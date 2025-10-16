Украйна едва ли ще може да се върне към напълно мирно съществуване в близките години. Такова мнение изказва по време на Kyiv International Economic Forum ръководителят на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов, предава ТСН, цитиран от Фокус.
"Нашето общество ще трябва да осъзнае, че напълно мирният и незастрашаващ живот в близките години е малко вероятен. Не искам да твърдя, че ще воюваме спокойно. Но това, че трябва да сме готови за отпор, в частност въоръжен, по всяко време, ще бъде предизвикателство за нашето общество. И ще трябва да се примирим с това“, коментира Буданов.
По-рано в Кремъл отново заявиха, че Украйна не е готова да влезе в мирни преговори с РФ, докато Москва, напротив, е готова. Такова изявление направи говорителят на Путин Дмитрий Песков. Той също така похвали Тръмп за "политическата му воля“.
В същото време бившият посланик на САЩ в ОССЕ и бивш заместник-помощник на министъра на отбраната на САЩ Майк Карпентър по-рано заяви, че Тръмп вероятно ще се оттегли от процеса на мирни преговори между Украйна и Русия. Той отбеляза, че Украйна е едва третият приоритет на администрацията на САЩ след ситуацията в западното полукълбо и индо-тихоокеанския регион.
Разузнавач номер едно в Киев: В Украйна няма да има мир в близките години
16 Октомври, 2025 19:48 1 325 24
По-рано от Кремъл отново заявиха, че Украйна не е готова да влезе в мирни преговори с РФ, докато Москва, напротив, е готова
Украйна едва ли ще може да се върне към напълно мирно съществуване в близките години. Такова мнение изказва по време на Kyiv International Economic Forum ръководителят на Главното разузнавателно управление към министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов, предава ТСН, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3, #5
19:50 16.10.2025
2 Майна
Свършват глобалната кабала и зеленият.
До няколко месеца
Коментиран от #4
19:51 16.10.2025
3 Шматко,
До коментар #1 от "Пич":Разузнавач никога не казва това,което мисли.Еднстс ти гънка в мозъка е от удар .
Коментиран от #7
19:52 16.10.2025
4 Руснак без крак
До коментар #2 от "Майна":Утре влизам в Киев без глава!
19:53 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
Този клоун всеки ден си мени теориите, явно това е начина да си прав, хахахх
19:55 16.10.2025
7 Затова
До коментар #3 от "Шматко,":Превеждам, нонямаш интелект за да схванеш! Твоята единствена гънка е защото даваш на всеки да я експлоатира!
19:56 16.10.2025
8 Спецназ
да не потискаш едни региони по етнически или религиозен или какъвто и да е принцип.
Хората в Крим и Донбаските региони си живееха спокойно и с украинското гражданство.
ФАКТ!
АМА НЕ!!
Трябва да им забраним да говорят на майчиния език, да им опустошим православните храмове и
да ги бомбардираме със самолетите по улиците, домовете и училищата!
ТОВА при положение че вече си ПОДПИСАЛ за Автономия!
Е НЕМА НАЧИН, БАЦЕ!!
Коментиран от #13, #21
19:56 16.10.2025
9 А ти
До коментар #5 от "Пак аз":Си си най обикновен кухоглавец без да си бит !
19:57 16.10.2025
10 Дориана
19:57 16.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
там заради чай и бисквитки десет години си избиват народа ❗
19:58 16.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Спецназ":Точно в десетката ❗
20:01 16.10.2025
14 Малкия холандец
Коментиран от #16, #19, #20
20:01 16.10.2025
15 Българин.
Коментиран от #22
20:08 16.10.2025
16 Абе и ти като..
До коментар #14 от "Малкия холандец":Медведа, той всеки ден пуска атома, ама в тоалетната.
20:14 16.10.2025
17 Кривоверен алкаш
20:15 16.10.2025
18 Дик диверсанта
Ще гледа да я продължи колкото може.
20:15 16.10.2025
19 Дориана
До коментар #14 от "Малкия холандец":Няма да има ядрена война. Земята се пази. Но, ще има използване на химическо оръжие.
20:15 16.10.2025
20 Дик диверсанта
До коментар #14 от "Малкия холандец":Доста преди да го пусне, духовете ще налззят рросийката.
И стига с тези дебилщини, вие българи ли сте или орки?
20:17 16.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дик диверсанта
До коментар #15 от "Българин.":Така е, рашизма трябва да бъде приключен,
20:20 16.10.2025
23 име
20:46 16.10.2025
24 Ганю
21:13 16.10.2025