Белгия заплаши да блокира финансирането на Украйна със замразени руски активи
Белгия заплаши да блокира финансирането на Украйна със замразени руски активи

23 Октомври, 2025 12:52 709 20

"Искам пълно споделяне на риска", каза белгийският премиер

Белгия заплаши да блокира финансирането на Украйна със замразени руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".

"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос", така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.

Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер.

"Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор
    то онуй под Кремъл не е вечно...пазете парите , че ще трябват за после ,за многострадалните рашани дето все не случиха на цар

    Коментиран от #9

    12:55 23.10.2025

  • 2 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Не се запъвай, дай ги на Урсула, тя знае къде да ги прибере!
    До Украйна я стигнали $ 5, я не.

    12:56 23.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Мале страх. Еврюг@ювете хем искат, хем не им стиска.

    12:56 23.10.2025

  • 4 гост

    4 0 Отговор
    Страх лозе пази ха ха

    12:57 23.10.2025

  • 5 хахахахоо

    5 1 Отговор
    много ми се иска ама хич не ми стиска.

    12:58 23.10.2025

  • 6 Гошо

    3 1 Отговор
    Кви активи ще прехвърляш на орките бре. Нали всички сте оплетени като свински черва. После какво ще правите като утихне всичко?

    12:58 23.10.2025

  • 7 Някой

    4 5 Отговор
    Ах, путинисти такива! Направо да се ненадяваш - в Мека-та на демокрацията има руски агенти. Веднага санкции на Белгия!

    Коментиран от #11

    12:59 23.10.2025

  • 8 хахахахо

    9 0 Отговор
    Великото европейско единство - гледсат как да се изпързалят един друг и после да има един набеден а другите да излязат сухи.

    Коментиран от #18

    13:00 23.10.2025

  • 9 Някой

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Споко - ЕС-то ще ги връща увеличени в пъти на Путин. Въпрос на малко време.

    Коментиран от #14

    13:00 23.10.2025

  • 10 БОКО И ДИДО МАКСИ Д

    3 0 Отговор
    АБЕ ДАВАЙТЕЕ ПОСЛЕ НИЙ ША ГИ ВЪРНЕМ ША ПРОДАДЕМ И НЕПРОДАДЕНОТО ТАКСА КЕНЕФ ША СЛОЖИМ И ГАТОВАА

    13:01 23.10.2025

  • 11 604

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Имъ директерн за одеса...прав ти път няма да те жалим ако не се върнеш!

    13:02 23.10.2025

  • 12 Разбирача

    0 0 Отговор
    Като му скръцне Урсула бързо ще забрави какво е говорил.

    13:06 23.10.2025

  • 13 Порно

    4 0 Отговор
    На нас колко милиарда ще ни разпределят урсуляците да плащаме за кефа на зеленото? Щото на мене и цент не ми се дава, ама нас кой ни пита?

    13:06 23.10.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    ще ще...ЩЕЕЕЕЕ ще..аз такива ЩЕтковци като вас , копеите , не съм срещал

    13:06 23.10.2025

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор
    300 милиарда риск! Това може да разори не само Белгия! Последиците ще бъдат за конкретни странни и общи за глобалната икономика.

    13:07 23.10.2025

  • 16 А где

    0 1 Отговор
    МОЧАТА?

    13:07 23.10.2025

  • 17 Много плюете Путин,

    2 0 Отговор
    а на мене ми аесва. Защо ли? Защото защитаа дъравата си. Я ми кажете, кой от днешните Българки политици защитава държавата ни? Никой. Всички са заети със собствените си гешефти и благосътояние. Но идват години, когато България ще е очушкана до шушка, но тези политици ще усетят празния си джоб, както ние обикновенните граждани.
    Защо не четете историята ни. Когато идват Османлиите поягат на болярите, тях колят, убиват, изпращат ги на заточение. Бедняка го пощадяват, защото им е нужен да работи и пъълни хазната, тавайки роб на бейовете и пашите.

    13:08 23.10.2025

  • 18 Седларов:

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хахахахо":

    "Ами няма само аз да страдам, я"

    13:09 23.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Руснаците ще дойдат да си вземат своето.

    13:10 23.10.2025

  • 20 Копейка

    0 0 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    13:11 23.10.2025

Новини по държави:
