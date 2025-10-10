Никола Саркози ще научи в понеделник кога влиза в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще разбере в понеделник кога ще трябва да влезе в затвора след историческата му присъда от пет години затвор по делото за либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Той ще научи и в кой център за задържане ще бъде въдворен.
Присъдата срещу Саркози беше произнесена на 25 септември. Преди него нито един бивш френски държавен глава или бивш държавен глава на страна от ЕС не е попадал в затвора, отбелязва Франс прес.
Саркози казва, че е невинен и обжалва съдебното решение. Той обаче ще се озове зад решетките, докато се разглежда обжалването му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
За да скрие, че Кадафи му даваше пари.
Коментиран от #2, #6
09:59 10.10.2025
2 Пампаец
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Сарко юдейчето да не се плаши . Ще му дадат двуместна президентска килия . Да поддържа в изправност второто легло за Макрон . Сарко го осъдиха за либийската далавера .Макрончо ще го осъдят за Украинската далавера като падне от власт
10:04 10.10.2025
3 Мито
Коментиран от #5
10:23 10.10.2025
4 въпрос
10:28 10.10.2025
5 Ленчето
До коментар #3 от "Мито":Нямат места в Бастилията ли?Да идва да чисти боклука в София.А ще нощува при бай Ставри.
10:34 10.10.2025
6 Соваж бейби
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Така е ама пак Америка седи зад цялата история, както с Израел ситуацията, зеленияпор и други .На този човек съм му благодарна заради нашите медици които освободи, ако чакахме на България още щяха да с в затвор.
Коментиран от #9
10:49 10.10.2025
7 И още
10:55 10.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:02 10.10.2025
9 Да ама
До коментар #6 от "Соваж бейби":не ги освободи той, Карла Бруни. Кадафито си е падал по нея.
11:07 10.10.2025