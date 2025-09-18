Новини
Свят »
Румъния »
Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

18 Септември, 2025 14:08 649 13

  • урсула фон дер лайен-
  • клевета-
  • ек-
  • ес-
  • георге пиперя

Делото е внесено в Съда на ЕС, който все още не се е произнесъл по допустимостта му

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският евродепутат Георге Пиперя от националистическата партия Алианс за обединение на румънците е дал на съд председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за клевета, съобщава информационният сайт Зиаре, цитиран от БТА.

Георге Пиперя събра подписи и внесе предложение за вот на недоверие срещу Фон дер Лайен по въпроса за тайните съобщения, разменени през 2021 г. между председателката на Европейската комисия и Алберт Бурла - главен изпълнителен директор на фармацевтичния гигант "Пфайзер" (Pfizer). Вотът на недоверие бе отхвърлен в средата на юли.

Сега Георге Пиперя, който е от групата на Европейските консерватори и реформисти, съди Фон дер Лайен за клевета, посочвайки, че председателката на Европейската комисия е свързала него и други евродепутати, подписали се под искането на вота за недоверие, с влияние на Русия и политически екстремизъм. Евродепутатът иска публични извинения от председателката на Комисията заради твърденията ѝ, цитирани от него, че подписалите се под вота на недоверие са „приятели на (руския президент Владимир) Путин“, „екстремисти“ и разпространители на конспиративни теории.

Делото е внесено в Съда на ЕС, който все още не се е произнесъл по допустимостта му, информира Зиаре.

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщи в началото на седмицата ДПА. Две политически групи - Левицата и десните "Патриоти за Европа" оповестиха, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите години.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 20 Отговор
    Пиперя и той като Костя вика против ваксините, ама и двамата се боцнали още с първите партиди, да не трябвало да рискуват да останат без имунитет за най-ценното им.

    14:11 18.09.2025

  • 2 Я пък тоя

    16 1 Отговор
    Не я съдете, а и сложете от нейните ваксини до и бустерна доза.
    Ще пукне от страх

    14:11 18.09.2025

  • 3 Механик

    1 5 Отговор
    Ще ми осъди дедовият.

    14:12 18.09.2025

  • 4 Мангъра

    2 9 Отговор
    Урсула спаси милиони.

    14:17 18.09.2025

  • 5 С тая европрокурорка

    3 0 Отговор
    Кьорфишекова няма да успее. Тя е рожба на Урсулата.
    Иначе звучи прекрасно!

    14:21 18.09.2025

  • 6 Един

    5 2 Отговор
    Не само извинения - алчната вещица да плаща, така ще я боли най-много. Крадците мразят да се разделят с краденото! Това безумно нищо трябва да бъде съдено и качено на клада, за сриването на Европа и погребването на европейската икономика!

    Коментиран от #10

    14:23 18.09.2025

  • 7 хи хи

    1 2 Отговор
    И тоя същия неадекватник , като оная Шошо Ака ....

    14:24 18.09.2025

  • 8 Нашите освен Волгин са

    2 1 Отговор
    Мекотели Либерални.слушат и папката.боклу Ци

    Коментиран от #11, #12

    14:24 18.09.2025

  • 9 А где

    1 1 Отговор
    МОЧАТА?

    14:24 18.09.2025

  • 10 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Родата на Урсула принтира еврата у Франкфурт. Мислиш я бърка да ти плати?

    14:25 18.09.2025

  • 11 Пепи Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нашите освен Волгин са":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    14:25 18.09.2025

  • 12 голем майтап чече

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нашите освен Волгин са":

    Е то волгинчето една руцкая падметчица и нищо повече .

    14:26 18.09.2025

  • 13 Смешник

    0 1 Отговор
    Явно сянката на Путин доста е уплашила акушерката Но рано или късно ще си намери майстора

    14:27 18.09.2025

