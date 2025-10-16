Германският канцлер настоява ЕС да използва замразените руски активи за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ще призове Европейския съюз да използва замразените руски активи, за да предостави заем от 140 милиарда евро на Украйна за финансирането на военните ѝ усилия на предстоящата среща на върха на ЕС, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Мерц се застъпи за първи път за предоставяне на безлихвен заем от ЕС, обезпечен със замразени руски активи, в края на септември.
По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС в следствие на руската инвазия в Украйна. Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“. Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна.
"Не искаме да направим това, за да удължим войната, а за да я прекратим", заяви днес Мерц пред Бундестага (долната камара на германския парламент). "[Руският президент Владимир] Путин трябва да осъзнае, че нашата подкрепа за Украйна няма да отслабне, а ще нарасне, и че той не може да разчита на това да издържи повече от нас", подчерта германският канцлер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
12:39 16.10.2025
2 м даааа
Коментиран от #5, #7
12:42 16.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:42 16.10.2025
4 Абе
Коментиран от #10
12:43 16.10.2025
5 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "м даааа":Стига си ревал ве, русуфилякъ. Никой няма да им вземе парите.
12:43 16.10.2025
6 Костадин Костадинов
Коментиран от #11, #17
12:44 16.10.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "м даааа":Много ясно, че ще приберат кеша на блатарите, нали трябва да се дават за оръжие до пълното унищожение на бункерните терористи!
Коментиран от #16
12:44 16.10.2025
8 Коментиращ
Ако тия марионетки откраднат руските активи, това ще срине еврото по-ниско и от употребявана тоалетна хартия!
Но вероятно това им е целта?!
Щото силно евро вероятно означава трудно плащане на фащисания дълг?!
Тия военнолюбците са толкова очеизвадно зависими, купени и спуснати от глобалистката дълбока държава, че вероятно и децата ги разбраха що за стока са!!!
Историята се повтаря и Русия пак ще трябва новите хитлеристи!!!
12:46 16.10.2025
9 Един
... сещайте се какво става с ЕС когато това стане. И с вас, които ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ сте вързани изцяло към райха. Колко пъти трябва Германия да ни занулява, за да си научим урока?
Макарона се усети какво става, ако пипнете руските активи... Мерц е по-нагъл и по-глупав. А въпросът дори не опира до тези активи, а до това, че "богата европа" не само че вече няма пукнат цент - вече не може да тегли и заеми! КРАЯТ ИДВА! Сервитьора със сметката вече се вижда!
Коментиран от #19
12:46 16.10.2025
10 Един
До коментар #4 от "Абе":Кво ще плащаш ни бе скъсаняк прегладнел, още си с шлифера от цум, потомствено ди на помощи цял живот, я се огледай кэде си!
12:46 16.10.2025
11 Коментиращ
До коментар #6 от "Костадин Костадинов":Вие с 2те купени мозъчни клетки, не трябва да имате право на глас, щото купуването и продаването на гласове е престъпление!!!
Коментиран от #21
12:47 16.10.2025
12 Браво Мерц....
12:47 16.10.2025
13 Асен
12:48 16.10.2025
14 Боруна Лом
12:48 16.10.2025
15 Последния Софиянец
12:48 16.10.2025
16 алоо
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Отивай да воюваш за украинците бе шма.тарок ,стига се бунтува от дивана
Коментиран от #20
12:49 16.10.2025
17 Коментиращ
До коментар #6 от "Костадин Костадинов":Е поне замина над милион вата за крематорките, иначе бункирното ги хранеше всеки месец, трябва дя прореди и задунайските копейки, малко да намали разходите, да има повече за яхти и кабааева!
Коментиран от #30
12:49 16.10.2025
18 Абе още и още си
Коментиран от #29
12:49 16.10.2025
19 Какъв край идва бе....
До коментар #9 от "Един":За какви сервитьори халюцинираш?, ти тази сутрин пили си хапчетата?
12:50 16.10.2025
20 Атина Палада
До коментар #16 от "алоо":Кажи копейка гладна, какво те мъчи, тьота денги вече не дава, заминавай на бунището
Коментиран от #26
12:51 16.10.2025
21 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Коментиращ":Не отговори на въпроса или викаш е неудобен, подобно на ,,ти защо си русофил". Да обиждаш е лесно,да се аргументираш -трудно,иска се четене и критична мисъл. За съжаление не изпълняваш нито един от критериите.
Коментиран от #24, #35
12:51 16.10.2025
22 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:52 16.10.2025
23 нннн
12:53 16.10.2025
24 Коментиращ
До коментар #21 от "Костадин Костадинов":За какво ми е да мисля, като ми е написано всичко!
Коментиран от #32
12:53 16.10.2025
26 Атос Портос
До коментар #20 от "Атина Палада":Тагарев ,ти ли си майкопродавец ньйеден...хъхъхъхъэъ
12:55 16.10.2025
27 Цък
12:55 16.10.2025
28 Ами вземете ги,
12:55 16.10.2025
29 Не се тревожи за европейските банки...
До коментар #18 от "Абе още и още си":И че тези с многото пари щели да ги заобикалят, нищо няма да стане освен да чуваш воя и скимтенето на кремълските убийци, пари се взимат само на престъпници и убийци като Путин и бандата му, на нормални и демократични държави които не подпалват войни и не извършват геноцид парите им са гарантирани.
12:55 16.10.2025
30 Костадин Костадинов
До коментар #17 от "Коментиращ":Харесвам русофила. Той е като ветропоказател - щом Путин казва почва да "мисли" в тази посока,после Путин казва обратното и той пак е съгласен. Липса изцяло на собствена и критична мисъл и инициатива.
12:56 16.10.2025
31 Явно глупен-фюрерът
12:56 16.10.2025
32 Костадин Костадинов
До коментар #24 от "Коментиращ":Именно...
12:57 16.10.2025
33 Неутрален
12:57 16.10.2025
34 Тиква
12:57 16.10.2025
35 ъъъъъхххх
До коментар #21 от "Костадин Костадинов":Костаа,отивай да ближеш г..зъ на Борисов ,марионеткоо на конции
12:57 16.10.2025
36 Хмм
12:57 16.10.2025