Никола Саркози ще научи в понеделник кога влиза в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще разбере в понеделник кога ще трябва да влезе в затвора след историческата му присъда от пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Той ще научи и в кой център за задържане ще бъде въдворен.

Присъдата срещу Саркози беше произнесена на 25 септември. Преди него нито един бивш френски държавен глава или бивш държавен глава на страна от ЕС не е попадал в затвора, отбелязва Франс прес.

Саркози казва, че е невинен и обжалва съдебното решение. Той обаче ще се озове зад решетките, докато се разглежда обжалването му.