Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун призова съпартийците си да се отърват от "всички пороци"

Ким Чен-ун призова съпартийците си да се отърват от "всички пороци"

9 Октомври, 2025 06:01, обновена 9 Октомври, 2025 06:07 760 6

  • ким чен-ун-
  • севернакорея-
  • партия-
  • годишнина-
  • пороци

80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия ще бъде отбелязана на 10 октомври

Ким Чен-ун призова съпартийците си да се отърват от "всички пороци" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на посещение в Историческия музей на Корейската работническа партия, севернокорейският лидер Ким Чен-ун произнесе „значима реч“, в която призова своите съпартийци да се отърват от всички бюрократични пороци, включително опортюнизъм и злоупотреба с власт, предаде Корейската централна информационна агенция.

„Нашата партия ще ускори напредъка на революцията, като изкорени всички пороци: не само невежеството и некомпетентността, безотговорността, опортюнизма, формализма и интригите, но и произвола и злоупотребата с власт, които вредят на каузата на социализма“, каза Ким Чен-ун.

„Само най-добрите кадри, които носят революцията в сърцата си, са готови да я защитават и да работят правилно, докато целта бъде постигната; само хора, готови да демонстрират организационен талант и смелост да преодолеят всички трудности, ще могат да водят в тези времена“, добави той.

Севернокорейският лидер заяви, че не само отношението на членовете на партията към масите, техният морален характер и стилът им на работа трябва да се променят, но и начинът им на мислене и умения. Лидерът на страната отбеляза, че се чувства горд, когато си спомня историята на Корейската работническа партия в сградата, където е основана тази политическа организация. Той каза, че КНДР празнува 80-годишнината на партията на прага на нова ера на развитие и просперитет.

Годишнината от основаването на партията ще бъде отбелязана на 10 октомври.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ддд

    7 4 Отговор
    Абе и ти си пътник..като дедо ти Вова

    06:12 09.10.2025

  • 3 Мутро- колония

    5 2 Отговор
    При нас имаме мутро колониален режим и мутренски "партии"

    06:14 09.10.2025

  • 4 Обективно

    2 4 Отговор
    Това неможе да стане просто хората трябва да имат визия че социализъм(да не може да се натрупват материални богатства може да се регулира лесно с данъци) плюс строгост на закона към предателите само тия неща могат да спрат и ограничат хората да проявят пороците си и да станат предатели.Това се отнася за целия свободен свят който не е под диктата на САЩ тоест най вече Русия и Китай които немогат да паднат отвън но трябва да се пазят от предатели(хора с пороци)

    06:19 09.10.2025

  • 5 Факт

    1 2 Отговор
    Не трябва да се има доверие на зависими хора. Порочните са такива. Винаги има с какво да ги привлекат!

    06:28 09.10.2025

  • 6 не е лесно

    1 0 Отговор
    В СК. Вече за да угодиш на лидера трябва да си светец. т.е. никой няма да е на сгода и ще живее във вечен страх и вина.
    Предпочитамн вината да я изптвам спрямо по-висша инстанция от партийния лидер.

    06:47 09.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания