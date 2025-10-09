Зеленски: Украинските сили нанасят сериозни загуби на руските войски в Донецка област

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въоръжените сили на Украйна нанасят значителни загуби на руските части в рамките на контраофанзива в Донецка област, която остава основният театър на военните действия повече от три години и половина, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски посочи, че е разговарял близо час с главнокомандващия генерал Олександър Сирски, като специален акцент е бил поставен върху операцията в района на Доброполие - посока, където украинските сили провеждат настъпателни действия. „Нашите войници нанасят сериозни загуби на врага“, каза президентът.
Доброполие се намира северно от логистичния център Покровск - една от основните цели на бавния руски напредък на запад през Донецка област. Зеленски подчерта, че украинските сили се отбраняват по всички други направления, като спомена особено Купянск - почти напълно разрушен град в североизточна Украйна, подложен на интензивни руски атаки от месеци.
Президентът също така определи ситуацията като „тежка“ около Новопавливка в Запорожка област, но уточни, че „активните отбранителни действия дават добри резултати“.
Твърденията на Зеленски контрастират с изявлението на руския президент Владимир Путин, направено ден по-рано пред висши военни в района на Санкт Петербург. Путин заяви, че руските сили държат стратегическата инициатива на всички фронтови участъци и че са възвърнали близо 5000 кв. км територия в Украйна през 2025 г.
Русия съобщи в сряда, че е поела контрол над селото Новогригоровка в Южна Запорожка област - част от почти ежедневните руски обявления за превзети населени места.
В същото време украинските власти докладват за нови руски атаки срещу цивилни райони. Губернаторът на Херсонска област съобщи, че трима души са загинали при обстрел във и около град Херсон, а в Сумска област - разположена на северната граница с Русия - три други лица са загинали при удари с дронове.
Информацията от бойното поле не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва „Ройтерс“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще командва ли днес целия свят тоя?
11:38 09.10.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #6, #67, #97
11:39 09.10.2025
3 Бялджип
11:40 09.10.2025
4 Спрете да го давате този фашист
Коментиран от #70
11:40 09.10.2025
5 си дзън
Коментиран от #17, #19, #37, #79
11:40 09.10.2025
7 ами
11:40 09.10.2025
8 Пак е на няколко
11:41 09.10.2025
9 флип
11:41 09.10.2025
10 Копейки, не се напъвайтае.
Коментиран от #15, #25, #26, #46, #133
11:41 09.10.2025
11 хихи
11:41 09.10.2025
12 Дориана
11:41 09.10.2025
13 Кит
11:41 09.10.2025
14 Зеленски
Напредваме...
11:42 09.10.2025
15 Жалко
До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":че те прецакаха да те извадят и покажеш освен твоето падение и това на запада.
11:42 09.10.2025
16 Аха
11:42 09.10.2025
18 АЛОООУ
11:42 09.10.2025
19 ФАКТ
До коментар #5 от "си дзън":Най добрата руска ПВО са руските рафинерии.Улавят всичко изстреляно по тях.
Коментиран от #30
11:43 09.10.2025
20 Посетител
Коментиран от #29
11:43 09.10.2025
22 Зеленски
11:44 09.10.2025
23 Наркомане
11:45 09.10.2025
24 Българин
11:45 09.10.2025
25 победителите
До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":Германия е в рецесия ,Франция също.....Русия обратното
Коментиран от #32, #89
11:45 09.10.2025
26 ми аморе
До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":погледни WAR MAP UKRAINE ---ДЕиЛИ УПДАТЕ Ту ТУУУУУУУУУУУУ-с пръста внимаваи коя дупка ЧЕ много са ( каза Бате )
11:45 09.10.2025
28 Опааа
11:46 09.10.2025
31 Данчо Мавзолейски
До коментар #27 от "Данчо Мавзолейски":Когато го пуснаха, Данчо пак отиде на Червения площад. Живееше там като паметник – ядеше трохи, спеше на пейките и рецитираше на минувачите речи за „славянското братство“. Туристите го снимаха и го наричаха „живият фантом на мавзолея“.
Данчо Мавзолейски вярваше в Русия повече, отколкото тя вярваше в него. Така и не срещна Путин, не получи медал, нито благодарност, но пък се сдоби с празни джобове, болки в костите и гласове в главата си.
11:46 09.10.2025
32 А ГДЕ
До коментар #25 от "победителите":Бензин?
Коментиран от #47
11:47 09.10.2025
33 не може да бъде
11:47 09.10.2025
34 ЖЕКО
11:47 09.10.2025
36 Макробиолог
11:48 09.10.2025
39 Механик
11:50 09.10.2025
40 Сам ли вложи труд
До коментар #27 от "Данчо Мавзолейски":да надраскаш толкова простотия или само я копи пейстна, поради невъзможността да осъзнаеш кое е тъпо и кое не?
11:50 09.10.2025
41 Леле - леле ! 😜
11:51 09.10.2025
42 Наркозависимия
11:51 09.10.2025
44 Копейки не се напъвайте.
Коментиран от #54
11:52 09.10.2025
45 Мо.ето мне.ние
11:52 09.10.2025
46 Бензъл
До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":Виждаме виждаме.Затуй укрите все на запад бягат
Коментиран от #50
11:53 09.10.2025
48 Рон Джереми
11:55 09.10.2025
51 Погледни
До коментар #47 от "А где":в гащите си. Ако имаш гащи де. 😀
11:56 09.10.2025
52 Мими Кучева🐕
11:56 09.10.2025
55 Булава
Коментиран от #57
12:00 09.10.2025
56 Копейки не се напъвайте
12:01 09.10.2025
57 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #55 от "Булава":Това са руски фейкове.
Коментиран от #60, #61
12:01 09.10.2025
58 Бензъл
До коментар #50 от "Миндьо Шпагата":Миндьо захабената шпага.Бегай не се занимавай със мъжките неща
12:02 09.10.2025
59 Брейк нюз!!!
Коментиран от #83
12:03 09.10.2025
60 Изпражнението зеленски
До коментар #57 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш.
12:03 09.10.2025
61 Булава
До коментар #57 от "Изпражнението гайтанджиева":Отвори телеграм канала Три майора и глей как красиво горят.Такава красота не съм виждал досега
12:04 09.10.2025
62 СССР
Cum res loquuntur, tum etiam dii tacent.
1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
2. Унгарското въстание от 1956 г. е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика, който продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968 и продължава до 20 август същата година, когато армиите на СССР, НРБ, ПНР, ГДР, УНР
окупират страната.
4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г., когато се провежда пленум на ЦК на КПСС.
5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС и конфискация на партийното имущество на територията на Русия. Същото правят и в Молдова.
6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г., малко след Берлинската стена.
7. 1 юли 1991 в Прага. Там се чуха знаменателните думи на тогавашния чехословашки президент и бивш дисидент Вацлав Хавел: „Днес Варшавският договор престана да съществува.”
8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
9. Когато Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г., повечето държави от Източния блок вече отдавна са преминали на друг етап.
10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
11. Датата 29 март 2004 г. се счита за дата на приемане на България в НАТО.
12. 1 януари 2007 г.България става член на Европ
Коментиран от #73
12:04 09.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хлад
Коментиран от #72
12:07 09.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Обективни истини
Нима смърта на хората ще помогне за някакви територия, що за глупотевини да умираш заради някаква средновековна идеология не знам
12:09 09.10.2025
67 Факти
До коментар #2 от "Вашето мнение":Руснаците не умират от смях, а умират от западното оръжие в ръцете на украинците.
12:09 09.10.2025
68 Руснаците
12:09 09.10.2025
69 Факт
Според путин, „решенията, взети през февруари 2022 г., били правилни и навременни“, и Москва ще „постигне всички цели на СВО“. Тези твърдения обаче контрастират с реалността – дори на четвъртата година от войната Кремъл така и не е дал ясно обяснение какви точно са тези цели.
Освен това, речта служи като средство за нова мобилизационна кампания. путин се опитва да мотивира руснаците да се включат в армията, изтъквайки преувеличени успехи на фронта, докато реалността е трагична – хиляди загинали руски войници, пожертвани в името на имперските му амбиции.
Особено показателно е, че тези изказвания директно противоречат на заявената от Кремъл „готовност за мирни преговори“. Напротив – всичко сочи, че Москва не просто не планира да спира войната, а я подготвя за нов, още по-кървав етап.
Коментиран от #77
12:09 09.10.2025
70 1944
До коментар #4 от "Спрете да го давате този фашист":джуджака унищожава матушката ви. по успешно от рейгън ссср.
Коментиран от #75
12:10 09.10.2025
71 Механик
Научете го тоя български, бе! Моля ви! Никак не трудно.
п.п.
Абе, ами щом толкова много побеждават, що реват за помощ, пари и оръжие???
12:10 09.10.2025
72 Заради
До коментар #64 от "Хлад":един без акъл и високи токчета !
Коментиран от #80, #81, #87
12:11 09.10.2025
73 Официално
До коментар #62 от "СССР":Е и какво? След 2007 следва разруха. България след демокрацията паразитира върху достиженията на соца беше във възход 45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.
Къде ни е сега Южен поток, Козлодуй, БГА Балкан, Океански риболовци,армията, подводниците, безгръбначи продажници от Герб,ПП, СДС, ДПС?
А златото, поливните площи, селското стопанство ? Концесиите на рудите, водата? Разпродадоха построените при соца българските сгради посолства по света. Швейцария на Балканите ли е БГ?
12:11 09.10.2025
74 Конешено
12:13 09.10.2025
75 Спрете да го давате този фашист
До коментар #70 от "1944":Лъжите му обслужват интересите на САЩ за поддържане на тази война, докато в Украйна загиват хиляди и се унищожава Европа.
12:13 09.10.2025
76 Не е смешно
12:14 09.10.2025
77 Ти си типичен пример
До коментар #69 от "Факт":за фашистка пропаганда.
12:14 09.10.2025
78 С това трябваше да започнете:
12:14 09.10.2025
79 РЕАЛИСТ!
До коментар #5 от "си дзън":Тия Укри уж все ,,удрят"...,пък все...- ударени ми ходят...?!
12:16 09.10.2025
80 Чети книжки малчо
До коментар #72 от "Заради":Опростачването от запада не ти е от полза и показва единствено дъното което копаят.
12:17 09.10.2025
82 Факт
Коментиран от #84, #91, #107, #124, #130, #132, #136
12:17 09.10.2025
83 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #59 от "Брейк нюз!!!":,,Томахоук" вече са ...- ,,Пътници"...,както и Зеленски е....-
.,,Пътник"...!
12:17 09.10.2025
86 Зеленски
12:19 09.10.2025
87 Един 🤡 свири бе ръце
До коментар #72 от "Заради":на пиано с високи токчета.
12:21 09.10.2025
88 Хвала
Заслужават всяка подкрепа , която можем да им осигурим!
Коментиран от #95
12:22 09.10.2025
89 Факти
До коментар #25 от "победителите":Русия е в рецесия от 2014 г. - 5% надолу. Германия за същия период е +25%, което е нормално за високо развита държава. Русия е развиваща се държава от втория свят и за този период трябваше да дръпне със 100% като Китай, Индия и България например, а вместо това тя се сви. Срам.
Коментиран от #98
12:23 09.10.2025
90 Лъжеш Зеленски
12:24 09.10.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 ТъйТъй
Коментиран от #96, #110
12:25 09.10.2025
93 ЛИЛИ
Коментиран от #103
12:26 09.10.2025
94 Роналдо
12:27 09.10.2025
95 Да се хвали
До коментар #88 от "Хвала":фашисткият режим в Украйна избиващ измъчващ и взимащ за заложници мирно население, показва дъното което може да удари човешко същество без ценностна система.
12:27 09.10.2025
96 Коя поред
До коментар #92 от "ТъйТъй":друга неделя?
12:28 09.10.2025
97 И колко е далече този запад?
До коментар #2 от "Вашето мнение":Руснаците четвърта година ги гонят все на запад, и стоят до Покровск и Купянск в нивите🤣, там ли е запада🤣.
Коментиран от #105, #118
12:28 09.10.2025
98 Срам е
До коментар #89 от "Факти":да те ползват за лъжи.
12:29 09.10.2025
101 ЖЕКО
Коментиран от #104, #114
12:30 09.10.2025
102 Тръмп
12:30 09.10.2025
103 🤣... Кой народ знае бе Лили?
До коментар #93 от "ЛИЛИ":Тези където не могат сами да си вържат обувките ли?, те ли знаят🤭
Коментиран от #112
12:31 09.10.2025
105 Четвърта, пета шеста
До коментар #97 от "И колко е далече този запад?":посоката е на запад. Но това не трябва да те радва, а да прогледнеш как една държава си замина заради интересите и интригите на САЩ.
12:31 09.10.2025
106 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #115
12:31 09.10.2025
108 смешарки: щом западняците мълчат
често се фукат че унищожават много враг
а на следващия ден превзети техни селища
12:31 09.10.2025
110 Кеворк
До коментар #92 от "ТъйТъй":Всяка неделя,превземаме Покровск !
12:32 09.10.2025
111 По международния обмен
12:32 09.10.2025
112 Там пише
До коментар #103 от "🤣... Кой народ знае бе Лили?":Българският народ.
12:32 09.10.2025
113 Факт
Ако сега спре войната нацяло ще рухне мита за "непобедимата, руска армия" 😁 Даже не го интересуват загубите на башибозука му нито територията която изпепеляват
Коментиран от #119
12:33 09.10.2025
114 Путин гол до кръста на пони
До коментар #101 от "ЖЕКО":ЕТО ГО ОЩЕ ЕДИН! ЖЕКО! МИ АКО НА МЕН МИ ВИДЯТ СМЕТКАТА? АЙДЕ ПО-СПОКОЙНО СЪС СМЕТКИТЕ!
Коментиран от #116, #121, #127, #137
12:34 09.10.2025
115 Когато ти уври
До коментар #106 от "Путин гол до кръста на пони":няма да те ползват за агне. Имай търпение. Може и да стане, а може и не.
12:34 09.10.2025
117 Киро
12:36 09.10.2025
118 Сметах,сметах
До коментар #97 от "И колко е далече този запад?":Вече трябваше да са подминали Вашингтон.
12:37 09.10.2025
119 Типичен пример за фашистка пропаганда
До коментар #113 от "Факт":Колкото повече Русия мачка фашизма, толкова повече рева става неистов.
12:37 09.10.2025
120 Младши
12:39 09.10.2025
122 ГОСТ
Коментиран от #135
12:39 09.10.2025
123 ЦИРК
"Твърденията на Зеленски контрастират с изявлението на руския президент Владимир Путин." Поне от материалът представен в статията не контрастират. Достатъчно е да видите картите на дийп стейт портала (украински източници за ситуацията на бойното поле), за да разберете че руснаците държат инициативата и наистина напредват на фронта. И вече няма абсолютно никакъв шанс Русия да спре докато не изпълни целите си. Етапът (и поредната възможност) в който можеше да бъдат постигнати договорки отмина (отново проигран от глупост и самозаблуда). Всякакви други медийни и политически интерпретации са жалка и нескопосана пропаганда от не особенно интелигентни хора (явно).
Коментиран от #128
12:41 09.10.2025
125 Експерт
12:42 09.10.2025
128 Силен коментар
До коментар #123 от "ЦИРК":по-дълъг от статията !
12:43 09.10.2025
133 ОРК
До коментар #10 от "Копейки, не се напъвайтае.":Русия загуби война или запада загуби разума?
12:48 09.10.2025
134 Ти гледай
До коментар #131 от "Путин гол до кръста на пони":да оправиш достойнството и комплексите, за да не те подритват.
12:48 09.10.2025
135 Магнитски
До коментар #122 от "ГОСТ":Двамата се привличат!
12:48 09.10.2025
137 Ако на теб ти видят
До коментар #114 от "Путин гол до кръста на пони":няма да е загуба, даже ще е от полза. Един без роден глупак по малко в България.
12:52 09.10.2025