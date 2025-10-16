Новини
Разузнавач номер едно в Киев: В Украйна няма да има мир в близките години
16 Октомври, 2025 19:48

По-рано от Кремъл отново заявиха, че Украйна не е готова да влезе в мирни преговори с РФ, докато Москва, напротив, е готова

Разузнавач номер едно в Киев: В Украйна няма да има мир в близките години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна едва ли ще може да се върне към напълно мирно съществуване в близките години. Такова мнение изказва по време на Kyiv International Economic Forum ръководителят на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов, предава ТСН, цитиран от Фокус.

"Нашето общество ще трябва да осъзнае, че напълно мирният и незастрашаващ живот в близките години е малко вероятен. Не искам да твърдя, че ще воюваме спокойно. Но това, че трябва да сме готови за отпор, в частност въоръжен, по всяко време, ще бъде предизвикателство за нашето общество. И ще трябва да се примирим с това“, коментира Буданов.

По-рано в Кремъл отново заявиха, че Украйна не е готова да влезе в мирни преговори с РФ, докато Москва, напротив, е готова. Такова изявление направи говорителят на Путин Дмитрий Песков. Той също така похвали Тръмп за "политическата му воля“.

В същото време бившият посланик на САЩ в ОССЕ и бивш заместник-помощник на министъра на отбраната на САЩ Майк Карпентър по-рано заяви, че Тръмп вероятно ще се оттегли от процеса на мирни преговори между Украйна и Русия. Той отбеляза, че Украйна е едва третият приоритет на администрацията на САЩ след ситуацията в западното полукълбо и индо-тихоокеанския регион.


Украйна
Оценка 4 от 14 гласа.
Оценка 4 от 14 гласа.
  • 1 Пич

    22 1 Отговор
    Прекален оптимист !!! Да се разбира като - Украйна няма да я има в близките години !!!

    Коментиран от #3, #5

    19:50 16.10.2025

  • 2 Майна

    19 1 Отговор
    Споко.
    Свършват глобалната кабала и зеленият.
    До няколко месеца

    Коментиран от #4

    19:51 16.10.2025

  • 3 Шматко,

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Разузнавач никога не казва това,което мисли.Еднстс ти гънка в мозъка е от удар .

    Коментиран от #7

    19:52 16.10.2025

  • 4 Руснак без крак

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Утре влизам в Киев без глава!

    19:53 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    16 0 Отговор
    Буданов 😅 този ли е разузнавач номер 1, бухахаха
    Този клоун всеки ден си мени теориите, явно това е начина да си прав, хахахх

    19:55 16.10.2025

  • 7 Затова

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шматко,":

    Превеждам, нонямаш интелект за да схванеш! Твоята единствена гънка е защото даваш на всеки да я експлоатира!

    19:56 16.10.2025

  • 8 Спецназ

    16 2 Отговор
    Мирно съществуване в една нормална Държава е

    да не потискаш едни региони по етнически или религиозен или какъвто и да е принцип.

    Хората в Крим и Донбаските региони си живееха спокойно и с украинското гражданство.
    ФАКТ!


    АМА НЕ!!
    Трябва да им забраним да говорят на майчиния език, да им опустошим православните храмове и
    да ги бомбардираме със самолетите по улиците, домовете и училищата!

    ТОВА при положение че вече си ПОДПИСАЛ за Автономия!

    Е НЕМА НАЧИН, БАЦЕ!!

    Коментиран от #13, #21

    19:56 16.10.2025

  • 9 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пак аз":

    Си си най обикновен кухоглавец без да си бит !

    19:57 16.10.2025

  • 10 Дориана

    7 0 Отговор
    Много ясно, казахме ли ви, че тази война продължава дълго и прераства вече всички се досещат в какво ?

    19:57 16.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    Тук заради едни банани съсипаха държавата,
    там заради чай и бисквитки десет години си избиват народа ❗

    19:58 16.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Точно в десетката ❗

    20:01 16.10.2025

  • 14 Малкия холандец

    12 0 Отговор
    Любопитно е как ще отговори запада ако Русия пусне атома над киев, смисъл колко години ще цъкат с език и ще грачат срещу и?

    Коментиран от #16, #19, #20

    20:01 16.10.2025

  • 15 Българин.

    12 1 Отговор
    Докато има фашизъм. Мир няма да има!!!

    Коментиран от #22

    20:08 16.10.2025

  • 16 Абе и ти като..

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Малкия холандец":

    Медведа, той всеки ден пуска атома, ама в тоалетната.

    20:14 16.10.2025

  • 17 Кривоверен алкаш

    2 7 Отговор
    Наистина ,Украйна не е готова за капитулация..защото Кремъл не говори за нормални преговори...Нека да изчакаме края на разговора между Клоуна и Фюрера

    20:15 16.10.2025

  • 18 Дик диверсанта

    2 8 Отговор
    Така е, ако войната спре, това означава путин да признае, че се е наакал в Украйна.
    Ще гледа да я продължи колкото може.

    20:15 16.10.2025

  • 19 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Малкия холандец":

    Няма да има ядрена война. Земята се пази. Но, ще има използване на химическо оръжие.

    20:15 16.10.2025

  • 20 Дик диверсанта

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Малкия холандец":

    Доста преди да го пусне, духовете ще налззят рросийката.
    И стига с тези дебилщини, вие българи ли сте или орки?

    20:17 16.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дик диверсанта

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Българин.":

    Така е, рашизма трябва да бъде приключен,

    20:20 16.10.2025

  • 23 име

    3 0 Отговор
    Дано оставят на бандерите някъква малка територия, че да се съберат там и руснаците да си ги бомбят с години. А другите хора извън бандеристан да си живеят мирно. Това заслужават да ги сполети, както те заплашваха донбасци, че децета им щели да живеят в мазета, а тяхните да си ходят безгрижно на училище.

    20:46 16.10.2025

  • 24 Ганю

    0 0 Отговор
    Да благодарят на Борис Джонсън и Зеле за светлото си бъдеще.

    21:13 16.10.2025

