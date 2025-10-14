Тежки поражения за руската икономика по време на война! Украинските удари ще блокират рафинериите поне до средата на 2026 г.

Украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи са довели до съкращаване на обема на преработка на суров петрол в Русия с около 500 000 барела дневно, съобщи Bloomberg, цитирайки последния месечен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Според анализа възстановяване на предишните мощности не се очаква преди средата на 2026 година.

От началото на август Украйна е нанесла най-малко 28 удара по големи рафинерии на територията на Русия. Сред засегнатите обекти е и Киришкият НПЗ ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградска област, където според "Ройтерс" са изведени от строя ключови инсталации, осигуряващи около 40% от производствените мощности на предприятието.

МАЕ предупреждава, че щетите от поредицата украински удари вече имат осезаем ефект върху вътрешния пазар на горива в Русия, където се наблюдава нарастващ дефицит и покачване на цените. Според анализатори, дори при ускорени ремонти Русия ще се нуждае от месеци, за да стабилизира доставките и да възстанови износа, особено на дизелово гориво.

Енергийните експерти свързват задълбочаващата се горивна криза в Русия с "рекордно равнище на украински атаки срещу стратегическа инфраструктура", като отбелязват, че дроновите удари по енергийните обекти вече се превръщат в един от ключовите инструменти на Киев за отслабване на руската икономика.