Ердоган призова за нова Конституция в Турция

Турският президент Реджеп Ердоган очерта необходимостта от нова Конституция пред депутатите от управляващата Партия на справедливостта и развитието, предаде БТА. Днес той проведе среща с тях по повод новия политически сезон, предава News.bg.
По думите на Ердоган партията му има волята и желанието Турция да има нова Конституция, която определи като гражданска. Според него почти всички политически партии в страната осъзнават необходимостта от това, понеже Конституцията от 1982 г. е остаряла и е от времена, в които е имало силно недоверие към политическата система.
Президентът подчерта, че с действащата към момента Конституция нямало как Турция да постигне целите си, които си е поставила по случай 100-годишнината от провъзгласяването ѝ за република.
Ердоган е убеден, че създаването на нова Конституция ще бъде в услуга на демокрацията, като увери, че "зад това желание не стоят лични тревоги, a глобални цели".
Той разкритикува поведението на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) и призова депутатите да не ѝ позволяват да отвлича вниманието им и да подменя дневния ред.
Президентът открои важността от реформите в местната власт заради разследванията за корупция, на които Турция е станала свидетел през последните месеци.
Той отправи критики към опозицията относно проблемите с боклука в градовете, в които управляват нейни кметове, трафика и безводието. Ердоган определи действията на опозицията като връщане на Турция 25-30 години назад.
1 Хипотетично
Приятелите екскметове са и съратници в решенията за проблемите.
Коментиран от #6
19:34 08.10.2025
2 име
19:37 08.10.2025
3 жалък е
19:40 08.10.2025
4 Спецназ
особено за тия дето не са от неговата партия, де.
Коментиран от #5
19:43 08.10.2025
5 Путин
До коментар #4 от "Спецназ":Тези, които са от неговата партия също ги маха, но без шум...
19:53 08.10.2025
6 КомуНеги
До коментар #1 от "Хипотетично":А що е пълно с боклук и в Измир да не би и оня комунист да са го задържали в коуша
19:53 08.10.2025
7 Факт
19:54 08.10.2025
8 Гост
Коментиран от #12
19:55 08.10.2025
9 един друг
20:04 08.10.2025
10 Контес
От дълго време го припомня значи ще стане.
20:05 08.10.2025
11 Ердо
20:12 08.10.2025
12 Има
До коментар #8 от "Гост":с друго име,но по-добра !
20:14 08.10.2025
13 Силтан
20:15 08.10.2025