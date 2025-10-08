Ердоган призова за нова Конституция в Турция

Турският президент Реджеп Ердоган очерта необходимостта от нова Конституция пред депутатите от управляващата Партия на справедливостта и развитието, предаде БТА. Днес той проведе среща с тях по повод новия политически сезон, предава News.bg.

По думите на Ердоган партията му има волята и желанието Турция да има нова Конституция, която определи като гражданска. Според него почти всички политически партии в страната осъзнават необходимостта от това, понеже Конституцията от 1982 г. е остаряла и е от времена, в които е имало силно недоверие към политическата система.

Президентът подчерта, че с действащата към момента Конституция нямало как Турция да постигне целите си, които си е поставила по случай 100-годишнината от провъзгласяването ѝ за република.

Ердоган е убеден, че създаването на нова Конституция ще бъде в услуга на демокрацията, като увери, че "зад това желание не стоят лични тревоги, a глобални цели".

Той разкритикува поведението на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) и призова депутатите да не ѝ позволяват да отвлича вниманието им и да подменя дневния ред.

Президентът открои важността от реформите в местната власт заради разследванията за корупция, на които Турция е станала свидетел през последните месеци.

Той отправи критики към опозицията относно проблемите с боклука в градовете, в които управляват нейни кметове, трафика и безводието. Ердоган определи действията на опозицията като връщане на Турция 25-30 години назад.