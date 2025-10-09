Новини
Зеленски: Украинските сили нанасят сериозни загуби на руските войски в Донецка област
  Тема: Украйна

Зеленски: Украинските сили нанасят сериозни загуби на руските войски в Донецка област

9 Октомври, 2025 11:37 1 578 137

Украинският президент отчете напредък при Доброполие и подчерта тежката обстановка на юг и изток; Москва твърди, че държи стратегическата инициатива

Зеленски: Украинските сили нанасят сериозни загуби на руските войски в Донецка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въоръжените сили на Украйна нанасят значителни загуби на руските части в рамките на контраофанзива в Донецка област, която остава основният театър на военните действия повече от три години и половина, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски посочи, че е разговарял близо час с главнокомандващия генерал Олександър Сирски, като специален акцент е бил поставен върху операцията в района на Доброполие - посока, където украинските сили провеждат настъпателни действия. „Нашите войници нанасят сериозни загуби на врага“, каза президентът.

Доброполие се намира северно от логистичния център Покровск - една от основните цели на бавния руски напредък на запад през Донецка област. Зеленски подчерта, че украинските сили се отбраняват по всички други направления, като спомена особено Купянск - почти напълно разрушен град в североизточна Украйна, подложен на интензивни руски атаки от месеци.

Президентът също така определи ситуацията като „тежка“ около Новопавливка в Запорожка област, но уточни, че „активните отбранителни действия дават добри резултати“.

Твърденията на Зеленски контрастират с изявлението на руския президент Владимир Путин, направено ден по-рано пред висши военни в района на Санкт Петербург. Путин заяви, че руските сили държат стратегическата инициатива на всички фронтови участъци и че са възвърнали близо 5000 кв. км територия в Украйна през 2025 г.

Русия съобщи в сряда, че е поела контрол над селото Новогригоровка в Южна Запорожка област - част от почти ежедневните руски обявления за превзети населени места.

В същото време украинските власти докладват за нови руски атаки срещу цивилни райони. Губернаторът на Херсонска област съобщи, че трима души са загинали при обстрел във и около град Херсон, а в Сумска област - разположена на северната граница с Русия - три други лица са загинали при удари с дронове.

Информацията от бойното поле не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва „Ройтерс“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще командва ли днес целия свят тоя?

    54 10 Отговор
    какво ще проси днес тоя просяк дето се крие във полша?

    11:38 09.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    61 11 Отговор
    Докато бягат на запад, руснаците не могат да ги стигнат и умират от смях.

    Коментиран от #6, #67, #97

    11:39 09.10.2025

  • 3 Бялджип

    58 9 Отговор
    Пак е предозирал.

    11:40 09.10.2025

  • 4 Спрете да го давате този фашист

    57 9 Отговор
    Лъжите му обслужват интересите на САЩ за поддържане на тази война, докато в Украйна загиват хиляди и се унищожава Европа.

    Коментиран от #70

    11:40 09.10.2025

  • 5 си дзън

    17 53 Отговор
    Добри удари понасят и Московската борса и руските рафинерии.

    Коментиран от #17, #19, #37, #79

    11:40 09.10.2025

  • 7 ами

    44 7 Отговор
    ха ха ха - още малко и украина ще победи

    11:40 09.10.2025

  • 8 Пак е на няколко

    43 7 Отговор
    магистрали.

    11:41 09.10.2025

  • 9 флип

    57 6 Отговор
    Затова блокираха всички новини от руски източници, да могат да си пишат глупостите на воля

    11:41 09.10.2025

  • 10 Копейки, не се напъвайтае.

    15 56 Отговор
    Русия загуби тази война.

    Коментиран от #15, #25, #26, #46, #133

    11:41 09.10.2025

  • 11 хихи

    46 7 Отговор
    ВСУ уверено напредват към Киев.

    11:41 09.10.2025

  • 12 Дориана

    44 7 Отговор
    Зеленски сам си вярва, но истината е че Русия не може да бъде спряна чрез сила . Така или иначе Украйна е унищожена точно при управлението на Зеленски, а ЕС са хванати в капан , от който няма излизане.

    11:41 09.10.2025

  • 13 Кит

    40 8 Отговор
    Увереното настъпление на ВСУ към Киев напълно доказва твърдението на г-н Зеленски!

    11:41 09.10.2025

  • 14 Зеленски

    Вече сме на 1600км от Москва.
    Напредваме...

    11:42 09.10.2025

  • 15 Жалко

    25 6 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":

    че те прецакаха да те извадят и покажеш освен твоето падение и това на запада.

    34 5 Отговор
    Те ония си ви мелят, па вие си говорете. Жалко за обикновените хорица, дето им изяждате главите и не ви пука.

    11:42 09.10.2025

  • 18 АЛОООУ

    35 7 Отговор
    11:42 09.10.2025

    11 33 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Най добрата руска ПВО са руските рафинерии.Улавят всичко изстреляно по тях.

    Коментиран от #30

    11:43 09.10.2025

  • 20 Посетител

    Да, де... Така ги биете, че руснаците все бягат ли бягат на запад а вие едва смогвате да им разчистите пространство къде да се настанят...

    Коментиран от #29

    11:43 09.10.2025

    23 4 Отговор
    Ако някой види Дмитро Кулеба да ми се обади . Избягал е от бункера ни , гадът !

  • 23 Наркомане

    11:45 09.10.2025

  • 25 победителите

    26 9 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":

    Коментиран от #32, #89

    11:45 09.10.2025

  • 26 ми аморе

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":

    погледни WAR MAP UKRAINE ---ДЕиЛИ УПДАТЕ Ту ТУУУУУУУУУУУУ-с пръста внимаваи коя дупка ЧЕ много са ( каза Бате )

    11:45 09.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Опааа

    16 4 Отговор
    🤦‍♂️😆 Ей…бЕлото не прощава!

    11:46 09.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данчо Мавзолейски

    6 13 Отговор

    До коментар #27 от "Данчо Мавзолейски":

    Когато го пуснаха, Данчо пак отиде на Червения площад. Живееше там като паметник – ядеше трохи, спеше на пейките и рецитираше на минувачите речи за „славянското братство“. Туристите го снимаха и го наричаха „живият фантом на мавзолея“.

    Данчо Мавзолейски вярваше в Русия повече, отколкото тя вярваше в него. Така и не срещна Путин, не получи медал, нито благодарност, но пък се сдоби с празни джобове, болки в костите и гласове в главата си.

    11:46 09.10.2025

  • 32 А ГДЕ

    6 15 Отговор

    До коментар #25 от "победителите":

    Бензин?

    Коментиран от #47

    11:47 09.10.2025

  • 33 не може да бъде

    15 5 Отговор
    Със сигурност украинската армия нанася чувствителни загуби на руската армия -технологичната война която се води е война с много жертви и от двете страни!?Но главното което прави украинската армия е това че повече предизвиква руснаците отколкото да им нанася загуби и -и резултатът от това ще бъде унищожаване на Украйна !?Не веднага -но се вижда че войната върви в тази посока!?

    11:47 09.10.2025

  • 34 ЖЕКО

    19 3 Отговор
    НОРМАЛЕН ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ВЯРВА НА НАРКОМАН

    11:47 09.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Макробиолог

    7 15 Отговор
    Путин междувременно пусна две кафяви линии в бункера.

    11:48 09.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Механик

    6 6 Отговор
    Благи вести.

    11:50 09.10.2025

  • 40 Сам ли вложи труд

    15 2 Отговор

    До коментар #27 от "Данчо Мавзолейски":

    да надраскаш толкова простотия или само я копи пейстна, поради невъзможността да осъзнаеш кое е тъпо и кое не?

    11:50 09.10.2025

  • 41 Леле - леле ! 😜

    13 2 Отговор
    Това е от снощи . Още не е видяло зеленото джудже какво направиха братушките с огромната военна доставка от Турция на одеското пристанище .

    11:51 09.10.2025

  • 42 Наркозависимия

    13 4 Отговор
    четвърта година нанася сериозни загуби на Русия, и в същото време проси пари и оръжие няма логика с такива статии!

    11:51 09.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Копейки не се напъвайте.

    5 14 Отговор
    Русия загуби тази война.

    Коментиран от #54

    11:52 09.10.2025

  • 45 Мо.ето мне.ние

    4 11 Отговор
    Кап.ейки, вож.да ви зове, отзовете се, др.уг.ари

    11:52 09.10.2025

  • 46 Бензъл

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":

    Виждаме виждаме.Затуй укрите все на запад бягат

    Коментиран от #50

    11:53 09.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Рон Джереми

    6 9 Отговор
    Сериозни загуби... Сериозни, колко да са сериозни - както обикновено 15-20 руснака за един противник е съвсем нормално за руската армия.

    11:55 09.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Погледни

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "А где":

    в гащите си. Ако имаш гащи де. 😀

    11:56 09.10.2025

  • 52 Мими Кучева🐕

    8 1 Отговор
    Тежки нарко удари💋🤗🤣🖕

    11:56 09.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Булава

    13 3 Отговор
    Тази нощ руснаците са взривили оръжие на стойност над 400 милиона долара.От турските доставчици нито един кораб не е оцелял.Слава Зеления слава

    Коментиран от #57

    12:00 09.10.2025

  • 56 Копейки не се напъвайте

    3 11 Отговор
    Вредно е.

    12:01 09.10.2025

  • 57 Изпражнението гайтанджиева

    3 11 Отговор

    До коментар #55 от "Булава":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #60, #61

    12:01 09.10.2025

  • 58 Бензъл

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Миндьо Шпагата":

    Миндьо захабената шпага.Бегай не се занимавай със мъжките неща

    12:02 09.10.2025

  • 59 Брейк нюз!!!

    6 7 Отговор
    Томахоук вече пътуват...

    Коментиран от #83

    12:03 09.10.2025

  • 60 Изпражнението зеленски

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш.

    12:03 09.10.2025

  • 61 Булава

    8 2 Отговор

    До коментар #57 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Отвори телеграм канала Три майора и глей как красиво горят.Такава красота не съм виждал досега

    12:04 09.10.2025

  • 62 СССР

    3 6 Отговор
    КомуниЗЪма си отиде, ще си отидат и диктатурире. Ето какво стана след като социалиЗЪма се разви:
    Cum res loquuntur, tum etiam dii tacent.
    1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
    2. Унгарското въстание от 1956 г. е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика, който продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
    3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968 и продължава до 20 август същата година, когато армиите на СССР, НРБ, ПНР, ГДР, УНР
    окупират страната.
    4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г., когато се провежда пленум на ЦК на КПСС.
    5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС и конфискация на партийното имущество на територията на Русия. Същото правят и в Молдова.
    6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г., малко след Берлинската стена.
    7. 1 юли 1991 в Прага. Там се чуха знаменателните думи на тогавашния чехословашки президент и бивш дисидент Вацлав Хавел: „Днес Варшавският договор престана да съществува.”
    8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
    9. Когато Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г., повечето държави от Източния блок вече отдавна са преминали на друг етап.
    10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
    11. Датата 29 март 2004 г. се счита за дата на приемане на България в НАТО.
    12. 1 януари 2007 г.България става член на Европ

    Коментиран от #73

    12:04 09.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хлад

    10 0 Отговор
    На запад са забранени боевете с кучета или петли. Но той от 30 години Западют насъсква война провокативно и агресивно между братски народи (а според много хора те са един народ).

    Коментиран от #72

    12:07 09.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Обективни истини

    6 1 Отговор
    Добре де, не разбира този шут, задавал ли си е някога въпроса, а заслужава ли си всичко това???
    Нима смърта на хората ще помогне за някакви територия, що за глупотевини да умираш заради някаква средновековна идеология не знам

    12:09 09.10.2025

  • 67 Факти

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Руснаците не умират от смях, а умират от западното оръжие в ръцете на украинците.

    12:09 09.10.2025

  • 68 Руснаците

    2 5 Отговор
    нямат загуби,защото са отзад!Напред са кубинци,непалци,таджики и т.н.!

    12:09 09.10.2025

  • 69 Факт

    2 8 Отговор
    Руската пропагандна машина отново заработи на пълни обороти, разпространявайки фрагменти от реч на Путин , произнесена по повод рождения му ден пред военни. В изказването си диктаторът за пореден път повтори вече изтърканите си клишета за „целите на СВО“ и „защита на руснаците“, опитвайки се да легитимира пълномащабното нахлуване в Украйна.

    Според путин, „решенията, взети през февруари 2022 г., били правилни и навременни“, и Москва ще „постигне всички цели на СВО“. Тези твърдения обаче контрастират с реалността – дори на четвъртата година от войната Кремъл така и не е дал ясно обяснение какви точно са тези цели.

    Освен това, речта служи като средство за нова мобилизационна кампания. путин се опитва да мотивира руснаците да се включат в армията, изтъквайки преувеличени успехи на фронта, докато реалността е трагична – хиляди загинали руски войници, пожертвани в името на имперските му амбиции.

    Особено показателно е, че тези изказвания директно противоречат на заявената от Кремъл „готовност за мирни преговори“. Напротив – всичко сочи, че Москва не просто не планира да спира войната, а я подготвя за нов, още по-кървав етап.

    Коментиран от #77

    12:09 09.10.2025

  • 70 1944

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Спрете да го давате този фашист":

    джуджака унищожава матушката ви. по успешно от рейгън ссср.

    Коментиран от #75

    12:10 09.10.2025

  • 71 Механик

    7 1 Отговор
    ЗАГУБИ не се нанасят. Нанасят се ПОРАЖЕНИЯ от които се търпят ЗАГУБИ.
    Научете го тоя български, бе! Моля ви! Никак не трудно.
    п.п.
    Абе, ами щом толкова много побеждават, що реват за помощ, пари и оръжие???

    12:10 09.10.2025

  • 72 Заради

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Хлад":

    един без акъл и високи токчета !

    Коментиран от #80, #81, #87

    12:11 09.10.2025

  • 73 Официално

    12 3 Отговор

    До коментар #62 от "СССР":

    Е и какво? След 2007 следва разруха. България след демокрацията паразитира върху достиженията на соца беше във възход 45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.

    Къде ни е сега Южен поток, Козлодуй, БГА Балкан, Океански риболовци,армията, подводниците, безгръбначи продажници от Герб,ПП, СДС, ДПС?

    А златото, поливните площи, селското стопанство ? Концесиите на рудите, водата? Разпродадоха построените при соца българските сгради посолства по света. Швейцария на Балканите ли е БГ?

    12:11 09.10.2025

  • 74 Конешено

    1 6 Отговор
    Патерии нет!Кубинците не се броят !

    12:13 09.10.2025

  • 75 Спрете да го давате този фашист

    6 1 Отговор

    До коментар #70 от "1944":

    Лъжите му обслужват интересите на САЩ за поддържане на тази война, докато в Украйна загиват хиляди и се унищожава Европа.

    12:13 09.10.2025

  • 76 Не е смешно

    7 1 Отговор
    Важното е, че украинските сили нямат никакви загуби. Изкълчен крак, ръка, пукната глава... Това е.

    12:14 09.10.2025

  • 77 Ти си типичен пример

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Факт":

    за фашистка пропаганда.

    12:14 09.10.2025

  • 78 С това трябваше да започнете:

    10 2 Отговор
    ,,Информацията от бойното поле не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва „Ройтерс“...."

    12:14 09.10.2025

  • 79 РЕАЛИСТ!

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Тия Укри уж все ,,удрят"...,пък все...- ударени ми ходят...?!

    12:16 09.10.2025

  • 80 Чети книжки малчо

    5 5 Отговор

    До коментар #72 от "Заради":

    Опростачването от запада не ти е от полза и показва единствено дъното което копаят.

    12:17 09.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Факт

    14 8 Отговор
    Зеленски не лъже за разлика от пуделите на Путлер (и русофилите)... Русия ако беше военна сила ☝️ нямаше да проси севернокорейци и ракети от дебелото джyдже Кимчо и.

    Коментиран от #84, #91, #107, #124, #130, #132, #136

    12:17 09.10.2025

  • 83 ТОЧНО ТАКА...!

    5 8 Отговор

    До коментар #59 от "Брейк нюз!!!":

    ,,Томахоук" вече са ...- ,,Пътници"...,както и Зеленски е....-
    .,,Пътник"...!

    12:17 09.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Зеленски

    8 6 Отговор
    Скоро руснаците ще чакат и за вода, нафтата свърши, после водата, после хляба, толкова от наср...............я Путя

    12:19 09.10.2025

  • 87 Един 🤡 свири бе ръце

    6 2 Отговор

    До коментар #72 от "Заради":

    на пиано с високи токчета.

    12:21 09.10.2025

  • 88 Хвала

    4 4 Отговор
    на героичната украинска армия и народ, които почти 4 години спират рашистките орди към Европа!

    Заслужават всяка подкрепа , която можем да им осигурим!

    Коментиран от #95

    12:22 09.10.2025

  • 89 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "победителите":

    Русия е в рецесия от 2014 г. - 5% надолу. Германия за същия период е +25%, което е нормално за високо развита държава. Русия е развиваща се държава от втория свят и за този период трябваше да дръпне със 100% като Китай, Индия и България например, а вместо това тя се сви. Срам.

    Коментиран от #98

    12:23 09.10.2025

  • 90 Лъжеш Зеленски

    2 1 Отговор
    Путин изпрати 400 хиляди!Вече са 700 !

    12:24 09.10.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 ТъйТъй

    3 2 Отговор
    Другата Неделя Покровск и Купянск ще загубят ли стратегическо значение?

    Коментиран от #96, #110

    12:25 09.10.2025

  • 93 ЛИЛИ

    3 3 Отговор
    АИДЕ НЕМА НУЖДА ОТ ФАЛШИВИ НОВИНИ НА БЕСАРАБСКИ ФРОНТ, НАРОДА В БЪЛГАРИЯ ЗНАЕ КОИ ПОБЕЖДАВА

    Коментиран от #103

    12:26 09.10.2025

  • 94 Роналдо

    2 1 Отговор
    Всички се чудят,защо искам да вкарам 1000 гола,като имам 999 !

    12:27 09.10.2025

  • 95 Да се хвали

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "Хвала":

    фашисткият режим в Украйна избиващ измъчващ и взимащ за заложници мирно население, показва дъното което може да удари човешко същество без ценностна система.

    12:27 09.10.2025

  • 96 Коя поред

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "ТъйТъй":

    друга неделя?

    12:28 09.10.2025

  • 97 И колко е далече този запад?

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Руснаците четвърта година ги гонят все на запад, и стоят до Покровск и Купянск в нивите🤣, там ли е запада🤣.

    Коментиран от #105, #118

    12:28 09.10.2025

  • 98 Срам е

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Факти":

    да те ползват за лъжи.

    12:29 09.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ЖЕКО

    2 3 Отговор
    МИСЛЯ ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО РУСНАЦИТЕ ДА ВИДЯТ СМЕТКАТА НА ТОЗИ НАРКОМАН, И ВОИНАТА ДА ПРИКЛЮЧИ ПО БЪРЗО

    Коментиран от #104, #114

    12:30 09.10.2025

  • 102 Тръмп

    2 0 Отговор
    Изпращам 300 апахи с томахавки !

    12:30 09.10.2025

  • 103 🤣... Кой народ знае бе Лили?

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "ЛИЛИ":

    Тези където не могат сами да си вържат обувките ли?, те ли знаят🤭

    Коментиран от #112

    12:31 09.10.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Четвърта, пета шеста

    4 3 Отговор

    До коментар #97 от "И колко е далече този запад?":

    посоката е на запад. Но това не трябва да те радва, а да прогледнеш как една държава си замина заради интересите и интригите на САЩ.

    12:31 09.10.2025

  • 106 Путин гол до кръста на пони

    6 0 Отговор
    Чета ви тука задунайците и се чудя как за толкова време не ви увряха главите агнешки, бе!!! Настъплението вървяло бавно, много жертви давала най-добрата армия и такива тинтири- минтири. Колко пъти ви казах, бе? Не е важно ние да сме добре, важното е другите да са зле! Това топли душата на руzzнака!

    Коментиран от #115

    12:31 09.10.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 смешарки: щом западняците мълчат

    1 3 Отговор
    русофоборците да си вярват на зелката

    често се фукат че унищожават много враг
    а на следващия ден превзети техни селища

    12:31 09.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Кеворк

    5 0 Отговор

    До коментар #92 от "ТъйТъй":

    Всяка неделя,превземаме Покровск !

    12:32 09.10.2025

  • 111 По международния обмен

    5 0 Отговор
    текат кадри от газопреработвателният завод "Коробковски- голямо руско пеработвателно предприятие, поразено от дронове снощи. Виждат се поне 5 пожара!

    12:32 09.10.2025

  • 112 Там пише

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "🤣... Кой народ знае бе Лили?":

    Българският народ.

    12:32 09.10.2025

  • 113 Факт

    8 0 Отговор
    Путлер и хунта му най-много се притесняват за имиджа (статуса) на Раша като супер сила който тя губи... с всеки изминал ден заради упоритостта на Украйна. 3 години и половина рашистки мъки за малка част от Донбас и 1 милион убити и осакатени руснаци
    Ако сега спре войната нацяло ще рухне мита за "непобедимата, руска армия" 😁 Даже не го интересуват загубите на башибозука му нито територията която изпепеляват

    Коментиран от #119

    12:33 09.10.2025

  • 114 Путин гол до кръста на пони

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "ЖЕКО":

    ЕТО ГО ОЩЕ ЕДИН! ЖЕКО! МИ АКО НА МЕН МИ ВИДЯТ СМЕТКАТА? АЙДЕ ПО-СПОКОЙНО СЪС СМЕТКИТЕ!

    Коментиран от #116, #121, #127, #137

    12:34 09.10.2025

  • 115 Когато ти уври

    0 3 Отговор

    До коментар #106 от "Путин гол до кръста на пони":

    няма да те ползват за агне. Имай търпение. Може и да стане, а може и не.

    12:34 09.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Киро

    0 0 Отговор
    изгони 70,и тук веднага се почувства !

    12:36 09.10.2025

  • 118 Сметах,сметах

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "И колко е далече този запад?":

    Вече трябваше да са подминали Вашингтон.

    12:37 09.10.2025

  • 119 Типичен пример за фашистка пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "Факт":

    Колкото повече Русия мачка фашизма, толкова повече рева става неистов.

    12:37 09.10.2025

  • 120 Младши

    0 1 Отговор
    Песков и Медведев,в коя част на фронта са ?

    12:39 09.10.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ГОСТ

    0 1 Отговор
    Минавам през този форум да погледна и едно нещо ми направи вчепетление: тия дето викат ЗА Путин, викат също ЗА и за Пеевски. Не разбирам каква е връзката?

    Коментиран от #135

    12:39 09.10.2025

  • 123 ЦИРК

    3 1 Отговор
    Слаба статия... Отново пропаганда и опити за изкривяване на действителността с овъртане и тълкуване на думи. За да бъде една новина наистина новина, то тя трябва да бъде подкрепена с факти и желязна логика, липсват ли такива значи просто ни се представят фалшиви новини или слухове.

    "Твърденията на Зеленски контрастират с изявлението на руския президент Владимир Путин." Поне от материалът представен в статията не контрастират. Достатъчно е да видите картите на дийп стейт портала (украински източници за ситуацията на бойното поле), за да разберете че руснаците държат инициативата и наистина напредват на фронта. И вече няма абсолютно никакъв шанс Русия да спре докато не изпълни целите си. Етапът (и поредната възможност) в който можеше да бъдат постигнати договорки отмина (отново проигран от глупост и самозаблуда). Всякакви други медийни и политически интерпретации са жалка и нескопосана пропаганда от не особенно интелигентни хора (явно).

    Коментиран от #128

    12:41 09.10.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Експерт

    2 1 Отговор
    Путлер и башибозука му са хартиени 😅🐯🐅. Затова украинците ги утилизират като 🦟🦟🦟

    12:42 09.10.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Силен коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "ЦИРК":

    по-дълъг от статията !

    12:43 09.10.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 ОРК

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":

    Русия загуби война или запада загуби разума?

    12:48 09.10.2025

  • 134 Ти гледай

    0 1 Отговор

    До коментар #131 от "Путин гол до кръста на пони":

    да оправиш достойнството и комплексите, за да не те подритват.

    12:48 09.10.2025

  • 135 Магнитски

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "ГОСТ":

    Двамата се привличат!

    12:48 09.10.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Ако на теб ти видят

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Путин гол до кръста на пони":

    няма да е загуба, даже ще е от полза. Един без роден глупак по малко в България.

    12:52 09.10.2025

Новини по държави:
