Новини
Свят »
Франция »
Никола Саркози ще научи в понеделник кога влиза в затвора

Никола Саркози ще научи в понеделник кога влиза в затвора

10 Октомври, 2025 09:52 802 9

  • никола саркози-
  • затвор-
  • франция

Бившият френски президент очаква изпълнението на присъдата си по делото за либийско финансиране

Никола Саркози ще научи в понеделник кога влиза в затвора - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще разбере в понеделник кога ще трябва да влезе в затвора след историческата му присъда от пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Той ще научи и в кой център за задържане ще бъде въдворен.

Присъдата срещу Саркози беше произнесена на 25 септември. Преди него нито един бивш френски държавен глава или бивш държавен глава на страна от ЕС не е попадал в затвора, отбелязва Франс прес.

Саркози казва, че е невинен и обжалва съдебното решение. Той обаче ще се озове зад решетките, докато се разглежда обжалването му.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 0 Отговор
    А трябва да бъде застрелян както Муамар Кадафи, когото Саркози буквално уби и опустоши Либия.
    За да скрие, че Кадафи му даваше пари.

    Коментиран от #2, #6

    09:59 10.10.2025

  • 2 Пампаец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Сарко юдейчето да не се плаши . Ще му дадат двуместна президентска килия . Да поддържа в изправност второто легло за Макрон . Сарко го осъдиха за либийската далавера .Макрончо ще го осъдят за Украинската далавера като падне от власт

    10:04 10.10.2025

  • 3 Мито

    4 0 Отговор
    Лошо Седларов, лошо....3-та килия в дясно, човекът е строг но справедлив.

    Коментиран от #5

    10:23 10.10.2025

  • 4 въпрос

    2 0 Отговор
    А ББ кога?

    10:28 10.10.2025

  • 5 Ленчето

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мито":

    Нямат места в Бастилията ли?Да идва да чисти боклука в София.А ще нощува при бай Ставри.

    10:34 10.10.2025

  • 6 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Така е ама пак Америка седи зад цялата история, както с Израел ситуацията, зеленияпор и други .На този човек съм му благодарна заради нашите медици които освободи, ако чакахме на България още щяха да с в затвор.

    Коментиран от #9

    10:49 10.10.2025

  • 7 И още

    1 0 Отговор
    А Урсула Фон Дер Лaiнен кога ???????????

    10:55 10.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Реп тил натюр !

    11:02 10.10.2025

  • 9 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    не ги освободи той, Карла Бруни. Кадафито си е падал по нея.

    11:07 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания