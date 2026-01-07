Турция обяви голяма новина за Украйна: подписването на договор е „изключително близо“

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че постигането на траен мир във войната между Русия и Украйна е „изключително близо“, като подчерта готовността на Анкара да поеме отговорност за сигурността в Черно море при евентуално постигане на примирие между двете страни, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.
„По мое мнение в момента сме изключително близо до постигането на траен мир (в Украйна). Най-малкото виждаме, че няколко области, които са ключови за мира, се обсъждат по изключително сериозен начин“, каза Фидан пред журналисти в турското посолство в Париж след проведената вчера среща на „Коалицията на желаещите“ относно Украйна.
Подчертавайки значението на срещата в Париж, Фидан каза, че е представлявал турския президент Реджеп Тайип Ердоган на срещата, на която са присъствали и лидери на държави и институции като ЕС и НАТО. „Бяха обсъдени важни въпроси“, каза той.
„Това, което виждаме, е, че ако двете страни се споразумеят, това няма да бъде просто мирно споразумение, което слага край на войната в Украйна. То също така ще определи, в дългосрочен план, условностите на мира между Русия и Европа в новата ера. В същото време това ще бъде всеобхватно споразумение, което ще оформи регионалната политика на Москва занапред“, каза още турският външен министър.
Относно обсъжданите въпроси, Фидан каза, че те са свързани с наблюдението на евентуално бъдещо прекратяване на огъня, поддържането на възпиращата способност на Украйна и възможността за военни мерки в случай на нарушение на примирието, като подчерта готовността на Турция да поеме отговорност за сигурността в Черно море при евентуално примирие.
„Като се има предвид, че Турция е страната членка на НАТО, която притежава най-големия флот в Черно море, съвсем естествено е именно тя да поеме отговорност за сигурността там. Надяваме се, че мирно споразумение ще бъде подписано възможно най-скоро, за да се предотврати по-нататъшна загуба на човешки живот и стабилността в региона да бъде възстановена“, каза Фидан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
10:03 07.01.2026
2 честен ционист
10:05 07.01.2026
3 ФАКТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не. Путлер като видя какво се случи на съюзника му Мъдуро, реши да спре войната. САЩ унищожиха всипки безаналогови руски пво системи за 20 минути.
Коментиран от #4, #5, #7, #11
10:07 07.01.2026
4 Толкова
До коментар #3 от "ФАКТ":Глупав коментар още никой не е написал.
10:09 07.01.2026
5 Вашето мнение
До коментар #3 от "ФАКТ":Русия си взе своето, а ти подлого си вий като чакал и си внушавай глупости.
Коментиран от #6, #9
10:09 07.01.2026
6 Йосиф Кобзон
До коментар #5 от "Вашето мнение":Аз си взимам своето.
10:11 07.01.2026
7 Вашето мнение
До коментар #3 от "ФАКТ":Да припомня на паветниците като теб, които кудкудякат няколко дни от възторг, че Русия си взеКрим от ръцете на сащ за 5 минути. В следващите 5 минути от казармите бяха измъкнати специалните части на сащ по бели гащи и бях а наритани по живо по здраво.
Коментиран от #10
10:12 07.01.2026
8 миче що мари
иначе блажени са вярващите
подписването на договор е „изключително близо“
10:12 07.01.2026
9 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #5 от "Вашето мнение":Свиквай.После да ти влиза на мазничко.
10:13 07.01.2026
10 Геро
До коментар #7 от "Вашето мнение":Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.
10:14 07.01.2026
11 Соня
До коментар #3 от "ФАКТ":Чий Крим товариш? За колко време руснаците го взеха от ръцете на сащ? Не ми отговаряй, нямаш спусната опорка и само ще се изложиш.
Коментиран от #13
10:14 07.01.2026
12 Владимир Путин, президент
10:17 07.01.2026
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #11 от "Соня":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
10:19 07.01.2026