Владимир Путин призова лидерите на пет централноазиатски държави: Увеличете търговията си с Русия

9 Октомври, 2025 20:15 1 162 53

Милиони мигранти от Централна Азия работят в Русия, запълвайки недостига на работна ръка там и изпращайки парични преводи в родината си, които помагат за подкрепата на техните икономики

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът Владимир Путин призова лидерите на пет централноазиатски държави да увеличат търговията си с Русия, съобщава "Ройтерс".

Москва се стреми да възстанови влиянието си в региона, който е обект на интереси и от страна на Китай.

Общият търговски оборот на Русия миналата година с Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан е над 45 милиарда долара - "добър резултат", но доста под нивото на двустранната ѝ търговия с Беларус, отбеляза Путин.

На среща на върха в Душанбе - столицата на Таджикистан, той посочи,че следователно има добър потенциал за растеж.

Петте централноазиатски държави са били управлявани от Москва до 1991 г. като част от Съветския съюз и Русия все още разглежда региона като част от своята сфера на влияние.

С разсеяността на Кремъл към войната си в Украйна и нарастващия напор на Китай в търговията и инвестициите обаче, позицията на Русия в региона намаля.

Милиони мигранти от Централна Азия работят в Русия, запълвайки недостига на работна ръка там и изпращайки парични преводи в родината си, които помагат за подкрепата на техните икономики.

Русия обаче затегна контрола върху мигрантския труд след атака на ислямисти, при която загинаха над 140 души близо до Москва миналата година, като заподозрените бяха предимно от Таджикистан.

В съвместно комюнике от срещата на върха се посочва, че държавите от Централна Азия "са отбелязали важността на по-нататъшното укрепване на стратегическото си партньорство с Русия".

Отбелязва се и че лидерите са се споразумели да работят по създаването на нови транспортни и логистични коридори, да си сътрудничат в борбата с тероризма, незаконната миграция и наркотиците и да подобрят системите за търговски плащания и разплащания.


Таджикистан
Оценка 3.6 от 20 гласа.
  • 1 Тео

    14 20 Отговор
    Изтока се развива. Запада запада.

    Коментиран от #10, #38

    20:17 09.10.2025

  • 2 Дааааа

    17 9 Отговор
    И те ще се юрнат ?

    Коментиран от #23

    20:18 09.10.2025

  • 3 си дзън

    16 10 Отговор
    Да увеличат търговията с русията, ама какво ще продават руснаците? Сигурно газ на Казахстан.
    И с какво ще плащат - може би с рупии, че имат доста.

    20:18 09.10.2025

  • 4 Сесесере

    14 13 Отговор
    И да купят Русия, все тая! Блатото потъва, заедно с орките в него! По интересно е машите копеи, на кой ще се кланят !

    Коментиран от #9

    20:19 09.10.2025

  • 6 Путине Путине

    15 9 Отговор
    Много я забатачихте само както вие си можете
    ама да видиме занапред какаво ще стане

    Коментиран от #15

    20:20 09.10.2025

  • 7 АХАХАХ

    16 9 Отговор
    Купейките умират от яд, че Путлер е заклет фен на Америка и я третира като Майка. Тачи я, грижи се за САЩ и хората там, повече отколкото за руснаците ХАХАХХА

    Коментиран от #8

    20:21 09.10.2025

  • 8 Путин

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "АХАХАХ":

    Децата ни са там...

    20:21 09.10.2025

  • 9 то блатото вече потъна

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    Европейски съюз му викаха . Всички са в дългова спирала .

    20:23 09.10.2025

  • 11 Временното явление ЕС

    11 8 Отговор
    А през това време Европа заприличва
    на афро–индийски панаир !

    20:24 09.10.2025

  • 12 как върви перемогата

    9 9 Отговор
    Ситуацията за фашистите рязко се влошава за край Купянск, Красни Лиман и Северски! Руските войски продължават настъплението по освобождаването от фашистите в няколко посоки, постигайки осезаеми успехи и представлявайки заплаха за обкръжаването на укровермахта в ключовите селища.
    Руските войски прекосяват река Вълк и продължават настъплението в югозападната част на Волчанск, като поемат контрола над цялата северна част на града. Освен това на изток от Волчанск се разширява граничният мостов стълб между населените места Милово и Отрадное.

    Коментиран от #35, #36

    20:24 09.10.2025

  • 14 Завинаги проклета Московия

    12 9 Отговор
    Никой не иска да има нещо общо с този варварска и дива държава!

    Коментиран от #16, #17

    20:27 09.10.2025

  • 15 дада

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Путине Путине":

    Охх ,тръгнал за Русия да мисли.Ти гледай нашата кочина ,че нещата отиват на мнооого зле.Скоро ще разбереш......ха-ха-ха

    20:27 09.10.2025

  • 16 Знем

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Завинаги проклета Московия":

    Че си никой 😉😘

    20:28 09.10.2025

  • 17 е да ама като погледнеш

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Завинаги проклета Московия":

    Ес е изолирания . Да не говорим за английската делегация от 105 човека дето никой не ги посрещна в Индия ??!!
    Никой не бръсне западняците за фиданки .

    20:28 09.10.2025

  • 18 Няма край руският позор!

    8 8 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #22

    20:29 09.10.2025

  • 19 Джо

    7 8 Отговор
    С една дума; давайте пък ние ке платим после,.

