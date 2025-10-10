Новини
Доналд Тръмп: Това е ужасна война! Силно вярвам, че Украйна и Русия скоро ще седнат на масата за преговори
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Това е ужасна война! Силно вярвам, че Украйна и Русия скоро ще седнат на масата за преговори

10 Октомври, 2025 13:30 957 50

Американският президент отново повтори, че е смятал, че уреждането на войната между Русия и Украйна ще бъде по-лесно, отколкото всъщност се е оказало

Доналд Тръмп: Това е ужасна война! Силно вярвам, че Украйна и Русия скоро ще седнат на масата за преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Украйна и Русия скоро ще проведат преговори за мирно уреждане.Той е заявил това в Белия дом, където вчера прие президента на Финландия Александър Стуб, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Тръмп отново повтори, че е смятал, че уреждането на войната между Русия и Украйна ще бъде по-лесно, отколкото всъщност се е оказало.

Въпреки това, Тръмп изрази надежда, че успее да се постигне и това.

"Това е ужасна война. Най-лошата от Втората световна война насам. Вижте хората, които биват убивани там. Това са Русия и Украйна. Мисля, че ще сключим сделка там, ще я направим. Имат много причини да го направят и мисля, че много скоро ще седнат на масата за преговори“, смята Тръмп.

Припомняме, че след срещата между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август американският президент започна все по-публично да критикува Русия за нежеланието ѝ да разреши войната в Украйна.

След среща с Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп дори заяви, че вярва в способността на Украйна да върне завзетите от Русия територии.

САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Скандинавските джендъри прецакаха Тръмп с Нобеловата награда за мир.

    Коментиран от #8

    13:31 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце ЕООД

    13 2 Отговор
    Много скоро, като премахнат Зелю.

    Коментиран от #12

    13:33 10.10.2025

  • 5 наТръмп

    15 1 Отговор
    Лубимите му думи са - брилянтно и ужасно.

    13:33 10.10.2025

  • 6 Георги

    2 15 Отговор
    какъв мир? Украинците ще мразят Русия с поколения.

    Коментиран от #33

    13:34 10.10.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    4 17 Отговор
    Изпрашай Томахоук...изпращай ТААД..всичко което можеш и наистина скоро ще седнат на масата за преговори...Русия още не е готова,,трябва да се подсети...

    Коментиран от #13

    13:34 10.10.2025

  • 8 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    как?

    13:35 10.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мошЕто

    15 2 Отговор
    Докато се наливат пари и оръжия на зелЮ , войната ще продължи до последния жив укр !

    Коментиран от #14

    13:35 10.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баце ЕООД

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да де":

    По-плачи си, ще ти мине.

    13:39 10.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пешко

    3 6 Отговор
    Има- няма след 24 часа ще спрат! Иначе руснаците са на три дни от Киев!

    13:40 10.10.2025

  • 20 Бялджип

    13 3 Отговор
    Дали Тръмп е искрен в думите си, аз не знам и едвали някой знае. Това което всички знаем, е че Европейските лидери НЕ ИСКАТ! войната да свършва! Те не виждат бъдещето си след нея. Днес сами не знаят накъде водят държавите си, върлува пълна безидейност в ЕС! Как да продължат, какво ще стане, никой днес в Европа не е наясно?

    Коментиран от #27

    13:40 10.10.2025

  • 21 Българин

    20 12 Отговор
    Ако войната не спре Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Ако спре Путлер ще бъде ликвидиран от своите.

    Коментиран от #38

    13:40 10.10.2025

  • 22 не може да бъде

    5 11 Отговор
    Войната е ужасна защото Русия започна да настъпва по всички фронтове !?Ако украинците постигнат някакъв успех тогава войната веднага се превръща в победа на доброто над злото в победа на демокрацията в поражение на Путин и т.н!?А за вгорчаване на настроението на някои хора от евроатлантическата група на желаещите /но неможещи/ в последните дни -според различни съобщения/които се нуждаят от потвърждение разбира се / на Харковския фронт и на Донецкия фронт руснаците са увеличили бомбардировките на украинските позиции с бомби 1500 и 3000 кг.!?

    13:42 10.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТОЗИ КУКУРИГУ

    13 1 Отговор
    ПРЕЗ 2 МИНУТИ СИ СМЕНЯ МНЕНИЕТО.БЪРКА ИМЕНА,ДЪРЖАВИ АБЕ ПЪЛЕН НЕФЕЛНИК И БУДАЛА.

    13:45 10.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хе!

