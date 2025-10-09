Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украинските удари намалиха доставките на бензин в Руската федерация с 20%
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинските удари намалиха доставките на бензин в Руската федерация с 20%

9 Октомври, 2025 15:34 832 59

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • рафинерии

Украинският президент съобщи още, че началникът на кабинета му и министърът на отбраната Денис Шмигал ще посетят Вашингтон в началото на следващата седмица, за да обсъдят въздушната отбрана, енергетиката и санкциите срещу Москва

Володимир Зеленски: Украинските удари намалиха доставките на бензин в Руската федерация с 20% - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските далекобойни удари срещу руски енергийни обекти може да са довели до свиване на доставките на бензин в Русия с до една пета, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс". По думите му и Киев, и Москва засилват атаките срещу енергийните си системи, докато дипломатическите усилия за край на войната остават в застой.

"Това все още трябва да бъде потвърдено, но според нашите оценки Русия е загубила до 20% от доставките си на бензин - директно в резултат на нашите удари," каза Зеленски в изявление, публикувано в четвъртък. По думите му различни анализи показват спад между 13% и 20%.

Според изчисления на "Ройтерс" от август украинските атаки вече са намалявали рафинерния капацитет на Русия с близо една пета в определени дни. Последният удар е засегнал нефтопреработвателния завод в Кириши - един от най-големите в страната, където е бил спрян основен блок за преработка на суров петрол, съобщиха два индустриални източника.

Кремъл официално заяви, че вътрешният пазар на горива е напълно снабден, но Зеленски отбеляза, че оценките му се базират на налични данни. В четвъртък руското правителство свика заседание, посветено на енергийните доставки в страната.

Зеленски уточни, че при последните удари украинската армия е използвала домашно произведени ракети "Нептун" и "Фламинго", като част от стратегията за укрепване на местната отбранителна индустрия.

От своя страна, руските сили са извършили 1550 удара по енергийни обекти в украинските области Чернигов, Суми и Полтава през последния месец, но само 160 от тях са попаднали в целта, посочи украинският президент.

Зеленски добави, че Русия се опитва спешно да превземе стратегическия източен град Покровск, но украинската армия е успяла да задържи линията. "Русия не успя да убеди президента Доналд Тръмп, че е способна да овладее целия Донбас", каза той.

Тръмп, който първоначално настояваше за бързо мирно споразумение, в последните седмици е изразил разочарование от Владимир Путин и демонстрира по-твърда подкрепа за Украйна.

"Вярваме, че към днешна дата САЩ и Русия нямат споделена визия за войната", подчерта Зеленски. "И Съединените щати разбират, че Русия лъже."

Украинският президент съобщи още, че началникът на кабинета му и министърът на отбраната Денис Шмигал ще посетят Вашингтон в началото на следващата седмица, за да обсъдят въздушната отбрана, енергетиката и санкциите срещу Москва.

Миналата седмица Wall Street Journal и Reuters съобщиха, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни обекти в дълбокия тил, като потенциални цели за удари. Кремъл реагира, заявявайки, че Вашингтон и НАТО вече помагат на Киев да атакува руска инфраструктура.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 18 Отговор
    ко стаа , копеи? отдавна не сме си писали?!как сте , взехте ли най-после Киев?за томахавките кво ви е мнението-ще има ли още една кафява линия , или сте мераклии да ви пратим вързани за тях , да проверите на място?

    Коментиран от #16, #19, #31, #58

    15:34 09.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 12 Отговор
    Намали и населението на 404 над 60 %.

    Коментиран от #4, #9

    15:35 09.10.2025

  • 3 няма да ги харчиш ти

    16 11 Отговор
    Зеленски превежда 50 милиона долара на банка в Саудитска Арабия всеки месец

    Това заяви член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Анна Паулина Луна.

    Коментиран от #5

    15:36 09.10.2025

  • 4 Ко стаа бе боклук?

    15 16 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #13, #25

    15:36 09.10.2025

  • 5 Изпражнението гайтанджиева

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "няма да ги харчиш ти":

    Руски фейк.

    Коментиран от #21

    15:36 09.10.2025

  • 6 Обстоятелство

    13 5 Отговор
    На запад са забранени боевете с кучета или петли. Но той от 30 години насъсква война провокативно и агресивно между братски народи (а според много хора те са един народ).

    Коментиран от #54

    15:37 09.10.2025

  • 7 Докато се занимавате с пропаганда

    17 11 Отговор
    Украйна си заминава и загиват хиляди.

    Коментиран от #14

    15:37 09.10.2025

  • 8 има истина но

    15 9 Отговор
    Руските удари намалиха производството на газ в Украйна с 60% за броени дни.

    15:38 09.10.2025

  • 9 Копей,

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не се отклонявай от темата!Пак се излагаш!Придържай се по темата на статията за да може да се получи дискусията!Ясен ли съм?

    15:38 09.10.2025

  • 10 Смешник

    13 10 Отговор
    А руските удари намалила украинските газови доставки на 60 процента

    15:38 09.10.2025

  • 11 Пожелавам им

    13 12 Отговор
    да продължат в същия дух до 50% и режима на кремълския диктатор ще бъде свален от руснаците .

    Коментиран от #36

    15:39 09.10.2025

  • 12 Извънредно!

    9 12 Отговор
    ТОМАХОУК пристигат!!!

    Коментиран от #17, #18

    15:39 09.10.2025

  • 13 Вземи мерки

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ко стаа бе боклук?":

    за да не се чувстваш като онова в кофата. Жалко изглеждаш.

    15:39 09.10.2025

  • 14 Да де

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "Докато се занимавате с пропаганда":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #15

    15:40 09.10.2025

  • 15 Ами значи е време

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Да де":

    да спреш да папагалиш. Що се жалваш, че си папагал?

    15:41 09.10.2025

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как пък един боклуК не замина за руският рай?

    Коментиран от #27, #41

    15:41 09.10.2025

  • 17 Решението е взето

    14 6 Отговор

    До коментар #12 от "Извънредно!":

    Орешник в Куба. Тръмп се възпря.

    15:42 09.10.2025

  • 18 оня

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Извънредно!":

    Е , и ?!

    15:43 09.10.2025

  • 19 Хохо Бохо

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мало умник томахавките се изстрелват от подводници и кораби. А где бандераский флот???? 3% също са ДО 20%. Кво не разбра та да ти го нарисувам???

    Коментиран от #28

    15:43 09.10.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 6 Отговор
    Могу гладни центаджии а кат успешно здес.

    Ма Мецан отстъпва ли отстъпва все към полската граница ,а ?

    Хахах...

    15:43 09.10.2025

  • 21 Изпражнението зеленски

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш.

    15:44 09.10.2025

  • 22 Одеса и Черноморск

    7 13 Отговор
    Очевидци съобщават, че след пристигането на първия "Герань" в пристанището на Черноморск избухна голям пожар:

    Товарният терминал пламна като кибрит след първият удар.

    15:44 09.10.2025

  • 23 Глас от бункера 😂

    20 11 Отговор
    Това не е моя план...

    15:45 09.10.2025

  • 24 За кво им е бензин на братушките

    5 14 Отговор
    Колите им са на ток

    15:46 09.10.2025

  • 25 Ко стаа, бе мусор?!

    14 17 Отговор

    До коментар #4 от "Ко стаа бе боклук?":

    Превзехте ли го тоА Крим(за Москва хич няма и да питам...), че ми омръзнА тая работа?

    15:47 09.10.2025

  • 26 Абе зае....БИ...

