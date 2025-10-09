Зеленски: Украинските сили нанасят сериозни загуби на руските войски в Донецка област

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въоръжените сили на Украйна нанасят значителни загуби на руските части в рамките на контраофанзива в Донецка област, която остава основният театър на военните действия повече от три години и половина, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски посочи, че е разговарял близо час с главнокомандващия генерал Олександър Сирски, като специален акцент е бил поставен върху операцията в района на Доброполие - посока, където украинските сили провеждат настъпателни действия. „Нашите войници нанасят сериозни загуби на врага“, каза президентът.

Доброполие се намира северно от логистичния център Покровск - една от основните цели на бавния руски напредък на запад през Донецка област. Зеленски подчерта, че украинските сили се отбраняват по всички други направления, като спомена особено Купянск - почти напълно разрушен град в североизточна Украйна, подложен на интензивни руски атаки от месеци.

Президентът също така определи ситуацията като „тежка“ около Новопавливка в Запорожка област, но уточни, че „активните отбранителни действия дават добри резултати“.

Твърденията на Зеленски контрастират с изявлението на руския президент Владимир Путин, направено ден по-рано пред висши военни в района на Санкт Петербург. Путин заяви, че руските сили държат стратегическата инициатива на всички фронтови участъци и че са възвърнали близо 5000 кв. км територия в Украйна през 2025 г.

Русия съобщи в сряда, че е поела контрол над селото Новогригоровка в Южна Запорожка област - част от почти ежедневните руски обявления за превзети населени места.

В същото време украинските власти докладват за нови руски атаки срещу цивилни райони. Губернаторът на Херсонска област съобщи, че трима души са загинали при обстрел във и около град Херсон, а в Сумска област - разположена на северната граница с Русия - три други лица са загинали при удари с дронове.

Информацията от бойното поле не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва „Ройтерс“.