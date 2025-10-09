Новини
Свят »
Колумбия »
САЩ нанесли удар по колумбийски кораб в Карибско море ВИДЕО

9 Октомври, 2025 05:05, обновена 9 Октомври, 2025 04:11 491 1

  • колумбия-
  • наркотици-
  • сащ-
  • густаво петро-
  • атака-
  • кораб

На плавателния съд имало граждани на латиноамериканската страна, заяви президентът Густаво Петро

САЩ нанесли удар по колумбийски кораб в Карибско море ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че поредната атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб с колумбийски граждани на борда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в неделя за нанесения предходната вечер удар по плавателен съд, който според САЩ е бил използван за наркотрафик. С този ход Колумбия се оказва въвлечена кампанията на американските военноморски сили срещу корабите за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела, коментира британската новинарска агенция.

"Има индикации, че поредният атакуван кораб е бил колумбийски и на борда му е имало колумбийски граждани", написа Петро в социалната мрежа "Екс". "Агресията е насочена срещу цяла Латинска Америка и Карибите", добави колумбийският президент.

Белият дом и Пентагонът не отговориха веднага на молбата на Ройтерс за коментар.

През последните седмици американските ВМС нанесоха най-малко четири удара по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти, като по данни на американските власти при операциите са убити 21 души. Атаките изостриха напрежението в региона и в понеделник Вашингтон прекрати дипломатическите си контакти с Венецуела.

Венецуела вчера започна и военни учения в крайбрежните щати Ла Гуайра и Карабобо.

В момента Петро е в Брюксел за среща с европейски лидери. Публикацията му в "Екс" бе във връзка с изказването на американския сенатор Адам Шиф, че ще гласува за блокиране на ударите срещу кораби в Карибско море.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Коста

    2 0 Отговор
    В Карибските води всичко, което мърда са карибски пирати с различни размери лодки и кораби, главни действия на които е търговията с наркотици. Дядо Дончо лудият с картечницата ги убива наред в името на Нобеловата награда за мир.

    04:16 09.10.2025