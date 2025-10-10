Германия: Близо сме до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха днес, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикувано от германското правителство изявление лидерите на трите страни казват, че ще направят това в сътрудничество със САЩ. „Готови сме да работим, по координиран начин, за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, се казва в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ“, се добавя в изявлението.

Тримата лидери също така приветстват споразумението за прекратяване на огъня в Газа и обещават да възобновят доставките на хуманитарна помощ веднага щом то влезе в сила.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи по-рано днес, че е провел разговор с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили начини за "справедливо използване" на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

"Обсъдихме как да гарантираме справедливото използване на замразените руски активи, за да се защитим от войната на Русия и да помогнем за възстановяването на живота в Украйна. Има решения как това може да бъде направено", заяви украинският президент. Зеленски призова европейските страни да проявят повече политическа воля за подпомагане на Киев чрез средствата от руските активи.