Урсула фон дер Лайен благодари за силната подкрепа на Европарламента

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази радостта си от силната подкрепа на Европейския парламент за нея, предаде Франс прес. По-рано днес евродепутатите отхвърлиха два вота на недоверие срещу нея, предложени съответно от крайната десница и крайната левица в ЕП, предава БТА.

„Дълбоко ценя силната подкрепа, която получих днес“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс“.

Единият вот на недоверие беше внесен от групата на Левицата през септември. По него „против“ оставката на председателката на ЕК гласуваха 383 евродепутати, „за“ бяха 133, а 78 се въздържаха. От Левицата упрекнаха Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур „в ущърб на европейските интереси“. Сред мотивите за вота на недоверие бяха посочени още „неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалната и климатична кризи“.

Вторият вот на недоверие, внесен също през септември, беше от групата „Патриоти за Европа“. За отхвърлянето му гласуваха 378 евродепутати, 179 подкрепиха предложението, а 37 се въздържаха. Като мотиви за този вот бяха посочени погрешно водени зелени политики, проблеми с конкурентоспособността, икономиката и миграцията. От „Патриоти за Европа“ също обвиниха Комисията в нарушаване на прозрачността при вземане на решения и превишаване на правомощията, както и в неблагоприятни търговски споразумения с Меркосур и САЩ.

ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (включващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември. Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години. През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15% върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС се ангажира да закупи енергия на стойност 750 млрд. долара и да инвестира допълнително 600 млрд. долара в САЩ в рамките на три години.

За отстраняването на Фон дер Лайен, което би довело и до оставка на цялата Европейска комисия, беше необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове.

В началото на юли Европейският парламент с голямо мнозинство отхвърли и друг вот на недоверие срещу председателката на ЕК, внесен тогава от крайната десница.

Разглеждането на три вота на недоверие срещу председател на Европейската комисия в рамките само на няколко месеца е безпрецедентно.