    20:32 09.10.2025

  • 21 Ко става бе боклук?

    10 8 Отговор
    Превзе ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    20:32 09.10.2025

  • 22 Последната дупка на кавала

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Няма край руският позор!":

    Кво ти пука, ние нали сме добре 😁

    20:33 09.10.2025

  • 23 Ей юесей

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дааааа":

    Е, не като да купиш горива за 750 милиарда по завишени цени..

    20:36 09.10.2025

  • 24 Копейките

    9 7 Отговор
    да му мислят! Нов идол трябва в скоро време да си търсят!

    20:37 09.10.2025

  • 25 хохохо

    9 7 Отговор
    ХАХАХА джуджето почна да проси

    20:37 09.10.2025

  • 26 Пиши

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Да ти го напиша":

    Па после си мириши твойте кюлоти! Смрад от Страсбург!

    20:39 09.10.2025

  • 27 Уникално

    5 6 Отговор
    Другарю Путин, очаквайте и хиляди българи. Те ще работят и умрат за вас

    Коментиран от #30

    20:41 09.10.2025

  • 28 Варненец

    6 3 Отговор
    И ако не ги увеличат, какво? Ще ги АсвАбаждава ли? Бункерен плъх.

    20:42 09.10.2025

  • 29 Нормално

    7 3 Отговор
    Никой не иска да си има работа с фашистите. Нито една китайска банка не е дала кредит на Раша

    20:42 09.10.2025

  • 30 си дзън

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Уникално":

    Това изкърти мивката!

    20:44 09.10.2025

  • 31 България 🇧🇬

    2 5 Отговор
    Таджики Най-ПРОДАЖНОТО ПЛЕМЕ!!! ТАДЖИКИСТАН 🚾🚾🚾

    20:44 09.10.2025

  • 32 Бегай

    9 2 Отговор
    Русия , освен петрол и пияници, друго произвежда ли?

    Коментиран от #42

    20:44 09.10.2025

  • 33 България 🇧🇬

    1 4 Отговор
    Таджики Най-ПРОДАЖНОТО ПЛЕМЕ!!! ТАДЖИКИСТАН 🚾🚾🚾

    20:45 09.10.2025

  • 34 тьëтя вофка

    5 2 Отговор
    санкций на ползу ?

    20:45 09.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сесесере

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "как върви перемогата":

    Този план, вече е стар остана само на хартия и в мечтите на копеите !

    20:46 09.10.2025

  • 37 Годината е 2027

    7 2 Отговор
    Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #43

    20:46 09.10.2025

  • 38 Хаха хаха ха

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    И какво да търгуват с Русия? Дървени матрьошки? Да правят поне пластвасови! Ти каква руска вещ имаш у вас? Никаква, нали? Путин въвежда купони в Русия и я тласка при СССР! Руснаците ще обесят Путин, както иракчаните обесиха Садам Хюсеин! Помнете ми думата!

    Коментиран от #41, #50

    20:46 09.10.2025

  • 39 Дебил

    1 6 Отговор
    Вие гледайте нашите продажници, където са закупили два тона злато и трябвало да го харижат на ЕС. Русия не я мислете!

    20:47 09.10.2025

  • 40 Ае копейките

    6 1 Отговор
    Та кой викатее беше просяк?

    20:47 09.10.2025

  • 41 Умен

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха хаха ха":

    пРоссия има в запас милион вдовишки.Путио ще ги спазари.

    20:49 09.10.2025

  • 42 Сесесере

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бегай":

    Самовари, матрьошки, балалайки, и не на последно място жрици от висок клас!

    Коментиран от #45

    20:51 09.10.2025

  • 43 Хаха хаха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Годината е 2027":

    Заделете някоя рускиня и за мен. Вече съм дрът, но средният ми пръст още е як!

    20:51 09.10.2025

  • 44 Тоест

    4 0 Отговор
    вдига данъка на васалите !

    20:53 09.10.2025

  • 45 Хаха хаха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сесесере":

    Какви жрици от висок клас! Всичките пияни, несресани некъпани и миризливи, като Мария Захарова!

    20:54 09.10.2025

  • 46 Максуда

    4 0 Отговор
    Обявяваме независимост и ще търгуваме с Путин !

    20:55 09.10.2025

  • 47 Путин

    3 1 Отговор
    Ще плащам със световната валута ,рупии !

    20:57 09.10.2025

  • 48 Мразя Масква безплатно, но завинаги!

    4 1 Отговор
    И какво ще им предложи миризливата, изостанала и агресивня пРосия - газ и нефт до повръщане. Московските цървули внасят всичко от Китай, дори пироните...

    Коментиран от #52

    20:59 09.10.2025

  • 49 Мдааа...

    3 1 Отговор
    Удариха го на молби и просия.

    21:02 09.10.2025

  • 50 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха хаха ха":

    винаги има за цел глупака.

    21:04 09.10.2025

  • 51 пиночет

    4 0 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    21:05 09.10.2025

  • 52 Не си сам

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мразя Масква безплатно, но завинаги!":

    Всеки безродник я мрази Русия. Заради нея сега не си носят потурите и чалмите.

    21:05 09.10.2025

  • 53 Китай

    0 1 Отговор
    и Индия не могат да поемат огромното руско производство !

    21:06 09.10.2025