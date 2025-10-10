Новини
"Стедфаст нун"! НАТО започва годишното си учение за ядрено възпиране

"Стедфаст нун"! НАТО започва годишното си учение за ядрено възпиране

10 Октомври, 2025 14:00 415 11

Тренировките изпращат ясен сигнал до всеки евентуален опонент, че алиансът може да предпази и да защити всички свои членове при всяка заплаха, подчерта Рюте

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО започва в понеделник годишните си ядрени учения, в които ще участват около 2000 войници и 71 самолета от 14 държави, но без атомни бомби, съобщи днес алиансът, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Трябва да направим това, защото ни помага да гарантираме, че нашето ядрено възпиране остава възможно най-надеждно, сигурно, безопасно и ефективно", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте от военновъздушната база "Волкел" в Нидерландия, избрана тази година за домакин на учението.

"Искам да подчертая, че учението е рутинно. То не е насочено срещу никоя страна и не е свързано с никакви реални събития", поясни Джим Стоукс, отговарящ за ядрената политика на НАТО.

Освен от военновъздушната база "Волкел", учението, което ще продължи около две седмици, ще се проведе от военни бази в Белгия, Великобритания и Дания, както и над Северно море.

То ще се състои тази година след няколко нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и прелитането на мистериозни дронове над Копенхаген миналия месец.

"Тези по-чести нахлувания са очевидно нещо, което следим отблизо", заяви американският полковник Даниъл Бънч, който ръководи ядрените операции на НАТО.

"Дроновете не са нова заплаха за нас. Дроновете са нещо, което познаваме", допълни той.


Белгия
Свързани новини


  • 1 матю хари

    2 5 Отговор
    Москалчетата са в паника - томахавките ще удрят яко.

    Коментиран от #5, #9, #11

    14:02 10.10.2025

  • 2 си дзън

    2 1 Отговор
    По време на учението е времето руснаците да пратят дронове.

    Коментиран от #4

    14:02 10.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    За едните - провокационни действия.
    За другите - ясни сигнали.
    Върви ги разбери

    14:04 10.10.2025

  • 4 А ЧИНЕЗИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    БАЛОНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ---ПОСЛЕ НЯКОИ ПОКРИВ ДА ПАДНЕ

    14:04 10.10.2025

  • 5 654321

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Пешкирче!

    14:05 10.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Само ЕДНА държава реално е използвала ядрено оръжие срещу друга❗

    14:06 10.10.2025

  • 7 Гого Мого

    4 0 Отговор
    Като прочетох първо "Стедфаст нун" си помислих, че става дума за някаква китайска верига за бързо хранене.
    :-))

    14:07 10.10.2025

  • 8 Лебедовата

    3 0 Отговор
    песен за Нато.
    Барем да краднем нещо от натото, пасивите да се поемат от РСМ.

    14:10 10.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    НАТОпорчените пак ще се "отбраняват" без никой да ги напада,
    ЗА РАЗЛИКА ОТ ТЯХ- нахлули в десетки държави "за да се отбраняват"❗

    14:11 10.10.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    1 0 Отговор
    НАТО е в колапс, те немогат от конвенционалното оръжие да се опазят ако ги подпукат, те за ядрено говорят!

    14:15 10.10.2025

  • 11 В БГ СМЕ В ШОК

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    ФЪРЧУПЛАНИ и то ЛЕТЯЩИ---НА НАШИТЕ ИМ ТРЕБЕ ФИАГРА

    14:15 10.10.2025

