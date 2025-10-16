Разузнавач номер едно в Киев: В Украйна няма да има мир в близките години

Украйна едва ли ще може да се върне към напълно мирно съществуване в близките години. Такова мнение изказва по време на Kyiv International Economic Forum ръководителят на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов, предава ТСН, цитиран от Фокус.



"Нашето общество ще трябва да осъзнае, че напълно мирният и незастрашаващ живот в близките години е малко вероятен. Не искам да твърдя, че ще воюваме спокойно. Но това, че трябва да сме готови за отпор, в частност въоръжен, по всяко време, ще бъде предизвикателство за нашето общество. И ще трябва да се примирим с това“, коментира Буданов.



По-рано в Кремъл отново заявиха, че Украйна не е готова да влезе в мирни преговори с РФ, докато Москва, напротив, е готова. Такова изявление направи говорителят на Путин Дмитрий Песков. Той също така похвали Тръмп за "политическата му воля“.



В същото време бившият посланик на САЩ в ОССЕ и бивш заместник-помощник на министъра на отбраната на САЩ Майк Карпентър по-рано заяви, че Тръмп вероятно ще се оттегли от процеса на мирни преговори между Украйна и Русия. Той отбеляза, че Украйна е едва третият приоритет на администрацията на САЩ след ситуацията в западното полукълбо и индо-тихоокеанския регион.

