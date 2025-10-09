Володимир Зеленски: Украинските удари намалиха доставките на бензин в Руската федерация с 20%

Украинските далекобойни удари срещу руски енергийни обекти може да са довели до свиване на доставките на бензин в Русия с до една пета, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс". По думите му и Киев, и Москва засилват атаките срещу енергийните си системи, докато дипломатическите усилия за край на войната остават в застой.
"Това все още трябва да бъде потвърдено, но според нашите оценки Русия е загубила до 20% от доставките си на бензин - директно в резултат на нашите удари," каза Зеленски в изявление, публикувано в четвъртък. По думите му различни анализи показват спад между 13% и 20%.
Според изчисления на "Ройтерс" от август украинските атаки вече са намалявали рафинерния капацитет на Русия с близо една пета в определени дни. Последният удар е засегнал нефтопреработвателния завод в Кириши - един от най-големите в страната, където е бил спрян основен блок за преработка на суров петрол, съобщиха два индустриални източника.
Кремъл официално заяви, че вътрешният пазар на горива е напълно снабден, но Зеленски отбеляза, че оценките му се базират на налични данни. В четвъртък руското правителство свика заседание, посветено на енергийните доставки в страната.
Зеленски уточни, че при последните удари украинската армия е използвала домашно произведени ракети "Нептун" и "Фламинго", като част от стратегията за укрепване на местната отбранителна индустрия.
От своя страна, руските сили са извършили 1550 удара по енергийни обекти в украинските области Чернигов, Суми и Полтава през последния месец, но само 160 от тях са попаднали в целта, посочи украинският президент.
Зеленски добави, че Русия се опитва спешно да превземе стратегическия източен град Покровск, но украинската армия е успяла да задържи линията. "Русия не успя да убеди президента Доналд Тръмп, че е способна да овладее целия Донбас", каза той.
Тръмп, който първоначално настояваше за бързо мирно споразумение, в последните седмици е изразил разочарование от Владимир Путин и демонстрира по-твърда подкрепа за Украйна.
"Вярваме, че към днешна дата САЩ и Русия нямат споделена визия за войната", подчерта Зеленски. "И Съединените щати разбират, че Русия лъже."
Украинският президент съобщи още, че началникът на кабинета му и министърът на отбраната Денис Шмигал ще посетят Вашингтон в началото на следващата седмица, за да обсъдят въздушната отбрана, енергетиката и санкциите срещу Москва.
Миналата седмица Wall Street Journal и Reuters съобщиха, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни обекти в дълбокия тил, като потенциални цели за удари. Кремъл реагира, заявявайки, че Вашингтон и НАТО вече помагат на Киев да атакува руска инфраструктура.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16, #19, #31, #58
15:34 09.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #4, #9
15:35 09.10.2025
3 няма да ги харчиш ти
Това заяви член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Анна Паулина Луна.
Коментиран от #5
15:36 09.10.2025
4 Ко стаа бе боклук?
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
Коментиран от #13, #25
15:36 09.10.2025
5 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #3 от "няма да ги харчиш ти":Руски фейк.
Коментиран от #21
15:36 09.10.2025
6 Обстоятелство
Коментиран от #54
15:37 09.10.2025
7 Докато се занимавате с пропаганда
Коментиран от #14
15:37 09.10.2025
8 има истина но
15:38 09.10.2025
9 Копей,
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не се отклонявай от темата!Пак се излагаш!Придържай се по темата на статията за да може да се получи дискусията!Ясен ли съм?
15:38 09.10.2025
10 Смешник
15:38 09.10.2025
11 Пожелавам им
Коментиран от #36
15:39 09.10.2025
12 Извънредно!
Коментиран от #17, #18
15:39 09.10.2025
13 Вземи мерки
До коментар #4 от "Ко стаа бе боклук?":за да не се чувстваш като онова в кофата. Жалко изглеждаш.
15:39 09.10.2025
14 Да де
До коментар #7 от "Докато се занимавате с пропаганда":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #15
15:40 09.10.2025
15 Ами значи е време
До коментар #14 от "Да де":да спреш да папагалиш. Що се жалваш, че си папагал?
15:41 09.10.2025
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Как пък един боклуК не замина за руският рай?
Коментиран от #27, #41
15:41 09.10.2025
17 Решението е взето
До коментар #12 от "Извънредно!":Орешник в Куба. Тръмп се възпря.
15:42 09.10.2025
18 оня
До коментар #12 от "Извънредно!":Е , и ?!
15:43 09.10.2025
19 Хохо Бохо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мало умник томахавките се изстрелват от подводници и кораби. А где бандераский флот???? 3% също са ДО 20%. Кво не разбра та да ти го нарисувам???
Коментиран от #28
15:43 09.10.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ма Мецан отстъпва ли отстъпва все към полската граница ,а ?
Хахах...
15:43 09.10.2025
21 Изпражнението зеленски
До коментар #5 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш.
15:44 09.10.2025
22 Одеса и Черноморск
Товарният терминал пламна като кибрит след първият удар.
15:44 09.10.2025
23 Глас от бункера 😂
15:45 09.10.2025
24 За кво им е бензин на братушките
15:46 09.10.2025
25 Ко стаа, бе мусор?!
До коментар #4 от "Ко стаа бе боклук?":Превзехте ли го тоА Крим(за Москва хич няма и да питам...), че ми омръзнА тая работа?
