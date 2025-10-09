Ким Чен-ун призова съпартийците си да се отърват от "всички пороци"

По време на посещение в Историческия музей на Корейската работническа партия, севернокорейският лидер Ким Чен-ун произнесе „значима реч“, в която призова своите съпартийци да се отърват от всички бюрократични пороци, включително опортюнизъм и злоупотреба с власт, предаде Корейската централна информационна агенция.

„Нашата партия ще ускори напредъка на революцията, като изкорени всички пороци: не само невежеството и некомпетентността, безотговорността, опортюнизма, формализма и интригите, но и произвола и злоупотребата с власт, които вредят на каузата на социализма“, каза Ким Чен-ун.

„Само най-добрите кадри, които носят революцията в сърцата си, са готови да я защитават и да работят правилно, докато целта бъде постигната; само хора, готови да демонстрират организационен талант и смелост да преодолеят всички трудности, ще могат да водят в тези времена“, добави той.

Севернокорейският лидер заяви, че не само отношението на членовете на партията към масите, техният морален характер и стилът им на работа трябва да се променят, но и начинът им на мислене и умения. Лидерът на страната отбеляза, че се чувства горд, когато си спомня историята на Корейската работническа партия в сградата, където е основана тази политическа организация. Той каза, че КНДР празнува 80-годишнината на партията на прага на нова ера на развитие и просперитет.

Годишнината от основаването на партията ще бъде отбелязана на 10 октомври.