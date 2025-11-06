Новини
Свят »
Сърбия »
Александър Вучич пред посланика на ЕС: Бъдете спокойни! Мандатът ми ще приключи скоро и на мое място ще дойде някой по-любезен

Александър Вучич пред посланика на ЕС: Бъдете спокойни! Мандатът ми ще приключи скоро и на мое място ще дойде някой по-любезен

6 Ноември, 2025 22:20 900 9

  • андреас фон бекерат-
  • сърбия-
  • александър вучич-
  • ивица дачич-
  • нови сад

Масови протести, оглавени от студенти, започнаха преди година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен

Александър Вучич пред посланика на ЕС: Бъдете спокойни! Мандатът ми ще приключи скоро и на мое място ще дойде някой по-любезен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред посланика на Европейския съюз в Белград Андреас фон Бекерат, че мандатът му ще приключи скоро, а дотогава ще се опита да прави добре впечатление на еврообщостта, включително с езика, който използва, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

"Няма да повярвате колко пъти съм си прехапал езика сега, за да не кажа някои неща, и се опитвам, и обещах, че ще говоря само хубаво за ЕС, и ще се възпирам и ще броя до 500, за да оставя малко по-благоприятно впечатление. Но вие в Европейския съюз не е нужно да се тревожите много, моят мандат скоро ще приключи, така че със сигурност ще дойде някой много по-чаровен, някой много по-мил, който знае как да говори по мил начин и който знае как да използва по-мил наратив от мен", каза Вучич по време на съвместна пресконференция с фон Бекерат, който му предаде копие от годишния доклад на ЕК за напредъка на Сърбия по пътя ѝ към еврочленството.

Вучич отхвърли определението на Андреас фон Бекерат за доклада като "огледало" на състоянието, в което се намира Сърбия и каза, че документът представлява само едно мнение.

През септември Вучич нагруби евродепутати, които присъстваха на един от поредните антиправителствени протести в Сърбия, а те се оплакаха, че са се почувствали обидени от епитетите "долна и най-долна европейска измет", казани от сръбския президент по техен адрес.

Заради твърденията за прояви на полицейско насилие по време на протестите, както и заради случая с етикирането на евродепутати Европейската народна партия започна обсъждане за статута на асоцииран член в най-голямото европейско семейство на управляващата Сръбска прогресивна партия, основана от Александър Вучич.

Масови протести, оглавени от студенти, започнаха в Сърбия преди година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. През лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще дойде

    25 4 Отговор
    някоя подложка. Студентите вече ще ядат банани и ще си сменят пола на воля.

    Коментиран от #4

    22:24 06.11.2025

  • 2 Никой

    11 3 Отговор
    21 век сме и още има добавка на името на някого - "фон". Това е благородническа титла - какво обаче е това. Нещо странно. Глупаво е да се държиш като благородник.

    Коментиран от #6

    22:24 06.11.2025

  • 3 Вучич е последна останка от Милошевич

    4 11 Отговор
    Като слушам това дърто сръбско мекере, ми става ясно откъде идва прословутата македонска арогантност и простотия....

    Коментиран от #8

    22:36 06.11.2025

  • 4 Таралеж

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ще дойде":

    Тъкмо - по-добре без бивши комунисти и сърбомани в една нормална Сърбия!

    22:37 06.11.2025

  • 5 интересно

    11 1 Отговор
    каква препратка прави. Скоро аз ще слеза от влака но като дойде новия ще видите откъде изгрява слънцето. Ще има много съветване на недолюбените деца които искат нещо да кажат ама не смеят директно.

    22:38 06.11.2025

  • 6 някой си

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Сърбите винаги са били галениците на великите сили. Винаги са смятали за благородници и към едните и към другите. А нас винаги са ни прекарвали, макар че сме повече от диваците идващи от север. Германците са разбрали що за стока са отдавна.

    22:43 06.11.2025

  • 7 Гугъл нюз

    0 1 Отговор
    Довољно је само да покажете како нема слободе у Србији, да му преведете оно навијање од синоћ. То је ваљда врхунац политичке мисли високобраозоване елите у Србији и то је емтиовано без икакве задршке уз све похвале у медијима које воле. А што се концентрације капитала тиче, па ту је највећа концентрација капитала. Све је го лопов до лопова, побише се између себе, ко је кога покрао, ко је ту ком директор, то Бог отац не зна. И све су концентрисали. Можда на то мисле, можда и не мисле. Биће да не мисле. Ја мислим. Имам право да мислим. И нико то право не може да ми одузме. Али сам спреман да разговарам. Двоје деце су ми холограм, а треће криминалац. Дете ми има вилу у Берлину. Где је вила, стан? То сваког дана радите. Причате о угрожености. Што нисте причали о угрожености Бранке Лазић? Сваки пут када дођу новинари Н1 и Нова С, ја одговарам на та питања. Ја морам да будем изнад тога, никада никога нисам тужио, ни оне који су најгоре бљувотине износили. Један човек у диктатури који је уредник вести је рекао да су људи који му се не допадају стока, да нам да бог да свако дете добије рак. Онда нам је РТС саопшти да су покренули дисциплински поступак па ће то да траје да бисмо установили да је он прави и објективни новинар. Е ја са тим не могу да се сагласим - каже председник.

    22:43 06.11.2025

  • 8 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вучич е последна останка от Милошевич":

    На Киро баща му, Бойко Тиквата и Алексей Помака(от ДАНС)са приятели от 30 години,но не беше пречка че Морето взе участие в изборите и стана премиер с канадско гражданство ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО!!

    Коментиран от #9

    22:47 06.11.2025

  • 9 Неподписан

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Неподписан":

    На Киро баща му, Бойко Тиквата и Алексей Помака(от ДАНС)са приятели от 30 години,но не беше пречка че Кирето взе участие в изборите и стана премиер с канадско гражданство ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО!

    22:48 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания