Новини
Свят »
Гърция »
Гърция ще замени тролеите си с електрически автобуси

Гърция ще замени тролеите си с електрически автобуси

18 Октомври, 2025 16:06 303 1

  • гърция-
  • електрически автобуси-
  • транспорт-
  • тролей-
  • атина

За всеки километър, който сегашният тролейбусен парк изминава, данъкоплатците плащат приблизително 5,50 евро

Гърция ще замени тролеите си с електрически автобуси - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция постепенно ще замени тролейбусния си транспорт с електрически автобуси, за да намали разходите си и да подобри обслужването, заяви заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис пред гръцкия парламент в петък, съобщи днес електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", предаде БТА.

В отговор на депутата от партията „Нова левица“ Насос Илиопулос, който заяви, че има липса на стратегическо планиране и научни изследвания в областта на транспорта, Киранакис отговори, като сравни разходите за единия и другия вид транспорт.

„За всеки километър, който сегашният тролейбусен парк изминава, данъкоплатците плащат приблизително 5,50 евро. За всеки изминат от електрически автобус километър гръцката държава, данъкоплатците плащат приблизително 2,50 евро. Така че говорим за повече от двойна цена“, каза Киранакис.

Той подчерта, че тролеите няма да бъдат спрени напълно, като поясни, че тролейбусите с оставащ експлоатационен живот ще продължат да се движат по прави маршрути по някои от булевардите в Атина, „където кабелите не причиняват толкова много смущения“.

„Със средства от европейски програми, за всеки два тролейбуса от ново поколение можем да закупим три електрически автобуса, така че разходите за данъкоплатците са по-ниски“, заяви още министърът.

Киранакис увери, че няма да има загуба на работни места, като допълни, че всички работници ще бъдат поети от атинската компания за обществени автобуси, която има свободни работни места с повишено заплащане.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Както е тръгнало ,в БГ ще спрем транспорта като цяло

    16:09 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания