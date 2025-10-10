Новини
Свят »
Унгария »
Унгария подкрепя икономическия растеж на Румъния

Унгария подкрепя икономическия растеж на Румъния

10 Октомври, 2025 11:33 518 1

  • унгария-
  • румъния-
  • икономически растеж

Премиерът Виктор Орбан призова за мир и сътрудничество между двете страни

Унгария подкрепя икономическия растеж на Румъния - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария е заинтересована от успеха на румънската икономика, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в румънския град Клуж-Напока, където днес даде интервю за националното радио „Лайош Кошут“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Унгарците искаме да живеем в мир и сътрудничество със съседите си“, заяви премиерът. Отношенията между двете страни „са толкова сложни, че е много трудно да си представим нещо по-сложно“, допълни той.

„Предвид споделеното историческо минало, когато има мир и сътрудничество, това не е нещо естествено или случайно, а е резултат от взети решения“, допълни той.

Орбан отбеляза, че Румъния в момента има премиер, който мисли по подобен на унгарското правителство начин, „затова и трябва да се възползваме от възможността за подобряване на сътрудничеството“.

„Румъния се бори сериозно да възстанови икономическия си и финансов баланс, което е болезнено и значително предизвикателство“, заяви унгарският премиер. Той отбеляза, че Румъния е ключов търговски партньор за Унгария.

„Колкото повече пари имат румънците, толкова по-добре за румънско-унгарската търговия“, заключи Орбан.


Унгария
  • 1 Орбан Тъпана

    1 1 Отговор
    Тръгнал да мисли
    Какви пари имали Румънците.

    Той да каже нещо за Унгарците
    Защо рязко
    Обедняват .

    Тръгнал да мисли за Румънците.

    11:46 10.10.2025

