Новини
Свят »
Русия »
Пожари избухнаха в енергийни съоръжения в Русия след нападение с дронове
  Тема: Украйна

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения в Русия след нападение с дронове

9 Октомври, 2025 13:59 740 41

  • украйна-
  • волгоградска област-
  • дронове-
  • русия-
  • война

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази нощ системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 19 украински дрона

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения в Русия след нападение с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения и складове за гориво в руската Волгоградска област в резултат от украинско нападение с безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той уточни, че в момента екипи на противопожарната служба потушават огъня, предаде БТА.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази нощ системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 19 украински дрона над няколко руски области, включително 9 дрона над Волгоградска област.

Още новини от Украйна

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на свой ред обявиха в приложението "Телеграм", че през изминалата нощ са нанесли удари по газопреработвателния завод "Коробковски" и инфраструктурата за транспортиране на суров нефт в руската Волгоградска област. Генералният щаб на украинската армия е регистрирал експлозии и пожар в газопреработвателния завод, както и в петролната станция "Ефимовка".

Украинските военни работят по оценка на мащаба на щетите, нанесени от тях на съоръженията.

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" се готви да възстанови работата на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи по-рано днес руската държавна новинарска агенция РИА Новости. Ситуацията в Запорожката АЕЦ не буди тревога от гледна точка на ядрената безопасност, уточни РИА.

Запорожката АЕЦ разполага с шест реактора от съветски тип ВВЕР (Водо-воден енергиен реактор) - VVER-1000 V-320, охлаждани с вода и с воден заместител и работещи с уран 235 (изотоп на урана, който е единственото ядрено гориво, срещано на Земята в естествена форма). Всички реактори са изключени в момента.

Освен това Министерство на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са нанесли удари по пристанищни съоръжения и обекти на енергийната инфраструктура в украинската Одеска област, които са били използвани от украинската армия, отбелязва руската новинарска агенция Интерфакс.

Петима души са били ранени при масирана атака тази нощ в Одеса и региона, съобщи от своя страна началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм".

"През нощта Русия масирано атакува Одеса и региона с дронове. Повечето от вражеските цели бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, но в резултат на отломки има щети по гражданската, пристанищната и енергийната инфраструктура", написа Кипер.

По негова информация над 30 хиляди абонати са останали без електричество.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова ли Киев е без ток 3 дни

    13 8 Отговор
    Хихихи.

    Коментиран от #5, #21

    14:03 09.10.2025

  • 2 Що не пишеш, за това, ами триеш

    16 11 Отговор
    Тази нощ руснаците са взривили оръжие на стойност над 400 милиона долара.От турските доставчици нито един кораб не е оцелял.

    Коментиран от #6, #14, #40

    14:04 09.10.2025

  • 3 Аз съм веган

    8 6 Отговор
    Къде са "загрижените " Зелени за да коментират замърсяванията въглеродния отпечатък ?

    Коментиран от #9

    14:06 09.10.2025

  • 4 АЗОВ СИЛА

    10 9 Отговор
    Рашистан гори !

    Коментиран от #7

    14:06 09.10.2025

  • 5 Селянин

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Затова ли Киев е без ток 3 дни":

    Защо им ток на свинете в свинарника ?

    14:06 09.10.2025

  • 6 Изпражнението гайтанджиева

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Що не пишеш, за това, ами триеш":

    Това са руски фейкове.

    14:07 09.10.2025

  • 7 Ами

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "АЗОВ СИЛА":

    Гори ти ∆πaрратта ,щото си предозирал с Дилл .∆отто на сухо .

    14:08 09.10.2025

  • 8 19 укро дронове

    7 9 Отговор
    и всицчките са били унищожени от Водещата ПВО на Рашмахта.

    Ама като се произведат онези така чакани безааналоговите джелеза и ще стане Чуудо на Чудесата!

    1300 дни и нищо не става със сделоното в СССР!

    14:09 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    7 7 Отговор
    При мен в бункера всичко е шест,при има от пиле мляко,тук са и откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    14:10 09.10.2025

  • 11 Кажи честно ... 🤣

    4 3 Отговор
    Това е жалка пропаганда на соросоидите.
    Запалили са се някакви сухи треви.

    Коментиран от #27

    14:11 09.10.2025

  • 12 дядото

    2 2 Отговор
    въпреки предпазливостта на кремъл по отношение заплахата от страна на нато и ес,поведението към украйна е някаква необяснима форма на "военен мазохизъм".толкова жертви и щети и да липсва адекватен военен отговор е необяснимо поведение

    Коментиран от #20

    14:11 09.10.2025

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    8 5 Отговор
    Всички вражески дронове и ракети са свалени, проблема е в отломките и във вредния навик на крепостниците да пушат навсякъде ! 😂😂😂

    14:13 09.10.2025

  • 14 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Що не пишеш, за това, ами триеш":

    А Киев за 3 дня, кога?

    14:17 09.10.2025

  • 15 Ами Русия си е виновна

    4 3 Отговор
    Защо врагът още има правителство, президент и НС? Столицата е достъпна за руската армия, ама те предпочитат да тичат по ниви и ливади и там да воюват? ЗАЩО?
    Щом още не са разбрали, как да премахнат всичките тези нападения от дронове, ракети и възможно също и с Тамохоук по Русия, то нищо не разбират от войните!
    СВО? Какво е това? И кого ще демилитаризират? Вече няма укра, има 50 страни, които си хвърят оръжията срещу тях... И денацифициране? Кого? Цяла Европа вече?
    Абе победете укра, като им превземете столицата и тези 50 страни, ваши врагове веднага ще кротнат. Те няма да се решат на директна война с Русия. А щом я няма повече укра, няма да има и война...
    Ама тези руснаци нищо не разбират от война! Войната е и начин да разбереш, кога и как да победиш с най-малко загуби! За какво са им некакви си села и ливади да превземат? Пълни глупости! Столицата на врага е важа, там победете и край на войната!

    Коментиран от #17, #18

    14:18 09.10.2025

  • 16 Пак отломки

    3 0 Отговор
    и сухи треви!

    В тия дъждове...😛

    14:19 09.10.2025

  • 17 А бе, алоуу,

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ами Русия си е виновна":

    рашистите до Харков не могат да стигнат, ти за Киев бълнуваш!

    14:21 09.10.2025

  • 18 пиночет

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ами Русия си е виновна":

    Това е защото, Путин смята руснаците за добитък!

    14:22 09.10.2025

  • 19 Я пък тоя

    4 2 Отговор
    Е, и, война е, ще има пожари. Това променя ли хода на войната!? Мисля, че не , хвалят се.

    14:22 09.10.2025

  • 20 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "дядото":

    Какъв военен отговор?!?
    "Разговора" го поведоха руснаците. В началото беше само монолог. После започнаха да им отговарят по малко. Вече правят и изречения. И речника им се обогатява все повече.

    14:24 09.10.2025

  • 21 Браво на Рашмахта

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Затова ли Киев е без ток 3 дни":

    Затова ли Киев е без ток 3 дни

    Нали кщеше да се води СВО-то само срещу военните и никакви страдащи цивилни!!!
    Егати пропадналите рашисти!

    Коментиран от #25

    14:24 09.10.2025

  • 22 Какво още трябва да става

    2 3 Отговор
    та рашистите да разбераг че няма спасение от Афганистан-2?!?!?!?!

    14:25 09.10.2025

  • 23 Соваж бейби

    8 2 Отговор
    Вече не разбирам какво става 🤪?Да пращаме ли акумулатори и свещи за Украйна освен бомби и пари или няма нужда ?Съвсем спокойно можете да побъркате човек ако чете статия след статия и приема украински новини за истина.

    Коментиран от #35, #39

    14:25 09.10.2025

  • 24 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 4 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    14:26 09.10.2025

  • 25 Тиа па

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Браво на Рашмахта":

    Че кой цивилен е умрял?

    14:27 09.10.2025

  • 26 Я пък тоя

    2 5 Отговор
    Леле, каква еуфория е обзела русофобите!
    Пазете си здравето!
    Сипете си по едно и се успокойте и утре е ден.
    Не ми се мисли какво ще стане, ако Украйна удари Кремъл с някой дрон!

    Коментиран от #28

    14:27 09.10.2025

  • 27 Нима

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Кажи честно ... 🤣":

    в РФ-то ивма още сухи треви?!?!

    А кога ще имаме още уцелени военни летища!

    А и НПЗ-та има доста за запалване.

    Рашистите трябва да разберат някак си че отиват на Афганистан-2!

    14:27 09.10.2025

  • 28 Ние соросоидите

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Я пък тоя":

    само гледаме къшмера на Четвъртия райх и агонията на Путлеризъма!

    Коментиран от #31

    14:28 09.10.2025

  • 29 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    2 4 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #36

    14:29 09.10.2025

  • 30 Фикрет

    1 3 Отговор
    Сбъдва се предсказанието ми за съдбата на крепосната биомаса в района на Добро поле... Само днес сутринта за около 2 часа е документирано физическото унищожаване на 55 от тях. Въпросните индивиди решиха, че е много умно да си проправят път през обкръжението с оръжие в ръка и си го получиха!
    ВСУ им го каза пределно ясно " Който не се предаде ще умре "

    Коментиран от #32

    14:31 09.10.2025

  • 31 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ние соросоидите":

    То и аз гледам, но не подскачам от радост при всеки точен изстрел на Русия.

    14:31 09.10.2025

  • 32 Къзълл Башшш

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Фикрет":

    Фикрет ,отур сиkимме ,бак Истанбул !

    14:32 09.10.2025

  • 33 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    "Украинските военни работят по оценка на мащаба".. Що за фарс??

    Коментиран от #37

    14:32 09.10.2025

  • 34 Где

    0 1 Отговор
    Бензин?

    14:32 09.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 брадато джудже с бял нос

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Да ти изпратя моя снимка ,гледайки я с вдъхновение да полираш дебърциня ?

    Коментиран от #41

    14:33 09.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ха ха

    0 0 Отговор
    атаките срещу газови инсталации си е чист тероризъм , няма военни машини на газ , значи е насочено срещу населението

    14:35 09.10.2025

  • 39 гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    Пращайте за Осрайна свещи с двойна употреба и в двата случая се харчат яко като за последно и недостигат .

    14:35 09.10.2025

  • 40 Е-е-е-

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Що не пишеш, за това, ами триеш":

    Тази нощ руснаците са взривили оръжие на стойност над 400 милиона долара.От турските доставчици нито един кораб не е оцелял
    -;-
    то и Ф-16-ките бяха унищожени!

    Браво на Рашмахта

    Прождължавайте да триете коментарите и да се види къшмера на рукофилията!

    14:36 09.10.2025

  • 41 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "брадато джудже с бял нос":

    Изпрати ми снимките направо в бункера

    14:36 09.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания