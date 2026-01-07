Новини
Турция обяви голяма новина за Украйна: подписването на договор е „изключително близо“
  Тема: Украйна

Турция обяви голяма новина за Украйна: подписването на договор е „изключително близо“

7 Януари, 2026 10:02 908 13

По мое мнение в момента сме изключително близо до постигането на траен мир в Украйна, каза турският външен министър

Турция обяви голяма новина за Украйна: подписването на договор е „изключително близо“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че постигането на траен мир във войната между Русия и Украйна е „изключително близо“, като подчерта готовността на Анкара да поеме отговорност за сигурността в Черно море при евентуално постигане на примирие между двете страни, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

„По мое мнение в момента сме изключително близо до постигането на траен мир (в Украйна). Най-малкото виждаме, че няколко области, които са ключови за мира, се обсъждат по изключително сериозен начин“, каза Фидан пред журналисти в турското посолство в Париж след проведената вчера среща на „Коалицията на желаещите“ относно Украйна.

Подчертавайки значението на срещата в Париж, Фидан каза, че е представлявал турския президент Реджеп Тайип Ердоган на срещата, на която са присъствали и лидери на държави и институции като ЕС и НАТО. „Бяха обсъдени важни въпроси“, каза той.

„Това, което виждаме, е, че ако двете страни се споразумеят, това няма да бъде просто мирно споразумение, което слага край на войната в Украйна. То също така ще определи, в дългосрочен план, условностите на мира между Русия и Европа в новата ера. В същото време това ще бъде всеобхватно споразумение, което ще оформи регионалната политика на Москва занапред“, каза още турският външен министър.

Относно обсъжданите въпроси, Фидан каза, че те са свързани с наблюдението на евентуално бъдещо прекратяване на огъня, поддържането на възпиращата способност на Украйна и възможността за военни мерки в случай на нарушение на примирието, като подчерта готовността на Турция да поеме отговорност за сигурността в Черно море при евентуално примирие.

„Като се има предвид, че Турция е страната членка на НАТО, която притежава най-големия флот в Черно море, съвсем естествено е именно тя да поеме отговорност за сигурността там. Надяваме се, че мирно споразумение ще бъде подписано възможно най-скоро, за да се предотврати по-нататъшна загуба на човешки живот и стабилността в региона да бъде възстановена“, каза Фидан.


  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Турция иска да окупира Одеса

    Коментиран от #3

    10:03 07.01.2026

  • 2 честен ционист

    1 9 Отговор
    Турците ще пазят Ганчо от Медведицата.

    10:05 07.01.2026

  • 3 ФАКТ

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не. Путлер като видя какво се случи на съюзника му Мъдуро, реши да спре войната. САЩ унищожиха всипки безаналогови руски пво системи за 20 минути.

    Коментиран от #4, #5, #7, #11

    10:07 07.01.2026

  • 4 Толкова

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Глупав коментар още никой не е написал.

    10:09 07.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Русия си взе своето, а ти подлого си вий като чакал и си внушавай глупости.

    Коментиран от #6, #9

    10:09 07.01.2026

  • 6 Йосиф Кобзон

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Аз си взимам своето.

    10:11 07.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Да припомня на паветниците като теб, които кудкудякат няколко дни от възторг, че Русия си взеКрим от ръцете на сащ за 5 минути. В следващите 5 минути от казармите бяха измъкнати специалните части на сащ по бели гащи и бях а наритани по живо по здраво.

    Коментиран от #10

    10:12 07.01.2026

  • 8 миче що мари

    6 2 Отговор
    тази смешна снимка си постнала

    иначе блажени са вярващите
    подписването на договор е „изключително близо“

    10:12 07.01.2026

  • 9 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Свиквай.После да ти влиза на мазничко.

    10:13 07.01.2026

  • 10 Геро

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    10:14 07.01.2026

  • 11 Соня

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Чий Крим товариш? За колко време руснаците го взеха от ръцете на сащ? Не ми отговаряй, нямаш спусната опорка и само ще се изложиш.

    Коментиран от #13

    10:14 07.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Фактически вместо да победи Украйна, капитулира Русия без да постигне нищо от заявените цели и оставайки с мъгливи обещания, разорена територия и народ. Молодци 🎅👍

    10:17 07.01.2026

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соня":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    10:19 07.01.2026

