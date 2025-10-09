Володимир Зеленски: Украинските удари намалиха доставките на бензин в Руската федерация с 20%

Украинските далекобойни удари срещу руски енергийни обекти може да са довели до свиване на доставките на бензин в Русия с до една пета, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс". По думите му и Киев, и Москва засилват атаките срещу енергийните си системи, докато дипломатическите усилия за край на войната остават в застой.

"Това все още трябва да бъде потвърдено, но според нашите оценки Русия е загубила до 20% от доставките си на бензин - директно в резултат на нашите удари," каза Зеленски в изявление, публикувано в четвъртък. По думите му различни анализи показват спад между 13% и 20%.

Според изчисления на "Ройтерс" от август украинските атаки вече са намалявали рафинерния капацитет на Русия с близо една пета в определени дни. Последният удар е засегнал нефтопреработвателния завод в Кириши - един от най-големите в страната, където е бил спрян основен блок за преработка на суров петрол, съобщиха два индустриални източника.

Кремъл официално заяви, че вътрешният пазар на горива е напълно снабден, но Зеленски отбеляза, че оценките му се базират на налични данни. В четвъртък руското правителство свика заседание, посветено на енергийните доставки в страната.

Зеленски уточни, че при последните удари украинската армия е използвала домашно произведени ракети "Нептун" и "Фламинго", като част от стратегията за укрепване на местната отбранителна индустрия.

От своя страна, руските сили са извършили 1550 удара по енергийни обекти в украинските области Чернигов, Суми и Полтава през последния месец, но само 160 от тях са попаднали в целта, посочи украинският президент.

Зеленски добави, че Русия се опитва спешно да превземе стратегическия източен град Покровск, но украинската армия е успяла да задържи линията. "Русия не успя да убеди президента Доналд Тръмп, че е способна да овладее целия Донбас", каза той.

Тръмп, който първоначално настояваше за бързо мирно споразумение, в последните седмици е изразил разочарование от Владимир Путин и демонстрира по-твърда подкрепа за Украйна.

"Вярваме, че към днешна дата САЩ и Русия нямат споделена визия за войната", подчерта Зеленски. "И Съединените щати разбират, че Русия лъже."

Украинският президент съобщи още, че началникът на кабинета му и министърът на отбраната Денис Шмигал ще посетят Вашингтон в началото на следващата седмица, за да обсъдят въздушната отбрана, енергетиката и санкциите срещу Москва.

Миналата седмица Wall Street Journal и Reuters съобщиха, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни обекти в дълбокия тил, като потенциални цели за удари. Кремъл реагира, заявявайки, че Вашингтон и НАТО вече помагат на Киев да атакува руска инфраструктура.