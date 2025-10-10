Унгария подкрепя икономическия растеж на Румъния

Унгария е заинтересована от успеха на румънската икономика, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в румънския град Клуж-Напока, където днес даде интервю за националното радио „Лайош Кошут“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Унгарците искаме да живеем в мир и сътрудничество със съседите си“, заяви премиерът. Отношенията между двете страни „са толкова сложни, че е много трудно да си представим нещо по-сложно“, допълни той.

„Предвид споделеното историческо минало, когато има мир и сътрудничество, това не е нещо естествено или случайно, а е резултат от взети решения“, допълни той.

Орбан отбеляза, че Румъния в момента има премиер, който мисли по подобен на унгарското правителство начин, „затова и трябва да се възползваме от възможността за подобряване на сътрудничеството“.

„Румъния се бори сериозно да възстанови икономическия си и финансов баланс, което е болезнено и значително предизвикателство“, заяви унгарският премиер. Той отбеляза, че Румъния е ключов търговски партньор за Унгария.

„Колкото повече пари имат румънците, толкова по-добре за румънско-унгарската търговия“, заключи Орбан.