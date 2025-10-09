Владимир Путин призова лидерите на пет централноазиатски държави: Увеличете търговията си с Русия

Президентът Владимир Путин призова лидерите на пет централноазиатски държави да увеличат търговията си с Русия, съобщава "Ройтерс".
Москва се стреми да възстанови влиянието си в региона, който е обект на интереси и от страна на Китай.
Общият търговски оборот на Русия миналата година с Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан е над 45 милиарда долара - "добър резултат", но доста под нивото на двустранната ѝ търговия с Беларус, отбеляза Путин.
На среща на върха в Душанбе - столицата на Таджикистан, той посочи,че следователно има добър потенциал за растеж.
Петте централноазиатски държави са били управлявани от Москва до 1991 г. като част от Съветския съюз и Русия все още разглежда региона като част от своята сфера на влияние.
С разсеяността на Кремъл към войната си в Украйна и нарастващия напор на Китай в търговията и инвестициите обаче, позицията на Русия в региона намаля.
Милиони мигранти от Централна Азия работят в Русия, запълвайки недостига на работна ръка там и изпращайки парични преводи в родината си, които помагат за подкрепата на техните икономики.
Русия обаче затегна контрола върху мигрантския труд след атака на ислямисти, при която загинаха над 140 души близо до Москва миналата година, като заподозрените бяха предимно от Таджикистан.
В съвместно комюнике от срещата на върха се посочва, че държавите от Централна Азия "са отбелязали важността на по-нататъшното укрепване на стратегическото си партньорство с Русия".
Отбелязва се и че лидерите са се споразумели да работят по създаването на нови транспортни и логистични коридори, да си сътрудничат в борбата с тероризма, незаконната миграция и наркотиците и да подобрят системите за търговски плащания и разплащания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
Коментиран от #10, #38
20:17 09.10.2025
2 Дааааа
Коментиран от #23
20:18 09.10.2025
3 си дзън
И с какво ще плащат - може би с рупии, че имат доста.
20:18 09.10.2025
4 Сесесере
Коментиран от #9
20:19 09.10.2025
6 Путине Путине
ама да видиме занапред какаво ще стане
Коментиран от #15
20:20 09.10.2025
7 АХАХАХ
Коментиран от #8
20:21 09.10.2025
8 Путин
До коментар #7 от "АХАХАХ":Децата ни са там...
20:21 09.10.2025
9 то блатото вече потъна
До коментар #4 от "Сесесере":Европейски съюз му викаха . Всички са в дългова спирала .
20:23 09.10.2025
11 Временното явление ЕС
на афро–индийски панаир !
20:24 09.10.2025
12 как върви перемогата
Руските войски прекосяват река Вълк и продължават настъплението в югозападната част на Волчанск, като поемат контрола над цялата северна част на града. Освен това на изток от Волчанск се разширява граничният мостов стълб между населените места Милово и Отрадное.
Коментиран от #35, #36
20:24 09.10.2025
14 Завинаги проклета Московия
Коментиран от #16, #17
20:27 09.10.2025
15 дада
До коментар #6 от "Путине Путине":Охх ,тръгнал за Русия да мисли.Ти гледай нашата кочина ,че нещата отиват на мнооого зле.Скоро ще разбереш......ха-ха-ха
20:27 09.10.2025
16 Знем
До коментар #14 от "Завинаги проклета Московия":Че си никой 😉😘
20:28 09.10.2025
17 е да ама като погледнеш
До коментар #14 от "Завинаги проклета Московия":Ес е изолирания . Да не говорим за английската делегация от 105 човека дето никой не ги посрещна в Индия ??!!
Никой не бръсне западняците за фиданки .
20:28 09.10.2025
18 Няма край руският позор!
Коментиран от #22
20:29 09.10.2025
19 Джо
20:32 09.10.2025
21 Ко става бе боклук?
20:32 09.10.2025
22 Последната дупка на кавала
До коментар #18 от "Няма край руският позор!":Кво ти пука, ние нали сме добре 😁
20:33 09.10.2025
23 Ей юесей
До коментар #2 от "Дааааа":Е, не като да купиш горива за 750 милиарда по завишени цени..
20:36 09.10.2025
24 Копейките
20:37 09.10.2025
25 хохохо
20:37 09.10.2025
26 Пиши
До коментар #10 от "Да ти го напиша":Па после си мириши твойте кюлоти! Смрад от Страсбург!
20:39 09.10.2025
27 Уникално
Коментиран от #30
20:41 09.10.2025
28 Варненец
20:42 09.10.2025
29 Нормално
20:42 09.10.2025
30 си дзън
До коментар #27 от "Уникално":Това изкърти мивката!
20:44 09.10.2025
31 България 🇧🇬
20:44 09.10.2025
32 Бегай
Коментиран от #42
20:44 09.10.2025
33 България 🇧🇬
20:45 09.10.2025
34 тьëтя вофка
20:45 09.10.2025
36 Сесесере
До коментар #12 от "как върви перемогата":Този план, вече е стар остана само на хартия и в мечтите на копеите !
20:46 09.10.2025
37 Годината е 2027
Коментиран от #43
20:46 09.10.2025
38 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Тео":И какво да търгуват с Русия? Дървени матрьошки? Да правят поне пластвасови! Ти каква руска вещ имаш у вас? Никаква, нали? Путин въвежда купони в Русия и я тласка при СССР! Руснаците ще обесят Путин, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин! Помнете ми думата!
Коментиран от #41, #50
20:46 09.10.2025
39 Дебил
20:47 09.10.2025
40 Ае копейките
20:47 09.10.2025
41 Умен
До коментар #38 от "Хаха хаха ха":пРоссия има в запас милион вдовишки.Путио ще ги спазари.
20:49 09.10.2025
42 Сесесере
До коментар #32 от "Бегай":Самовари, матрьошки, балалайки, и не на последно място жрици от висок клас!
Коментиран от #45
20:51 09.10.2025
43 Хаха хаха ха
До коментар #37 от "Годината е 2027":Заделете някоя рускиня и за мен. Вече съм дрът, но средният ми пръст още е як!
20:51 09.10.2025
44 Тоест
20:53 09.10.2025
45 Хаха хаха ха
До коментар #42 от "Сесесере":Какви жрици от висок клас! Всичките пияни, несресани некъпани и миризливи, като Мария Захарова!
20:54 09.10.2025
46 Максуда
20:55 09.10.2025
47 Путин
20:57 09.10.2025
48 Мразя Масква безплатно, но завинаги!
Коментиран от #52
20:59 09.10.2025
49 Мдааа...
21:02 09.10.2025
50 Пропагандата
До коментар #38 от "Хаха хаха ха":винаги има за цел глупака.
21:04 09.10.2025
51 пиночет
21:05 09.10.2025
52 Не си сам
До коментар #48 от "Мразя Масква безплатно, но завинаги!":Всеки безродник я мрази Русия. Заради нея сега не си носят потурите и чалмите.
21:05 09.10.2025
53 Китай
21:06 09.10.2025