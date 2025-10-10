Срещу китайската заплаха! Тайван ще изгради многослойна отбранителна система

Тайван ще изгради нова многослойна противовъздушна система, наречена "T-Dome", за да се защитава от външни заплахи и ще увеличи разходите си за отбрана, съобщи президентът Лай Чинг-де в националното си обръщение по случай Деня на независимостта. Той призова Китай да се откаже от употребата на сила за завладяване на острова, преадава "Ройтерс".
Демократично управляваният Тайван е изправен пред нарастващ военен и политически натиск от Пекин, който счита острова за част от китайската територия - въпреки твърдите възражения на правителството в Тайпе.
"Увеличаването на отбранителните разходи има ясна цел - това е необходимост, за да противодействаме на вражеските заплахи и да развием собствената си отбранителна индустрия", заяви Лай.
По думите му Тайван ще ускори изграждането на T-Dome - многослойна въздушна защита с високо ниво на откриване и ефективно прехващане на цели, която ще осигури безопасност на гражданите и техните домове. Президентът не даде технически подробности, но подчерта, че това ще бъде "строга и модерна система", целяща да създаде "мрежа за сигурност" над страната.
Според източници, цитирани от "Ройтерс", T-Dome ще бъде тайванският еквивалент на израелския "Железен купол", проектиран да прихваща ракети и балистични снаряди на различни височини.
В момента противовъздушната отбрана на острова разчита главно на американските системи Patriot и местно разработените ракети Sky Bow. Миналия месец Тайван представи и нов модел ракета с името Chiang-Kong, предназначена за прихващане на средновисоки балистични цели.
Президентът Лай обяви, че до края на годината ще бъде предложен специален бюджет за отбрана, който да ускори модернизацията на армията и засили местното производство на оръжие.
Към момента Пекин не е реагирал на речта на тайванския лидер. Китайските власти продължават да определят Лай като "сепаратист" и отхвърлят предложенията му за диалог.
"Историята на Втората световна война ни показва страданието от войните и инвазията. Трябва да се поучим от тези уроци и да не позволим трагедиите да се повторят," заяви още президентът Лай.
Националният празник на Тайван се отбелязва на годишнината от въстанието през 1911 г., което доведе до свалянето на последната императорска династия в Китай и създаването на Република Китай. След 1949 г. републиканското правителство се установява на острова след поражението си от комунистите на Мао Дзедун.
1 Платено с "грантове"
08:25 10.10.2025
2 стоян георгиев
08:25 10.10.2025
3 Хер Флик от Гестапо
08:32 10.10.2025
4 Поправка
08:35 10.10.2025
5 Артилерист
08:35 10.10.2025
6 BBБОС
08:37 10.10.2025
7 Възраждане
Коментиран от #8, #9, #14, #15
08:38 10.10.2025
8 Само така
До коментар #7 от "Възраждане":От възраждане толкова си можете
08:42 10.10.2025
9 Копейка
До коментар #7 от "Възраждане":Защо на комплексарите само сриване ви е в главата. Си не е Путин, сиреч не е глупак. Никаква война няма да има
Коментиран от #12, #13, #17
08:45 10.10.2025
10 Тайван е
08:46 10.10.2025
11 Фгйки
08:48 10.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ахаха
До коментар #9 от "Копейка":Много си умен.. Ма много. (сарказъм).
08:53 10.10.2025
14 Льохмах, другаря ти Си
До коментар #7 от "Възраждане":е изолиран от властта и го показаха на парада, за да премине плавно предаването на властта, което ще се официализира на 20 октомври. Ген Джан Ю-ша преди повече от половин година е казал на китайската чалгаджийка с генералски пагони (жената на Си) да се маха от Министерство на отбраната. Знаем добре, как завършват такива като тях в Китай - съд, конфискуване на имуществото и изчистването от властта на приближените им.
Така, че който е ходил последните месеци в Пекин, да се снима на площада, практически, си купи фабрика на 8 септември.
09:04 10.10.2025
15 Даа!
До коментар #7 от "Възраждане":Дракона по азиатски, търпеливо изчаква мечока да си довърши работата.След това,просто ще затвори в стоманен пръстен цялата Тайпе.За тази цел,разполагат с най модерните ВМФ,ПВО и ракетни системи.Кой ще ги спре? Щатите,едва ли ще рискуват тежки щети ,за своя флот,( друг вариант не съществува) при директен сблъсък със Поднебесната,защото зад Дракона е изправен мечока,но и другия непредсказуем северна Корея.За разлика от руснака,китаеца има различно мислене и поведение.Тръгнат ли,ако се наложи,ще сринат целия тайван ,до основи,без да им мигне окото.След това,ще го възстановят за броени месеци.Имат технологии, суровини и хора в излишък.
Коментиран от #18
09:05 10.10.2025
16 Коста
Благодаря!
09:07 10.10.2025
17 От 15 месеца Си е никой
До коментар #9 от "Копейка":Отнети са му два от трите поста, които узурпира. Формално е лидерЪт, но фактически е изолиран и контролиран.
09:20 10.10.2025
18 Преди да пишеш глупости
До коментар #15 от "Даа!":почети поне малко за китайската вътрешна политика. Предполагам не знаеш, че на Пленума на ЦК на ККП 20-23 2025, др. Си ще бъде освободен от постовете, които заема. Доставките към русия вече са спряни, а във Вашингтон спешно разработват план как да реагират при евентуално(!) Елиминиране на лудия дядка. (Това е и причината Тръмп да си смени позицията и да се обърне срещу бункерния. Разбрал е, че дните му са преброени.)
09:29 10.10.2025