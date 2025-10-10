Новини
Свят »
Планове за извънредни ситуации! Балтийските държави подготвят схеми за евакуация при евентуална руска атака

10 Октомври, 2025 15:07 503 22

  • литва-
  • латвия-
  • естония-
  • русия-
  • нато

Властите вече са определили сборни пунктове, маршрути за евакуация, както и складове със запаси - включително постелки, тоалетна хартия и други базови нужди

Планове за извънредни ситуации! Балтийските държави подготвят схеми за евакуация при евентуална руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Обезпокоени от мащабните военни разходи на Русия след инвазията ѝ в Украйна през 2022 г., Естония, Латвия и Литва изготвят планове за извънредни ситуации, включващи евакуация на стотици хиляди хора при възможно струпване на войски или атака от страна на Москва, съобщи агенция "Ройтерс".

Трите балтийски държави, които бяха анексирани от Съветския съюз по време на Втората световна война, от години предупреждават НАТО за риск от руска агресия, посочвайки зачестилите кибератаки, дезинформационни кампании и нарушения на въздушното пространство от руски изтребители и дронове.

Макар Москва да твърди, че няма намерение да напада страни от НАТО, Естония, Латвия и Литва удвоиха военните си бюджети след началото на пълномащабната война в Украйна и засилиха сътрудничеството си в областта на гражданската защита.

"Заплахите могат да бъдат различни," заяви Ренатас Позела, ръководител на литовската противопожарна служба, която участва в разработването на плановете. Според него сценарият може да включва поява на "могъща армия" по границите на Балтика, чиято цел да бъде превземане на трите държави в рамките на три дни до седмица.

Освен военна инвазия, обсъжданите рискове включват саботаж на комуникации и транспорт, масово навлизане на мигранти, вътрешни безредици сред рускоезичните малцинства и информационни провокации, които да предизвикат паника и бягство.

В Литва тази седмица се проведе учение за евакуация на сто души от столицата Вилнюс, но според властите реалните планове обхващат стотици хиляди. Половината от жителите, живеещи в радиус от 40 км от границите с Русия и Беларус - около 400 000 души, попадат в списъка на потенциално евакуируемите.

Град Каунас има готовност да приеме до 300 000 души, които ще бъдат настанявани в училища, университети, католически църкви и дори в градската арена, използвана за концерти. Подобни мерки се подготвят и в други населени места.

Властите вече са определили сборни пунктове, маршрути за евакуация, както и складове със запаси - включително постелки, тоалетна хартия и други базови нужди. Хората, които ще напускат с автомобили, ще бъдат насочвани към второстепенни пътища, за да се освободи главната инфраструктура за военни нужди.

"Това е послание към обществото - ние сме готови и планираме," коментира министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис, цитиран от Reuters.

Естония подготвя планове за настаняване на около 10% от населението си (140 000 души) във временни убежища, а останалите ще могат да се приютят при близки. В граничния град Нарва, където две трети от жителите са рускоезични, около половината от тях биха могли да бъдат евакуирани с помощта на държавата.

В Латвия държавната служба за пожарна и спасителни дейности изчислява, че до една трета от населението - приблизително 600 000 души - може да се наложи да напусне домовете си при криза.

"Планираме за всичко," обобщи Иварс Накуртс, заместник-ръководител на латвийската спасителна служба.

Балтийските правителства подчертават, че нямат намерение да изтеглят населението извън границите си, но поддържат постоянна координация с Полша по линия на Сувалския коридор - тясна и стратегически уязвима зона между Русия и Беларус, която е единствената сухопътна връзка на Балтика с останалата част от НАТО.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Хърватия спря петрола на Сърбия.Балканската война е неизбежна.Да ходим да копаем окопи на Сливница докато е време.

    Коментиран от #5, #8

    15:08 10.10.2025

  • 2 Боже дай им

    13 1 Отговор
    Поне малко акъл на народите да изхвърлят тези продажни политици от там.

    15:09 10.10.2025

  • 3 Баце ЕООД

    15 1 Отговор
    Е тия не бяха ли и те супер силни.. Пази ги сащ, Германия, нато.. Много от рано започнаха да скимтят и бягат.

    15:09 10.10.2025

  • 4 Сандо

    9 0 Отговор
    Явно заради това решиха да възстановяват блатата - какво по-добро скривалище?

    Коментиран от #18

    15:10 10.10.2025

  • 5 Дано

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Грешиш, но като цяло е лошо положението.

