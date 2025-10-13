Новини
Генералният секретар на НАТО се подигра на руската подводница, която изплува край Франция
  Тема: Украйна

Генералният секретар на НАТО се подигра на руската подводница, която изплува край Франция

13 Октомври, 2025 16:03 12 230 216

  • нато-
  • марк рюте-
  • новороссийск-
  • русия-
  • подводница

"Новоросийск", влязла в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, които носят крилати ракети "Калибър"

Генералният секретар на НАТО се подигра на руската подводница, която изплува край Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на Русия заради "трудностите при придвижване" на една от нейните подводници, докато руските власти отричат, че тя е била принудена да излезе на повърхността поради технически проблеми, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руският Черноморски флот заяви, че дизеловата подводница "Новороссийск" е изплувала край Франция, за да спази правилата за навигация в Ламанша, и отхвърли съобщенията, че е претърпяла сериозна неизправност.

Още новини от Украйна

Но нидерландските власти заявиха през уикенда, че подводницата е била теглена на буксир в Северно море.

Рюте, в реч в Словения, заяви, че подводницата е "счупена”.

"Сега на практика почти не остана руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има само една самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул", каза той. "Каква промяна в сравнение със сюжета на романа на Том Кланси от 1984 г. "На лов за Червения октомври". Днес нещата изглеждат по-скоро като търсене на най-близкия механик."

Каналът в "Телеграм" "ВЧК-ОГПУ", който публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че подводницата "Новоросийск" е имала сериозни технически проблеми, включително теч на гориво в трюма, което повишава риска от експлозия.

Руският Черноморски флот днес съобщи, че "Новоросийск" е извършвала "планиран преход" след завършване на задачите си в Средиземно море. ТАСС съобщи, че "Новоросийск", която е влязла в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, които носят крилати ракети "Калибър".


Белгия
Оценка 3.3 от 133 гласа.
Оценка 3.3 от 133 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОСТ

    255 84 Отговор
    РЮТЕ,РЮТЕ АКО РАШКИТЕ НЕ БЯХА ИЗПЛУВАЛИ ПАК ЩЯХТЕ ДА ПРОСПИТЕ ВСИЧКО!

    Коментиран от #28, #194, #210

    16:05 13.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян георгиев

    274 64 Отговор
    А натото разбра за нея чак като изплува и то ядрена франция, бухахаха 🤣🤣🤣

    Коментиран от #187

    16:06 13.10.2025

  • 4 Няма край руският позо!

    95 189 Отговор
    Няма!!!

    Коментиран от #37, #80, #110

    16:06 13.10.2025

  • 5 Тръмпича

    244 65 Отговор
    По-интересно е, като е изплувала подводницата, колко франсета от НАТО са се наакали, докато се разбере че няма да има изстрели от нея?

    Коментиран от #33

    16:07 13.10.2025

  • 6 Стойко

    248 60 Отговор
    Руснаците са в тила му, той се чуди как да се направи на остроумен?!
    Поредната излагация на нату...

    Коментиран от #16

    16:07 13.10.2025

  • 7 мдам

    95 174 Отговор
    Тези подводници са свръхсекретни и изплуват само при тежка повреда. Щом е изплувала насред Ламанша и е теглена на буксир, значи е била пред потъване. Сделаното си остава сделано.

    Коментиран от #191

    16:08 13.10.2025

  • 8 аz СВО Победа 80

    71 77 Отговор
    Едно уточнение!Бившата подводница"Новоросийск"
    🤣🤣🤣

    16:08 13.10.2025

  • 9 Факт

    91 14 Отговор
    Дълбочина на Ла Манш - 40 м. Цели флоти са починали в пясъчните коси

    16:08 13.10.2025

  • 10 Ха ха ха ха

    157 57 Отговор
    Рюте, Рюте… треперят ви гащите от страх ха ха ха ха

    16:08 13.10.2025

  • 11 Азззззззз

    165 47 Отговор
    Рюте защо си мисли че знае къде има руски подводници?! Направо е не тъп, а вдлъбнат.

    16:08 13.10.2025

  • 12 Бг Нато

    129 27 Отговор
    Рашките извадиха късмет , че и нашият Ф16 е счупен, иначе нямаше да има милост за посводничката

    Коментиран от #211

    16:09 13.10.2025

  • 13 Ко речи?

    97 26 Отговор
    Статия храна за планктона. Лично Сиси Стоянова е в екстаз хи хи

    16:09 13.10.2025

  • 14 🤣🤣🤣🤣

    75 116 Отговор
    Дърпат я на буксир🤣, това е защото е победила натовският флот, уморила се е и затова я дърпат🤣, за да си почива. И тези гащници щели да воюват срещу НАТО и да побеждават🤣

    Коментиран от #178, #185

    16:09 13.10.2025

  • 15 Варненец

    106 48 Отговор
    Ами другия път да им пусне един искендър, да ги видим натовските клоуни 😅
    Може ли да не знаят, че руска подводница е точно до франсетата, няма такъв резил

    Коментиран от #78

    16:09 13.10.2025

  • 16 В тила викаш.

    56 106 Отговор

    До коментар #6 от "Стойко":

    Като вече нарязаният единствен руски самолетоносач Кузя.
    Абе тези са 100 години след цивилизацията.

    Коментиран от #46

    16:10 13.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Умнокрасив

    121 31 Отговор
    Ако беше изплувала в Сена или Темза мактапа щеше да е пълен

    16:10 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един

    95 26 Отговор
    Жалък и много гнусен безумец!
    Не се замисля, какво е оставила някъде на дъното, така че да не е нужно да ходи отново...

