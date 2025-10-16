Новини
Германският канцлер настоява ЕС да използва замразените руски активи за Украйна
  Тема: Украйна

16 Октомври, 2025 12:35 513 36

Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна

Германският канцлер настоява ЕС да използва замразените руски активи за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ще призове Европейския съюз да използва замразените руски активи, за да предостави заем от 140 милиарда евро на Украйна за финансирането на военните ѝ усилия на предстоящата среща на върха на ЕС, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мерц се застъпи за първи път за предоставяне на безлихвен заем от ЕС, обезпечен със замразени руски активи, в края на септември.

Още новини от Украйна

По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС в следствие на руската инвазия в Украйна. Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“. Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна.

"Не искаме да направим това, за да удължим войната, а за да я прекратим", заяви днес Мерц пред Бундестага (долната камара на германския парламент). "[Руският президент Владимир] Путин трябва да осъзнае, че нашата подкрепа за Украйна няма да отслабне, а ще нарасне, и че той не може да разчита на това да издържи повече от нас", подчерта германският канцлер.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защото

    18 3 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    12:39 16.10.2025

  • 2 м даааа

    25 1 Отговор
    Човека беше дълги години шеф на корпорацията Блекрок за Германия.Идеята е да се откраднат руските 140млрд.и с тях да се закупят оръжия за Украйна от американците, демек от Блекрок...срещу процент за го.ведото Мерц осигуряващ сделката..

    Коментиран от #5, #7

    12:42 16.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 12 Отговор
    Фалита, разпада и глада да неизбежни в блатата, а беше Кииф за два дня‼️

    12:42 16.10.2025

  • 4 Абе

    13 2 Отговор
    Май ще плащаме, заради Германия.

    Коментиран от #10

    12:43 16.10.2025

  • 5 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "м даааа":

    Стига си ревал ве, русуфилякъ. Никой няма да им вземе парите.

    12:43 16.10.2025

  • 6 Костадин Костадинов

    3 16 Отговор
    Што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #11, #17

    12:44 16.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "м даааа":

    Много ясно, че ще приберат кеша на блатарите, нали трябва да се дават за оръжие до пълното унищожение на бункерните терористи!

    Коментиран от #16

    12:44 16.10.2025

  • 8 Коментиращ

    10 2 Отговор
    А европейските народи (нормалната част) настояват марионетки като Мерц, Урсула и Макрон да бъдат тикани в затвора, заради корупция и тикане на стария континент към тсв!!!

    Ако тия марионетки откраднат руските активи, това ще срине еврото по-ниско и от употребявана тоалетна хартия!
    Но вероятно това им е целта?!
    Щото силно евро вероятно означава трудно плащане на фащисания дълг?!

    Тия военнолюбците са толкова очеизвадно зависими, купени и спуснати от глобалистката дълбока държава, че вероятно и децата ги разбраха що за стока са!!!

    Историята се повтаря и Русия пак ще трябва новите хитлеристи!!!

    12:46 16.10.2025

  • 9 Един

    9 3 Отговор
    Мерц е един ненормален глупак и Германия ще катастрофира брутално!!!

    ... сещайте се какво става с ЕС когато това стане. И с вас, които ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ сте вързани изцяло към райха. Колко пъти трябва Германия да ни занулява, за да си научим урока?

    Макарона се усети какво става, ако пипнете руските активи... Мерц е по-нагъл и по-глупав. А въпросът дори не опира до тези активи, а до това, че "богата европа" не само че вече няма пукнат цент - вече не може да тегли и заеми! КРАЯТ ИДВА! Сервитьора със сметката вече се вижда!

    Коментиран от #19

    12:46 16.10.2025

  • 10 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Кво ще плащаш ни бе скъсаняк прегладнел, още си с шлифера от цум, потомствено ди на помощи цял живот, я се огледай кэде си!

    12:46 16.10.2025

  • 11 Коментиращ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Костадин Костадинов":

    Вие с 2те купени мозъчни клетки, не трябва да имате право на глас, щото купуването и продаването на гласове е престъпление!!!

    Коментиран от #21

    12:47 16.10.2025

  • 12 Браво Мерц....

    2 4 Отговор
    Харесваш ми така, взимайте им мангизите и не се помайвайте, до сега трябваше да сте го направили, и да не забравиш да дадеш и Таурусите.

    12:47 16.10.2025

  • 13 Асен

    2 2 Отговор
    Правилно ако стоят парите полза няма!

    12:48 16.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ШВАБЕ, ПАК ЩЕ ТЕ ГАЗИ МЕЧКАТА! ЯВНО КУХА ЛЕЙКА!

    12:48 16.10.2025

  • 15 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    12:48 16.10.2025

  • 16 алоо

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Отивай да воюваш за украинците бе шма.тарок ,стига се бунтува от дивана

    Коментиран от #20

    12:49 16.10.2025

  • 17 Коментиращ

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Костадин Костадинов":

    Е поне замина над милион вата за крематорките, иначе бункирното ги хранеше всеки месец, трябва дя прореди и задунайските копейки, малко да намали разходите, да има повече за яхти и кабааева!

    Коментиран от #30

    12:49 16.10.2025

  • 18 Абе още и още си

    5 2 Отговор
    стреляйте в коляното. И като дадете руските пари на фашистите, ще унищожите доверието в европейските банки и сигурността на вложените пари в тях. И всички други, с многото пари ще заобикалят Европа. Превръщате се в неуспешна и опасна територия за всички други по света!

    Коментиран от #29

    12:49 16.10.2025

  • 19 Какъв край идва бе....

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    За какви сервитьори халюцинираш?, ти тази сутрин пили си хапчетата?

    12:50 16.10.2025

  • 20 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "алоо":

    Кажи копейка гладна, какво те мъчи, тьота денги вече не дава, заминавай на бунището

    Коментиран от #26

    12:51 16.10.2025

  • 21 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Коментиращ":

    Не отговори на въпроса или викаш е неудобен, подобно на ,,ти защо си русофил". Да обиждаш е лесно,да се аргументираш -трудно,иска се четене и критична мисъл. За съжаление не изпълняваш нито един от критериите.

    Коментиран от #24, #35

    12:51 16.10.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 7 Отговор
    Бункерните терористи и лакейте им разбират само от загрузка с 200!

    12:52 16.10.2025

  • 23 нннн

    6 2 Отговор
    Германският канцлер настоява ЕС да извърши кражба, пладнешки грабеж.(?)

    12:53 16.10.2025

  • 24 Коментиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Костадин Костадинов":

    За какво ми е да мисля, като ми е написано всичко!

    Коментиран от #32

    12:53 16.10.2025

  • 26 Атос Портос

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Тагарев ,ти ли си майкопродавец ньйеден...хъхъхъхъэъ

    12:55 16.10.2025

  • 27 Цък

    0 0 Отговор
    Признаха, официално няма пари, единствен източник на финансиране на Украйна руските активи.Интересно иземват 200 милиона, 140 за Украйна, а 60. Ще си ги делят помежду си?

    12:55 16.10.2025

  • 28 Ами вземете ги,

    0 0 Отговор
    какво чакате? След кражбата, никой по света няма да държи и цент в европейски и американски банки. След това може и да светнете като супернова, по случай случката.

    12:55 16.10.2025

  • 29 Не се тревожи за европейските банки...

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абе още и още си":

    И че тези с многото пари щели да ги заобикалят, нищо няма да стане освен да чуваш воя и скимтенето на кремълските убийци, пари се взимат само на престъпници и убийци като Путин и бандата му, на нормални и демократични държави които не подпалват войни и не извършват геноцид парите им са гарантирани.

    12:55 16.10.2025

  • 30 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коментиращ":

    Харесвам русофила. Той е като ветропоказател - щом Путин казва почва да "мисли" в тази посока,после Путин казва обратното и той пак е съгласен. Липса изцяло на собствена и критична мисъл и инициатива.

    12:56 16.10.2025

  • 31 Явно глупен-фюрерът

    0 1 Отговор
    е бил повишен на дуракен-фюрер.

    12:56 16.10.2025

  • 32 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Коментиращ":

    Именно...

    12:57 16.10.2025

  • 33 Неутрален

    0 1 Отговор
    Така е справедливо!!!

    12:57 16.10.2025

  • 34 Тиква

    1 0 Отговор
    Този Н а ц ю г първо да прочете,какво казал Бисмарк, Русия ще върне всичко обратно, със процентите,г н и д и .

    12:57 16.10.2025

  • 35 ъъъъъхххх

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Костадин Костадинов":

    Костаа,отивай да ближеш г..зъ на Борисов ,марионеткоо на конции

    12:57 16.10.2025

  • 36 Хмм

    1 0 Отговор
    навремето германците са крали еврейски пари и имоти, сега руски, кражбата им е генетично заложена

    12:57 16.10.2025