    15:10 10.10.2025

  • 6 Видяхме клиповете

    10 1 Отговор
    как се подготвят. Разширяват блатата край балтийската си локва за възпиране на Русия. Хахаха.🤣🤣🤣🤣
    ОТБРАНА, БАЦЕ!😂😂😂😂

    15:11 10.10.2025

  • 7 Делю Хайдутин

    13 1 Отговор
    Да се запасят добре с тоалетна хартия.

    15:12 10.10.2025

  • 9 Пимпарев от Антарктида

    8 1 Отговор
    Ало,тез изброените(барабар с Финландия) са част от Руската империя до еврейската револчция от 1917 и края на първата световна война 1918 в която Русия бе на страната на победилата Антанта. Тоест исконна руска прибалтика си е изконна руска територия.

    15:16 10.10.2025

  • 10 Сатана Z

    7 0 Отговор
    В Преебалтийските квази държавици разполагат НАТОвски войски около болници,училища и детски градини за да ги ползват като жив щит .Пирогов изпълнява подобна функция отстояща на 100 метра от бърлогата на НАТО в София

    15:16 10.10.2025

  • 11 БГ ЯСТРЕБИТЕ ТРАБАНТЕРОВ

    5 1 Отговор
    ДЖУДЖИ ЖЕНЕРАЛА ИРЛАНДСКАТА ПАСТИРКА ---СЕ ОТБОР ЮНАЦИ-ТЕ СА НАШАТА ГОРДОСТ

    15:16 10.10.2025

  • 12 Baй Киро

    7 1 Отговор
    Аз никога не съм гледал на прибалтика като нещо друго,освен част от велика Русия.Някой поглеждал ли е картите от началото на миналия век и да да търси на тях Полша,Литва,Латвия,Естония и Финландия?Опомнете се бе хора,тоя евроатлантизъм съвсем ви скопи умствено.

    15:19 10.10.2025

  • 13 От нато съм

    4 0 Отговор
    Не знам защо,а и дали има някаква символика,но аз на снимката виждам Руски/Съветски танк.

    15:20 10.10.2025

  • 14 Роден в НРБ

    4 1 Отговор
    Е, трите проебалтийски псевдо държави са общо два файтона хора, така че няма да е голям зор да ги откарат в Гоймания

    Коментиран от #19

    15:22 10.10.2025

  • 15 които да предизвикат паника и бягство

    3 0 Отговор
    къде ще избягате от Мечока
    бръмбари такива смешни и калинки

    15:23 10.10.2025

  • 16 гост

    4 0 Отговор
    Каква евакуация бре?Нали ще се биете храбро парцали такива.

    15:24 10.10.2025

  • 17 Трол

    0 0 Отговор
    По-добри схеми за евакуация от българските няма.

    15:24 10.10.2025

  • 18 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Всъщност прибалтийските държави не са ли вече в блатото!?Искам да обърна внимание на това което става в западна Европа и най-вече във Франция и Германия!?Някои много се радваха даже тържествуваха че г-жа Урсула остава на поста си и двата вота на недоверие не минаха!?Да ама не -г-жа Урсула вече не е само председател на ЕК -тя е символ на разрухата която обхваща ЕС!?И ето че си идваме на думата -ако ЕС рухне какво ще правят прибалтийските държави те просто ще бъдат в състояние на катастрофа и икономическа и политическа!? Ако псе опитат да се молят на Путин той просто ще ги изрита ...най-смешното че руснаците изобщо няма да предприемат никакви опити да ги нападат завладяват и т.н.....просто ще им гледат сеира докато назреят други условия за други политики!?....апропо а има ли опасност от такъв характер и за нас!?

    15:26 10.10.2025

  • 19 Разхлабления

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Роден в НРБ":

    Е те само за тях размитат в "просперираща" германия.

    15:26 10.10.2025

  • 20 Файърфлай

    7 0 Отговор
    Смея ли да попитам кой светъл мозък измисли въпроса на деня в този сайт-"Страхувате ли се ,че Русия ще удари с ядрени ракети Дунав мост ? ".Това и М.Рюте в безкрайните си глупости едва ли би го измислил.

    15:27 10.10.2025

  • 21 Уфф

    4 1 Отговор
    Евакуирайте се още сега ненормалници! Защо чакате? Тези фашизоиди вярно са изперкали

    15:29 10.10.2025

  • 22 Балтийските държави подготвят схеми

    2 1 Отговор
    за евакуация на джафкащите псета на запад
    при поява на раздразнения Мечок

    15:32 10.10.2025