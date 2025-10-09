Пожари избухнаха в енергийни съоръжения в Русия след нападение с дронове

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения и складове за гориво в руската Волгоградска област в резултат от украинско нападение с безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той уточни, че в момента екипи на противопожарната служба потушават огъня, предаде БТА.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази нощ системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 19 украински дрона над няколко руски области, включително 9 дрона над Волгоградска област.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на свой ред обявиха в приложението "Телеграм", че през изминалата нощ са нанесли удари по газопреработвателния завод "Коробковски" и инфраструктурата за транспортиране на суров нефт в руската Волгоградска област. Генералният щаб на украинската армия е регистрирал експлозии и пожар в газопреработвателния завод, както и в петролната станция "Ефимовка".

Украинските военни работят по оценка на мащаба на щетите, нанесени от тях на съоръженията.

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" се готви да възстанови работата на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи по-рано днес руската държавна новинарска агенция РИА Новости. Ситуацията в Запорожката АЕЦ не буди тревога от гледна точка на ядрената безопасност, уточни РИА.

Запорожката АЕЦ разполага с шест реактора от съветски тип ВВЕР (Водо-воден енергиен реактор) - VVER-1000 V-320, охлаждани с вода и с воден заместител и работещи с уран 235 (изотоп на урана, който е единственото ядрено гориво, срещано на Земята в естествена форма). Всички реактори са изключени в момента.

Освен това Министерство на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са нанесли удари по пристанищни съоръжения и обекти на енергийната инфраструктура в украинската Одеска област, които са били използвани от украинската армия, отбелязва руската новинарска агенция Интерфакс.

Петима души са били ранени при масирана атака тази нощ в Одеса и региона, съобщи от своя страна началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм".

"През нощта Русия масирано атакува Одеса и региона с дронове. Повечето от вражеските цели бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, но в резултат на отломки има щети по гражданската, пристанищната и енергийната инфраструктура", написа Кипер.

По негова информация над 30 хиляди абонати са останали без електричество.