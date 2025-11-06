Александър Вучич пред посланика на ЕС: Бъдете спокойни! Мандатът ми ще приключи скоро и на мое място ще дойде някой по-любезен

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред посланика на Европейския съюз в Белград Андреас фон Бекерат, че мандатът му ще приключи скоро, а дотогава ще се опита да прави добре впечатление на еврообщостта, включително с езика, който използва, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

"Няма да повярвате колко пъти съм си прехапал езика сега, за да не кажа някои неща, и се опитвам, и обещах, че ще говоря само хубаво за ЕС, и ще се възпирам и ще броя до 500, за да оставя малко по-благоприятно впечатление. Но вие в Европейския съюз не е нужно да се тревожите много, моят мандат скоро ще приключи, така че със сигурност ще дойде някой много по-чаровен, някой много по-мил, който знае как да говори по мил начин и който знае как да използва по-мил наратив от мен", каза Вучич по време на съвместна пресконференция с фон Бекерат, който му предаде копие от годишния доклад на ЕК за напредъка на Сърбия по пътя ѝ към еврочленството.

Вучич отхвърли определението на Андреас фон Бекерат за доклада като "огледало" на състоянието, в което се намира Сърбия и каза, че документът представлява само едно мнение.

През септември Вучич нагруби евродепутати, които присъстваха на един от поредните антиправителствени протести в Сърбия, а те се оплакаха, че са се почувствали обидени от епитетите "долна и най-долна европейска измет", казани от сръбския президент по техен адрес.

Заради твърденията за прояви на полицейско насилие по време на протестите, както и заради случая с етикирането на евродепутати Европейската народна партия започна обсъждане за статута на асоцииран член в най-голямото европейско семейство на управляващата Сръбска прогресивна партия, основана от Александър Вучич.

Масови протести, оглавени от студенти, започнаха в Сърбия преди година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. През лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.