 9 Киев за два дня

    11 4 Отговор
    КогИ?

    Коментиран от #17

    23:58 07.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Видьо Видев

    12 7 Отговор
    Цитат на Путин: "Само луд човек с болен мозък може да си помисли, че Русия ще нападне Украйна"

    23:58 07.10.2025

  • 12 Пригожин

    10 6 Отговор
    Путин, Герасимов где бензин?

    23:59 07.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Ти сам си три кретена на двойна смяна тука. Какво се обясняваш. Никво понятие от икономика, нищо свързано с политика, математиката ти е като китайски език за първокласник от столипиново, география не знаеш.. Беги, взимай си минималната и беги

    23:59 07.10.2025

  • 15 Браво на Русия

    10 10 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Отново освобождава света от фашизма залял запада.

    Коментиран от #32

    23:59 07.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дай боже никога

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Киев за два дня":

    Щото това означава много жертви

    Коментиран от #33

    00:01 08.10.2025

  • 18 Арчи

    8 5 Отговор
    Лъже, лъже kucheto, повече от два пъти увеличава резултата си . От началото на годината орките са превзели около 2400 кв.км. Явно е много отчаян и има защо, почти 3 години и 8 месеца целия свят им гледа излагацията. Втарая армия мире, цццц

    00:04 08.10.2025

  • 19 Соваж бейби

    5 5 Отговор
    Но е итересно е какви изненади е подготвил Буданов за ден ражденя на бункерния страхливец, ще има задължително заря тази нощ в калните дебри!

    00:04 08.10.2025

  • 20 Дааа

    5 4 Отговор
    Рашизма е по-зле и от фашшиизма.Ония с малкия мустак не беше толкова нагъл като тоя късия.

    00:05 08.10.2025

  • 21 Камион

    4 4 Отговор
    На тея ушанки думата "враг" им е любима.

    00:06 08.10.2025

  • 22 Да се знае

    5 4 Отговор
    "Превзе" е ключова дума, обратно на твърденията на родната вата за "освобождение" руско говорящите.

    Коментиран от #25

    00:06 08.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Руската войска

    4 5 Отговор
    владее поне 25% от Покровск и 50% от Купянск.

    САЩ коварно подклаждат Световна ядрена война, с обещанието да удрят по Русия с ракетите Томахоук, които са носители на ядрено оръжие. Няма гаранция кога конвенционалната бойна глава на Томахоук ще бъде подменена с ядрена.

    Затова четерите американски военни бази в България да се готвят за ответен удар заедно с американските военни бази в Румъния и Полша...

    Коментиран от #28, #29

    00:08 08.10.2025

  • 25 Баце ЕООД

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Да се знае":

    Оня ден бункерното на фрума използва думата "забрали"

    Коментиран от #65

    00:09 08.10.2025

  • 26 az СВО Победа80

    4 1 Отговор
    Накратко от днешните заявления на В.В.Путин:

    1. СВО ще продължи, докато не бъдат постигнати поставените цели. Никой няма да се откаже от тях.

    2. Дипломатическият процес ще продължи паралелно, както преди, и няма да повлияе на военните ни операции, както беше по време на Минските споразумения.

    3. Не се очаква мащабна мобилизация; СВО ще продължи както обикновено, като набирането по договор и доброволците ще служат като основа за попълване на действащата армия.

    4. Ръководството счита темпото на напредване за добро и очаква скорошно освобождаване на Купянск, който трябва да бъде следващият голям град, освободен от руските въоръжени сили.

    5. Целенасочените атаки срещу украинския тил ще продължат, насочени както към обекти на военно-промишления комплекс, така и към инфраструктурата.

    6. Направленията Красноармейск и Днепропетровск се считат за най-успешни за руските въоръжени сили. Врагът продължава да предислоцира резерви от други направления, за да стабилизира фронта, позволявайки на руските въоръжени сили да напредват там, откъдето врагът ги изтегля.

    7. Обемите на производство на оръжие за Централния военен окръг продължават да се увеличават и ръководството очаква този фактор да повлияе и на предстоящите операции. Врагът изпитва сериозен недостиг на мотивирана пехота и недокомплектовани фронтови части.

    Като цяло, съдейки по изявленията, ръководството на РФ е доволно от настоящото развитие на събитията на фронта. Следователно, както Пут

    Коментиран от #30

    00:11 08.10.2025

  • 27 5000 квадратни километра

    3 1 Отговор
    5 милиона декара по 1200 евро средно на декар беше преди войната ....? от януари насам...Колко прави това?

    Коментиран от #31, #34

    00:11 08.10.2025

  • 28 БУХАХАХА

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Руската войска":

    Какви 25% от Покровск бълнуваш бе?! всичкото мужик е в няколко чувала под Покровск.

    Коментиран от #51

    00:11 08.10.2025

  • 29 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Руската войска":

    Е то блатара разбира само от млатене, много ясно , че ще има томахоук по калния бункер , кое те учудва подложкин!

    Коментиран от #41

    00:11 08.10.2025

  • 30 az СВО Победа80

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа80":

    Като цяло, съдейки по изявленията, ръководството на РФ е доволно от настоящото развитие на събитията на фронта. Следователно, както Путин каза през юли, ако врагът не е готов за преговори, „ние сме готови да изчакаме малко“. Това означава изчакване по дипломатически път, като едновременно с това се увеличават военните усилия. Следващите условия за врага ще бъдат по-лоши от предложените това лято.

    Коментиран от #40, #49, #53

    00:12 08.10.2025

  • 31 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "5000 квадратни километра":

    Около 890/100 вати на квадратен килиметър, такава беше сметката!

    Коментиран от #38

    00:13 08.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Непревземането на Киев

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Дай боже никога":

    доведе до милиони жертви в тази руско-руска гражданска война, подклаждана от юдео-сатанистите и евро-фашистите.

    Путин трябваше да не преговаря по никакъв начин с укро-нацистките терористи, а да даде заповед на руските десантни войски да влязат в Киев.

    Понеже е кукла на конци на московските талмудисти Путин реши, че може да постигне мир. Но талмудистите обманули Путина...

    Коментиран от #43, #47

    00:15 08.10.2025

  • 34 az СВО ПОБЕДА80

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "5000 квадратни километра":

    Не зная колко пари са, но зная, че над милион пияни мужика заминаха при кабзон, а още по три са в колички, чакат дървени протези!

    Коментиран от #54

    00:15 08.10.2025

  • 35 ганев

    1 2 Отговор
    КУЧЕТАТА.....ЛАЯТ ...КЕРВАНА СИ ВЪРВИ....да де...ЗАПОМНИ ГО

    00:15 08.10.2025

  • 36 Моряка

    2 1 Отговор
    При Сталин Съветската армия превземаше 5000 кв.километра за една физзарядка.Така че Вовата да се се фука толкова.За три години и половина- параден марш на място.Почти на място.

    00:15 08.10.2025

  • 37 смех

    4 1 Отговор
    Руснаците така освабаждават че местното население бяга от асвабадителите.

    00:15 08.10.2025

  • 38 Хаха хаха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    -Защо Путин не си пусне мустаци, като на Сталин?

    -Защото Путин има косми само на гъ-зъ си!

    Коментиран от #44

    00:16 08.10.2025

  • 39 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор
    О януари до октомври 5000 кв км. и 300 000 жертви без да броим леките форми. Площ колкото за две магарета да се отъркалят. Втората армия в Света след повече от три и половина години война. Пардон, войната е друго нещо, тук става въпрос за "операция за налагане на мир", "борба с международния тероризъм" и други подобни с цел освобождение на руските граждани на чужда територия. Все едно някой им е забранил да се преместят в своята само на няколко десетки километра, но те пък не искат. Русия никога не е разпалвала война а само освобождения.

    00:16 08.10.2025

  • 40 Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа80":

    Аз също съм доволен.

    00:17 08.10.2025

  • 41 Ти оригиналът ли си

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    или отново си в шизофренната си фаза?

    00:17 08.10.2025

  • 42 А где

    4 2 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #45, #48, #50, #70

    00:17 08.10.2025

  • 43 az СВО ПОБЕДА80

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Непревземането на Киев":

    Така е, жертвите са 10/15 към 1, блатните алкохалици винаги заливат полята и окопите с леш във всяка тяхна война, даже се хвалят и гордеят с това!

    Коментиран от #55

    00:18 08.10.2025

  • 44 Твоят

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха хаха ха":

    обръснат ли е :)?

    00:18 08.10.2025

  • 45 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "А где":

    При крайцера у тинята.

    00:18 08.10.2025

  • 46 Възраждане

    3 0 Отговор
    Напред с вами, Владимир Владимирович! Още 3 дни и Киев е в ръцете ни

    00:19 08.10.2025

  • 47 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Непревземането на Киев":

    Винаги има за цел глупака.

    00:19 08.10.2025

  • 48 БУХАХАХА

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "А где":

    Mангaлeте я краднаха.

    00:19 08.10.2025

  • 49 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа80":

    Боклук днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #59

    00:19 08.10.2025

  • 50 по точно

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "А где":

    На Мачу Пикчу!

    00:20 08.10.2025

  • 51 ганев

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "БУХАХАХА":

    АЛООУ.....БУХАЛА

    00:20 08.10.2025

  • 52 Ами Гааза

    2 1 Отговор
    е 360 км²....

    00:21 08.10.2025

  • 53 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа80":

    То за това нема ток и бензин в блатата, понеже увеличава военните усилия!

    Коментиран от #57

    00:21 08.10.2025

  • 54 аz СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО ПОБЕДА80":

    Все пак руснаците изразиха огромно задоволство,че са напреднали в областа на протезирането.🤣🤣🤣

    Коментиран от #58

    00:22 08.10.2025

  • 55 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО ПОБЕДА80":

    винаги се цели в глупака.

    00:22 08.10.2025

  • 56 Сметах,сметах

    3 0 Отговор
    Вече трябваше да са превзели Вашингтон.

    Коментиран от #62

    00:23 08.10.2025

  • 57 Трола на циганското гето

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    на запада пак откраднал ник. Няма вече по жалки от запада. Кражби, цигания и лъжи.

    00:24 08.10.2025

  • 58 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "аz СВО Победа80":

    На първо място са в мире, поне по това, даваха по первай в училище как мини вати делят с теслата патерици от бреза!

    00:25 08.10.2025

  • 59 Кой трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй":

    Ко казват на простият троляк.

    00:25 08.10.2025

  • 60 Ами така е Гaза е 360 км² -

    2 1 Отговор
    2 години. Русия от началото на тази година е превзела 5000 квадратни километра. Палестинците без оръжие, украинците с цялото натовско оръжие

    Коментиран от #66

    00:26 08.10.2025

  • 61 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Брейиии, превзели малко повече от ямболска област за 1г и тука плашат народа с тия пияндурници.

    Коментиран от #67

    00:27 08.10.2025

  • 62 az СВО ПОБЕДА80

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Сметах,сметах":

    Часов Яр ще превземат тази зима, на 7км е от Бахмут, а готвача го нема вече от 2 тодини!

    Коментиран от #68

    00:27 08.10.2025

  • 63 аz СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Един тънък момент! Руснаците продължават да бомбардират Белгородска и Курска област.🤣🤣🤣

    00:28 08.10.2025

  • 64 Полибий

    0 0 Отговор
    Лъже лъже мръсника, повече от два пъти увеличава резултата си . От началото на годината орките са превзели около 2400 кв.км. Явно е много отчаян и има защо, почти 3 години и 8 месеца целия свят им гледа излагацията. Втарая армия мире, въх, цццц

    00:28 08.10.2025

  • 65 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Баце ЕООД":

    Пак ли ми използваш ника..? Това ли е нивото?аз ти знам и 5те ника, знам и колко ти е заплатата.. Знам и коя рода си. Срамота.

    Коментиран от #72

    00:28 08.10.2025

  • 66 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ами така е Гaза е 360 км² -":

    Няма да им стигнат чувалите да превземат днр!

    00:29 08.10.2025

  • 67 Народа не

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Aлфа Вълкът":

    Само глупака плашат с глупава пропаганда срещу Русия.

    00:29 08.10.2025

  • 68 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО ПОБЕДА80":

    А Харков е на 27 километра от руската граница.И никога няма да го превземат.Те от Сирия го изгониха с камъни.

    00:29 08.10.2025

  • 69 Горски

    1 0 Отговор
    Руската армия нямала войници, пък украинската праща сакати деца с чуждо гражданство на фронта.. та кой имал проблеми? Всички атлантици в България да тръгват към Арктика! Облечете се топло! От две години руската армия атакува с малки групи, а вече и украинската. Разликата е само в подготовката и подкрепата на атаката с тежки оръжия- руснаците не жалят боеприпасите. Добре знаем, че европейската идея е мъртва. Добре знаем, че нашите политически системи са парализирани. Добре знаем, че нашите общества са на път да колабират. Но не знам дали хората осъзнават, че сме американски колонии. Натовските и бандеровски бандити висят по клони ,диреци и дървета надолу с капацуните!!! Чакаме ви братя руси да на освободите ОТНОВО от европейските и натовски разбойници! Украйна, като държава, е пълен Боклук, дори в Южна Америка няма такава брутална държавна корупция, каквато има в Украйна..., поне да спре да използва украинския народ за пушечно месо, няма как Русия да бъде победена, Русия не е Римската империя и си държи на своето, откакто съществува никой не е успял да я завладее, защото най- обикновеният, "беден" и "мизерен" руснак няма да го позволи! Русия е цял организъм, който става все по- голям, все по- силен и по- справедлив, и не старее, а младее.

    00:30 08.10.2025

  • 70 Там

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "А где":

    откъдето си се пръкнал.

    00:30 08.10.2025

  • 71 И всичко това

    0 1 Отговор
    Само чипове от перални да не забравяме !

    00:30 08.10.2025

  • 72 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Баце ЕООД":

    Неграмотен си.

    00:31 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания