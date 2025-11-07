Насилие срещу медици: когато пациенти изпаднат в агресия

Кристофер Лоренц работи като санитар към Германския Червен кръст. При последното му дежурство се сблъскал с агресия от страна на пиян пациент, когото са откарали в болницата във Вормс. „Най-често това се случва с хора, които са под въздействието на наркотици или алкохол. Такива пациенти са непредсказуеми“, казва Лоренц. Самият той на няколко пъти е бил обект на физически нападения, веднъж дори е бил заплашван с огнестрелно оръжие: „Това са ситуации, в които просто се страхуваш да влезеш в нечий дом, защото не знаеш дали ще излезеш невредим“, казва той пред обществената медия АРД.

Нападенията срещу лекари и медицински сестри

Според проучване, проведено през миналата година от Германския болничен институт сред 250 болници в цялата страна, физическите и словесни нападения срещу здравния персонал са се увеличили. Почти три четвърти от анкетираните болници съобщават за умерено или дори значително увеличение на нападенията срещу срещу медици.

Около половината от клиниките са посочили, че особено засегнати са спешните отделения. Насилието е насочено предимно срещу медицинските сестри, но също и срещу лекари. Приблизително всяка четвърта болница използва охрана, за да защити както медиците, така и пациентите, посочва АРД. През спешното отделение на клиниката във Вормс всеки ден преминават средно по 130 пациенти на ден. Често се налага те да чакат дълго, близките им се тревожат, нервничат и настроението може бързо да се промени.

„Хората изразяват недоволството си по различни начини – от обиди, през заплахи, до физически нападения“, казва Леандер Бобер, от 15 години санитар в отделението за спешна помощ. Пациентите са хора с различно образование и реагират различно в такава ситуация, допълва той. Бобер е решен отсега нататък да подава по-често жалби, защото иска да „направи феномена видим“ и да покаже, че нападенията не могат да бъдат толерирани, посочва АРД.

През 2023 г. Само в болницата във Вормс са били регистрирани 13 случая на насилие, а през следващата година броят им се е удвоил. „Предполагаме, че реалните цифри са много по-високи, тъй като не всеки инцидент се докладва“, казва главната лекарка на гериатричното отделение Улрике Бухвалд. 80% от случаите на насилие са извършени от мъже, уточнява АРД.

Недостигът на персонал е основната причина

Професионалните сдружения на медиците в Германия наблюдават с тревога това, че нападенията – вербални, физически и сексуални – вече са част от ежедневието на много места. Основната причина за това са недостигът на кадри и високата натовареност на медицинския персонал.

Увеличаването на насилието срещу „служители в сферата на обществените услуги“ се наблюдава не само в Германия. Причините за това са различни. Например - когато пациенти се чувстват зле третирани: „Това усещане може да възникне, когато времето за чакане в спешното отделение е прекалено дълго и неоправдано от тяхна гледна точка. Или когато са убедени, че здравословните им проблеми не се възприемат и лекуват достатъчно сериозно. Те често се намират в извънредна ситуация, която ги натоварва емоционално“, обяснява Ерика Зирш, професор от Университета Дуисбург-Есен. В спешните отделения, клиниките и другите здравни заведения недостигът на медицински персонал може да увеличи чувството на неудовлетвореност, гняв и безпомощност. И още една причина посочва проф. Зирш: „В някои патриархални обществени структури компетентността на жените се поставя под въпрос. Неслучайно най-често мъже проявяват насилие – обикновено срещу лекарки или медицински сестри“, казва тя пред АРД.

Помощ в спешни ситуации

В болницата във Вормс е изградена вътрешна телефонна мрежа за такива случаи: при агресивно поведение лекарите и медицинските сестри могат да се обадят на централен номер и да поискат помощ. Освен това има помещения за сигурност, където персоналът може да потърси убежище в спешни случаи. През уикенда пък в чакалнята на спешното отделение, където напрежението е най-голямо, присъстват служители от охраната. В повечето случаи само присъствието на охранителния персонал е достатъчно, за да се успокои напрегнатата обстановка, обяснява главната лекарка Бухвалд. Така по-рядко се налага да се вика полицията, макар и да се случва, добавя тя пред АРД.

Медията цитира и още един резултат от проучването на Германския болничен институт: 93 процента от анкетираните болници и клиники биха приветствали затягане на законодателството – с оглед на растящото насилие над медици. Такъв законопроект вече се подготвя от федералното правителство, допълва АРД.

Автори :Лукреция Гатер ARD | Луиза Шабо ARD