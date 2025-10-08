Киър Стармър отказа да коментира натиска върху Индия за руския петрол

Британският премиер Киър Стармър отказа да коментира дали по време на утрешните си разговори ще окаже натиск върху индийския премиер Нарендра Моди относно отношенията на Индия с Русия, предадоха Пи Ей медия/ДПА, цитирани от БТА.

Моди е изправен пред санкции от страна на американския президент Доналд Тръмп заради продължаващите покупки на руски петрол от страната му, на фона на затягането от Запада на санкционния режим срещу Москва.

В навечерието на личната им среща утре, Стармър беше попитан дали ще предложи на индийския си колега да спре да купува петрол от президента Владимир Путин.

Стармър заяви пред репортери, че Обединеното кралство „е силен поддръжник на Украйна още от самото начало на конфликта“, като същевременно поддържа солидни връзки с Индия.

Той не отговори директно на въпроса за закупуването на руски петрол от Индия, като само посочи, че Обединеното кралство предприема „наистина ефективни санкции по отношение на т.нар. сенчест флот“.

Настойчиво попитан отново дали ще повдигне въпроса за руския петрол пред Моди, Стармър каза: „Нашата позиция по отношение на енергията в Русия е да се фокусираме преди всичко върху сенчестия флот, към който сме насочили вниманието си“.

Докато британският премиер пътуваше към Индия във вторник, Моди пожела на „приятеля“ си Путин щастлив рожден ден, отбелязват Пи Ей медия/ДПА.

В интервю за медиите Стармър се опита да изясни коментарите си, че „не е част от плана“ да се разшири достъпът на индийците до визи за работа в Обединеното кралство.

Първоначално премиерът Стармър отхвърли предположенията, че изпълнителните директори, които го придружаваха по време на полета до Мумбай, искат разширяване на визовия режим.

В изявление на крикет игрището „Майдан Овал“ в Мумбай той заяви за бизнес лидерите: „Никой от тях не е повдигал пред мен въпроса за визите. Това не беше част от споразумението за свободна търговия (ССТ). Става въпрос за предоставяне на възможности за тях да се възползват от ССТ, дори преди то да бъде напълно приложено. Всички те са изпълнени с идеи. Ние сключваме сделки. Те сключват сделки всеки ден.“

По-рано Стармър призова бизнес лидерите да „се възползват“ от възможността, която предлага търговското споразумение на Обединеното кралство с Индия.

Той определи споразумението като „трамплин за растеж“, тъй като предлага значително намалени индийски мита за много британски индустрии.

Около 125 бизнес лидери, културни дейци и ректори на университети се присъединиха към британския лидер в Мумбай в рамките на визита, която кабинетът на Стармър нарече най-голямата търговска мисия на Обединеното кралство в Индия досега.

Очаква се търговското споразумение да донесе на британската икономика 4,8 милиарда лири (6,4 милиарда долара) годишно.

Индийското правителство положи всички усилия да посрещне топло Стармър при пристигането му в Мумбай призори. Плакати и билбордове с неговото лице бяха разлепени из целия западноиндийски крайбрежен град с послания за добре дошъл.

Снимка на Стармър, който се ръкува с Моди – от срещата им в Чекърс през юли – се появи на стотици огромни билбордове из целия град, посрещайки кортежа на министър-председателя.

На фона на ярки оранжеви и сини цветове, плакатите носеха посланието: „Проправяме пътя за нова динамична ера на партньорство между Индия и Обединеното кралство“.