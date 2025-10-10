Доналд Тръмп: Това е ужасна война! Силно вярвам, че Украйна и Русия скоро ще седнат на масата за преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Украйна и Русия скоро ще проведат преговори за мирно уреждане.Той е заявил това в Белия дом, където вчера прие президента на Финландия Александър Стуб, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.



Тръмп отново повтори, че е смятал, че уреждането на войната между Русия и Украйна ще бъде по-лесно, отколкото всъщност се е оказало.



Въпреки това, Тръмп изрази надежда, че успее да се постигне и това.



"Това е ужасна война. Най-лошата от Втората световна война насам. Вижте хората, които биват убивани там. Това са Русия и Украйна. Мисля, че ще сключим сделка там, ще я направим. Имат много причини да го направят и мисля, че много скоро ще седнат на масата за преговори“, смята Тръмп.



Припомняме, че след срещата между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август американският президент започна все по-публично да критикува Русия за нежеланието ѝ да разреши войната в Украйна.



След среща с Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп дори заяви, че вярва в способността на Украйна да върне завзетите от Русия територии.

