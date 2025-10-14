Украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи са довели до съкращаване на обема на преработка на суров петрол в Русия с около 500 000 барела дневно, съобщи Bloomberg, цитирайки последния месечен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Според анализа възстановяване на предишните мощности не се очаква преди средата на 2026 година.
От началото на август Украйна е нанесла най-малко 28 удара по големи рафинерии на територията на Русия. Сред засегнатите обекти е и Киришкият НПЗ ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградска област, където според "Ройтерс" са изведени от строя ключови инсталации, осигуряващи около 40% от производствените мощности на предприятието.
МАЕ предупреждава, че щетите от поредицата украински удари вече имат осезаем ефект върху вътрешния пазар на горива в Русия, където се наблюдава нарастващ дефицит и покачване на цените. Според анализатори, дори при ускорени ремонти Русия ще се нуждае от месеци, за да стабилизира доставките и да възстанови износа, особено на дизелово гориво.
Енергийните експерти свързват задълбочаващата се горивна криза в Русия с "рекордно равнище на украински атаки срещу стратегическа инфраструктура", като отбелязват, че дроновите удари по енергийните обекти вече се превръщат в един от ключовите инструменти на Киев за отслабване на руската икономика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬
ЕвроДе биилите бъркат желаното с постигнатото.
16:05 14.10.2025
2 Хайо
Коментиран от #16
16:06 14.10.2025
3 Тов. Членин
16:08 14.10.2025
4 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.
Коментиран от #13, #21
16:08 14.10.2025
5 Московските BAPBAPИ !
Както следва:
Украинска православна църква - най-много засегнати, 187 унищожени или повредени храма.
Православна църква на Украйна (ПЦУ): 59 храма.
Пентекостални църкви: 94 храма.
Евангелски християнски баптисти: 60 храма.
Седмодневни адвентисти: 27 храма.
Римокатолически църкви: 21 храма.
Гръцки католически църкви: 20 храма.
Джамии и мюсюлмански културни центрове: 8 обекта.
Синагоги и еврейски свещени места: 12 обекта.
Руският фашизъм не подбира.
16:10 14.10.2025
6 Джефст
16:10 14.10.2025
7 Мдаа
16:11 14.10.2025
8 Българка
Мечтите са безплатни.
16:11 14.10.2025
9 Бат Путин
Коментиран от #25
16:12 14.10.2025
10 Хаха
Коментиран от #18
16:12 14.10.2025
11 654321
Коментиран от #17, #19
16:12 14.10.2025
12 Лукашенко
16:13 14.10.2025
13 Омразата...
До коментар #4 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":... те заслепява!!!!
16:14 14.10.2025
14 Копейкииии хаха
16:14 14.10.2025
15 тъЪпа пропаганда
Коментиран от #23
16:14 14.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Санкциите приключиха
До коментар #11 от "654321":Украйна получава руските пари в западни банки.
Коментиран от #31
16:15 14.10.2025
18 Пора
До коментар #10 от "Хаха":Путинова русия умира.
16:16 14.10.2025
19 Киев за два дня.
До коментар #11 от "654321":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #26
16:16 14.10.2025
20 Аман
16:17 14.10.2025
21 Смотльо,
До коментар #4 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Като теб и семейството ти ли ? Определението важи най вече за твоето семейството .
Коментиран от #29
16:17 14.10.2025
22 654321
16:17 14.10.2025
23 А Киев за два дня
До коментар #15 от "тъЪпа пропаганда":КОГИ?
Коментиран от #34
16:17 14.10.2025
24 Точен
16:17 14.10.2025
25 фактите
До коментар #9 от "Бат Путин":В Русия 😀
16:18 14.10.2025
26 654321
До коментар #19 от "Киев за два дня.":Един от двама ни е помияр!
16:18 14.10.2025
27 Шшшшшшш, тихо 🤫
Коментиран от #33
16:19 14.10.2025
28 Mими Кучева🐕🦺
16:19 14.10.2025
29 Копейкотрошач
До коментар #21 от "Смотльо,":Копейкотрошач
16:20 14.10.2025
30 Аз само да попитам....
16:20 14.10.2025
31 654321
До коментар #17 от "Санкциите приключиха":Те са наредени в западните банки на стелажи и чакат тировете да ги закарат в Укра!
16:20 14.10.2025
32 Сатана Z
Панимаете?
Коментиран от #41
16:21 14.10.2025
33 Мартин
До коментар #27 от "Шшшшшшш, тихо 🤫":Никой на този свят не се интересува от една тежко алкохолизирана, провалена,пропаднала полу-държава като русия
16:22 14.10.2025
34 абе смо та няк
До коментар #23 от "А Киев за два дня":Марк Мили съм тази глупост я казах аз, а не руснаците.
16:22 14.10.2025
35 А ГДЕ
16:23 14.10.2025
36 Тео
16:24 14.10.2025
37 Бай Дончо:
16:24 14.10.2025
38 Иван
16:27 14.10.2025
39 И Киев е Руски
Основната задача на англосаксонската геополитика през последните 150 години, е никога да не се допусне симбиоза — политическа, военна и икономическа, между Русия и Германия
Коментиран от #44, #47, #48
16:27 14.10.2025
40 не може да бъде
16:28 14.10.2025
41 да си знаеш
До коментар #32 от "Сатана Z":Икономически русия е на два шамара ,а военно на три.Панимаеш ли ?
16:28 14.10.2025
42 аz СВОПобеда 80
Търси се един Механик за една счупена бивша подводница 😂😂😂😂
16:29 14.10.2025
43 Литър бензин в Русия е 1,25лв!
Коментиран от #46
16:30 14.10.2025
44 Смотльо,
До коментар #39 от "И Киев е Руски":По темата!
16:31 14.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Оди у Русиа
До коментар #43 от "Литър бензин в Русия е 1,25лв!":На евтинията.Дедовия ли ми търсиш в ЕС?
16:32 14.10.2025
47 Киев за два дня.
До коментар #39 от "И Киев е Руски":Пумияр с пумияр.
16:33 14.10.2025
48 Атина Палада
До коментар #39 от "И Киев е Руски":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
16:34 14.10.2025