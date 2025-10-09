Владимир Путин призова лидерите на пет централноазиатски държави: Увеличете търговията си с Русия

Президентът Владимир Путин призова лидерите на пет централноазиатски държави да увеличат търговията си с Русия, съобщава "Ройтерс".

Москва се стреми да възстанови влиянието си в региона, който е обект на интереси и от страна на Китай.

Общият търговски оборот на Русия миналата година с Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан е над 45 милиарда долара - "добър резултат", но доста под нивото на двустранната ѝ търговия с Беларус, отбеляза Путин.

На среща на върха в Душанбе - столицата на Таджикистан, той посочи,че следователно има добър потенциал за растеж.

Петте централноазиатски държави са били управлявани от Москва до 1991 г. като част от Съветския съюз и Русия все още разглежда региона като част от своята сфера на влияние.

С разсеяността на Кремъл към войната си в Украйна и нарастващия напор на Китай в търговията и инвестициите обаче, позицията на Русия в региона намаля.

Милиони мигранти от Централна Азия работят в Русия, запълвайки недостига на работна ръка там и изпращайки парични преводи в родината си, които помагат за подкрепата на техните икономики.

Русия обаче затегна контрола върху мигрантския труд след атака на ислямисти, при която загинаха над 140 души близо до Москва миналата година, като заподозрените бяха предимно от Таджикистан.

В съвместно комюнике от срещата на върха се посочва, че държавите от Централна Азия "са отбелязали важността на по-нататъшното укрепване на стратегическото си партньорство с Русия".

Отбелязва се и че лидерите са се споразумели да работят по създаването на нови транспортни и логистични коридори, да си сътрудничат в борбата с тероризма, незаконната миграция и наркотиците и да подобрят системите за търговски плащания и разплащания.