15:47 09.10.2025
26 Абе зае....БИ...
Нема и 2 Милиона монголяци!
А за 12 ГОДИНА ОЩЕ НЕМА ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ?!?
Тия ПЕ ДИКИ с кой ви юват бе дееа?!?
АааааааХахахаха
Коментиран от #29
15:47 09.10.2025
27 прошляк ,
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А ти какви ги държиш още тука , а не си при твоите братя укрите ?!
15:47 09.10.2025
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Хохо Бохо":„Томахоук“ са семейство американски многоцелеви високоточни дозвукови крилати ракети с голям обсег на действие със стратегическо и тактическо предназначение и подводно, надводно, сухопътно и въздушно базиране. Нейният полет е на пределно малка височина, по релефа на местността.-обърни ОСОБОЕ внимание на сухопътно базиране/ ум ньо
15:47 09.10.2025
29 оли ,
До коментар #26 от "Абе зае....БИ...":Лекувай се , ако не е късно вече !
Коментиран от #37
15:48 09.10.2025
30 койдазнай
15:48 09.10.2025
31 Съвет
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Зулунски, първо удари Кремъл-развъдникът на световният тероризъм още от 1918г.!
15:48 09.10.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А пък то е така само в профил.В анфас си е чиста зрада.Както винаги.
Имам чуството че персонала на вестника си пише тука и се е кръстил например" изпражнението гайтанджиева"
Пълен упадък...
15:49 09.10.2025
33 Сесесере
Коментиран от #38
15:49 09.10.2025
34 Счетоводител
15:50 09.10.2025
35 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #43
15:50 09.10.2025
36 Смешник
До коментар #11 от "Пожелавам им":Ако до тогава не изчезне Украйна
15:51 09.10.2025
37 Ееееедехееее
До коментар #29 от "оли ,":Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ,...ХУ...ЕСОС ! ФАКТ!!!
А 3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ цаливаш КУ РАна Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ
Ехехехехехе
Коментиран от #40
15:51 09.10.2025
38 ха-ха
До коментар #33 от "Сесесере":Не бързай да се радваш , защото тепърва предстои интересното ! Войната още не е започнала , а укрите са на никъде ...
Коментиран от #42
15:52 09.10.2025
39 Хихи
15:53 09.10.2025
40 оли ,
До коментар #37 от "Ееееедехееее":И медицината е безсилна срещу такива като теб ! Лошото е , че сте много и оправяне няма да има !
15:53 09.10.2025
41 Сесесере
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Един замина, дадоха му руски паспорт! Писаха и по новините, ама е само един, казаха, че нещо бил май луд!
15:54 09.10.2025
42 Не е започнала а 2
До коментар #38 от "ха-ха":Милиона алкаше станаха на...Гю бре?!?
12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК и...пи... ЗДЕЦ
ХАХАХАХАХА
Коментиран от #44
15:55 09.10.2025
43 Продължавай да консумираш
До коментар #35 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":руски 💩💩💩 и ще станеш много "умен".
15:58 09.10.2025
44 Пропагандата
До коментар #42 от "Не е започнала а 2":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #46
15:59 09.10.2025
45 3 дня в Киев, седмица в Лисабон ..
За ДЕН ги наритаха от ХАРКОВ))
ЗА седмица ги наритаха от ХЕРСОН))))
А ужБЕХА москалски нав сегда))))
Ху... ЙЛО,.. Фюрера пеДо-фил Избега посред нощ само по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ))))
Коментиран от #48
15:59 09.10.2025
46 Тихо принтер допотопен!
До коментар #44 от "Пропагандата":Чети повече книжки!
Коментиран от #50
16:00 09.10.2025
47 Абе верно
Или още няма...3..... ПЕТИЛЕТКИ?
Хехехехехехе
16:02 09.10.2025
48 Чети книжки мъник
До коментар #45 от "3 дня в Киев, седмица в Лисабон ..":Да се гледа падението на запада да опроостачва глупави деца е трагедия.
Коментиран от #53
16:02 09.10.2025
49 Търновец
16:02 09.10.2025
50 Пропагандата
До коментар #46 от "Тихо принтер допотопен!":винаги се цели в глупака.
16:03 09.10.2025
51 Факти
16:03 09.10.2025
52 Един
16:04 09.10.2025
53 Възраждане
До коментар #48 от "Чети книжки мъник":Мож ли пръ дна докато ШПЕКО ти е у... гевре-ко?
👍😂👍
Коментиран от #55
16:06 09.10.2025
54 Факти
До коментар #6 от "Обстоятелство":Руснаците са болни да се разделят на два народа и да се избиват помежду си. Русия е болна да се раздели на две държави и да води война със себе си. На това му казват шизофрения.
16:06 09.10.2025
55 Чети книжки мъник
До коментар #53 от "Възраждане":Да се гледа падението на запада да опроостачва глупави деца е трагедия.
16:08 09.10.2025
56 Мавзолей
Коментиран от #59
16:13 09.10.2025
57 ОО ПОЧАКАЙ !
16:14 09.10.2025
58 ето мила
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":педерастчевъшливо пиша ти сега 40% ОТ украйна е Руска честито а ти мила рано или късно ще попаднеш под много здрав кютек дано останеш жива
16:16 09.10.2025
59 ала милопедерастче
До коментар #56 от "Мавзолей":да седнеш в скута ми ще съм мил и грижовен до като ти подавам наденицата до картофите
16:17 09.10.2025