Ким Чен-ун: Ще направя тази страна по-богата и по-красива, най-прекрасния социалистически рай в света

На церемония по случай 80-годишнината на Корейската работническа партия, севернокорейският председател Ким Чен-ун заяви, че ще води страната напред, като същевременно запазва единство с народа, Корейската централна информационна агенция.

Събитието се проведе на стадион „1 май“ в Пхенян. Участваха партийни и правителствени служители, военни и чуждестранни делегации от приятелски страни.

Докато Ким Чен-ун се качваше на подиума под звуците на марш, в небето над столицата избухнаха фойерверки. По-късно на арената се състоя церемония по издигане на севернокорейското национално знаме и знамето на партията. Политикът произнесе реч.

„С вяра в хората, които подкрепят нашата партия, със сигурност ще направя тази страна по-богата и по-красива, най-прекрасния социалистически рай в света“, обеща той.

Нещо повече, в речта си лидерът на КНДР отбеляза, че в основата на всички победи на партията през осемдесетгодишната ѝ история е народът, неговото доверие и лоялност.