Срещу китайската заплаха! Тайван ще изгради многослойна отбранителна система

Тайван ще изгради нова многослойна противовъздушна система, наречена "T-Dome", за да се защитава от външни заплахи и ще увеличи разходите си за отбрана, съобщи президентът Лай Чинг-де в националното си обръщение по случай Деня на независимостта. Той призова Китай да се откаже от употребата на сила за завладяване на острова, преадава "Ройтерс".

Демократично управляваният Тайван е изправен пред нарастващ военен и политически натиск от Пекин, който счита острова за част от китайската територия - въпреки твърдите възражения на правителството в Тайпе.

"Увеличаването на отбранителните разходи има ясна цел - това е необходимост, за да противодействаме на вражеските заплахи и да развием собствената си отбранителна индустрия", заяви Лай.

По думите му Тайван ще ускори изграждането на T-Dome - многослойна въздушна защита с високо ниво на откриване и ефективно прехващане на цели, която ще осигури безопасност на гражданите и техните домове. Президентът не даде технически подробности, но подчерта, че това ще бъде "строга и модерна система", целяща да създаде "мрежа за сигурност" над страната.

Според източници, цитирани от "Ройтерс", T-Dome ще бъде тайванският еквивалент на израелския "Железен купол", проектиран да прихваща ракети и балистични снаряди на различни височини.

В момента противовъздушната отбрана на острова разчита главно на американските системи Patriot и местно разработените ракети Sky Bow. Миналия месец Тайван представи и нов модел ракета с името Chiang-Kong, предназначена за прихващане на средновисоки балистични цели.

Президентът Лай обяви, че до края на годината ще бъде предложен специален бюджет за отбрана, който да ускори модернизацията на армията и засили местното производство на оръжие.

Към момента Пекин не е реагирал на речта на тайванския лидер. Китайските власти продължават да определят Лай като "сепаратист" и отхвърлят предложенията му за диалог.

"Историята на Втората световна война ни показва страданието от войните и инвазията. Трябва да се поучим от тези уроци и да не позволим трагедиите да се повторят," заяви още президентът Лай.

Националният празник на Тайван се отбелязва на годишнината от въстанието през 1911 г., което доведе до свалянето на последната императорска династия в Китай и създаването на Република Китай. След 1949 г. републиканското правителство се установява на острова след поражението си от комунистите на Мао Дзедун.