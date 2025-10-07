Владимир Путин: Руската армия превзе 5000 квадратни километра в Украйна от януари насам, врагът отстъпва

Руският президент Владимир Путин каза днес, че въоръжените сили на Русия са превзели от началото на тази година почти 5000 квадратни километра и установили контрол над 212 населени пункта в Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на негово изявление на среща с ръководството на министерството на отбраната и генералния щаб на руската армия в Санкт Петербург.
По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле, пише БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин, който на рождения си ден работи в родния си град Санкт Петербург, е изслушал по време на срещата с висшите военни командири доклад за оперативната обстановка в зоната на така наречената специална военна операция.
Според руския президент въпреки опитите за съпротива, въоръжените сили на Украйна отстъпват по цялата фронтова линия.
По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни.
А Киев, който се стреми да демонстрира поне някакви успехи пред своите покровители от Запада, нанася удари по мирни обекти на Русия, каза още Путин.
24 Руската войска
САЩ коварно подклаждат Световна ядрена война, с обещанието да удрят по Русия с ракетите Томахоук, които са носители на ядрено оръжие. Няма гаранция кога конвенционалната бойна глава на Томахоук ще бъде подменена с ядрена.
Затова четерите американски военни бази в България да се готвят за ответен удар заедно с американските военни бази в Румъния и Полша...
Коментиран от #28, #29
00:08 08.10.2025
25 Баце ЕООД
До коментар #22 от "Да се знае":Оня ден бункерното на фрума използва думата "забрали"
Коментиран от #65
00:09 08.10.2025
26 az СВО Победа80
1. СВО ще продължи, докато не бъдат постигнати поставените цели. Никой няма да се откаже от тях.
2. Дипломатическият процес ще продължи паралелно, както преди, и няма да повлияе на военните ни операции, както беше по време на Минските споразумения.
3. Не се очаква мащабна мобилизация; СВО ще продължи както обикновено, като набирането по договор и доброволците ще служат като основа за попълване на действащата армия.
4. Ръководството счита темпото на напредване за добро и очаква скорошно освобождаване на Купянск, който трябва да бъде следващият голям град, освободен от руските въоръжени сили.
5. Целенасочените атаки срещу украинския тил ще продължат, насочени както към обекти на военно-промишления комплекс, така и към инфраструктурата.
6. Направленията Красноармейск и Днепропетровск се считат за най-успешни за руските въоръжени сили. Врагът продължава да предислоцира резерви от други направления, за да стабилизира фронта, позволявайки на руските въоръжени сили да напредват там, откъдето врагът ги изтегля.
7. Обемите на производство на оръжие за Централния военен окръг продължават да се увеличават и ръководството очаква този фактор да повлияе и на предстоящите операции. Врагът изпитва сериозен недостиг на мотивирана пехота и недокомплектовани фронтови части.
Като цяло, съдейки по изявленията, ръководството на РФ е доволно от настоящото развитие на събитията на фронта. Следователно, както Пут
Коментиран от #30
00:11 08.10.2025
30 az СВО Победа80
До коментар #26 от "az СВО Победа80":Като цяло, съдейки по изявленията, ръководството на РФ е доволно от настоящото развитие на събитията на фронта. Следователно, както Путин каза през юли, ако врагът не е готов за преговори, „ние сме готови да изчакаме малко“. Това означава изчакване по дипломатически път, като едновременно с това се увеличават военните усилия. Следващите условия за врага ще бъдат по-лоши от предложените това лято.
Коментиран от #40, #49, #53
00:12 08.10.2025
33 Непревземането на Киев
До коментар #17 от "Дай боже никога":доведе до милиони жертви в тази руско-руска гражданска война, подклаждана от юдео-сатанистите и евро-фашистите.
Путин трябваше да не преговаря по никакъв начин с укро-нацистките терористи, а да даде заповед на руските десантни войски да влязат в Киев.
Понеже е кукла на конци на московските талмудисти Путин реши, че може да постигне мир. Но талмудистите обманули Путина...
Коментиран от #43, #47
00:15 08.10.2025
34 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #27 от "5000 квадратни километра":Не зная колко пари са, но зная, че над милион пияни мужика заминаха при кабзон, а още по три са в колички, чакат дървени протези!
Коментиран от #54
00:15 08.10.2025
43 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #33 от "Непревземането на Киев":Така е, жертвите са 10/15 към 1, блатните алкохалици винаги заливат полята и окопите с леш във всяка тяхна война, даже се хвалят и гордеят с това!
Коментиран от #55
00:18 08.10.2025
53 Атина Палада
До коментар #30 от "az СВО Победа80":То за това нема ток и бензин в блатата, понеже увеличава военните усилия!
Коментиран от #57
00:21 08.10.2025
54 аz СВО Победа80
До коментар #34 от "az СВО ПОБЕДА80":Все пак руснаците изразиха огромно задоволство,че са напреднали в областа на протезирането.🤣🤣🤣
Коментиран от #58
00:22 08.10.2025
55 Пропагандата
До коментар #43 от "az СВО ПОБЕДА80":винаги се цели в глупака.
00:22 08.10.2025
62 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #56 от "Сметах,сметах":Часов Яр ще превземат тази зима, на 7км е от Бахмут, а готвача го нема вече от 2 тодини!
Коментиран от #68
00:27 08.10.2025
