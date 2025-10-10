Новини
Срещу китайската заплаха! Тайван ще изгради многослойна отбранителна система
Срещу китайската заплаха! Тайван ще изгради многослойна отбранителна система

10 Октомври, 2025 08:23

Лай, в речта си по повод националния празник, заяви, че Тайван е решен да поддържа мира чрез сила и призова Китай да се откаже от използването на принуда за промяна на статуквото

Срещу китайската заплаха! Тайван ще изгради многослойна отбранителна система - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Тайван ще изгради нова многослойна противовъздушна система, наречена "T-Dome", за да се защитава от външни заплахи и ще увеличи разходите си за отбрана, съобщи президентът Лай Чинг-де в националното си обръщение по случай Деня на независимостта. Той призова Китай да се откаже от употребата на сила за завладяване на острова, преадава "Ройтерс".

Демократично управляваният Тайван е изправен пред нарастващ военен и политически натиск от Пекин, който счита острова за част от китайската територия - въпреки твърдите възражения на правителството в Тайпе.

"Увеличаването на отбранителните разходи има ясна цел - това е необходимост, за да противодействаме на вражеските заплахи и да развием собствената си отбранителна индустрия", заяви Лай.

По думите му Тайван ще ускори изграждането на T-Dome - многослойна въздушна защита с високо ниво на откриване и ефективно прехващане на цели, която ще осигури безопасност на гражданите и техните домове. Президентът не даде технически подробности, но подчерта, че това ще бъде "строга и модерна система", целяща да създаде "мрежа за сигурност" над страната.

Според източници, цитирани от "Ройтерс", T-Dome ще бъде тайванският еквивалент на израелския "Железен купол", проектиран да прихваща ракети и балистични снаряди на различни височини.

В момента противовъздушната отбрана на острова разчита главно на американските системи Patriot и местно разработените ракети Sky Bow. Миналия месец Тайван представи и нов модел ракета с името Chiang-Kong, предназначена за прихващане на средновисоки балистични цели.

Президентът Лай обяви, че до края на годината ще бъде предложен специален бюджет за отбрана, който да ускори модернизацията на армията и засили местното производство на оръжие.

Към момента Пекин не е реагирал на речта на тайванския лидер. Китайските власти продължават да определят Лай като "сепаратист" и отхвърлят предложенията му за диалог.

"Историята на Втората световна война ни показва страданието от войните и инвазията. Трябва да се поучим от тези уроци и да не позволим трагедиите да се повторят," заяви още президентът Лай.

Националният празник на Тайван се отбелязва на годишнината от въстанието през 1911 г., което доведе до свалянето на последната императорска династия в Китай и създаването на Република Китай. След 1949 г. републиканското правителство се установява на острова след поражението си от комунистите на Мао Дзедун.


Оценка 3.2 от 9 гласа.
Оценка 3.2 от 9 гласа.
  • 1 Платено с "грантове"

    9 6 Отговор
    В Киев няма ток, информационно затъмнение в "свободните" западни режими.

    08:25 10.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    13 5 Отговор
    Поредната дупка от която краварите ще цоцат пари и ще наливат скапаното си оръжие!

    08:25 10.10.2025

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    2 2 Отговор
    3-4 вълни от по 15-16 000 дрончета от Т-dome стават home-less forever

    08:32 10.10.2025

  • 4 Поправка

    5 1 Отговор
    Срещу китайското освобождение! САЩ в Тайван ще изгради многослойна отбранителна система

    08:35 10.10.2025

  • 5 Артилерист

    7 3 Отговор
    Тайван се очертава да стане втория банкомат на американците с изграждане на "Железен купол", като израелския. Само да вметна, че иранците бяха на път да скъсат шортите на израелците през железния им купол, но американците ги спасиха, за пореден път, с бруталната си предупредителна атака по Иран...

    08:35 10.10.2025

  • 6 BBБОС

    6 4 Отговор
    Глупаци като украинците

    08:37 10.10.2025

  • 7 Възраждане

    5 4 Отговор
    Нацистки Тайван нямат никакъв шас срещу най-силната армия на света. Реши ли другарят Си, то Тайпе ще бъде сринат със земята само за 3 дни

    Коментиран от #8, #9, #14, #15

    08:38 10.10.2025

  • 8 Само така

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    От възраждане толкова си можете

    08:42 10.10.2025

  • 9 Копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    Защо на комплексарите само сриване ви е в главата. Си не е Путин, сиреч не е глупак. Никаква война няма да има

    Коментиран от #12, #13, #17

    08:45 10.10.2025

  • 10 Тайван е

    2 0 Отговор
    остров като UK и като Куба. Но единствено в UK е разположено лондонското Сити.

    08:46 10.10.2025

  • 11 Фгйки

    1 0 Отговор
    В публикацията Тайван да се смени с република Китай, а Китай с Пекин!

    08:48 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    Много си умен.. Ма много. (сарказъм).

    08:53 10.10.2025

  • 14 Льохмах, другаря ти Си

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    е изолиран от властта и го показаха на парада, за да премине плавно предаването на властта, което ще се официализира на 20 октомври. Ген Джан Ю-ша преди повече от половин година е казал на китайската чалгаджийка с генералски пагони (жената на Си) да се маха от Министерство на отбраната. Знаем добре, как завършват такива като тях в Китай - съд, конфискуване на имуществото и изчистването от властта на приближените им.
    Така, че който е ходил последните месеци в Пекин, да се снима на площада, практически, си купи фабрика на 8 септември.

    09:04 10.10.2025

  • 15 Даа!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    Дракона по азиатски, търпеливо изчаква мечока да си довърши работата.След това,просто ще затвори в стоманен пръстен цялата Тайпе.За тази цел,разполагат с най модерните ВМФ,ПВО и ракетни системи.Кой ще ги спре? Щатите,едва ли ще рискуват тежки щети ,за своя флот,( друг вариант не съществува) при директен сблъсък със Поднебесната,защото зад Дракона е изправен мечока,но и другия непредсказуем северна Корея.За разлика от руснака,китаеца има различно мислене и поведение.Тръгнат ли,ако се наложи,ще сринат целия тайван ,до основи,без да им мигне окото.След това,ще го възстановят за броени месеци.Имат технологии, суровини и хора в излишък.

    Коментиран от #18

    09:05 10.10.2025

  • 16 Коста

    1 1 Отговор
    На колко слоя?
    Благодаря!

    09:07 10.10.2025

  • 17 От 15 месеца Си е никой

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    Отнети са му два от трите поста, които узурпира. Формално е лидерЪт, но фактически е изолиран и контролиран.

    09:20 10.10.2025

  • 18 Преди да пишеш глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Даа!":

    почети поне малко за китайската вътрешна политика. Предполагам не знаеш, че на Пленума на ЦК на ККП 20-23 2025, др. Си ще бъде освободен от постовете, които заема. Доставките към русия вече са спряни, а във Вашингтон спешно разработват план как да реагират при евентуално(!) Елиминиране на лудия дядка. (Това е и причината Тръмп да си смени позицията и да се обърне срещу бункерния. Разбрал е, че дните му са преброени.)

    09:29 10.10.2025