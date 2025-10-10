Новини
Германия: Близо сме до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна
  Тема: Украйна

Германия: Близо сме до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна

10 Октомври, 2025 19:43 844 48

Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ, се казва в изявлението

Германия: Близо сме до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха днес, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикувано от германското правителство изявление лидерите на трите страни казват, че ще направят това в сътрудничество със САЩ. „Готови сме да работим, по координиран начин, за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, се казва в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

Още новини от Украйна

„Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ“, се добавя в изявлението.

Тримата лидери също така приветстват споразумението за прекратяване на огъня в Газа и обещават да възобновят доставките на хуманитарна помощ веднага щом то влезе в сила.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи по-рано днес, че е провел разговор с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили начини за "справедливо използване" на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

"Обсъдихме как да гарантираме справедливото използване на замразените руски активи, за да се защитим от войната на Русия и да помогнем за възстановяването на живота в Украйна. Има решения как това може да бъде направено", заяви украинският президент. Зеленски призова европейските страни да проявят повече политическа воля за подпомагане на Киев чрез средствата от руските активи.


Германия
Оценка 1.9 от 19 гласа.
  • 1 Малко ли остава

    41 3 Отговор
    да ги откраднете? 😀 Друг е въпроса, че не можете.

    19:44 10.10.2025

  • 2 Крадци

    31 3 Отговор
    Сте народи начело на държави

    19:45 10.10.2025

  • 3 Близо сме до споразумение

    37 3 Отговор
    след примирието да плащаме Руските активи с лихвите
    дадени за бункерните чекмеджета
    като теглим заеми и увеличим данъците на робите в ес

    19:46 10.10.2025

  • 4 НЯКОЙ хора ЩЕ СКАЧАТ ОТ 8-МИЯ ЕТАЖ 😂

    21 1 Отговор
    БЕЗ ПАРАШУТ 😂💵💶💸💰👍🥇🏆📞📞📞📞📞📞 НА ТАМ ВЪРВИ 😂----

    19:47 10.10.2025

  • 5 Бандата

    27 4 Отговор
    Наркомани пак в действие , през носа ще им излезе . На 8 октомври се навършиха 259 години от първото влизане на руските войски в Берлин !

    19:48 10.10.2025

  • 6 да накараме Русия да седне

    20 3 Отговор
    или да ви подпука Мечока яко
    като му пипнете парите

    19:49 10.10.2025

  • 7 Опорка

    13 1 Отговор
    Златото и биткойните растат ли, растат...

    19:49 10.10.2025

  • 8 КОАЛИЦИЯТА НА ФАЛИРАЛИТЕ

    19 2 Отговор
    Какво се напъват пак.

    19:49 10.10.2025

  • 9 Директор

    17 1 Отговор
    Дайте ги на Франция, повече са им нужни

    Коментиран от #34

    19:51 10.10.2025

  • 10 Арчи

    4 21 Отговор
    Прекрасни новини. Парите на агресора ще бъдат използвани срещу него. 300 милиарда са, от тях на първо време ще бъдат използвани 140, който биха стигнали за около 3 години. Прекрасно !
    С техните камъни по техните глави.

    Коментиран от #14, #19, #20

    19:53 10.10.2025

  • 11 Факт

    1 2 Отговор
    Първо ще минат през тях за военни и свързани поръчки.

    19:53 10.10.2025

  • 12 Временното явление ЕС

    8 3 Отговор
    Джебчиите няма да останат ненаказани.

    19:54 10.10.2025

  • 13 ПО ЗАПАДНЯШКИ

    9 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ АКТИВИ НАСЛЕДСТВО ОТ СОЦИЪЛИЗЪМА БЯХА СКРАПИРАНИ ЗА ДА НЕ КОНКУРИРАТ ТЯХНИТЕ ИНДУСТРИИ И ПРОИЗВОДСТВО .СКРАПИРАХА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДРЕБНА ТЪРГУВИЯ И НАЛОЖИХА ЗАПАДНИ ВЕРИГИ С НАДЦЕНКИ ОТ ДВЕСТСА ПРОЦЕНТА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НЕЩО НЕБИВАЛО ДО СЕГА .ВСЕКИ ДО ТОГАВА ИМАШЕ НАДЦЕНКА МАСОВО10 ПРОЦЕНТА И РЯДКО 20 ПРОЦЕНТА.МИЛИАРДИ ИЗТИЧАТ НАВЪН ОГРАБЕНИ ОТ НАРОДЕЦА

    19:55 10.10.2025

  • 14 Агресора е САЩ

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Арчи":

    Не виждам да искат да крадат техните пари. И ти ли си крадец? 😀

    Коментиран от #23

    19:56 10.10.2025

  • 15 Хайо

    15 1 Отговор
    Готова ли е Европа да загуби активите които се намират в Русия ? Готова ли е Европа да изгони всички които държат активите си в Европа ? Ако е да ,значи Европа е готова да се самоубие ,а на самоубиеца не можеш да помогнеш .Жалко за европейските народи които ще платят сметката на политиците които имат .Честито обедняване на Европа .

    19:57 10.10.2025

  • 16 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    А нашите малоумници са депозирали БГ златото в Англия!

    19:58 10.10.2025

  • 17 М да

    3 4 Отговор
    М да, жужето ебамамата на Рашка. Вече е ясно че в недалечно бъдеще я чака съдбата на СССР.

    19:58 10.10.2025

  • 18 Възрожденец

    4 7 Отговор
    Напълно Нормалнои логично е банкови авоари и имуществото на Неофашистките и Терористични организации и държави да бъде конфискувано

    Коментиран от #22

    19:59 10.10.2025

  • 19 Колко да са прекрасни тези ,, новини”

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Арчи":

    след като се готви проект за обезпечаването на руските активи с квоти за всяка държава в ЕС?

    19:59 10.10.2025

  • 20 Хайо

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Арчи":

    Вземи се образовай кой ще е губещия .Западните активи в Русия (пари на банки и фирми ) в Русия са много повече .Кой ще загубиш повече ? Аман от необразовани хора .Знаеш ли какво друго ще последва с? Всички които държат активи в евро веднага ще се изтеглят от Европа .Ще плащат такива като теб или родителите ти ,ти едва ли работиш .

    Коментиран от #41

    20:00 10.10.2025

  • 21 Украйна

    1 1 Отговор
    НЯМА ДА ИМА-ТОЕСТ ПАК ЩЕ СЕ КРАДЕ. СМЕШНИЦИ

    20:00 10.10.2025

  • 22 За съжаление

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Възрожденец":

    Си прав. Но няма какво да се конфискува от украйна вече!

    20:02 10.10.2025

  • 23 Шамбат

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Агресора е САЩ":

    И да лаете и да не лаете все тая , дори да започнете да се тръшкате и да се валяте по земята все тая. Парите на Агресора е бъдат конфискувани за добри цели. Това е.

    Коментиран от #48

    20:02 10.10.2025

  • 24 Копейка

    3 3 Отговор
    Че ще плащаме е ясно! Дано стотинките да помогат

    20:03 10.10.2025

  • 25 Иван

    4 3 Отговор
    Въпросът е като ги връщате колко ще ревете, защото не може да ги откраднете, ще се връщат.

    Коментиран от #37

    20:04 10.10.2025

  • 26 аz СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Ква стана тя🤔
    Спират ми парите.
    Ква стана тя 🤔

    20:04 10.10.2025

  • 30 Русия

    1 1 Отговор
    Мене ме съмнява че всичко е решено вече само се чудят как да го преподнесат на Европата понеже ако нещо ,всички граждани на ЕС ще изплащат таз кражба не ония дето са го решили, камо ли пък окраина .

    20:05 10.10.2025

  • 33 Минувач

    6 0 Отговор
    Голям смях!
    Разбрали се уж няколко играча, в това число и САЩ, които ще вземат тези пари, платени за техните оръжия, но не пише за Белгия, които държат повечето от тези пари и казаха НЕ!
    Отделно - как тези пари щели да спрат Русия, хаха! Русия не е за продан и ще си изпълни целите на ВСЯКА цена. Тези пари така или иначе не ги ползват и въпреки това си се справят. Отделно близо половината от тях ще си ги върнат от иззети западни активи в Русия. А на другия полюс - тотален срив на еврото, загубено доверие щом така се краде и колапс на Европа. Мерц е ега. ти малоумни. а, но колкото повече такива, както и Урсула, толкова по-добре. Колкото повече се задържат на власт, толкова по-добре, защото толкова повече ще занулят държавите си, а националистите ще бележат още по-големи върхове.

    20:06 10.10.2025

  • 34 ЕВРОФЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Директор":

    Не само на Франция им трябват. И Италия, и Гърция, и Испания май са вече леко фалирали а Германия е сериозно болна.

    20:07 10.10.2025

  • 35 Мишел

    1 1 Отговор
    В Русия чуждите инвестиции от държавите на ЕС са над 230 000 000 000€. Има голяма вероятност те да бъдат национализирани, ако ЕС реши да плаща на Украйна с руски активи.

    Коментиран от #40

    20:07 10.10.2025

  • 36 ДългоИме

    2 0 Отговор
    ММато, ма, че си неграмотна е видно - "предоставяне на руски активи ..."! Ти с всичкия ли си като пишеш това или пишеш без да рабираш - едно е "активи", съвсем друго - "лихви по активи" Но каквото и да си мислиш пишейки, едно не споменаваш (или забравяш) - за конфискация - винафи си КРАДЕЦ. А съдбат на крадците е ясна (обобено във военно време) - "режат крадливите ръчички - на Мерчо, Макрончо и пасмината около тях.

    20:09 10.10.2025

  • 37 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    20:09 10.10.2025

  • 38 Тримата "лидери"

    3 0 Отговор
    Си правят каквото си поискат и никакъв ЕС няма на практика. За закони и морал въобще да не говорим

    20:10 10.10.2025

  • 39 Няма такова нещо

    3 0 Отговор
    справедливо крадене и използване.....

    20:11 10.10.2025

  • 40 Изпражнението гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Има дръжки.

    20:12 10.10.2025

  • 42 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Руснаците пак го продухаха.

    20:13 10.10.2025

  • 43 Българин

    2 1 Отговор
    ЕВРОПА закупуваше горива,газ и горивни материали от МОСКАЛБАД на стойност...320 Милиарда.. годишно! ПОЧТИ МИЛИАРД НА ДЕН!! Факт!
    Сега ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна получава... ДЕДО ВИЯ!!
    А ...3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила струва на КЕН -ефа...по 280 $ Милиона ДНЕВНО!!!
    Знаете ли колко дървени Кен Ефи със ведро вместо ВиК могат да се купят на блатните оповръщаняци?

    20:15 10.10.2025

  • 44 Над 500 години

    1 1 Отговор
    Грабеха света. Оядоха се от присвоените богатства. Присвояваха, колонизираха, унищожаваха, робство и кражби. Това е в основата на благоденствието, което постигнаха. Винаги са се занимавали с грабеж. Правят го и в момента с неоколониални действия в бедни и жалки държавици. Ще го правят и в бъдеще. Великобритания, Франция, Германия заедно със САЩ ще грабят Русия. Не че руснаците не си разграбиха и изнесоха държавата, но тъпото nach Osten ще счупи някои глави. Отново!

    20:16 10.10.2025

  • 45 Пешо

    1 1 Отговор
    Правилно решение. Парите на руския фюрер трябва да бъдат конфискувани.

    20:17 10.10.2025

  • 46 роялист

    1 0 Отговор
    Малоумници! Международното право наруши ли се веднъж това е краят на му.

    20:20 10.10.2025

  • 47 Един

    0 0 Отговор
    Двете провалени държави, които завличат ЕС в тинята щели да крадат и мислят, че ще им се размине...

    20:20 10.10.2025

  • 48 Факт е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шамбат":

    че е тъпо даеш и подкрепяш кражба. Това показва какво дъно сте ударили. Парите няма как да откраднете, но показахте какво дъно сте ударили да крадете, освен лъжите ви срещу Русия

    20:21 10.10.2025

