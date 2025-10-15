Новини
Супермаркетите в Гърция обявиха намаление на цените на основни продукти

15 Октомври, 2025 14:05 1 011 26

Намалението на цените ще започне да се вижда по рафтовете на магазините към края на седмицата

Супермаркетите в Гърция обявиха намаление на цените на основни продукти - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 2000 продукта от основна необходимост ще се продават на средно 8 процента по-ниски цени, обяви генералният директор на Съюза на супермаркетите в Гърция Апостолос Петалас след среща с министъра на развитието Такис Теодорикакис, съобщи АНА-МПА, предаде БТА.

Инициативата за това е на министерството, като целта ѝ е да убеди търговските вериги да намалят средната си печалба при тези продукти в полза на обществото и главно на уязвимите групи.

Телевизия Скай уточнява че намалението обхваща 2180 продукта – 1074 хранителни стоки и 1106 от други категории. От общия брой 1356 са собствени марки на веригите, а 824 са марки на други компании. Намалените продукти обхващат около 10 процента от асортимента на супермаркетите.

Пред Скай журналистът Никос Филипидис съобщи, че намалението на цените ще започне да се вижда по рафтовете на магазините към края на седмицата. Тези продукти трябва да бъдат специално означени и на етикета да бъде отбелязан процентът на намалението. Целта е по-ниските цени да се запазят поне до края на годината.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милко

    19 2 Отговор
    Палиш колата пазаруваш от Турция, Гърция, Румъния, Сърбия или Македония основни продукти за 1 месец напред и спестяваш 500-600лв.

    Коментиран от #2

    14:07 15.10.2025

  • 2 Атина Палада

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Милко":

    В Гърция хранителните стоки са доста по скъпи от същите в България!За Турция и Румъния не зная.

    Коментиран от #3, #6, #15

    14:11 15.10.2025

  • 3 Милко

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Явно не си стъпвал там скоро за което се радвам. Трябва да има и балами.

    Коментиран от #5

    14:12 15.10.2025

  • 4 много ясно

    9 3 Отговор
    нали българите почват да плащат евро данъка след месец и половина

    14:14 15.10.2025

  • 5 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Милко":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Да Милчо,аз никога не съм била в Гърция 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:18 15.10.2025

  • 6 Гост

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ти някога ходил ли си в Гърция или една жена на пазара ти го каза това за цените?

    Коментиран от #9

    14:18 15.10.2025

  • 7 000

    15 3 Отговор
    Посланието на дописката е "ето, еврозоната ще ви намали цената на храните. Ще се тъпчете на воля. Ура!". Нищо такова няма да стане, разбира се.

    14:19 15.10.2025

  • 8 Артилерист

    13 3 Отговор
    Дай боже и нашите управници да последват гърците. Нека не са чак с хиляди, но ако намалят цените на няколко десетки стоки и услуги от най-необходимите за живота, пак ще се поразхлаби примката около шиите ни...

    14:22 15.10.2025

  • 9 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    И на теб ли да казвам,че аз никога не съм била в Гърция 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ш.оро.шчета,само ме разсмивате:))))

    Коментиран от #12

    14:24 15.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Там цените са наполовина на нашите и са истински.

    Коментиран от #11

    14:27 15.10.2025

  • 11 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Е добре де,колко е скъпо в България? Кажи ми на няколко хранителни стоки цените..

    Коментиран от #13

    14:34 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    В Румъния е доста по скъпо

    14:39 15.10.2025

  • 16 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Добре ,кажи на няколко стоки цените в България.
    И в Гърция в кой супермаркет са пазарили? Не ме интересува къде ,а в кой от големите супермаркети са пазарили.

    Коментиран от #20

    14:40 15.10.2025

  • 17 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Баланс на природата":

    В България големите вериги са германски.Германеца е в България да печели .А в Гърция големите вериги са си гръцки.

    Коментиран от #19

    14:42 15.10.2025

  • 18 Грозданов

    3 1 Отговор
    Значи узото и мезетата ?

    14:44 15.10.2025

  • 19 И у нас

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    имаше Карфур,но не устиска!Цените бяха двойни на немските !

    Коментиран от #23

    14:45 15.10.2025

  • 20 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Никой няма да те учи бе лъжлив, нагъл и необразован ангал.

    Коментиран от #24

    14:46 15.10.2025

  • 21 Дедо

    2 0 Отговор
    ме научи,да купувам скъпо,че излиза по-евтино !

    14:48 15.10.2025

  • 22 Оти да се лажеме?.

    3 0 Отговор
    И таз добра, на загуба ли ще продават? Ако надценката ти е в рамите на разумното няма накъде да отстъпваш, защото разходите няма как да намалиш, а трябва да премахнеш печалбата. Значи и те се поучиха вече от нашите шмекери, а докато минава - минава. После започват да се правят на благотворители, като коригират старите космически цени и обявяват намаление. Време е да се светнат и за "карти за отстъпки" който пазарува в един и същ магазин. Като отидеш обаче в друг магазин в съседното по малко градче вишдаш същата стока, от същия производител, но на доста по ниска цена без да е включена отстъпка или намаление. Как два магазина, които зареждат една и съща стока, от едно и също място, единия да прави намаления и отстъпки, а на другия редовната цена да е чувствително по ниска? Така в Кауфлант съм попадал на промоция на паста за зъби "парадонтакс", санитарен дезодорант "бреф", които в мгазин на съседно по малко градче струват наполовина без промоция.

    14:48 15.10.2025

  • 23 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "И у нас":

    Карфур имаше и в Гърция,но отдавна го няма..Сега е гръцки -Склавенитис.Няма чужди вериги в Гърция.

    14:51 15.10.2025

  • 24 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Забавен си..

    14:54 15.10.2025

  • 25 дядото

    1 1 Отговор
    интересно,това малката или голямата им кошница е.там е така - народа протестира и стачкува,министерствата в грижа за хората свалят цените,а у нас.... всичко е мафия и спекула.знаете ли защо,защото ние ...не сме народ,а мърша

    15:06 15.10.2025

  • 26 хмм

    0 0 Отговор
    я дайте да видим сравнение с преди приемането на еврото в Гърция

    15:26 15.10.2025

