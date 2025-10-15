Ритуалният танц между Тръмп, Зеленски и Путин - много красив, ако не се убиваха хора

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинският президент Володимир Зеленски ще търси повече подкрепа от съюзниците си, когато се обърне към ООН и се срещне с Доналд Тръмп тази седмица, но зад кулисите Киев тихо се готви за нова фаза на войната, в която разчита повече на себе си.

Надеждите на Киев да спечели строги нови санкции на САЩ срещу Русия избледняват, а нов прагматизъм в Украйна прави пътуването на Зеленски по-малко напрегнато от някои по-ранни посещения в Съединените щати, с поуки, извлечени от скандала в Белия дом през февруари.

Неистовата европейска дипломация и украинското изразяване на съжаление след катастрофалната среща през февруари проправиха пътя за възобновяване на ключовия обмен на разузнавателна информация и доставки на оръжие с САЩ, разрешен от предшественика на американския президент.

И все пак, усиленото лобиране не успя да убеди Тръмп да наложи санкции, които биха навредили достатъчно на военната икономика на Русия, за да доведат президента Владимир Путин на масата за преговори, а украинците са скептични, че войната скоро ще приключи.

Украинците не са сигурни за бъдещето

Едва 18% от украинците смятат, че военните действия могат да приключат тази година, а чувството за несигурност за бъдещето е повсеместно в Украйна, заяви Антон Грушецки, ръководител на Киевския международен институт по социология.

Путин си осигури някои скорошни дипломатически победи, включително посрещане с червен килим на среща на върха с Тръмп в Аляска, и има признаци, че Украйна превключва посоката за нов етап от войната, в който чуждестранната подкрепа е намалена.

Украински мозъчен тръст, който преди е изучавал Русия, за да намери цели за правителствени санкции, в момента прави анализи, за да помогне на армията да избира цели за удари с дронове, разкри високопоставен служител.

Източникът отбеляза, че Украйна не само се е сблъскала с неуспехи по отношение на санкциите и намалена американска помощ, но може да загуби и друга съюзническа подкрепа в Европа.

Като знак за това как Киев се опитва да притисне самата Русия, украинските дронове с голям обсег са поразили пристанища и рафинерии, което е довело до предупреждение от Русия за предстоящи съкращения на добива за производителите на петрол.

"Изключително важно място"

Зеленски вероятно ще поиска от Тръмп нови санкции на САЩ срещу Русия днес - ден, преди да направи обръщение към Общото събрание на ООН.

Освен това Киев насърчава планове за среща на върха, посветена на окупирания от Русия Кримски полуостров - събитие, което, изглежда, цели да отблъсне дискусията за мирно споразумение, включващо признаването на Крим за руска територия.

Путин твърди, че над 700 000 руски войници са разположени на фронтовата линия в Украйна и Русия окупира приблизително 20% от украинската територия.

Москва изисква цялата тази територия и дори повече, преди да обмисли преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това е анатема за повечето украинци.

Украинските власти представяха работата си преди пристигането на Зеленски вчера като прагматична дипломация, а не като подготовка за пътуване, което ще доведе до успех или провал.

"Ню Йорк е платформата всеки септември. Това е изключително важно място, където да бъдеш", заяви първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

"Иска ми се да беше по-целесъобразно, но никога няма лесни решения на конфликтите от такъв мащаб. Така че мисля, че няма да се върнем от Ню Йорк, всички ние, с лесни решения. И ще продължим да работим усилено след Ню Йорк", допълни той.

Неуспехи на бойното поле и тежки загуби

Руските сили, които нахлуха през февруари 2022 г., настъпват в Източна Украйна през последните две години, но без да успеят да превземат града бастион Покровск - тяхна цел от месеци.

Макар и намалена, подкрепата на САЩ остава от съществено значение за Украйна, а съюзниците на Киев имат опасения относно дълбочината на резервите от военен персонал.

Високопоставен европейски дипломат посочи, че споделянето на разузнавателна информация със САЩ и новият механизъм за закупуване на американски оръжия от Украйна са от съществено значение, за да могат силите ѝ да издържат.

Зеленски заяви, че първите оръжия, доставени по този механизъм, включват ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и ракетни установки HIMARS, както и че Украйна досега е осигурила финансиране за над 2 милиарда долара за произведени в САЩ оръжия.

По-сигурната позиция на Украйна по отношение на оръжията е очевидна от не толкова наложителния тон в последните публични изявления на Зеленски, отчете висшият дипломат,.

Андрий Загороднюк - министър на отбраната на Украйна в периода 2019-2020 г., отбеляза, че европейската стратегия често се е фокусирала върху идеята за осигуряване на възпиране за предотвратяване на бъдещи конфликти, но че Путин няма интерес да спре войната на Русия в Украйна и следователно стратегията на Киев е да не позволи успех на руските сили.

"Стратегията е да се неутрализира Русия", обясни той. "Това би довело до възможност за стабилизиране на ситуацията и, надяваме се, до започване на възстановяване, поне (до известна степен), без Русия да се съгласи да спре войната".

Като ритуален танц

Бивш високопоставен украински служител, пожелал анонимност, изрази съмнение, че Тръмп изобщо ще санкционира Русия и заяви, че за Украйна би било по-добре да се съсредоточи върху укрепването на въоръжените си сили.

Той пренебрегна седмиците на преговори между Европа, САЩ и Украйна относно гаранциите за сигурност, които да защитят Украйна за следвоенно уреждане.

Като сравни процеса с ритуален танц, той посочи: "Би било много красиво, ако не се убиваха хора".