Макрон номинира нов премиер на Франция до 48 часа

Макрон номинира нов премиер на Франция до 48 часа

9 Октомври, 2025 04:51, обновена 9 Октомври, 2025 03:54 466 5

Президентът благодари на премиера в оставка Себастиан Льокорню за работата му през последните две денонощия

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще номинира нов премиер в рамките на следващите 48 часа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

Макрон благодари на премиера в оставка Себастиан Льокорню за работата му през последните две денонощия. Президентът призна заключенията на премиера в оставка, че болшинството от депутатите са против разпускането на парламента, че има платформа за стабилност и че е възможно държавният бюджет да бъде приет до края на декември, пише още в изявлението на Елисейския дворец.

По-рано тази вечер Льокорню изказа предположението, че до 48 часа Макрон ще номинира негов наследник на поста.

Льокорню беше назначен за премиер на 9 септември и подаде оставка този понеделник, броени часове след като обяви състава на новия кабинет.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ​​Саддам Хусейн​

    2 0 Отговор
    Колко време може да работи този премиер, номиниран в рамките на 48 часа? Франция е пълна с шеги!

    04:15 09.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Макроне, сик транзит глория мунди...в превод от лативски...

    04:44 09.10.2025

  • 3 Уса

    0 0 Отговор
    Дедоебца не разбра ли че той е главния проблем за Франция или сорос го държи яко за топките

    04:45 09.10.2025

  • 4 Рейчъл Стоянов

    0 0 Отговор
    Sic transit gloria mundi. (Муцинка Фешънлиева)

    04:46 09.10.2025

  • 5 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Има ли решение на нещата… Ако това е френският политически елит има само едно решение. Жозеф-Игнас Гийотен (Ioseph-Ignace Guillotine), професор анатом. Който се дърпа – бой, еван и отново при анатома.

    04:49 09.10.2025

