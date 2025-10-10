"Стедфаст нун"! НАТО започва годишното си учение за ядрено възпиране

НАТО започва в понеделник годишните си ядрени учения, в които ще участват около 2000 войници и 71 самолета от 14 държави, но без атомни бомби, съобщи днес алиансът, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Трябва да направим това, защото ни помага да гарантираме, че нашето ядрено възпиране остава възможно най-надеждно, сигурно, безопасно и ефективно", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте от военновъздушната база "Волкел" в Нидерландия, избрана тази година за домакин на учението.

"Искам да подчертая, че учението е рутинно. То не е насочено срещу никоя страна и не е свързано с никакви реални събития", поясни Джим Стоукс, отговарящ за ядрената политика на НАТО.

Освен от военновъздушната база "Волкел", учението, което ще продължи около две седмици, ще се проведе от военни бази в Белгия, Великобритания и Дания, както и над Северно море.

То ще се състои тази година след няколко нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и прелитането на мистериозни дронове над Копенхаген миналия месец.

"Тези по-чести нахлувания са очевидно нещо, което следим отблизо", заяви американският полковник Даниъл Бънч, който ръководи ядрените операции на НАТО.

"Дроновете не са нова заплаха за нас. Дроновете са нещо, което познаваме", допълни той.