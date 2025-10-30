Германия увеличава минималното заплащане

В съответствие с плановете минималното заплащане на час в Германия се увеличава, реши кабинетът. От началото на следващата година то ще е 13,90 евро, а година по-късно ще достигне 14,60. Ръстът е с 13,9 процента и е най-големият, предприеман от десет години насам.
Долната граница за минималното заплащане в Германия бе въведена през 2015 година, припомня АРД. Тогава равнището бе 8,50 евро на час, а през 2022 бе решено да се вдигне до 12 евро. В момента минималното почасово заплащане е 12,85 евро.
Увеличението ще струва милиарди на работодателите
По данни на Федералната статистическа служба, от увеличението на минималното заплащане ще спечелят до 6,6 милиона души - особено жените и заетите в източната част на Германия. Този, който работи на минимално заплащане на пълно работно време, ще получава от януари 2026 година 190 евро повече на месец.
Решението за увеличението ще предизвика допълнителни разходи за работодателите в размер от около 2,2 милиарда евро догодина, а през 2027-а - 3,4 милиарда.
Увеличението на минималното заплащане е успех
Министърката на труда Бербел Бас похвали увеличението като "важна стъпка за повече справедливост и признание за тези, които ежедневно поддържат страната". Ръстът в минималната заплата е "успех за милиони хора, които работят усилено" - сега те ще получават осезаемо повече за труда си, подчерта Бас.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пешо
Коментиран от #4, #21
07:09 30.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Янко
До коментар #2 от "пешо":Щото сме много богати за това
07:12 30.10.2025
5 браво на Германия
А тук професорите и лекарите вземат по-малко на час. Но пък мотите ни са по-скъпи от тези в Берлин.
Чудно.
Коментиран от #9
07:15 30.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ръп
До коментар #5 от "браво на Германия":Много професори се навъдихте, май трябва да се направи ревизия
07:22 30.10.2025
10 Янко Съкъзов
До коментар #6 от "верно ли":Германската е била качествена преди доста години когато е нямало конкуренция, в момента китайската е с добро качество и си заслужава да се купува заради по ниската цена
07:22 30.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Посетител
07:29 30.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Посетител
До коментар #6 от "верно ли":Колегата Янко Сакъзов е прав! И по-точно, докато имаше германско производство! Откакто си прехвърлиха производството в Китай, надписа "Made in Germany" стана колекционерска рядкост.
07:38 30.10.2025
16 Аоо
07:42 30.10.2025
17 Оди у Чаайна
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Дедовият ли крепиш в ЕС?
07:47 30.10.2025
18 Егрманско качество викаш....
До коментар #6 от "верно ли":Било е некога..., можеби...?! Сега всичко е китайски, даже и емблемата!
07:52 30.10.2025
19 ооооо
07:54 30.10.2025
20 Ха така...!
08:03 30.10.2025
21 Даааа
До коментар #2 от "пешо":Ама германците работят здраво и се осигуряват на пълната заплата, а не взимат пари в "плик".....а Ганьо само клюкари по цял ден, вързан с две леви ръце, но пък по претенции е "най-великия" - може и знае всичко..... 🤣🤣🤣
Коментиран от #23
08:14 30.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "Даааа":" И ние ядем бонбонки тик-так
и пушим "КЕНТ" !"🤔❓
А , да у домати ядем, ама не с колците❗
08:32 30.10.2025