Белгия заплаши да блокира финансирането на Украйна със замразени руски активи

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".
"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос", така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.
Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.
"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер.
"Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9
12:55 23.10.2025
2 Я пък тоя
До Украйна я стигнали $ 5, я не.
12:56 23.10.2025
3 Вашето мнение
12:56 23.10.2025
4 гост
12:57 23.10.2025
5 хахахахоо
12:58 23.10.2025
6 Гошо
12:58 23.10.2025
7 Някой
Коментиран от #11
12:59 23.10.2025
8 хахахахо
Коментиран от #18
13:00 23.10.2025
9 Някой
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Споко - ЕС-то ще ги връща увеличени в пъти на Путин. Въпрос на малко време.
Коментиран от #14
13:00 23.10.2025
10 БОКО И ДИДО МАКСИ Д
13:01 23.10.2025
11 604
До коментар #7 от "Някой":Имъ директерн за одеса...прав ти път няма да те жалим ако не се върнеш!
13:02 23.10.2025
12 Разбирача
13:06 23.10.2025
13 Порно
13:06 23.10.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Някой":ще ще...ЩЕЕЕЕЕ ще..аз такива ЩЕтковци като вас , копеите , не съм срещал
13:06 23.10.2025
15 Анонимен
13:07 23.10.2025
16 А где
13:07 23.10.2025
17 Много плюете Путин,
Защо не четете историята ни. Когато идват Османлиите поягат на болярите, тях колят, убиват, изпращат ги на заточение. Бедняка го пощадяват, защото им е нужен да работи и пъълни хазната, тавайки роб на бейовете и пашите.
13:08 23.10.2025
18 Седларов:
До коментар #8 от "хахахахо":"Ами няма само аз да страдам, я"
13:09 23.10.2025
19 Данко Харсъзина
13:10 23.10.2025
20 Копейка
13:11 23.10.2025