    16:10 13.10.2025

  • 21 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    111 43 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #25, #32

    16:10 13.10.2025

  • 22 Търсят най близкият механик ли?

    50 31 Отговор
    Ами той е тук във форума и се скатава, по най бързият начин да заминава за Франция да помага на братушките😄... алооо... Механика....

    16:13 13.10.2025

  • 23 Хихихи

    104 36 Отговор
    Педофила Рюте пак се изложи като кифладжия! ХахХ
    Тя подводницата му е я задния двор, той от истерия се прави на.умен бухахах

    Коментиран от #84

    16:13 13.10.2025

  • 24 Некомпетентни хора

    85 33 Отговор
    пишат за трюм в подводница, а педи Рюте се смее, защото не е наясно, че който последен се смее, най-добре се смее...

    Коментиран от #36

    16:13 13.10.2025

  • 25 Киев за два дня

    34 60 Отговор

    До коментар #21 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Ако от руснаците знаеха да воюват.Пумияр с пумияр.
    Дай координати да ти пратя 50 лева.

    Коментиран от #171

    16:14 13.10.2025

  • 26 Неудобен

    50 18 Отговор
    Мара пак е в цикъл, нал тъй ма?

    16:14 13.10.2025

  • 27 Истината

    81 23 Отговор
    Френската армия е била на прайд парад и в проспала цяла руска подводница 😂😂😂

    16:15 13.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Все тъй става

    30 37 Отговор
    Кат свърши кюмура, и те така на повърхността...

    16:16 13.10.2025

  • 30 665

    91 20 Отговор
    Русия ,щом е толкова зле (което не отричам като възможност) , ний защо ще се въоръжаваме ударно за милиарди?!

    Коментиран от #34, #213

    16:16 13.10.2025

  • 31 Пълна гавра

    62 20 Отговор
    С нату 😅

    16:16 13.10.2025

  • 32 ИСТИНАТА

    24 63 Отговор

    До коментар #21 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    русия е Фашизма.

    16:16 13.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 е ми

    11 20 Отговор

    До коментар #30 от "665":

    щот ни кефи

    16:16 13.10.2025

  • 35 явер

    31 71 Отговор
    Подводницата им е такава, самолетоносача е такъв, колите им такива. Новата Лада при тръгване се заключва волана. Руснаците са бели цигани, лъжи, некадърност, безхаберие.

    Коментиран от #45, #61, #154

    16:17 13.10.2025

  • 36 Да ти кажа

    13 39 Отговор

    До коментар #24 от "Некомпетентни хора":

    Последен се смее малоумния...

    Коментиран от #69

    16:17 13.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Газоръки ватняци.

    23 53 Отговор
    Пак натовците ще ги влачат на буксир да спасяват морето от екокатастрофа.

    16:17 13.10.2025

  • 39 Путин

    20 33 Отговор
    Тази подводница не я познавам.

    16:18 13.10.2025

  • 40 Ти да видиш

    41 13 Отговор
    Според Мара това е последната пуска подводница. Смях до сълзи

    16:18 13.10.2025

  • 41 наблюдател

    66 17 Отговор
    А у нас Тиквата купи американски скрап, който не може да лети лети.

    16:19 13.10.2025

  • 42 Жоро

    74 18 Отговор
    Ако някой се чуди що германия е превзела франция за 15 мин - ето що 😂😂😂
    Как може лудия макарон да говори всеки ден за война с Русия, а да не зн че руснаците пикаят на френската ревиера ,хахаха

    Коментиран от #50, #199

    16:19 13.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Верваме ви

    31 21 Отговор
    Ха ха ха сега вече русите и подводници нямат ха ха ха.

    16:19 13.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Самолетоносачите са отлични мишени

    61 15 Отговор

    До коментар #16 от "В тила викаш.":

    за хиперзвукови крилати ракети. Китайците бият американците в симулирана битка в Тихия океан. Русия няма нужда от самолетоносачи, които САЩ употребяват за сплашване на народите по света.

    16:19 13.10.2025

  • 47 Нищо и няма на подводницата, нищо..

    32 30 Отговор
    Продали са дизела, изпили са парите и сега се прибират на буксир.

    16:20 13.10.2025

  • 48 атлантически делириум

    60 17 Отговор
    Може да е куца, но все още може да стреля, така че Руте да си смени тампона😉

    16:20 13.10.2025

  • 49 Смех, бате

    40 11 Отговор
    Нивото на праведната пропаганда е под нулата, и тая война я изгубиха.

    16:20 13.10.2025

  • 50 Копей,

    15 46 Отговор

    До коментар #42 от "Жоро":

    Морячетата в подводницата се насраааа

    16:20 13.10.2025

  • 51 Генерален секретар на НАТО ли ?

    54 11 Отговор
    Неадекватно изперкало същество което и името си правилно не може да напише ..... олигофрени назначени неясно как и от кой ...бил се бил подиграл..

    16:21 13.10.2025

  • 52 Анонимен

    51 12 Отговор
    През живота си той не се е качвал на подводница,ядрена и му е много смешно заради неудържимият гъдел, който има откакто е генерален секретар на тази организация.Светът му е розов,пълен със сини балончета.

    16:22 13.10.2025

  • 53 Анонимен

    26 9 Отговор
    Вече се е скрила. Чеков чака край Сена!

    16:22 13.10.2025

  • 54 Няма край руският позор!

    21 41 Отговор
    Няма!!!
    Га ти и некадърната зган.

    16:22 13.10.2025

  • 55 Пешка

    53 14 Отговор
    Рютето е нарицателно за смях и подигравки. Смешник на конци с текст в джоба.

    16:22 13.10.2025

  • 56 Механик

    20 34 Отговор
    Тук съм бе Ами те руснаците два еднакви пирона не могат да направят.

    Коментиран от #66, #102

    16:23 13.10.2025

  • 57 ейййй

    15 45 Отговор
    абе никой не купува даже и руски лопати те за техника ми говорят 82 г бяхме на учение по руските войски степи една ракета не можа да излети падна бая страх брахме тогава .добре че сега е Ким им дава възможност, руснаците в не могат и водка като хората да направят

    16:24 13.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бялджип

    48 9 Отговор
    Черноморският флот на Русия подчертава, че в съответствие с международните навигационни правила подводниците преминават през Ламанша изключително на повърхността.

    16:24 13.10.2025

  • 60 По правилата за навигация в Ламанша

    43 9 Отговор
    Коя точно подводница минава под вода да ви питам ? А? А кажете ?

    Коментиран от #65, #85

    16:25 13.10.2025

  • 61 Пригожин

    14 24 Отговор

    До коментар #35 от "явер":

    Шойгу открадна парите.

    16:25 13.10.2025

  • 62 Ърлю пиянката от вгъZZраждани

    12 35 Отговор
    Ами нормално,то и децата се хилят нагло вече на ръждивата блатна скрап,само неумните подстилници още им вярват и църкат опростачено....😂😂

    16:25 13.10.2025

  • 63 !!!?

    6 31 Отговор
    "Новокурск"...!!!?

    16:26 13.10.2025

  • 64 И дори така да е

    46 9 Отговор
    (Рюте, в реч в Словения, заяви, че подводницата е "счупена”) ....това нормално ли е? А? Олигофрен ...

    16:27 13.10.2025

  • 65 Чети бе.

    14 37 Отговор

    До коментар #60 от "По правилата за навигация в Ламанша":

    Тази я теглят на буксир.Както теглеха Ароматата на червеният площад с телено въже.

    16:27 13.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 То и другата подводница

    11 40 Отговор
    в която се превърна крайцета "Москва" също няма повереда. Само прави компания на дънните риби.

    Коментиран от #105

    16:27 13.10.2025

  • 68 Някой

    29 10 Отговор
    Предният секретар на НАТО ревеше, че Русия пуска по 3 подводници на година. В това отношение тези от НАТО са леко казано назад.
    Проблеми винаги може да има. Но това не променя огневата им мощ. Разни ги правеха от волфрам. Запада може дори да няма материали да прави такива. Нищо че волфрама се разваля от вода, то с някакви повърхности и сплави е друго. Топи се при 3422 градуса температура.

    16:27 13.10.2025

  • 69 Не позна, друже!

    38 15 Отговор

    До коментар #36 от "Да ти кажа":

    Последен се смее живият, защото може, за разлика от умрялото нАТО.

    Коментиран от #201

    16:28 13.10.2025

  • 70 Сатана Z

    51 11 Отговор
    Да изплува Руска подводница в центъра на НАТОвска територия не говори добре за тях.Порефното унижение за не дотам умният Рюте,който получи режимът в България да гласува за него срещу влизането ни в Шенген.
    Обикновена калинка

    16:28 13.10.2025

  • 71 Григор

    51 11 Отговор
    Съвсем скоро беше, когато край бреговете на Норвегия търсиха руска подводница. Какво стана, намериха ли я?Май не! А в района се провеждаше учение на НАТО и имаше много кораби.

    16:28 13.10.2025

  • 72 Ъхъъъъъ....

    31 8 Отговор
    предаде Ройтерс, съобщи БТА....

    16:28 13.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Още новини от Украйна

    42 14 Отговор
    Истината:
    Подводницата „Новоросийск“ извършва планирано междуфлотско плаване от Средиземно море, където изпълняваше мисии като част от постоянна оперативна група на руския флот.

    Според международните навигационни правила, подводниците трябва да преминават през Ламанша изключително на повърхността. Именно това спазване на тези правила е довело до изплуване на подводницата.

    Показателно е, че в изявлението на Морското командване на НАТО, цитирано от украинските издания за фалшиви новини, не се споменава за неизправността. Характерен е и акцентът, който киевската пропаганда поставя върху това, че подводницата е въоръжена с крилати ракети „Калибър“ и уж заплашва европейските страни. Това се вписва в общата тенденция на западната и украинската пропаганда да демонизира Русия и да ѝ приписва планове за нахлуване в Европа.

    16:30 13.10.2025

  • 75 Хей копейки....

    17 37 Отговор
    Веднага заминавайте за Франция да теглите подводницата като бурлаки на Волга, Боташа и Костя вече са там, Митрофанова отбелязва кой се скатава.

    16:30 13.10.2025

  • 76 Дудов

    38 14 Отговор
    Последните се смеят най-добре.НАТО отдавна стана за смях, а сега заради безсмисленото си съществуване трябва да се закрие и парите да се ползват за нещо полезно

    16:31 13.10.2025

  • 77 Ъхъъъъъ....

    41 12 Отговор
    Да ви го туря аз, два ката да ви го туря .. да ви кажа и на Ройтерс, и на БТА... 15 милиона лева държавна субсидия годишно за това ли плащаме на тея БТА от нашите данъци ? За да четем малоумното (предаде Ройтерс, съобщи БТА....) всеки ден ..

    16:32 13.10.2025

  • 78 Ха-ха-ха...

    12 35 Отговор

    До коментар #15 от "Варненец":

    и откъде ще го вземе този "искандер" бе, лопейка? Има няколко калибъра на борда и страх тресе екипажа, да не гръмне като курск, преди 25 години.

    16:35 13.10.2025

  • 79 НАТО се смее на руските оръфляци

    16 32 Отговор
    То флота им е даже по зле от авиацията

    16:35 13.10.2025

  • 80 Клюкари и вредители

    41 14 Отговор

    До коментар #4 от "Няма край руският позо!":

    Не, няма край натовската наглост, и брюкселския дамски гамбит. Срещат се всяка неделя, прегръщат се, целуват се, галят се, глезят се, правят си комплименти, и злословят срещу Русия. Начело с Макрон...

    16:36 13.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Боже

    13 40 Отговор
    Представям си ВСВ, ако Ленд-лийза не беше оборудвал и изхранвал червената армия, сега може би света щеше да е едно значително по-добро място за живот.

    16:38 13.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 5656

    8 19 Отговор

    До коментар #60 от "По правилата за навигация в Ламанша":

    Митя Пиянката каза Нищо и нЕма ,тя така си беше .

    16:38 13.10.2025

  • 86 не си прав

    30 11 Отговор
    Рюте не е педофил а пе д ер аст( имал е спешно кърпене на по лов орган) от класа, затова е и на този пост.

    16:39 13.10.2025

  • 87 Аз съм веган

    19 32 Отговор
    Корабите им потъват, подводниците им изплуват. Типично за Бензиностанцията.

    16:39 13.10.2025

  • 88 Много хубава снимка пак сте сложили

    19 14 Отговор
    От оригинална статия: Подводниците клас „Арктур “, които в момента се проектират от корабостроителницата ЦКБ „Рубин“, ще бъдат предназначени за изпълнение на мисии за ядрено възпиране и атака срещу военноморски и крайбрежни цели. От 2037 г. се планира те да заменят подводниците клас „Борей“ и подводниците клас „Ясен“ . Подводниците клас „Арктур“ ще бъдат с дължина приблизително 135 метра и водоизместимост от 11 800 тона в надводно положение (19 200 тона в потопено състояние), което е с 20% по-малко от „ Борей“ , която в момента е на въоръжение в руския флот.

    Коментиран от #89, #116

    16:40 13.10.2025

  • 89 мхм

    8 10 Отговор

    До коментар #88 от "Много хубава снимка пак сте сложили":

    и кво?

    Коментиран от #114

    16:41 13.10.2025

  • 90 Замислен

    38 10 Отговор
    А Рюте нещо каза ли за заглушените британски военни сателити и Старлинкса дето падат всеки ден.Защото Зеления реве.

    16:41 13.10.2025

  • 91 Ъхъъъъъ....

    16 8 Отговор
    Да ви го туря аз, два ката да ви го туря .. да ви кажа и на Ройтерс, и на БТА... 15 милиона лева държавна субсидия годишно за това ли плащаме на тея БТА от нашите данъци ? За да четем малоумното (предаде Ройтерс, съобщи БТА....) всеки ден .. но за това пък на тея в БТА заплатите са им над 5 000 лв .
    .

    16:42 13.10.2025

  • 92 Сократ

    33 12 Отговор
    Генсека на НАТО за пореден път доказа, че е дебил. По международно право, всички подводници минават през Ламанша над вода. И това не е някакъв инцидент с руската подводница, а просто норма за преминаване

    16:43 13.10.2025

  • 93 нормален

    13 26 Отговор
    Пак добре , че е успяла да изплува . А колко ли не са успели да изплуват ??? Спомням си за една , която хаяско с ватенката умишлено остави на дъното , докато не се издавиха всички .

    16:43 13.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 604

    13 9 Отговор
    Сигур е заплашил че ще ги замеря с пълните си памперси.!.

    16:45 13.10.2025

  • 96 Ъхъъъъъ....

    13 7 Отговор
    предаде Ройтерс, съобщи БТА....

    16:46 13.10.2025

  • 97 Ама тя всеки път там си изплува

    11 20 Отговор
    Не сте ли забелязали? Излиза, диша, пикаят от мостика в морето, проветряват си потурите и пак се гмуркат на перископна дълбочина. Когато може де, защото не винаги се получава.

    16:47 13.10.2025

  • 98 Данко Харсъзина

    11 17 Отговор
    При руснаците всичко е както дойде.

    16:47 13.10.2025

  • 99 нормално е Рюте да им се подиграва

    12 25 Отговор
    Русийката си плати на Холандия да извади останките от Курск. Ще им плати да вадят и тази.

    16:49 13.10.2025

  • 100 Тома

    22 7 Отговор
    А защо френските командоси не е арестуваха както танкера за да видим голо шоу как залягат франсетата

    Коментиран от #103

    16:49 13.10.2025

  • 101 15 милиона лева

    12 9 Отговор
    Държавна субсидия за да четем малоумното "предаде Ройтерс, съобщи БТА...." всеки ден ! 15 милиона лева държавна субсидия от нашите данъци ...

    Коментиран от #111

    16:50 13.10.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ами защото

    8 7 Отговор

    До коментар #100 от "Тома":

    си пумияр.От най-гладните.

    16:51 13.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Няма край руският позор!

    9 21 Отговор

    До коментар #67 от "То и другата подводница":

    Няма!!!

    Коментиран от #120

    16:53 13.10.2025

  • 106 Хммм

    13 4 Отговор
    най-вероятно е сложила някой друг посейдон

    16:54 13.10.2025

  • 107 съобщи БТА....

    20 5 Отговор
    Но очевидно в БТА работят само завършени олигофрени на които им плащаме през нашите данъци заплати по около 5000 лв на месец ... нали? ...за едно (предаде Ройтерс, съобщи БТА....)

    16:54 13.10.2025

  • 108 Сега НАТО ще залепи

    6 15 Отговор
    Джипиес трекер и когато подводницата изплува ще се вижда местоположението и
    Може и сонар да залепят който вдига шум под водата когато подводницата се движи

    Коментиран от #118

    16:54 13.10.2025

  • 109 Е пак добре е...

    7 19 Отговор
    Че поне е могла да изплува, защото плаващото барбекю Адмирал Кузя потъна, както и крайцера Москва, пак малкия дявол.

    16:55 13.10.2025

  • 110 Видьо Видев

    11 21 Отговор

    До коментар #4 от "Няма край руският позо!":

    Добре, че не гръмна като руската гордост Куркс!

    16:56 13.10.2025

  • 111 Копей,

    6 9 Отговор

    До коментар #101 от "15 милиона лева":

    Не се отклонявай от темата!

    16:57 13.10.2025

  • 112 Митя медведчик

    10 14 Отговор
    Спокойно, положението е под контрол, за всеки случай поръчахме венци и поп... держитесь....

    16:57 13.10.2025

  • 113 Макробиолог

    2 9 Отговор
    Както се казва-една е Бах и той умря.Тоя няма ли си по сериозна работа?

    16:58 13.10.2025

  • 114 За теб специално

    15 2 Отговор

    До коментар #89 от "мхм":

    Явно въобще не ти е важно какви снимки се слагат и какви фейкове се пишат. Така ли да те разбираме колега? Важното е пропагандата да върви ...ами хубаво, толкова ти е интелекта явно .. няма лошо, ти вина нямаш

    16:58 13.10.2025

  • 115 Пострадал

    5 13 Отговор
    Няма начин тази подигравка да не беде коментирана от майсторката Захариева(черешката). Тогава си направете изводите за руския ботуш.

    16:58 13.10.2025

  • 116 🤔.....

    3 11 Отговор

    До коментар #88 от "Много хубава снимка пак сте сложили":

    Е и...??????

    Коментиран от #123, #126

    16:59 13.10.2025

  • 117 Порно

    11 9 Отговор
    Ако беше теглена на буксир, щеше да има снимки, видео. Отделно, че дизелелектрическа подводница, особено руска, няма как да плава през цялото време под вода, трябва да презареди батериите, или на повърхността, или чрез шнорхел за изгорелите газове

    16:59 13.10.2025

  • 118 Адмирал

    7 23 Отговор

    До коментар #108 от "Сега НАТО ще залепи":

    Тази подводница повече няма да се движи.Квато им държавата такава им армията и въображението.И тези се репчат на НАТО???

    17:00 13.10.2025

  • 119 който се смее последен..

    20 4 Отговор
    аз се сещам за една друга па тка, която ехидно се подиграваше за едни перални ама им се риве сега що икономиката в ес е надолу а на сащ нагоре! показала се е едната а другите две атомни стоят по 6 м без да излизат...,

    17:00 13.10.2025

  • 120 Ъхъъъъъ....

    14 8 Отговор

    До коментар #105 от "Няма край руският позор!":

    Няма край руският позор! Обаче ако вярваш на (предаде Ройтерс, съобщи БТА....)...

    Коментиран от #129, #136

    17:00 13.10.2025

  • 121 000

    21 5 Отговор
    Господин рутер изглежда нежен мъж! Разбира ги нещата с пушкалата!

    17:00 13.10.2025

  • 122 Путин гол до кръста на пони

    3 16 Отговор
    Еееееей задунайци неблагодарни, бе еййй! Само чакат да се счупи мякоя руzzка падводьница!

    17:01 13.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 подводници

    16 4 Отговор
    Седи чукча в лодка и лови риба. До него изплува американска подводница. На мостика излиза офицер:
    - Ей, чукча, покажи, къде се намира съветската база за подводници. Чукчата сочи с ръка:
    - Ей там!
    Офицерът засича курса и скача в люка с думите:
    - Курс 210!
    Подводницата се потапя и заминава. След един час на същото място изплува руска подводница. От люка се показва офицер:
    - Чукча, видя ли накъде замина американската подводница?
    - Курс 210 пое!
    - Чукча, не се еВавай с мене! Покажи с ръка...

    17:03 13.10.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Путин гол до кръста на пони

    9 9 Отговор

    До коментар #120 от "Ъхъъъъъ....":

    Точно така Номер 120
    То ако слушате Ройтерс....те така и за Курск казаха, че е потънала! Нема такпва нещо!

    17:05 13.10.2025

  • 130 ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    мечтаеш, а? :)))

    17:05 13.10.2025

  • 131 (предаде Ройтерс, съобщи БТА....)...

    10 4 Отговор
    Е код за целева група "завършени олигофрени" Толкова ли пък не ви стана ясно се чудя ?

    17:06 13.10.2025

  • 132 АМИ И НИЕ ДА МУ СЕ ПОДИГРАЕМ

    21 8 Отговор
    НА ГЛАВНОТО СЕКРЕТАРЧЕ ,ЧЕ Е ОБРАТНА РЕЗБА.

    Коментиран от #144

    17:07 13.10.2025

  • 133 При братушките това е традиция..

    10 23 Отговор
    .... на парада влачиха Арматата на буксир, сега подводницата, крайцера не успяха, да чакаме следващото им уникално изпълнение, в НАТО са се спукали от смях🤣

    Коментиран от #135, #160

    17:07 13.10.2025

  • 134 Димитринчо

    15 2 Отговор

    До коментар #127 от "Гоус":

    Повечко са.1:20 Украински спрямо руски жертви.Доказанон от много анализатори,не от платени трролове.

    17:07 13.10.2025

  • 135 Зевзек

    14 4 Отговор

    До коментар #133 от "При братушките това е традиция..":

    А Мъск гледа и цъка с език на руският гении😄

    17:08 13.10.2025

  • 136 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #120 от "Ъхъъъъъ....":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #150

    17:10 13.10.2025

  • 137 Психопатите от БТА

    13 3 Отговор
    Да ги питам впрочем дали въобще четат Ройтерс или някой флашки им дава ? Щото първите 71 водещи новини ако влезете в сайта им там са други ...

    17:11 13.10.2025

  • 138 Копейкаджийте как се гърчат

    6 17 Отговор
    А руската е една кръгла НУЛА.ЗЕРО.

    17:11 13.10.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 (предаде Ройтерс, съобщи БТА....)

    7 3 Отговор
    Знаете къде да си го сложите...

    17:13 13.10.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 (предаде Ройтерс, съобщи БТА....)

    14 3 Отговор
    Ни струва 15 милиона лева годишно хора ! От нашите данъци! Време е да се събудите ей

    Коментиран от #147

    17:15 13.10.2025

  • 144 Путин гол до кръста на пони

    9 3 Отговор

    До коментар #132 от "АМИ И НИЕ ДА МУ СЕ ПОДИГРАЕМ":

    Ей ти! С ГЛАВНИТЕ БУКВИ! ЗА ЛЯВА РЕЗБА НЯМА ДА СЕ ПОДИГРАВАТЕ, ЧЕ И НА МЕН НЕЩО МИ СЕ e.e ОТКЪМ ДУПКАТА!

    17:15 13.10.2025

  • 145 Мишел

    10 9 Отговор
    Много шум за нищо. Забранено е преминаване през Ламанш под водата

    Коментиран от #148, #149, #189

    17:17 13.10.2025

  • 146 (предаде Ройтерс, съобщи БТА....)

    11 3 Отговор
    Е заплата от около 5000 лв която плащаме на завършени олигофрени които се подиграват с нас реално

    17:17 13.10.2025

  • 147 Путин гол до кръста на пони

    4 11 Отговор

    До коментар #143 от "(предаде Ройтерс, съобщи БТА....)":

    Стига рива па и ти бе задунайц! Нали ви давам пари секи месец! Ко ми брецаш!

    17:18 13.10.2025

  • 148 Путин гол до кръста на пони

    6 2 Отговор

    До коментар #145 от "Мишел":

    Браво Мишель! Вдигнете му зплатата!

    17:19 13.10.2025

  • 149 Путин гол до кръста на пони

    6 10 Отговор

    До коментар #145 от "Мишел":

    Мишель! И ако още те интересува, на Курzк пък му е забранено да изплува.

    Коментиран от #177

    17:20 13.10.2025

  • 150 Путин гол до кръста на пони

    8 4 Отговор

    До коментар #136 от "Атина Палада":

    И аз!

    17:21 13.10.2025

  • 151 Времето ще покаже

    15 6 Отговор
    Кой на кого се е подиграл...но определено Генералният секретар на НАТО се държи като неадекватен индивид

    17:21 13.10.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 А наште ефки още ги чакаме да излетят!

    20 6 Отговор
    Рюте да каже нещо за счупените натовски ефки за които платихме милиарди!

    Коментиран от #163

    17:29 13.10.2025

  • 156 Факти

    8 20 Отговор
    Руснаците са толкова смешни. Аз ги наричам бели цuганu. Генетичните проучвания са категорични, че прародината им е Скандинавия и по-точно днешна Швеция. 100% са били най-големите убитаци сред викингите. Затова са ги изритали от там и са били принудени да се преместят на края на Европа, където тогава е нямало никой.

    Коментиран от #204

    17:30 13.10.2025

  • 157 Пълна мобилизация за спасяването на..

    10 7 Отговор
    Новоросийската подводница, дори Вовата Владимирович се е включил, видяли са го на пристанището гол до кръста намазан с еленова лой и с рибарски ботуши, а мима е била по бански и с плавници и шнорхел, и коня е бил запрегнат там.

    Коментиран от #158, #159, #164

    17:35 13.10.2025

  • 158 Путин гол до кръста на пони

    4 7 Отговор

    До коментар #157 от "Пълна мобилизация за спасяването на..":

    Браво Мишель! Вдигнете му зплатата!

    17:37 13.10.2025

  • 159 Путин гол до кръста на пони

    6 11 Отговор

    До коментар #157 от "Пълна мобилизация за спасяването на..":

    Шнорхелът е на Лавров!

    Коментиран от #208

    17:38 13.10.2025

  • 160 Кузнецов тоже

    7 11 Отговор

    До коментар #133 от "При братушките това е традиция..":

    И Кузнецов го прибраха на буксир от Сирия. Самолетоносача загуби два самолета, поради технически причини не можа да ги приеме на палубата си. Скъсаха НАТО... от смях.

    Коментиран от #180

    17:43 13.10.2025

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Ко стааа бе руски боклуци?

    11 12 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #168

    17:46 13.10.2025

  • 163 Копей,

    5 8 Отговор

    До коментар #155 от "А наште ефки още ги чакаме да излетят!":

    По темата!

    17:47 13.10.2025

  • 164 Пепи Волгата

    8 10 Отговор

    До коментар #157 от "Пълна мобилизация за спасяването на..":

    Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    Коментиран от #174

    17:49 13.10.2025

  • 165 Курд Околянов

    9 9 Отговор
    Добре че е изплувала, та са разблали че е там.

    17:49 13.10.2025

  • 166 Хи хи

    12 6 Отговор
    Рюте се подигра на наште счупени ф-ки, каза, че били големи боxлуци !!

    17:51 13.10.2025

  • 167 злати

    15 2 Отговор
    това показва това невежеството колко знае международните закони на корабоплаването,закона глади че всички подводници съдове преминаващи през ламанша са длъжни да го преминават над вода,този закон е много стар и навремето преминаване без да си правят някакви изводи

    17:55 13.10.2025

  • 168 Руснак без крак

    3 12 Отговор

    До коментар #162 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    Утре влизам в Киев!Ако ще и без глава.

    17:56 13.10.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Артилерист

    6 2 Отговор
    Търси се един Механик.И ще се оправи работата.

    17:58 13.10.2025

  • 171 Гошо

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Киев за два дня":

    Кви 50лв бе хаха дай ги да си оправиш бързия кредит където ти е до заплата хаха

    18:00 13.10.2025

  • 172 Ицо

    4 10 Отговор
    КОПЕЙЦИ ПАК ГО ПРОДУХАХА

    18:00 13.10.2025

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Кривогледа лайкова

    3 7 Отговор

    До коментар #164 от "Пепи Волгата":

    Аз също джиткам с евраци!

    18:02 13.10.2025

  • 175 Копей,

    1 5 Отговор

    До коментар #173 от "Доктора":

    Не се отклонявай от темата на статията!Ще бъдеш изритан от дискусията!

    18:02 13.10.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #149 от "Путин гол до кръста на пони":

    Както и на " Трешър " и на "Скорпион".

    18:09 13.10.2025

  • 178 Умник

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "🤣🤣🤣🤣":

    Шегаджиите що не си гледате памперсите, ами сте тръгнали да се правите на войнолюбци. Поне имате ли резервен памперс? А най големия шегаджия що си мисли, че знае къде има руски подводници, особено от ония, които могат да стоят под вода с месеци? Или има идея къде са подводните дронове с атомните бомби,

    18:14 13.10.2025

  • 179 Факти

    5 12 Отговор
    Помните ли когато Курск потъна? Путин беше на почивка в Сочи и изобщо не се върна в Москва. Два дена кри информация за аварията. Пет дни отказваше международна помощ. Накрая прие помощ от норвежците и британците, които отвориха подводницата и откриха 118 мъртви руснаци. Русия никога не е била морска сила и никога няма да бъде. Тя знае само да залива врага с пушечно месо.

    Коментиран от #182

    18:15 13.10.2025

  • 180 Умник

    5 9 Отговор

    До коментар #160 от "Кузнецов тоже":

    Я кажи какво стана с американските самолетоносачи в Червено море. За английския нямада питам, че да не пукнете някоя вена в опит да измислите поредното "остроумие".

    18:17 13.10.2025

  • 181 курск

    4 8 Отговор
    булк,булк,глът

    18:19 13.10.2025

  • 182 Умник

    8 6 Отговор

    До коментар #179 от "Факти":

    Аз пък имам спомен, че откриха най много половината от тези 118, та се чудех къде са останалите. Освен това не беше авария, а какво е било е рано да ни кажат. След около 20 г. може и да го разсекретят, но САЩ тогава дадоха на Русия едни пари.

    18:19 13.10.2025

  • 183 Тити

    6 10 Отговор
    Поредното рашистко корито да бяха го потопили щяха да направят услуга на света.

    18:28 13.10.2025

  • 184 Нищо ново

    6 6 Отговор
    То и недосамолетоносача димящият Кузя така го влачиха влекачи те по световният океан

    19:06 13.10.2025

  • 185 си пън

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "🤣🤣🤣🤣":

    ами прави го, факт,инак осранците да са заминали.а пссраното нато не смее да се намеси официално

    19:07 13.10.2025

  • 186 Няма повреда

    10 6 Отговор
    Свършили са въглищата на подводницата и е изплувала да зареди. А са я теглилки защото ако запали пещите ще обърка корабоплаването по ламанша. Помните ли когато адмирал Кузнецов премина край Шотландия каква димна завеса направи.

    19:11 13.10.2025

  • 187 Ядрена Франция

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Не я вълнуват руски дизеляци.

    19:11 13.10.2025

  • 188 Изплувала е

    9 3 Отговор
    Гребците да си поемат малко въздух

    19:20 13.10.2025

  • 189 НАТО се смее на руските оръфляци

    3 7 Отговор

    До коментар #145 от "Мишел":

    Тя няма да премине на самоход ,трябва да я дърпат .

    19:41 13.10.2025

  • 190 дядо поп

    10 3 Отговор
    Много ми е интересно колко от разбирачите пишещи по статията са плавали в Ламанша дори и като пасажери.

    20:13 13.10.2025

  • 191 Серсемин

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "мдам":

    Дизелна подводница свръх секретна! Направо ти поверявах като малко дете.

    Коментиран от #200

    20:24 13.10.2025

  • 192 Бай онзи

    10 3 Отговор
    Нали знаете кой се смее последен!!!!!

    20:34 13.10.2025

  • 193 Ха ха ха

    3 9 Отговор
    И не само Рюте, цял свят се подиграва на последната дума на руската техника. Ха ха ха.

    21:57 13.10.2025

  • 194 Аааааа

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "ГОСТ":

    Имало е SOS SOS от подводницата, но нашите журналисти го пропускат в новината сакън да не падне реномето на кремълския фюрер

    22:00 13.10.2025

  • 195 така, така

    9 2 Отговор
    Тя Урсула вече веднъж се хилоти за сметка на руснаците, ама после млъкна.
    Рюте да внимава как се изхвърля, та да не риве после, че бетер бабата мома

    22:08 13.10.2025

  • 196 9 МИНУТИ ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    6 4 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    22:16 13.10.2025

  • 197 СПРАВКА ЗА СЕКРЕТАРЯ :

    10 4 Отговор
    НЯМА НИКАКВА ПОВРЕДА ,ПО СКОРО Е В НЯКОИ ЗАПАДНИ ГЛАВИ !

    22:17 13.10.2025

  • 198 В В.П.

    8 4 Отговор
    Тоя клесс,Рютито и палячо станал..Разправя смешки и вицове.

    22:24 13.10.2025

  • 199 ганю

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "Жоро":

    верно немците за 10 мин при десанта в Нормандия ги правят леш
    с 2 бункера и 2 картечници М42 -1800 патрона в минута
    4000 убити и 6000 ранени там има и американци
    немците са 2 роти трагедия пълна и
    еталон за немската логистика а съюзниците леш
    глава не могат да вдигнат и лежат на пясъка кат патки в батака
    къде мъртви къде ранени

    Коментиран от #202

    22:44 13.10.2025

  • 200 ганю

    6 4 Отговор

    До коментар #191 от "Серсемин":

    трудно се откриват да знаеш дизел електрик е не
    се движи с двигател отдолу под водата
    с ел мотор е и не се чува ама хич
    и като изстреля нещо вече е късно

    22:47 13.10.2025

  • 201 Да ти кажа нещо смешно

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "Не позна, друже!":

    И да се смеем двамата тогава, искаш ли?
    Киев за 3 дня, ха-ха-ха.... Това наистина е смешно, какво ще кажеш, "друже"?

    Коментиран от #206

    22:59 13.10.2025

  • 202 Фантазираш си нещо.

    5 2 Отговор

    До коментар #199 от "ганю":

    Хитлер нарежда да се построят укрепления по Атлантическия бряг от Испания до Норвегия за защита от очаквано съюзническо нахлуване. Две роти нямаше да им стигнат. Отбраната на брега в Нормандия се ръководи от генерал Ромел. Това за ходилите в казарма означава, че с него е имало щаб, а с щаба щабна рота. Май остана само една рота за отбрана, ако следиш бройките? Хайде още едно фактче, за да спиш сладко - фактическият десант започва на условно наречения плаж Юта, който се отбраняван от два батальона на 919-и гренадирски полк. На този плаж в първия ден са дебаркирали 21 000 десантчици и са дадени 197 жертви. Имало е още точки на десантиране.

    23:02 13.10.2025

  • 203 мдаааа

    4 5 Отговор
    Новоросийск - при Курск , ми се чини ...Ако се заслушаме в балалайките - Ета невазможна ..

    23:54 13.10.2025

  • 204 Никси

    2 2 Отговор

    До коментар #156 от "Факти":

    що а ти да не си на Негрите Циганино , црън та не се види !!!.

    23:57 13.10.2025

  • 205 Адмирал Кузя

    5 9 Отговор
    Също преди години мина през Ламанша и изплаши французи и англичани защото много пушеше и дизел изтичане, че чак рибите избягаха.
    Сделано в завод Болшевичка Проссия.
    Гледам ганьовските копейки са във възторг ха ха ха
    Да ги пратим да бутат

    00:18 14.10.2025

  • 206 ДА! КИЕВ БЕШЕ ОБГРАДЕН НА 3-Я ДЕН

    12 4 Отговор

    До коментар #201 от "Да ти кажа нещо смешно":

    0-ло ! СЕГА ГО ПРОВЕРИ. ИЗТЕГЛЯНЕТО БЕ ПОИСКАНО ОТ УКРАИНСКА СТРАНА И ПРЕГОВОРИ. И ОЩЕ : НА РУСИЯ ТЕРИТОРИИ ,НЕ СА И НУЖНИ ,НИТО Е ОБЯВЯВАНА ВОЙНА НА УКРАЙНА. ВЪРВИ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СЪОБР. ЧЛ.1016,107 ОТ УСТАВА НА ООН.

    Коментиран от #207

    01:17 14.10.2025

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Денис

    6 1 Отговор

    До коментар #159 от "Путин гол до кръста на пони":

    Не -впрегнали са грустная лошадя да го влачи на буксир

    06:41 14.10.2025

  • 209 Не така

    8 9 Отговор
    Рюте да се моли че руснаците не са му подпалили задните части, че тогава да видим какви глупости ще плещи.

    09:41 14.10.2025

  • 210 Гола вода са рашистите...

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "ГОСТ":

    Няма как да е другояче с президент като бункерния плъх.

    09:47 14.10.2025

  • 211 Нищо му нема на нашия Ф16

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бг Нато":

    Паднал му дингиля. Ще му го вдигнат наново и готово.

    10:07 14.10.2025

  • 212 Не е за подигравка бре?

    3 5 Отговор
    Изплувала! Оти "Курс" не можа!

    10:55 14.10.2025

  • 213 шшш

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "665":

    Абе аз умен руснак не съм виждал. Те там от водката и хляб със сол тотално полудяха

    11:20 14.10.2025

  • 214 Българин

    4 2 Отговор
    Рюте е шизофририченПсихопат ,със сигурност натовските генерали го имат заМалоумен.

    Коментиран от #215

    13:12 14.10.2025

  • 215 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 1 Отговор

    До коментар #214 от "Българин":

    Ти си толкова "българин" колкото и Тони Стораро...😂😂

    15:31 14.10.2025

  • 216 ТемеРюте

    3 2 Отговор
    ТемеРюте,докато се хилиш,и ще се озъбиш!

    15:48 14.10.2025