    9 10 Отговор
    2 седмица нема Ток и беГзин у Белгородска народна република! У ДОНБАС и КРИМ цело лето нема Вода и беГзин!
    Нема и 2 Милиона монголяци!
    А за 12 ГОДИНА ОЩЕ НЕМА ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ?!?
    Тия ПЕ ДИКИ с кой ви юват бе дееа?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #29

    15:47 09.10.2025

  • 27 прошляк ,

    13 7 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ти какви ги държиш още тука , а не си при твоите братя укрите ?!

    15:47 09.10.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 12 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    „Томахоук“ са семейство американски многоцелеви високоточни дозвукови крилати ракети с голям обсег на действие със стратегическо и тактическо предназначение и подводно, надводно, сухопътно и въздушно базиране. Нейният полет е на пределно малка височина, по релефа на местността.-обърни ОСОБОЕ внимание на сухопътно базиране/ ум ньо

    15:47 09.10.2025

  • 29 оли ,

    8 5 Отговор

    До коментар #26 от "Абе зае....БИ...":

    Лекувай се , ако не е късно вече !

    Коментиран от #37

    15:48 09.10.2025

  • 30 койдазнай

    4 11 Отговор
    Само че с 20% нищо не става. За да има ефект, намалението трябва да е 80%!

    15:48 09.10.2025

  • 31 Съвет

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Зулунски, първо удари Кремъл-развъдникът на световният тероризъм още от 1918г.!

    15:48 09.10.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 11 Отговор
    Седянката на местните соросработници е толкова жалка.Само си търсите повод да извикате: "Перемога!"
    А пък то е така само в профил.В анфас си е чиста зрада.Както винаги.
    Имам чуството че персонала на вестника си пише тука и се е кръстил например" изпражнението гайтанджиева"
    Пълен упадък...

    15:49 09.10.2025

  • 33 Сесесере

    9 12 Отговор
    Кремъл реагира, заявявайки, че Вашингтон и НАТО вече помагат на Киев да атакува руска инфраструктура! Смях!! Рев се чува от блатландия, затънаха до уши, бензина нет, денги тоже!

    Коментиран от #38

    15:49 09.10.2025

  • 34 Счетоводител

    21 10 Отговор
    Бункерният, дърт лузър дали е наясно, че всяка една криза тръгва от проблеми с логистиката и горивата?

    15:50 09.10.2025

  • 35 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 17 Отговор
    БГ об ря,зан и гладни центаджиичета вият срещу луната.

    Коментиран от #43

    15:50 09.10.2025

  • 36 Смешник

    12 14 Отговор

    До коментар #11 от "Пожелавам им":

    Ако до тогава не изчезне Украйна

    15:51 09.10.2025

  • 37 Ееееедехееее

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "оли ,":

    Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ,...ХУ...ЕСОС ! ФАКТ!!!
    А 3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ цаливаш КУ РАна Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ
    Ехехехехехе

    Коментиран от #40

    15:51 09.10.2025

  • 38 ха-ха

    11 5 Отговор

    До коментар #33 от "Сесесере":

    Не бързай да се радваш , защото тепърва предстои интересното ! Войната още не е започнала , а укрите са на никъде ...

    Коментиран от #42

    15:52 09.10.2025

  • 39 Хихи

    10 2 Отговор
    Дааа и сега руската армия не може да настигне настъпващите към Киев ВСУ и да ги заведе на парада в Москва ..

    15:53 09.10.2025

  • 40 оли ,

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ееееедехееее":

    И медицината е безсилна срещу такива като теб ! Лошото е , че сте много и оправяне няма да има !

    15:53 09.10.2025

  • 41 Сесесере

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Един замина, дадоха му руски паспорт! Писаха и по новините, ама е само един, казаха, че нещо бил май луд!

    15:54 09.10.2025

  • 42 Не е започнала а 2

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "ха-ха":

    Милиона алкаше станаха на...Гю бре?!?
    12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК и...пи... ЗДЕЦ
    ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #44

    15:55 09.10.2025

  • 43 Продължавай да консумираш

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    руски 💩💩💩 и ще станеш много "умен".

    15:58 09.10.2025

  • 44 Пропагандата

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Не е започнала а 2":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #46

    15:59 09.10.2025

  • 45 3 дня в Киев, седмица в Лисабон ..

    6 6 Отговор
    За 3 ДНЯ ги наритаха от СИРИЯ! ))))
    За ДЕН ги наритаха от ХАРКОВ))
    ЗА седмица ги наритаха от ХЕРСОН))))
    А ужБЕХА москалски нав сегда))))
    Ху... ЙЛО,.. Фюрера пеДо-фил Избега посред нощ само по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ))))

    Коментиран от #48

    15:59 09.10.2025

  • 46 Тихо принтер допотопен!

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Пропагандата":

    Чети повече книжки!

    Коментиран от #50

    16:00 09.10.2025

  • 47 Абе верно

    4 6 Отговор
    Тия 22 Фашистки РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ,..кога ще превземат селото ПОКРОВСК?
    Или още няма...3..... ПЕТИЛЕТКИ?
    Хехехехехехе

    16:02 09.10.2025

  • 48 Чети книжки мъник

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "3 дня в Киев, седмица в Лисабон ..":

    Да се гледа падението на запада да опроостачва глупави деца е трагедия.

    Коментиран от #53

    16:02 09.10.2025

  • 49 Търновец

    3 3 Отговор
    Ако двата енергийни проекта заработят мир ще има много бързо - Северен поток 2 и Южен поток. Колко разрушения и колко хора умират съвсем ненужно.

    16:02 09.10.2025

  • 50 Пропагандата

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тихо принтер допотопен!":

    винаги се цели в глупака.

    16:03 09.10.2025

  • 51 Факти

    3 5 Отговор
    Бензинът в Русия скочи с 50%, някъде дори го няма, пред бензиностанциите се вият километрични опашки, а стотици от тях бяха директно затворени. Всичко върви по плана на многоходовия. Той си е добре и за него има всичко. На руснаците нека им е гадно.

    16:03 09.10.2025

  • 52 Един

    2 3 Отговор
    Жужака ше вади каруцата.

    16:04 09.10.2025

  • 53 Възраждане

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Чети книжки мъник":

    Мож ли пръ дна докато ШПЕКО ти е у... гевре-ко?
    👍😂👍

    Коментиран от #55

    16:06 09.10.2025

  • 54 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Обстоятелство":

    Руснаците са болни да се разделят на два народа и да се избиват помежду си. Русия е болна да се раздели на две държави и да води война със себе си. На това му казват шизофрения.

    16:06 09.10.2025

  • 55 Чети книжки мъник

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Възраждане":

    Да се гледа падението на запада да опроостачва глупави деца е трагедия.

    16:08 09.10.2025

  • 56 Мавзолей

    0 1 Отговор
    Да минават на електрички. Ленин е казал на руснаците "електрификация и путинистка власт - рашизъм".

    Коментиран от #59

    16:13 09.10.2025

  • 57 ОО ПОЧАКАЙ !

    1 0 Отговор
    ТОВА СА ЗАВЕТИТЕ НА ФАШАГИТЕ ПОДПАЛВАЧИ , КОИТО НАПУШЕНИЯ НАЕМНИК ЧИННО ИЗПЪЛНЯВА ! И ЩЕ ЩЕ ЩЕ , ДОКАТО НИЩО НЕ ОСТАНЕ ОТ УКРАЙНА !!

    16:14 09.10.2025

  • 58 ето мила

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    педерастчевъшливо пиша ти сега 40% ОТ украйна е Руска честито а ти мила рано или късно ще попаднеш под много здрав кютек дано останеш жива

    16:16 09.10.2025

  • 59 ала милопедерастче

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мавзолей":

    да седнеш в скута ми ще съм мил и грижовен до като ти подавам наденицата до картофите

    16:17 09.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания