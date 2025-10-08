Новини
Турция: Прекратяване на огъня в Газа е възможно още днес при постигнато съгласие

Турция: Прекратяване на огъня в Газа е възможно още днес при постигнато съгласие

8 Октомври, 2025 23:20 343 0

Хакан Фидан съобщи за сериозен напредък в преговорите между Израел и Хамас и подчерта волята на двете страни за освобождаване на заложници

Турция: Прекратяване на огъня в Газа е възможно още днес при постигнато съгласие - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че прекратяване на огъня в Газа може да бъде обявено, „ако днес бъде постигнато съгласие“, тъй като преговорите между Израел и Хамас са близо до възможен пробив, съобщи Асошиейтед прес (АП), предава News.bg.

Хакан Фидан, говорейки заедно със сирийския си колега Асад Хасан ал-Шайбани в Анкара, уточни, че преговорите напредват по четири основни приоритета: „примирие, размяна на заложници и затворници, повече хуманитарна помощ за Газа и изтегляне на израелските войски“.

Турският външен министър добави, че „досега е постигнат голям напредък“, като и двете страни показват „силна воля за освобождаването на затворниците и заложниците“.

Фидан предупреди, че „правителството на Нетаняху винаги се опитва да наруши мирния процес“, но подчерта, че всички участници „са наясно с това и няма да позволят да се случи“.

Той потвърди, че Турция ще се присъедини към предстоящата международна среща във Франция, посветена на ситуацията в Газа и решението за две държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вижда „реален шанс“ за мирно споразумение в Газа, като подчерта, че американски преговарящи активно участват в процеса.


Турция
