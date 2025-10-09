Новини
Урсула фон дер Лайен благодари за силната подкрепа на Европарламента

9 Октомври, 2025 14:36 1 155 29

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейски парламент-
  • подкрепа

Председателката на ЕК благодари за силната подкрепа, след като крайната левица и крайната десница не успяха да съберат нужното мнозинство

Урсула фон дер Лайен благодари за силната подкрепа на Европарламента - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази радостта си от силната подкрепа на Европейския парламент за нея, предаде Франс прес. По-рано днес евродепутатите отхвърлиха два вота на недоверие срещу нея, предложени съответно от крайната десница и крайната левица в ЕП, предава БТА.

„Дълбоко ценя силната подкрепа, която получих днес“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс“.

Единият вот на недоверие беше внесен от групата на Левицата през септември. По него „против“ оставката на председателката на ЕК гласуваха 383 евродепутати, „за“ бяха 133, а 78 се въздържаха. От Левицата упрекнаха Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур „в ущърб на европейските интереси“. Сред мотивите за вота на недоверие бяха посочени още „неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалната и климатична кризи“.

Вторият вот на недоверие, внесен също през септември, беше от групата „Патриоти за Европа“. За отхвърлянето му гласуваха 378 евродепутати, 179 подкрепиха предложението, а 37 се въздържаха. Като мотиви за този вот бяха посочени погрешно водени зелени политики, проблеми с конкурентоспособността, икономиката и миграцията. От „Патриоти за Европа“ също обвиниха Комисията в нарушаване на прозрачността при вземане на решения и превишаване на правомощията, както и в неблагоприятни търговски споразумения с Меркосур и САЩ.

ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (включващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември. Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години. През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15% върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС се ангажира да закупи енергия на стойност 750 млрд. долара и да инвестира допълнително 600 млрд. долара в САЩ в рамките на три години.

За отстраняването на Фон дер Лайен, което би довело и до оставка на цялата Европейска комисия, беше необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове.

В началото на юли Европейският парламент с голямо мнозинство отхвърли и друг вот на недоверие срещу председателката на ЕК, внесен тогава от крайната десница.

Разглеждането на три вота на недоверие срещу председател на Европейската комисия в рамките само на няколко месеца е безпрецедентно.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    49 4 Отговор
    Захранването на стара, немощна и дементна Европа продължава.

    Коментиран от #9

    14:40 09.10.2025

  • 2 волгата

    9 26 Отговор
    си запази заплатата в Евро! Сруваше ми се малко разтреперен напоследък.

    14:42 09.10.2025

  • 3 Зъл пес

    35 4 Отговор
    Е докога с тая подкрепа?

    14:43 09.10.2025

  • 4 Този рептил

    32 3 Отговор
    Гадна маса... Кога ще изчезне и да му виждам повече гущерската мутра!

    14:44 09.10.2025

  • 5 ЕСССР

    36 4 Отговор
    Всички другари евролиберасти на амбразурата в защита на смелата корупционерка Другарката Урсула!

    14:46 09.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Амин!

    14:54 09.10.2025

  • 8 Цензура

    33 3 Отговор
    Каквито и безумия - и престъпления - да върши тая изpoдена дъpта, винаги ще има кариеристи, корумпирани и негоoдници, които да я подкрепят !!! Явно по мирен път няма да стане !!! Либepастията трябва да бъде свалена със сила, а отговорните за икономическото, финансовото, демографското и морално пропадане на Европа, начело с тая отврaтителна дърта, трябва да бъдат унищожaвани физически !!!

    14:56 09.10.2025

  • 9 За сметка

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    на това руските клоуни тук се чудят как да се размножат с безсмислен труд тук.

    14:57 09.10.2025

  • 10 Полит.коректен расист

    16 3 Отговор
    Един път агент на службите на фащ, завинаги оставаш в системата !

    14:57 09.10.2025

  • 11 Георгиев

    25 3 Отговор
    Урсула съвсем олекна, но не й се ходи в пенсия. И ЕНП и ПЕС са се прегърнали и я крепят. Ще се изчака още малко, да се променят силите в Германия, Франция и тогава ще се удари. Всъщност Тръмп може да реши проблема веднага с дело срещу Пфайзер и Урсула, но използва факта на кражбата на милиарди за натиск и изгода за САЩ.

    14:59 09.10.2025

  • 12 Уса

    16 3 Отговор
    Вота на недоверие е измислен така,че никога да не минава.Има други механизми от миналото малко по сурови и работещи

    15:02 09.10.2025

  • 13 Десислава Димитрова

    16 3 Отговор
    Имам чувство ,че тая вещица сама си ги организира такива уж вотове на недоверие за да покаже ,че не могат да я катурнат .

    15:04 09.10.2025

  • 14 Пере

    13 3 Отговор
    Отдавна Древна Гърция,Рим и Америка са наясно, че демокрация без роби не става

    15:08 09.10.2025

  • 15 Коктейл "Молотов"

    21 3 Отговор
    Голяма мафия стои зад този финансов вампир

    15:11 09.10.2025

  • 16 Ха ХаХа

    15 3 Отговор
    След заявлението й, че руснаците събират чипове от перални и хладилници Фон Лайян трябваше да бъде изгонена.
    Председател на ЕК да каже това ,означава, че е абсолютен простак

    15:11 09.10.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Всички обичат Урсулата и Гретито!💋🦍🦃🥳🤣🖕

    15:12 09.10.2025

  • 18 наблюдател

    13 3 Отговор
    Това семпло кривокрако същество в панталонки закопа Бундесвера -ще закопае и Европа.
    13:47 08.10.2025

    15:12 09.10.2025

  • 19 Бой по yтката с черпака

    15 3 Отговор
    Тази, с добро няма как да я махнат

    15:12 09.10.2025

  • 20 Цитат

    17 2 Отговор
    Тази глупава, многодетна стара жена, не трябваше никога да става шеф на ЕС. Мозъкът и е напълно изпращял с фобията по Путин.

    15:13 09.10.2025

  • 21 Да кажа и аз нещо!

    7 8 Отговор
    Щом не я махат,значи хората са доволни, ... както тук в България, така,че...

    15:14 09.10.2025

  • 22 Не е ли ясно че свободни избори няма

    11 2 Отговор
    И изборите не решават нищо защото демокрацията е рушветчийство

    15:15 09.10.2025

  • 23 к@пйейк@ с кух@я лейка

    2 7 Отговор
    отиде ми зимнината !

    15:17 09.10.2025

  • 24 Читател

    14 2 Отговор
    ЕПарламент,е един огромен казан от вряща корупция.Тя се разпростира в 27-те държави на ЕС,които подкрепят Урсула Фон дер Лайен.Далаверата с ваксините,остава на съвестта на поддръжниците й.Съвест,която работи само в една посока.

    15:21 09.10.2025

  • 25 Смешник

    6 0 Отговор
    Ще се наложи още да е търпим акушерката до разпада на Ес

    15:46 09.10.2025

  • 26 Стенли

    4 0 Отговор
    Нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    15:53 09.10.2025

  • 27 Нормален

    1 0 Отговор
    Без никакви угризения ще и пусна един в кратуната. Причини много.

    16:04 09.10.2025

  • 28 Един

    1 0 Отговор
    Безумно мръсен фашистки отпадък!
    Най мразения човек в ЕС и има наглостта да се изправя и да се хвали!

    16:12 09.10.2025

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор
    Европейските ни лидери се съгласиха да купуват задокеански източници на енергия,която разумява се ,е по скъпа2-3пъти.Следователно всички продукти ще се оскъпят ,произвеждани от ЕС.Няма страшно, според Урсула,всеки гражданин на Евросъюза ще работи по вече за да преодолее това странно явление.Сделката е успешна,според акушерката,която е израждала много граждани на ЕС,готови да се трудят за просперитет,независимо от цвета на кожата .

    16:16 09.10.2025

Новини по държави:
