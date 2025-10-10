Новини
Макрон събира политическите лидери в търсене на изход от кризата

Макрон събира политическите лидери в търсене на изход от кризата

10 Октомври, 2025 09:10 496 11

Президентът на Франция обсъжда с партиите бъдещия премиер и приоритетите на управлението

Макрон събира политическите лидери в търсене на изход от кризата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон събира днес следобед в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не са поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, предава БТА.

Срещата се организира в момент, в който Макрон трябва да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това ще бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.

До поредния епизод на политическата криза във Франция се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка броени часове след като беше представил състава на правителството си. Той изтъкна като мотив това, че между партиите в управляващата коалиция е нямало пълна подкрепа за предложените от него министри и че някои политици мислели само за собствените си амбиции.

Макрон натовари Льокорню все пак със задачата да проведе двудневни консултации с политическите сили, по време на които беше постигнат консенсус, че най-неотложното е приемането на бюджета за идната година в момент, в който Франция има голям бюджетен дефицит.

В края на тези консултации Льокорню заяви в сряда вечерта, че до 48 часа Макрон вероятно ще номинира нов премиер.

Сега се смята, че Макрон може да номинира премиер от левицата, но и че може да номинира повторно Льокорню.


  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Вестниците в Европа излязоха с заглавия: Франция потопи еврото.

    09:11 10.10.2025

  • 2 Росен Желязков

    10 0 Отговор
    Няма страшно.България ще плати дълга на Франция.

    09:12 10.10.2025

  • 3 име

    9 0 Отговор
    Ако краварски кораб от ВМС влезе в китайско море, тва не е нарушаване на чужди граници. Обаче ако руски самолет прелети по международен коридор към Калининград, в ЕССР пълнят памперси и се разнася вой.

    09:15 10.10.2025

  • 4 Факт

    5 0 Отговор
    Местим

    09:18 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 селяк

    4 0 Отговор
    още джендъре, докторе и енженере им треат и ша са опраат франсетата

    09:23 10.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    7 0 Отговор
    Макрон събира група на НЕзнаещите.

    09:25 10.10.2025

  • 8 пони, ама розАво

    6 0 Отговор
    Е добре де, защо стана така? Нали Русия трябваше да се разпадне и еврото да стане триста рубли?!?
    Как се докарахме до тук бе, м@Mk@ мy? КАК???

    Коментиран от #9

    09:28 10.10.2025

  • 9 Пецо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "пони, ама розАво":

    Е как :Д Лесно. Умниците от ЕС се простреляха в коляното с арбалет с тия санкции :Д ама целта на големите не е силна Европа , а Европа зависима от САЩ :Д...трудно е да се разбере ако имаш една мозъчна клетка само и ето, че много хора не го разбират :Д

    09:32 10.10.2025

  • 10 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Този гейзер да подава оставка, като вижда че рейтинга му е свръх нисък, какво се натиска да е президент, бахт.и петела

    09:36 10.10.2025

  • 11 Даа!

    0 0 Отговор
    Такъв е резутата,когато нямаш дългосрчна,далновидна политика,спрямо мигрантите.Докато системата им ,беше по консервативна,към емигрантски потоци, французите бяха европейската мярка( дори световна) за стандарт на живот.Мода,храна,великолепна лека и тежка индустрия , машиностроене и автомобилно производство, социални услуги,медицина, спокойствие,ред и сигурност.Това беше осигурено с с мощта и силата на френския франк.Но повлекли се по психозата - евтина работна ръка отвън ( предимно от МАГРЕБ) сами си заложиха бомба със закъснител.Сега,когото и да изберат за президент, нещата са необратими.Освен,някой от типажа на Тръмп- със твърди методи и закони към мигрантите.Но това е невъзможно! Там вече съществува трето,дори четвърто поколение емигранти+ хиляди пристигащи всеки месец.Който буквално ще взривят обществото,ако се приемат радикални действия.А те са в огромна тежест на държавния бюджет.

    09:37 10.10.2025

