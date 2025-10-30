Новини
Свят »
Германия »
Германия увеличава минималното заплащане

30 Октомври, 2025 07:02 1 929 23

  • германци-
  • германия-
  • заплата-
  • заплащане

Увеличението ще струва милиарди на работодателите

Германия увеличава минималното заплащане - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В съответствие с плановете минималното заплащане на час в Германия се увеличава, реши кабинетът. От началото на следващата година то ще е 13,90 евро, а година по-късно ще достигне 14,60. Ръстът е с 13,9 процента и е най-големият, предприеман от десет години насам.

Долната граница за минималното заплащане в Германия бе въведена през 2015 година, припомня АРД. Тогава равнището бе 8,50 евро на час, а през 2022 бе решено да се вдигне до 12 евро. В момента минималното почасово заплащане е 12,85 евро.

Увеличението ще струва милиарди на работодателите

По данни на Федералната статистическа служба, от увеличението на минималното заплащане ще спечелят до 6,6 милиона души - особено жените и заетите в източната част на Германия. Този, който работи на минимално заплащане на пълно работно време, ще получава от януари 2026 година 190 евро повече на месец.

Решението за увеличението ще предизвика допълнителни разходи за работодателите в размер от около 2,2 милиарда евро догодина, а през 2027-а - 3,4 милиарда.

Увеличението на минималното заплащане е успех

Министърката на труда Бербел Бас похвали увеличението като "важна стъпка за повече справедливост и признание за тези, които ежедневно поддържат страната". Ръстът в минималната заплата е "успех за милиони хора, които работят усилено" - сега те ще получават осезаемо повече за труда си, подчерта Бас.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пешо

    19 1 Отговор
    германия увеличи , българия намали

    Коментиран от #4, #21

    07:09 30.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Янко

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Щото сме много богати за това

    07:12 30.10.2025

  • 5 браво на Германия

    19 0 Отговор
    И преди някой да вземе да дудне, да провери ситуацията в САЩ - витрината на капитализма. И там има минималка на час и то по-висока.

    А тук професорите и лекарите вземат по-малко на час. Но пък мотите ни са по-скъпи от тези в Берлин.
    Чудно.

    Коментиран от #9

    07:15 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ръп

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "браво на Германия":

    Много професори се навъдихте, май трябва да се направи ревизия

    07:22 30.10.2025

  • 10 Янко Съкъзов

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "верно ли":

    Германската е била качествена преди доста години когато е нямало конкуренция, в момента китайската е с добро качество и си заслужава да се купува заради по ниската цена

    07:22 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Посетител

    3 0 Отговор
    Браво, браво! Чакаме го и у нас!

    07:29 30.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Посетител

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "верно ли":

    Колегата Янко Сакъзов е прав! И по-точно, докато имаше германско производство! Откакто си прехвърлиха производството в Китай, надписа "Made in Germany" стана колекционерска рядкост.

    07:38 30.10.2025

  • 16 Аоо

    9 0 Отговор
    Е, у нас намаляват минималната заплата, а увеличават данъците с 2%. Намаляват дупките, от където краднат, и от сега нататък ще увеличават данъците и ще намаляват социалните придобивки

    07:42 30.10.2025

  • 17 Оди у Чаайна

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Дедовият ли крепиш в ЕС?

    07:47 30.10.2025

  • 18 Егрманско качество викаш....

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "верно ли":

    Било е некога..., можеби...?! Сега всичко е китайски, даже и емблемата!

    07:52 30.10.2025

  • 19 ооооо

    6 0 Отговор
    бг територията кога ще види 8,50 евро на час минималка ? ще ви кажа, никога

    07:54 30.10.2025

  • 20 Ха така...!

    0 0 Отговор
    Няма само ние да увеличаваме...?!

    08:03 30.10.2025

  • 21 Даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Ама германците работят здраво и се осигуряват на пълната заплата, а не взимат пари в "плик".....а Ганьо само клюкари по цял ден, вързан с две леви ръце, но пък по претенции е "най-великия" - може и знае всичко..... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    08:14 30.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Даааа":

    " И ние ядем бонбонки тик-так
    и пушим "КЕНТ" !"🤔❓
    А , да у домати ядем, ама не с колците❗

    08:32 30.10.2025

