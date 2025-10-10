Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун: Ще направя тази страна по-богата и по-красива, най-прекрасния социалистически рай в света

10 Октомври, 2025 04:36, обновена 10 Октомври, 2025 04:41 375 1

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • партия-
  • тържество

В Пхенян се проведе церемония по случай 80-годишнината на Корейската работническа партия

Ким Чен-ун: Ще направя тази страна по-богата и по-красива, най-прекрасния социалистически рай в света - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На церемония по случай 80-годишнината на Корейската работническа партия, севернокорейският председател Ким Чен-ун заяви, че ще води страната напред, като същевременно запазва единство с народа, Корейската централна информационна агенция.

Събитието се проведе на стадион „1 май“ в Пхенян. Участваха партийни и правителствени служители, военни и чуждестранни делегации от приятелски страни.

Докато Ким Чен-ун се качваше на подиума под звуците на марш, в небето над столицата избухнаха фойерверки. По-късно на арената се състоя церемония по издигане на севернокорейското национално знаме и знамето на партията. Политикът произнесе реч.

„С вяра в хората, които подкрепят нашата партия, със сигурност ще направя тази страна по-богата и по-красива, най-прекрасния социалистически рай в света“, обеща той.

Нещо повече, в речта си лидерът на КНДР отбеляза, че в основата на всички победи на партията през осемдесетгодишната ѝ история е народът, неговото доверие и лоялност.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    0 0 Отговор
    На соц райовете всички знаем какво е бъдещето, или миналото. Цъфнали та вързали и никой не може, а не че няма желаещи да избяга оттам.

    04:55 10.10.2025