    10 1 Отговор
    Ей, Доналд! Всеки с малко по хладен и индифирентен ум вече е прозрял, че ти не искаш тази война да спре, защото както винаги, САЩ горещо се нуждаят от нея! Кокетничиш и с Путин, и със Зеленски, та да продължават да се бият, за ваша изгода, за срам и крах на Европа и Русия! По история в СПТУ имам точно 3 /среден три/, поведение намалено, но помня, когато учителницата каза, че от държава длъжник на останалия свят преди Първата световна война, САЩ става държава кредитор след войната! И сега, ако бяхте искрени, просто щеше да отидете заедно с Ванс, Рубио и още стотина такива влиятелни лица от политиката, културата и спорта и да се настаните трайно от двете страни на обстрела в Донбас на първа линия! Веднага ще спрат да се обстрелват, два дни ще гледат като пукали, ще им хареса и повече няма да се обстрелват! Нобел за мир и благотворителност!

    13:50 10.10.2025

  • 30 В Украйна

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Оди у Русиа":

    Там ги събират по улицата.

    13:50 10.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ужас(истински)

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Укр.те мразят и избиват руснаци от 2014 г...Бойците от Донбас пораснаха в землянки!....Само, че това се споменаваше у нас под сурдинка. Затова не си чул и пишеш в бъдеще време.....

    13:52 10.10.2025

  • 34 Избирател

    8 1 Отговор
    Съветниците на Тръмп трябва да го информират, че
    единствено в Европа на Русия й беше отказана безопасност и сигурност през последните 30 г. Това е причината за войната.

    Нато ли се приближава агресивно и провокативно до РФ или обратно.

    13:52 10.10.2025

  • 35 Общак,

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Копеи не философствай!":

    отивай да бъркаш бетона. Бързо на тръстиката. Нищо друго не става от теб.

    13:57 10.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Проблем Дончо ☝️

    12 7 Отговор
    Диктаторът Путлер ясно е заявил, че до края на жалкия си животец... няма намерение да спира войната.

    14:00 10.10.2025

  • 38 Турчин

    6 15 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Натракал си половината от коментарите с различни никове. Обаче, неграмотният ти стил се забелязва.

    14:00 10.10.2025

  • 39 Абе колко да вярваш

    6 15 Отговор
    Като САЩ не иска тази война да свърши и ще е продължи поне до последният украинец. Пък после кото сабя покаже. Може да има някой глупав европец.

    Коментиран от #46

    14:00 10.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тръмп

    5 5 Отговор
    Ехххх, Венецуелският политик Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир.
    Сега ще дърпам ушите на Зеленски, че не ме подкрепи за наградата

    На 10 октомври Нобеловата награда за мир за 2025 г. беше присъдена на венецуелския политик Мария Корина Мачадо за борбата ѝ за демократичните права на венецуелския народ и ангажимента ѝ за мирен преход от диктатура към демокрация. Известия.
    Мария Корина Мачадо е основна опозиционна фигура във Венецуела при сегашния президент Николас Мадуро.

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше сред номинираните за наградата. Обществена информационна служба.

    14:02 10.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Соваж бейби

    4 7 Отговор
    Рижия лунатик си прави майтап с нормалните хора ,ние виждаме и следим новини! Той излъга ,с лъжи и помощ от Мъск финансово, върна му профилите онлайн беше блокиран от всички Тръмп. После пипна властта не направи опит да спре войната, обратното продължава да дава пари на зеленияпор, оръжие ,шантажира и Европа да дава паи и купува оръжие от Америка уж да си пазим държавите 🤣от призраци и даваме на Украйна ние да плащаме тази война.

    14:07 10.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Елементарно е!

    10 6 Отговор

    До коментар #39 от "Абе колко да вярваш":

    Путлер не може да спре войната, защото няма с какво друго да оправдае мизерията която предстои на руснаците. Сега се почна с бензина, а това ще рефлектира на логистиката и цените на стоките.

    Коментиран от #48, #50

    14:09 10.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Елементарно е!":

    Елементарно е. САЩ унищожи Украйна, за да унищожи Европа.

    14:12 10.10.2025

  • 49 Хахаха

    1 3 Отговор
    Пълен идиот

    14:13 10.10.2025

  • 50 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Елементарно е!":

    Нямам идея каква е мизерията в Русия, само знам че има всичко богата е с природни ресурси ,има и продава ,има и суверенитет. Стигна се до там че Америка и Европа фалираха и още са на никъде ,Русия по етапно си взима територия. Зеленияпор даде подпис за някакъви мини но вече не президент с изтекъл срок,след войната се оспорва. Така че до този момент ни Америка ни Европа или Англия нямат печалба, обратно на загуба.

    14:15 10.10.2025