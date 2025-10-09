Новини
Скандал в Гърция: огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Скандал в Гърция: огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

9 Октомври, 2025 13:50 943 17

Фалшиви данни и документи, стада с животни, които ги има само на хартия: в Гърция бе разкрит огромен скандал за крадени субсидии от ЕС

Скандал в Гърция: огромни измами с аграрни субсидии на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Този скандал може да струва на Гърция загубата на европейски пари: заради измами със селскостопански субсидии правителството в Атина е подложено на силен натиск от Брюксел, пише германският „Ханделсблат“. Скандалът беше предизвикан от разкрития, че хиляди гръцки земеделски производители са злоупотребявали със средства от ЕС през последните години с помощта на подправени данни и фалшиви документи. Измамите са били подпомагани от държавни служители и политици - установиха Европейската прокуратура и гръцки правоохранителни органи, припомня изданието.

Европейската комисия (ЕК) настоява Атина да изготви план с мерки, за да не се допускат в бъдеще подобни злоупотреби, за което правителството на консервативния министър-председател Кириакос Мицотакис получи и крайни срокове, последният от които изтече на 2 октомври.

Спиране на плащания?

Отговорната Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) отхвърли досегашните предложения на Гърция в тази насока като „недостатъчни“ и правителството сега трябва да подобри концепцията си до 4 ноември. Ако дотогава не представи надежден план, Европейската комисия може да спре текущите плащания от земеделския фонд, посочва „Ханделсблат“. Гръцкият министър на земеделието Константинос Циарас увери, че няма риск от загуба на европейски средства. За миналата година ЕС е превел на Гърция селскостопански субсидии в размер на 2,2 милиарда евро, припомня изданието.

Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши посети Атина миналата седмица и похвали „продуктивното сътрудничество“ с гръцките власти, но допълни, че трябва да се направи още много: „Тук някои са крали пари години наред“, заяви тя пред представители на медиите. По-нататък в публикацията се припомня, че през юни ЕК наложи глоба от 415 милиона евро на Гърция - отново поради измами със субсидии в периода от 2016 до 2023 г. Преди това гръцките власти установиха, че само през 2022 и 2023 г. над хиляда души са получили неправомерно общо 22,7 милиона евро от селскостопанските субсидии на ЕС.

Скандали, в които са замесени и политици

В центъра на разследването е вече разпуснатата държавна агенция Opekepe, която е отговаряла за разпределянето на селскостопанските субсидии от ЕС. Членове на парламента са накарали скандалната агенция да отпусне субсидии за земеделски производители в техните избирателни райони, което представлява купуване на гласове с пари от ЕС. В тази връзка се разследват най-малко десет депутати. Установено е също така, че гръцки фермери са декларирали несъществуващи житни или маслинови насаждения, или пък че специално за посещенията на инспектори са си разменяли взаимно стада с животни, за да получат по-високи субсидии.

Сред получателите на селскостопанските средства от ЕС са и бивш политик - Калиопи Семерциду от управляващата партия „Нова Демокрация“ и нейният партньор Христос Магириас. Между 2019 и 2024 г. те са получили около 2,6 милиона европейски субсидии за 1 300 млечни крави. В оборите обаче следователите не са открили крави, а луксозни автомобили Ферари и Порше. Гръцката служба за борба с прането на пари конфискува автомобилите, както и други активи на стойност 1,5 милиона евро. Семерциду отрича всички обвинения.

Ще има ли наказания?

Разследванията в Гърция обаче не се ограничават до измамите със субсидии. Европейската прокуратура разследва и предполагаеми случаи на подкуп в митниците, нередности при използването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, както и след железопътната катастрофа в Темпи от февруари 2023 г. с 57 жертви. Гърция беше получила 41 милиона евро от ЕС за дистанционно управлявана система за безопасност и сигнализация, която обаче никога не е била инсталирана. Не е ясно какво се е случило с парите.

Скандалите стават все по-голямо бреме за премиера Мицотакис и в политически план, тъй като подкопават доверието в правителството и институциите. Според проучване на института Alco от края на септември 74% от анкетираните смятат, че правителството се занимава с „прикриване на следи“, а 54% очакват виновните за скандала със субсидиите да останат ненаказани, се казва още в публикацията на „Ханделсблат“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фактите

    18 3 Отговор
    Някой да е изненадан?!? В България е още по-мащабно.

    13:55 09.10.2025

  • 2 Абсурдистан

    10 0 Отговор
    Гърция - Абсурдистан2

    13:56 09.10.2025

  • 3 бай Бай

    10 0 Отговор
    А то тук нашите ангелчета щото....
    Алчност и безчестие е сега на мода навсякъде.
    Но ще дойде ден за разплата.

    13:57 09.10.2025

  • 4 Зърна с Бентлито

    8 1 Отговор
    Ууу, убаво че тука не е така

    13:57 09.10.2025

  • 5 чекмеджан: прави едно мое чекмедже

    6 0 Отговор
    общо 22,7 милиона евро
    или
    пари за семки за бункера

    13:58 09.10.2025

  • 6 Има една песен

    2 0 Отговор
    You may say No, no, no, no, when its really Yeah, yeah, yeah, yeah. Те на Да, Не ли викаха :)

    14:01 09.10.2025

  • 7 Силиций

    9 0 Отговор
    Ха,ха,ха...Византийците, " чак сега ли идвате?"
    В България част от земеделците трета вила стоят на Малдивите....

    Коментиран от #13

    14:01 09.10.2025

  • 8 Величко

    6 0 Отговор
    Оффф ... , само в Гърция ли е така ... ? ! Добре че в България не е така ...

    14:01 09.10.2025

  • 9 Счетоводителя

    6 0 Отговор
    След гърците,да се "готвят" нашите светци

    14:03 09.10.2025

  • 10 Точен

    3 0 Отговор
    Всъщност най-големите измами с европари стават във Франция, Испания, Италия и Португалия, като обем, не че елините са света вода ненапита...

    14:05 09.10.2025

  • 11 Докато умните се наумуват

    2 0 Отговор
    Лудите се налудуват

    14:06 09.10.2025

  • 12 Титак

    3 0 Отговор
    A у нас всичко е изрядно, щото сме много честни............ просто още не са ни хванали.

    14:06 09.10.2025

  • 13 Зърнара с Майбаха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Силиций":

    Тоа па, вили, ела да видиш хотелските ни комплекси по островите с огромни частни пристанища, не като Динковите

    Коментиран от #16

    14:07 09.10.2025

  • 14 Не нормална работа

    1 0 Отговор
    Ох и нормална работа

    14:08 09.10.2025

  • 15 Континенталните гърци ще затрият

    2 0 Отговор
    Понтийските гърци
    зор за евросредства

    14:10 09.10.2025

  • 16 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зърнара с Майбаха":

    Пардон,да ущорее,забравям вече....;-)

    14:16 09.10.2025

  • 17 Хубава работа

    0 0 Отговор
    Ама Балканска

    14:35 09.10.2025

