Макрон събира политическите лидери в търсене на изход от кризата

Президентът на Франция Еманюел Макрон събира днес следобед в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не са поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, предава БТА.
Срещата се организира в момент, в който Макрон трябва да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това ще бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.
До поредния епизод на политическата криза във Франция се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка броени часове след като беше представил състава на правителството си. Той изтъкна като мотив това, че между партиите в управляващата коалиция е нямало пълна подкрепа за предложените от него министри и че някои политици мислели само за собствените си амбиции.
Макрон натовари Льокорню все пак със задачата да проведе двудневни консултации с политическите сили, по време на които беше постигнат консенсус, че най-неотложното е приемането на бюджета за идната година в момент, в който Франция има голям бюджетен дефицит.
В края на тези консултации Льокорню заяви в сряда вечерта, че до 48 часа Макрон вероятно ще номинира нов премиер.
Сега се смята, че Макрон може да номинира премиер от левицата, но и че може да номинира повторно Льокорню.
09:11 10.10.2025
09:12 10.10.2025
09:15 10.10.2025
09:18 10.10.2025
09:23 10.10.2025
09:25 10.10.2025
Как се докарахме до тук бе, м@Mk@ мy? КАК???
09:28 10.10.2025
До коментар #8 от "пони, ама розАво":Е как :Д Лесно. Умниците от ЕС се простреляха в коляното с арбалет с тия санкции :Д ама целта на големите не е силна Европа , а Европа зависима от САЩ :Д...трудно е да се разбере ако имаш една мозъчна клетка само и ето, че много хора не го разбират :Д
09:32 10.10.2025
09:36 10.10.2025
09:37 10.10.2025